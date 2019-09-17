Эдвард Сноуден дал интервью, в котором поделился мнением о мессенджерах

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|4.46, Аноним (46), 13:30, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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У Сноудена есть большое преимущество перед Столлманом и Ассанджем — его уже не могут репрессировать SJW-титушки.
Да и российским спецслужбам давить на него не с руки — если с ним что-то случится, или просто ему что-то не понравится, это будет вполне конкретный сигнал для всех потенциальных будущих бегунов из дивного нового SJW-PRISM-мира.
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|4.66, Дон Ягон (ok), 14:09, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Теперь Snowden-FSB-approved в трынде?
А есть какие-то свидетельства в пользу? В том же интервью он негативно высказывался про власти РФ. Может показушничал, конечно. Но Сноуден выглядит всё-таки больше как наивный идеалист, верящий в свободу слова и нескомпрометированность signal (может он и прав насчёт signal - я не исследовал этот вопрос).
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|5.72, Аноним (72), 14:32, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Снежок нашим и даром не нужен. Это такой же проект и марионетка бритишей, как Харли Ли Освальд.
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|6.104, Дон Ягон (ok), 15:34, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Снежок нашим и даром не нужен. Это такой же проект и марионетка бритишей, как Харли Ли Освальд.
Возможно и так, но я не вижу пока предпосылок так считать. Мне кажется, что он идейный борцун за свободу и прочие слова-обманки для наивных.
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|7.142, Аноним (72), 16:32, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Биографии пока сходятся. Освальд точно такой же борцун-недоучка, так же сбегал в СССР.
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|6.95, Дон Ягон (ok), 15:26, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Идеалист в обертке FSB ))
Я могу в это поверить в принципе, но причин пока не вижу. Если потому что "призывает не использовать telegram", то это однозначно неадекватная причина, а его аргументы справедливы.
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|4.83, Аноним (83), 15:15, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Никаких левых щим не существует, это миф. Все сим продаются по пачпорту. Сам факт требования щим-карты означает ненужное.
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|6.161, Клыкастый (ok), 17:31, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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геолокаций, адресных книг где связано твоё реальное имя и номер с симки - не существует. безопасность через самоуспокоение.
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|7.198, Аноним (-), 23:05, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На смарте рут
Файер отрубил весь нежелательный трафик
Контакты - 0
Ограничение прав приложений настроено
Сим нет
Трафик через ВПН и tor
Что то делаю не так???
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|5.221, GG (ok), 23:57, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Был на днях в Лондоне (для справки: Лондон — один из наиболее отслеживаемых городов на земле, первый по уровню слежки если отбросить китайцев).
Анонимные сим карты с предоплаченным балансом без всяких паспортов продаются в любом киоске за 10-20 фунтов.
И работают эти карты во всём Соединённом Королевстве и в Европе.
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|6.226, sts51 (?), 03:25, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я думал это прихлопнули после выхода фильма про Джейсона Борна, где он покупал телефон с предоплаченной картой на вокзале Ватерлоо
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|7.227, GG (ok), 03:30, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Думать вредно.
Приедь сам и посмотри.
Продавали и продают и никаких проблем нет.
Тарифы подороже чем с регистрацией по паспорту, но жить можно.
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|6.243, Борн (?), 09:50, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так же в этом королевстве при нераскрытии шифрованных данных можно присесть лет на 5.
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|4.129, InuYasha (?), 16:08, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А как насчёт такаого сценария?
Предположим, ты взял "левую" симку, зарегал себе быдлограмчик или кацап и успокоился.
Через полгода симка протухает.
Через год номер возвращается в пул провайдера.
Сценарий 1:
быдограм ВНЕЗАПНО вводит какой-нибудь смс-слогин каждый месяц, взод в чаты по смс и т.д.
твой урезанный или угробленный быдлограмчик можно выбрасывать.
Сценарий 2:
Через несколько дней номер покупают.
Новый владелец ставит себе этот самый былограм.
Hijack!
Больше а) быдлограмчик не твой, б) все твои чатики у нового владельца
Сценарий 3:
Всё то же самое, только симку клоунируют товарищ-рандомного-ранга и компания.
Хотел написать развёрнутую статью об этом, но нет времени. (
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|5.152, пох. (?), 16:59, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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обрати внимание - сценарий 3 не только прекрасно возможен и с прекрасной, по паспорту зарегистрированной симкой, но и регулярно случается - причем лохи остаются без денежек на счетах, а не просто чатиков о котиках.
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|6.219, InuYasha (?), 23:43, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Только почему-то уже использованы в реальной жизни.
