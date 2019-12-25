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Вышел Delta Chat 1.0 для Android с новым ядром, переписанным на Rust

25.12.2019 07:54

Представлен выпуск мессенджера Delta Chat 1.0 для платформы Android (последней версией для десктопа является 0.901, а для iOS - 0.960). Проект Delta Chat примечателен использованием в качестве транспорта обычной электронной почты c трансляцией мгновенных сообщений в email (chat-over-email, специализированный почтовый клиент, работающий как мессенджер). Код приложений распространяется под лицензией GPLv3, а базовая библиотека доступна под лицензией MPL 2.0 (Mozilla Public License). Релиз доступен в Google Play.

Delta Chat не использует собственные серверы и может работать практически через любой почтовый сервер, поддерживающий SMTP и IMAP (для быстрого определения поступления новых сообщений применяется техника Push-IMAP). Поддерживается шифрование с использованием OpenPGP и стандарта Autocrypt для простой автоматической настройки и обмена ключами без использования серверов ключей (ключ автоматически передаётся в первом отправленном сообщении). Реализация оконечного шифрования основывается на коде rPGP, который в этом году прошёл независимый аудит безопасности. Трафик шифруется с использованием TLS в реализации штатных системных библиотек.

Delta Chat полностью контролируется пользователем и не привязан к централизованным сервисам. Для работы не требуется регистрация в новых сервисах. а в качестве идентификатора можно использовать существующий email. Если корреспондент не использует Delta Chat он может прочитать сообщение как обычное письмо. Борьба со спамом осуществляется при помощи отсеивания сообщений от неизвестных пользователей (по умолчанию отображаются только сообщений от пользователей из адресной книги и тех, кому раньше отправлялись сообщения, а также ответы на собственные сообщения). Возможно отображение вложений и прикреплённых изображений и видео.

Поддерживается создание групповых чатов, в которых могут общаться несколько участников. При этом имеется возможность привязки к группе верифицируемого списка участников, не позволяющего прочитать сообщения посторонним лицам (проверка участников осуществляется по криптографической подписи, а сообщения шифруются с использованием оконечного шифрования). Подключение к верифицированным группам осуществляется через отправку приглашения с QR-кодом. Верифицированные чаты пока имеют статус экспериментальной возможности, но их поддержку планируется стабилизировать в начале 2020 года после завершения аудита безопасности реализации.

Ядро мессенждера разрабатывается отдельно в форме библиотеки и может быть использовано для написания новых клиентов и ботов. Актуальный вариант базовой библиотеки написан на языке Rust (старый вариант был написан на языке Си). Имеются биндинги для Python, Node.js и Java. В разработке неофициальные биндинги для Go.

По сравнению с предыдущей версией 0.510.1 базовая библиотека переписана с Си на Rust без использования небезопасного кода. Добавлена поддержка аватаров и возможность использования Delta Chat в качестве почтового клиента для чтения обычных писем, отправленных не с помощью Delta Chat.



  1. Главная ссылка к новости (https://delta.chat/en/2019-12-...)
  2. OpenNews: Доступна платформа обмена сообщениями Zulip 2.1
  3. OpenNews: Релиз платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.5
  4. OpenNews: В открытую платформу обмена сообщениями Mattermost инвестировано 20 млн долларов
  5. OpenNews: Эдвард Сноуден дал интервью, в котором поделился мнением о мессенджерах
  6. OpenNews: Опубликован Signal Desktop, вариант мессенджера для настольных систем
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Ключевые слова: deltachat, im
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, no (??), 07:56, 25/12/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Звучит интересно,если могет в подписание и шифрование ,то можно попробовать,отличная схема через великий фаерволл проходить.
     
     
  • 2.4, фывфыв (?), 09:13, 25/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И каким интересно образом?
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:08, 25/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    Это лучше Conversations?
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 09:40, 25/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это не клиент для жаббера. Так что вообще о другом
     

  • 1.3, анонимчик (?), 09:11, 25/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    нормальня тема (жаль что на rust)
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:38, 25/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно найдутся поддерживающие предыдущий вариант библиотеки.
     
  • 2.8, Илья (??), 09:40, 25/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да что в вами не так?
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:18, 25/12/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    >с новым ядром, переписанным на Rust

    Если раньше это поделие было не нужно, то сейчас оно вдвойне не нужно.

     
     
  • 2.10, sstj3n (?), 09:41, 25/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поделие как раз нужное. Как показывает и доказывает время, более надёжного способа доставки сообщений, чем федеративная сеть по типу почты или xmpp, где ты можешь быть сам себе сервером, так и не придумали. А целиком почту вряд ли запретят где бы то ни было - крупный бизнес не поймет, а это не васяна с его недотелеграмчиком ссаной тряпкой гонять, тут методы в лоб не прокатят.  Так что пусть развивается, давай Бог. Лишь бы только во второй mail.ru агент не превратилось со временем.
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:31, 25/12/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Не верю, что у них не вылезут бока с имап. Там много интересного.
     
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