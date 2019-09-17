Эдвард Сноуден дал интервью, в котором поделился мнением о мессенджерах

2.26 , Аноним ( 26 ), 13:00, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Несколько моих багрепортов и хотелок исправили за 1-2 релиза. Но некоторые просьбы не могут (точнее, не хотят) починить уже по два года, например, альбомный режим на телефоне.

3.31 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 13:11, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Несколько моих багрепортов и хотелок исправили за 1-2 релиза. Но некоторые просьбы

> не могут (точнее, не хотят) починить уже по два года, например,

> альбомный режим на телефоне. По одному багрепорту я не смог объяснить разрабам простейшие вещи: 1. Хардкодить глобальные хоткеи плохо.

2. Условия воспроизведения бага пишутся не просто так: не надо брать другие условия и утверждать, что баг не воспроизводится.

3. Если в коде написано одно, а поведение у программы другое, это всё равно баг, даже если в определённых условиях программа ведёт себя так, как ожидает того багрепортер. По второму ещё веселее: я нашёл серьёзный баг в гитовской 3.11. Отрепортил. Багрепорт закрыли с формулировкой «3.11 ещё не вышла, пользуйтесь 3.10». В общем, всё очень странно.

4.55 , Андрей ( ?? ), 13:53, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Отрепортил. Багрепорт закрыли с формулировкой «3.11 ещё не вышла, пользуйтесь 3.10». Может, за багтрекер там не программисты отвечают, а тестирующие UI/UX?

5.65 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 14:08, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >Может, за багтрекер там не программисты отвечают, а тестирующие UI/UX? Кто бы ни отвечал, он делает это очень странно.

Ну и в любом случае, если не фиксятся баги уровня конфликта wire-а с прочим софтом, если закрываются сообщения о критических багах в разрабатываемой версии (а зависание при входящем голосовом вызове, как по мне, вполне может считаться критическим багом), то всё очень плохо.

3.102 , Аноним ( 79 ), 15:31, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А еще они цветочки с зайчиками не хотят

2.54 , Nadanon ( ? ), 13:53, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – > Первый требует телефонного номера Ещё одного эксперда подвезли...

2.101 , Аноним ( 79 ), 15:31, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – С каких пор шифрование зависит

от номера телефона?

3.163 , Аноним ( 155 ), 17:36, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – От номера телефона зависит анонимность и личные данные

4.180 , Аноним ( - ), 19:01, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Вас интересует анонимность или безопасность?

Определитесь

5.186 , Аноним ( 155 ), 20:02, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Меня лично? То и то

6.208 , Аноним ( - ), 23:15, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Так и выбирайте

а не критикуйте

5.188 , Аноним ( 188 ), 20:46, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Меня интересует уважение пользователей со стороны разработчиков. Если в мессенджере нет анонимности или безопасности, значит разраб относится ко мне как к фекалиям.

6.206 , Аноним ( - ), 23:15, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну значит оно так и есть

Ваш выбор

5.303 , No name ( ? ), 18:55, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – https://adorabilis.wordpress.com/2017/06/28/telegram-passions/

4.347 , Аноним ( 343 ), 10:04, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю как у других, но у Телеграма есть доп пароль при логине вне номера и настройка "никто не увидит мой номер".

Впрочем, номер телефона - информация заведомо публичная.

2.184 , Аноним ( 184 ), 19:41, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Без тлф номера никак?

Эл. почта его не заменит?

3.346 , Аноним ( 343 ), 10:00, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почта по определению не подходит туда, где неплохая платформа для спама