Даже вариант когда номер перешёл к новому владельцу "естественным путём" уже засветился не далее года назад на THN.
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|7.291, JL2001 (ok), 15:23, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Только почему-то уже использованы в реальной жизни.
> Даже вариант когда номер перешёл к новому владельцу "естественным путём" уже засветился
> не далее года назад на THN.
на днях на хабре писали про номер теле2 который перепродали, а привязка вторым номером к личному кабинету (деньги, услуги, етц) осталась
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|5.239, хотел спросить (?), 09:38, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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2b в ватсапе не работает
end2end чаты не появятся на новом устройстве
но все новые переписки будут уже с новым владельцем
и ватсап покажет только желтый ворнинг и всё
а еще в отличии от сигнала есть код подтверждения номера
именно поэтому выбираю его а не сигнал
когда я обратился в саппорт сигнала по поводу хайджека смс со стороны провадеров, то мне написали какую-то дичь
так что на мобиле ватсап, в декстопе пока токс... присматриваюсь к матриксу
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|6.267, InuYasha (?), 11:52, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасибо за интересную инфу. Я тоже присматриваюсь к матриксу, но там с клиентами пока не очень. Самая навороченная реализация - riot - вообще написана на электроне. Ни один опеннетчик в здравом уме такое не одобрит :)
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|5.262, Аноним (262), 11:14, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В телеграме есть двухфакторка. Добавляешь пароль. Новый владелец симки не может залогиниться в твой аккаунт, а может только запросить удаление твоего аккаунта в течении 7 дней. Тебе от телеграма придет сообщение об этом. И если ты за неделю не переведешь акк на другой номер (или не введешь код из смс, доказав доступ к симке), тогда его удалят.
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|4.156, Аноним (155), 17:14, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А зачем нужен костыль, если можно просто не использовать сомнительные сервисы, требующие номер?
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|6.215, Michael Shigorin (ok), 23:33, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не использую завязанные на телефонный номер мессенджеры, кому надо связаться -- применяют почту, жабер, телефон или просто приходят.
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|3.123, Аноним (123), 15:56, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>какая разница? Они тоже требуют сим - шило на мыло
Wire не требует.
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|2.48, Ананон (?), 13:42, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Любопытно, что когда шариш ссылки по ваеру, то только опеннок крякозябры шарит, остальные русские сайты давно на utf-8
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|3.217, Michael Shigorin (ok), 23:34, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Любопытно, что когда шариш ссылки по ваеру,
> то только опеннок крякозябры шарит,
> остальные русские сайты давно на utf-8
Они такие криворукие, что даже этого не шмогли?
Тогда точно в морг.
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|2.187, hff (?), 20:29, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Программы более безопасные как незамеченные... читай неуловимые джо. А еще в них не с кем общаться, разве что торговцам детским трололо по предварительной договоренности.
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|2.82, Аноним (79), 15:15, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Conversations - использование
собственных сгенерированных ключей
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|2.4, Аноним (4), 12:27, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Думаю основной проблемой телеграма является то, что для реги требуется мобильный телефон. Получив доступ к номеру, вскрывается вообще всё. А на уровне, как он приводит в пример, премьер министров и презедентов, думаю, если потребуется, доступ получат к данным номера без проблем. И вся безопасность Телеграма сыпется.
Вообще не понимаю чо так все вцепились в регу по телефонам.
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|3.8, Groosha (?), 12:29, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вцепились по одной простой причине: для мессенджеров, где сидят 2.5 человека, рега по телефону не нужна, но как только их становится в миллион раз больше, появляются спамеры. Зарегать 100 тысяч электронных адресов проще и дешевле, чем 100 тысяч номеров мобилок.
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|4.27, Аноним (27), 13:02, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Запрещаем приём сообщений от контактов не в ростере и всё, спам тихо и мирно умирает.
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|4.30, ilyafedin (ok), 13:09, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Судя по телеграму, не сильно помогает. Нет, тут скорее причина в постороении социальных графов: кто-то поставил телеграм из контактов - и ты видишь, что он в телеграме.
Собственно, это, наверное, как раз то (основная причина), что отличает современный мессенджер от ICQ, Jabber, IRC и т. п.
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|5.196, Сейд (ok), 22:03, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лишь потому, что операторы связи приучили всех к телефонным номерам, выдаваемым по паспорту, платно и не насовсем. Нынче же, когда номеронабиратели на телефонах заменили на сенсорные экраны, можно успешно пользоваться JID и строить социальные графы по ним.
