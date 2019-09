Эдвард Сноуден дал интервью, в котором поделился мнением о мессенджерах

2.28 , aperon ( ok ), 13:03, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +12 + / – Viber лучший только по количеству спама.

3.93 , Аноним ( 79 ), 15:23, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Мне не приходит

Что то не так

Может настроил правильно!? ))))

4.244 , Борн ( ? ), 09:52, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вы просто как неуловимый Джо

5.282 , АнтиБорн ( ? ), 13:12, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ерунду сморозил..

СПАМ приходит только к уловимым?

3.112 , BlackRot ( ? ), 15:41, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Viber лучший только по количеству спама. никакого спама

2.38 , Аноним ( 38 ), 13:19, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Потому что это треш, на который с т.з. безопасности и смотреть не интересно. https://www.youtube.com/watch?v=kqgn-HF4gKg

3.109 , BlackRot ( ? ), 15:40, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ого. что же тогда безопасно юзать?

2.94 , Аноним ( 79 ), 15:24, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они говорят:

Создайте приватный чат

и будет вам счастье

2.110 , Аноним ( - ), 15:40, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Разработчики в Беларусии, закрытый исходный код.

3.115 , BlackRot ( ? ), 15:42, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Разработчики в Беларусии, закрытый исходный код. а у телеги открытый? (реально не знаю)

4.269 , fi2fi ( ? ), 11:58, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вообще-то клиент да открытый, есть куча клонов

5.289 , BlackRot ( ? ), 15:17, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > вообще-то клиент да открытый, есть куча клонов так что получается... мне удалять вайбер и ставить телегу? и всех своих туда тягнуть?

6.292 , Аноним ( 83 ), 16:09, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вайбер удалять, телегу не регать.

https://tox.chat/

3.116 , Аноним ( - ), 15:43, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уже переехали?

Ах тыж..

Беларусь центр мира ))

4.120 , Аноним ( - ), 15:51, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – The company was run from Israel, with much of its development outsourced to Belarus in order to lower labor-costs. It was registered in Cyprus.

5.122 , Аноним ( - ), 15:56, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Слово аутсорсинг вам знаком?

Беларусь пишет весь код?

6.128 , Аноним ( - ), 16:04, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я извиняюсь, товарищ лейтенант.

2.296 , xm ( ok ), 17:13, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда будете читать расшифровки чатов из Viber в материалах своего уголовного дела - приходите, поговорим.

3.310 , BlackRot ( ? ), 22:21, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Своего уголовного дела.... о как загнул.

Но я никакого отношения к уголовщине не имею. Приходи - поговорим о твоих проблемах

4.345 , Аноним ( 345 ), 21:55, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но я никакого отношения к уголовщине не имею. Это не ваша заслуга