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|4.35, SR_team (?), 13:13, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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на публичное мыло спам письма всего 2 раза приходили за год жизни ящика. больше всего спама пользователи получают не от злостных спамеров, а от всяких говно-сайтов на которых они при регистрации не сняли галочку "засрать мою почту вашей рекламой"
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|5.235, ilyafedin (ok), 08:13, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на публичное мыло спам письма всего 2 раза приходили за год жизни
> ящика. больше всего спама пользователи получают не от злостных спамеров, а
> от всяких говно-сайтов на которых они при регистрации не сняли галочку
> "засрать мою почту вашей рекламой"
Он про регистрацию спамеров в мессенджерах через электронную почту вместо телефона.
К слову, лично меня задрал спам вида ВЫ ВЫИГРАЛИ ОВЕРДОФИГА ДЕНЕГ ЗАБЕРИТЕ ПРИЗ ПО ССЫЛКЕ. Самый сок в том, что этот спам приходит с ящиков всяких сервисов, где присылают логин и пароль на почту, а в логин и пароль вбито это спамное сообщение. Причем бывают как сообщения о подтверждении регистрации, так и о том, что аккаунт успешно зарегистрирован (т. е. сайт даже ящиц подтверждать не требует), что вызывает весьма сомнительные чувства.
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|3.11, Kolay (?), 12:32, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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В тг есть 2фа (пароль на аккаунт + даже при входе, прочтитать не выйдет + клиент опенсорс
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|4.32, имя_ (?), 13:11, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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и сильно оно помогает, если спецслужбы занялись целью получить доступ? Вроде в РФ уже были случаи перехвата смс с кодом для восстановления доступа.
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|5.34, Kolay (?), 13:12, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> и сильно оно помогает, если спецслужбы занялись целью получить доступ? Вроде в
> РФ уже были случаи перехвата смс с кодом для восстановления доступа.
Да. Они не смогут узнать твой пароль
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|6.41, имя_ (?), 13:23, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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И? Они все равно получают доступ в аккаунту, и тут пароль уже роли никакой не играет.
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|7.43, Kolay (?), 13:25, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> И? Они все равно получают доступ в аккаунту, и тут пароль уже
> роли никакой не играет.
При включенном 2фа нельзя попасть в акк без пароля. Ты при входе вводишь смс + пароль
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|8.51, имя_ (?), 13:49, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
https www epravda com ua columns 2019 03 16 646047 такое уже не работает ... текст свёрнут, показать
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|9.314, Аноним (314), 00:04, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
не нашел где бы можно было привязать почту к аккаунту, это точно хоть когда-то р... текст свёрнут, показать
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|8.53, имя_ (?), 13:50, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
из статьи 1 Перехват смс спецслужбами различными способами 2 Вход в аккаунт н... текст свёрнут, показать
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|10.61, имя_ (?), 14:03, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
тем не менее это показывает, что двухфакторная авторизация не всегда спасает... текст свёрнут, показать
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|12.68, имя_ (?), 14:13, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Должна бы, но это как повезет https tjournal ru flood 27522-vzlomu-telegram-a... текст свёрнут, показать
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|5.197, tre89 (?), 22:07, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если органы взялись, то даже если пароль не скажешь(не взломали), то бушь сидеть до конца дней своих.
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|4.75, Аноним (75), 14:49, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Доооо... Можно подумать, смс с кодом нельзя зароутить КудаНадо, пока проходит через оборудование опсоса.
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|7.279, Аноним (262), 12:47, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уязвимости сим/смс не помогут узнать пароль. Чтобы войти в аккаунт телеграма, у которого включен второй фактор, нужно помимо кода из смс ввести еще пароль, который поставил юзер. Без пароля можно лишь инициировать удаление аккаунта через 7 дней.
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|4.81, Товарищ майор (?), 15:14, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Как 2фа спасет, если у меня есть доступ к серверной стороне?
2фа спасает от перехвата пароля или ТРКА, но ни как не от подмены сервера. А т.к. сервером рулит не сообщество, то при должном уровне мотивации 2фа прекращает спасать.
Так что пишите еще, интересно будет почитать...
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|3.39, Zenitur (ok), 13:21, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Вообще не понимаю чо так все вцепились в регу по телефонам
А-у-тебя-что-нет-мобильника? Нищий-что-ли? Сейчас-любой-может-позволить-себе-мобильник-это-тебе-не-90-е! Или-ты-просто-не-хочешь-давать-номер-тебе-что-есть-что-скрывать? Боишься-спама-по-SMS-но-наша-компания-его-не-шлёт-как-ты-мог-такое-подумать!
Дай нам свой номер, ничтожество! Без него мы тебе не дадим банковскую карту, не выдадим тебе почтовое отправление, не выпустим посылку с таможни!
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|4.218, Michael Shigorin (ok), 23:38, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Дай нам свой номер, ничтожество! Без него мы тебе не дадим банковскую
> карту, не выдадим тебе почтовое отправление, не выпустим посылку с
> таможни!
Почта России мне бандерольки без телефона выдаёт, если что. Вот с курьерскими доставалами сложнее...
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|3.52, Nadanon (?), 13:50, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> Получив доступ к номеру, вскрывается вообще всё
Что за чепуха? Телефоньв телеграме - это просто логин. А дальше на телеграме стоит пароль. Обсуждалось уже 100500 раз.
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|2.6, Shura (??), 12:29, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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тот же самый аргумент что и против ватсапп - централизованный мессинджер. Никто не знает что и куда они сливают.
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|3.44, Аноним (46), 13:26, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему? Люди, работающие с телегой (не только внутри, но и как партнеры) — не то чтобы полностью знают, но неплохо понимают, и поэтому пользуются другими средствами связи.
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|2.10, Аноним (10), 12:30, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> А против Телеграмма аргумента не сказал.
Его просто мало используют за пределами стран третьего мира, где нет денег на платный контент, и этот платный контент они смотрят в Telegram.
Пример WhatsApp же понятен всему миру, ибо его используют фактически везде.
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|3.22, Аноним (22), 12:52, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В странах третьего мира (например, латинская америка) телеграм совсем не популярен, там все используют только ватсап.
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|4.33, Аноним (10), 13:12, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В странах третьего мира (например, латинская америка) телеграм совсем не популярен, там все используют только ватсап.
Я о том же.
Пример с WhatsApp понятен, а с Telegram не особо, потому что он не так широко распространен.
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|5.148, Аноним (83), 16:50, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Телегу используют только в Иране и разработчики TrueOS, больше никому не нужен.
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|5.343, Аноним (343), 15:52, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно пожалуйста хотя бы один аналог Телеграма?
Начнем, пожалуй, с облачных файлов размером > 200 Мб без лимита. Итак, варианты?
ps. мылосру не предлагать
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|2.160, Аноним (155), 17:30, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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По моему и так все понятно. Централизованый сервис, закрытый код, анонимность затруднена (полностью ложится на плечи пользователя, как он разберется с симкой), сообщения плейнтекстом отлетают на сервер (что бы там не заявляли, совершенно очевидно, что их можно спокойно почитать), а секретные чаты все равно используют сервер для обмена пакетами (опять таки, что бы там не завяляли, легко можно сохранить информацию о контактах, с кем и когда). Как итог - вся приватность телеги только на словах. Хорошо хоть клиенты свободные
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|3.207, Аноним (204), 23:15, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, сообщения точно не плейнтекстом летят на сервер, а шифруются точно так же, как и сообщения в секретных чатах, только не напрямую между людьми, а с серваком
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|2.24, Дон Ягон (ok), 12:53, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не преминул зарекламировать свой странный сигнал.
Та же мысль возникла.
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|3.92, Аноним (79), 15:22, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Странно что вы вообще про
месседжеры слышите
Даже про TextSecure ни разу?
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|4.114, Дон Ягон (ok), 15:42, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Странно что вы вообще про
> месседжеры слышите
> Даже про TextSecure ни разу?
Неа. Загуглил.
"мессенджер для Android" - дальше не читал. Не нужно.
(ios бы ничего не изменил для меня)
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|5.121, Аноним (-), 15:54, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну вы ж рассуждаете о странности
Гуглите о разработчиках
Кстати у Ватсапа нет десктоповой версии
Что делать?
Пользоваться Скупом?
Зачем вообще пользоватиься месседженрами вне телефонов?
Gpg + e-mail быть может
psi+tor+gpg ?
Тоже не кошерно?
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|6.130, Дон Ягон (ok), 16:11, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Зачем вообще пользоватиься месседженрами вне телефонов?
Я бы вообще ими не пользовался, но увы. Приходится, и с телефона тоже.
Но зачем использовать "безопасный" и "приватный" мессенджер на устройстве, которое по определению стучит на тебя - для меня загадка.
> Gpg + e-mail быть может
> psi+tor+gpg ?
> Тоже не кошерно?
Email + GPG или jabber + gpg/otr - вполне кошерно. Жаль только это совсем не мейнстрим сейчас, кроме как для уютных огорождённых компаний друзей или вроде того малоприменимо.
Но да, это пример хороших, в моём понимании, вариантов.
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|7.231, Аноним (231), 07:00, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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DeltaChat вполне достойная альтернатива, но настольная версия на электроне, приходится использовать thunderbird + enigmail
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|2.125, Wilem (?), 15:59, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сигнал не «его». Сигналом также рекомендовал пользоваться Андерсон.
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|1.7, Аноним (7), 12:29, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Основная проблема телеги в том, что никто не пользует "шифрованные чаты". А обычные чаты не шифрованные с доступом к ним сотрудников телеги.
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|1.12, BlackRot (?), 12:34, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–17 +/–
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Забавно что Viber все в упор не видят и игнорят.
Видимо лучший месенджер в мире. Удобный и сквозное шифрование (так они говорят). У кого есть обратные доводы?
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|3.93, Аноним (79), 15:23, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мне не приходит
Что то не так
Может настроил правильно!? ))))
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|3.115, BlackRot (?), 15:42, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Разработчики в Беларусии, закрытый исходный код.
а у телеги открытый? (реально не знаю)
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|5.289, BlackRot (?), 15:17, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вообще-то клиент да открытый, есть куча клонов
так что получается... мне удалять вайбер и ставить телегу? и всех своих туда тягнуть?
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|4.120, Аноним (-), 15:51, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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The company was run from Israel, with much of its development outsourced to Belarus in order to lower labor-costs. It was registered in Cyprus.
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|2.296, xm (ok), 17:13, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда будете читать расшифровки чатов из Viber в материалах своего уголовного дела - приходите, поговорим.
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|3.310, BlackRot (?), 22:21, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Своего уголовного дела.... о как загнул.
Но я никакого отношения к уголовщине не имею. Приходи - поговорим о твоих проблемах
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|4.345, Аноним (345), 21:55, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но я никакого отношения к уголовщине не имею.
Это не ваша заслуга
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|2.18, Аноним (38), 12:45, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Правильно, да здравствует переписка в plain text!
PS: Товарищ майор, залогиньтесь.
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|3.64, Аноним (15), 14:06, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не пользуйтесь перепиской вообще, если её нельзя в plain text. Иного выхода пока нет, потому что других мессенджеров пока нет. Делать это на серьёзном уровне потребует работы фуллтайм многих команд. Во-первых, спонсора. Во-вторых команды, пишущей код. Во-третьих, команды внутреннего аудита, не имеющих контакта с разрабами. В-четвёртых, команды, договаривающейся с внешними фирмами об аудите. А теперь прикиньте, сколько это стоит, если брать не макак, а квалифицированных специалистов. А теперь подумайте, нужно ли это хоть кому-нибудь за такую цену. Единственное, кто эту цену может потянуть - это крупный бизнес. Но крупный бизнес не будет пилить сук, на котором сидит, и кусать руку, давшему ему монополию.
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|4.288, Аноним (288), 14:15, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Доброе утро, дорогой Аноним!
Сегодня я посылаю тебе картину "стеганого" котика (в plain text), за ширмой на картине. Думаю что при твоем зрении, ты должен увидеть котика даже за ширмой.
И обращай внимание на точку, в конце текста сообщения!
Юстасу от Алекса
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|2.20, AlexYeCu_not_logged (?), 12:50, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Его НИКТО НЕ АУДИТИТ.
А что аудитят-то? И кто?
>Халявщикам, не нашедшим ни времени, ни денег на тупой аудит
А, понятно. Вопросов больше нет.
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|2.193, ddjfvcs (?), 21:32, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Опен-сорс софт крайне уязвим для внедрения бэкдоров. Его НИКТО НЕ АУДИТИТ. НИКТО. НЕ АУДИТИТ.
Как раз наоборот, проприетарный софт проверить невозможно, так как кода нет. А СПО проверить модет любой желающий, в том числе куча независимых друг от друга организаций аудита. К тому же, GIT и прочие системы контроля версий, позволяют отслеживать все изменения кода.
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|2.194, ddjfvcs (?), 21:38, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Халявщикам, не нашедшим ни времени, ни денег на тупой аудит - не по карману.
Лень искать другой пример. То, что вспомнил: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48676
> Организация The NetBSD Foundation оплатила проведение аудита безопасности
И это при том, что NetBSD по популярности проигрывает даже BSD системам.
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|1.19, AlexYeCu_not_logged (?), 12:48, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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>Signal Messenger или Wire
Первый требует телефонного номера, так что безопасным не может считаться в принципе.
Вторым пользоваться можно, но богат он багами, а разработчики, как бы это помягче сказать, странные. Серьёзно, как с инопланетянами общаешься.
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|2.26, Аноним (26), 13:00, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Несколько моих багрепортов и хотелок исправили за 1-2 релиза. Но некоторые просьбы не могут (точнее, не хотят) починить уже по два года, например, альбомный режим на телефоне.
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|3.31, AlexYeCu_not_logged (?), 13:11, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Несколько моих багрепортов и хотелок исправили за 1-2 релиза. Но некоторые просьбы
> не могут (точнее, не хотят) починить уже по два года, например,
> альбомный режим на телефоне.
По одному багрепорту я не смог объяснить разрабам простейшие вещи:
1. Хардкодить глобальные хоткеи плохо.
2. Условия воспроизведения бага пишутся не просто так: не надо брать другие условия и утверждать, что баг не воспроизводится.
3. Если в коде написано одно, а поведение у программы другое, это всё равно баг, даже если в определённых условиях программа ведёт себя так, как ожидает того багрепортер.
По второму ещё веселее: я нашёл серьёзный баг в гитовской 3.11. Отрепортил. Багрепорт закрыли с формулировкой «3.11 ещё не вышла, пользуйтесь 3.10».
В общем, всё очень странно.
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|4.55, Андрей (??), 13:53, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Отрепортил. Багрепорт закрыли с формулировкой «3.11 ещё не вышла, пользуйтесь 3.10».
Может, за багтрекер там не программисты отвечают, а тестирующие UI/UX?
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|5.65, AlexYeCu_not_logged (?), 14:08, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Может, за багтрекер там не программисты отвечают, а тестирующие UI/UX?
Кто бы ни отвечал, он делает это очень странно.
Ну и в любом случае, если не фиксятся баги уровня конфликта wire-а с прочим софтом, если закрываются сообщения о критических багах в разрабатываемой версии (а зависание при входящем голосовом вызове, как по мне, вполне может считаться критическим багом), то всё очень плохо.
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|2.54, Nadanon (?), 13:53, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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> Первый требует телефонного номера
Ещё одного эксперда подвезли...
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|5.188, Аноним (188), 20:46, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Меня интересует уважение пользователей со стороны разработчиков. Если в мессенджере нет анонимности или безопасности, значит разраб относится ко мне как к фекалиям.
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|4.347, Аноним (343), 10:04, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю как у других, но у Телеграма есть доп пароль при логине вне номера и настройка "никто не увидит мой номер".
Впрочем, номер телефона - информация заведомо публичная.
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|3.346, Аноним (343), 10:00, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почта по определению не подходит туда, где неплохая платформа для спама
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|1.50, Аноним (50), 13:46, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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если речь о конфиденциальности переписки - что думаете о weechat, например? в порядке бреда: можно на vds организовать свой weechat сервер. для своих, так сказать) можно завернуть трафик в ssl?
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|2.245, Борн (?), 09:56, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну так можно и Teamspeak использовать, для разговоров вообще огонь.
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|3.118, Аноним (118), 15:45, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я о том списке, что используют массы и является не полностью открытым (сервера, номер телефона,..).
А так, конечно, есть полностью открытые и защищённые XMPP/Jabber (Conversations, Gajim, Dino,..), Matrix.
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|4.124, Аноним (-), 15:58, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Threema и массы?
\Весь в сомнениях..
Массы любят халяву ))
Threema платная
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|1.67, ryoken (ok), 14:10, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Чот про ToX никто не гугукнул... :D
Хотя вот оно довольно деревянное, да.
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|3.251, ryoken (ok), 10:37, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> чем он плох на десктопе? или о чем речь?
На десктопе не пользовался. На трубе стоит AnToX. И вот как-то туго у него со связью. Подключается долго, посередь чатега может ничего не отправить. Оффлайн-сообщения не доезжают, передача картинок - дохнет, про вызовы голосовые вообще молчу.
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|4.261, хотел спросить (?), 11:14, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> чем он плох на десктопе? или о чем речь?
> На десктопе не пользовался. На трубе стоит AnToX. И вот как-то туго
> у него со связью. Подключается долго, посередь чатега может ничего не
> отправить. Оффлайн-сообщения не доезжают, передача картинок - дохнет, про вызовы голосовые
> вообще молчу.
у меня тоже есть Antox, кроме чуть большего расхода батареи и онлайн статусом проблем не было.
Да он не идеальный... есть много проблем. Но я спокойно разговаривал воисом.
А вообще многие из проблем - это цена за P2P.. Всегда можно позвонить в ватсап и сказать я в токс тебе скинул пароль от сервера :)
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|5.301, JL2001 (ok), 18:27, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А вообще многие из проблем - это цена за P2P.. Всегда можно
> позвонить в ватсап и сказать я в токс тебе скинул пароль
> от сервера :)
нельзя, в tox оффлайн-сообщений (мультиклиент или выделенная спонсорская нода-сервер) нету
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|4.300, JL2001 (ok), 18:23, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> чем он плох на десктопе? или о чем речь?
> На десктопе не пользовался. На трубе стоит AnToX. И вот как-то туго
> у него со связью. Подключается долго, посередь чатега может ничего не
> отправить. Оффлайн-сообщения не доезжают, передача картинок - дохнет, про вызовы голосовые
> вообще молчу.
сообщения отправвляются хорошо, но если связь нестабильная, то то норм, то ждёт коннекта
вот передача файлов не поддерживала докачку когда тестил, это было тяжко, иногда 1 мб в 10 попыток слали
а на хорошем инете несколько сотен метров норм кидали, с хорошей скоростью
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|1.85, Аноним (85), 15:16, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Такое ощущение, что многие комментаторы смешивают безопасность и анонимность.
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|1.134, Аноним (83), 16:20, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Я удалился из ОК, ВК, ТГ. Смеюсь над людьми которые всё ещё пользуются ТГ.
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|2.137, Аноним (137), 16:25, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смеюсь над людьми, которые всем этим хотя бы когда-то пользовались.
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|3.141, Аноним (83), 16:31, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну в ОК однажды зашел, посмотрел одного человечка и удалил. Ну а Вк пользовались прям все, ты сейчас кривишь душою, или случайно зашедший с другого полушария аноним.
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|1.139, Аноним (83), 16:28, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какой мессенджер используешь именно ты Аноним? Почему? Какой месссенджер выбрать? Что вы думаете об этих: Signal, Wire, Jami, Jitsi Meet, Jabber?
Какие типы мессенджеров бывают? Я для себя 3 типа вывел: централизованные с одним сервером (Телега), де-централизованные (Жаба), пир-ту-пир (TOX).
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|2.147, Аноним (147), 16:46, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Jabber + OTR, Tox
Для безобидного бытового трёпа можно и Telegram, конечно.
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|3.151, Аноним (83), 16:57, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В чате токса мне объясняли что токс не торт
Телеграм не буду, я не доверяю Дурову.
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|4.286, Аноним (285), 13:59, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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По крайней мере, с голосовым общением, когда оба абонента за NATом, у TOX всё в порядке.
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|4.302, JL2001 (ok), 18:30, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В чате токса мне объясняли что токс не торт
чем не торт?
зы: для меня важны мультиклиент, чаты, оффлайн (например через мультиклиент)
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|2.185, AlexYeCu_not_logged (?), 19:57, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Что вы думаете об этих: Signal, Wire, Jami, Jitsi Meet, Jabber?
Signal — требует номер телефона. На этом всё.
Wire — пользоваться можно, однако много недоработок и странная реакция на багрепорты.
Jami — весьма таксебешный UI, проблематично найти хоть кого-то, кто этим пользуется.
Jitsi Meet — видел давно, тогда было глючным и маловменяемый.
Jabber — лучший протокол для обмена текстовыми сообщениями и один из худших для всего остального.
Для голоса без шифрования (сейчас уже вроде прикрутили) вспомню ещё Mumble. Прост в настройке, прост в использовании, однако у клиентов не очень со стабильностью (хотя это смотря с чем сравнивать, в сравнении со всякими tox-ами — аки скала).
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|3.209, Аноним (204), 23:16, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что использовать вместо номера телефона, если почту нельзя из-за спамеров?
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|1.143, 0309 (?), 16:33, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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ваисап и телеграм это как питерсая шаверма, сожрал и жди результат, может быть не обасрёшься.
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|3.174, neAnonim (?), 18:27, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Секрет в том, что люди с пропиской в Питере не продают шаверму. (Я не расист, но это видно по лицу)
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|2.287, Аноним (285), 14:02, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И чем питерская шаверма, в этом плане, хуже или лучше прочей шаурмы?
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|1.159, Kuromi (ok), 17:20, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как-то непатриотично, мистер Сноуден. Почему же вы не порекомендовали мессенджеры ICQ или Там-Там (известный как Тук-Тук)? Ведь эти точно ничего не слушают (инфа 100%).
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|1.172, Аноним (172), 18:22, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Сноуден посоветовал Signal Messenger или Wire, как более безопасные альтернативы, не замеченные в связи со спецслужбами.
интересно, чтот тогда делает в руководстве Signal такой человек, как:
WhatsApp co-founder Brian Acton
??
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|3.222, Аноним (172), 00:26, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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перевожу для незнакомых с английским: человек, который основал whatsapp перешёл рулить проектом signal.
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|4.248, пук (?), 10:31, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вацап не был пректом спецслужб сначала, и основатель не имеет отношеня к слежке. Слежку вставил фб.
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|1.190, robot228 (?), 20:48, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Разве прослушивать президентский номер легче чем взломать телегу или вотсап? Очень сомневаюсь.
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|1.195, Аноним (-), 21:52, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Signal точно требует привязки к телефонному номеру?
Если так, не очень понятно, зачем Сноуден его советует.
Ведь он не может не знать о том, что мессенджер могут взломать через опсоса, как взломали телеграм Олега Козловского.
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|2.293, Аноним (83), 16:20, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А кто тебе сказал, что Сноуден преследует твои анонимские интересы? Кто сказал, что его сноуденские слова надо воспринимать всерьёз? Может его заставили, подкупили...
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|1.252, Аноним (252), 10:41, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Сноуден рекламирует пророссийские сервисы, ту же Телегу, стучащую ФСБ и всем остальным, и он делает рекламу за деньги.
Его словам нет смысла верить.
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|1.270, Ананнимас (?), 12:05, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кто-нибудь может мне объяснить зачем вообще нужны все эти мессенджеры для приватного общения когда достаточно вебчатика с ассиметричным шифрованием ну или почты с гпг если ты у мамы борец с режимом?
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|3.298, Аноним (298), 17:33, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я маньячил и делал:
Подписываешь созданный ключ.
Шифруешь созданным ключом что надо.
Удаляешь созданные секретный ключ.
Высылаешь публичный и зашифрованное сообщение.
С другой стороны должны создать секретный и предварительно выслать подписанный публичный. А после расшифровки обязательно удалить созданный секретный.
PFS ;)
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|1.272, Аноним (272), 12:05, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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телеге точно доверять не надо ибо достаточно вспомнить на чьи деньги был создан (и долгие годы поддерживался без прибыли) вконтакт и понятно с кем эти ребята повязаны и понятно что бывших не бывает
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|1.297, Аноним (298), 17:26, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> постепенно удаляет средства защиты....
Это делается в критических приложениях как минимум с 2007 года.
> Но они будут пытаться это сделать оправдывая себя соображениями национальной безопасности.
Этот терроризм сами спецслужбы и пр думали и развели по всему миру, чтобы иметь повод слушать неугодных и проводить геноцид.
> Вместо этих приложений Сноуден посоветовал Signal Messenger или Wire
https://prism-break.org/en/subcategories/gnu-linux-instant-messaging/
Я против серверов, любой регистратуры!
Каждый должен для общения просто установить прогу и создать на своём компе крыпто-учетку для чата: tox https://tox.chat
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|2.307, Аноним (83), 19:58, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Токс збс, вот только с офсайта не качает Utox.exe что как бы намекает, что оно мертво.
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|2.311, AlexYeCu_not_logged (?), 22:50, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Каждый должен для общения просто установить прогу и создать на своём компе крыпто-учетку для чата: tox
Ещё б оно работало нормально…
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|4.316, Аноним (316), 15:16, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
TOX это реальный p2p менеджер Для общения 2 людей чат, голос, видео звонок, об... текст свёрнут, показать
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|2.313, Аноним (83), 00:01, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Я против серверов, любой регистратуры!
Я в поликлинике передам что ты против.
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|1.315, Аноним (315), 13:56, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы спросили, что он думает про пакет Мизулиной... "диссидент" несчастный...
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|2.318, Аноним (317), 16:33, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для подтверждения закона нормального распределения, ему пришлось (было наказано) стать диссидентом, может быть даже несчастным...
Так что берегите его, а то может наступить ваша очередь ;)
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|4.342, Аноним (342), 10:51, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Похоже, ко мне прикрепили двух Анонимов! Не многовато ли будет, для одного человека? Хотя да, втроем повеселее будет. Постойте, анонимов может быть бесконечное множество (даже в едином лице)!
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|1.340, Дима (??), 01:41, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Посмеялся с коментов. Все такие секретные. Если за вас возьмутся специальные органы то после пары суток в камере с быками, вы сами всё выложите.
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|2.341, Аноним (341), 09:31, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> после пары суток в камере с быками, вы сами всё выложите.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, попрошу строго соблюдать нормы Конституции Российской Федерации, не запугивать избирателей и не фальсифицировать больше выборы.
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