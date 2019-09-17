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Эдвард Сноуден дал интервью, в котором поделился мнением о мессенджерах

17.09.2019 00:56

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник АНБ, скрывающийся от американских спецслужб в России, дал интервью французской радиостанции France Inter. В числе прочих обсуждаемых тем, отдельный интерес представляет вопрос о том, безрассудно ли и рисковано ли использовать Whatsapp и Telegram, ссылаясь на то, что премьер министр Франции общается со своими министрами через Whatsapp, а президент со своими подчинёнными - через Telegram.

В ответе Сноуден сообщил, что использовать эти программы лучше, чем SMS или телефонные звонки из-за использования приложениями шифрования; в то же время, если вы премьер-министр, использование этих средств очень рискованно. Если кто-то в правительстве использует WhatsApp, то это ошибка: Facebook владеет этим приложением и постепенно удаляет средства защиты. Они обещают, что не будут слушать разговоры, потому что они зашифрованы. Но они будут пытаться это сделать оправдывая себя соображениями национальной безопасности. Вместо этих приложений Сноуден посоветовал Signal Messenger или Wire, как более безопасные альтернативы, не замеченные в связи со спецслужбами.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.franceinter.fr/emi...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в приложении WhatsApp, пригодная для внедрения вредоносного ПО
  3. OpenNews: Представлен метод атаки на групповой чат WhatsApp и Signal
  4. OpenNews: Выпуск децентрализованной коммуникационной платформы Matrix 1.0
  5. OpenNews: Поддельное приложение WhatsApp в Google Play установили более миллиона пользователей
  6. OpenNews: Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
Автор новости: Аноним
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: signal, whatsapp, wire, telegram
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (292) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:21, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Signal Messenger и Wire FSF-approved?
     
     
  • 2.21, AlexYeCu_not_logged (?), 12:51, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +21 +/
    >А Signal Messenger и Wire FSF-approved?

    Уже неактуально.

     
     
  • 3.25, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:54, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    >>А Signal Messenger и Wire FSF-approved?
    > Уже неактуально.

    Теперь Snowden-FSB-approved в трынде?

     
     
  • 4.46, Аноним (46), 13:30, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    У Сноудена есть большое преимущество перед Столлманом и Ассанджем — его уже не могут репрессировать SJW-титушки.

    Да и российским спецслужбам давить на него не с руки — если с ним что-то случится, или просто ему что-то не понравится, это будет вполне конкретный сигнал для всех потенциальных будущих бегунов из дивного нового SJW-PRISM-мира.

     
  • 4.66, Дон Ягон (ok), 14:09, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Теперь Snowden-FSB-approved в трынде?

    А есть какие-то свидетельства в пользу? В том же интервью он негативно высказывался про власти РФ. Может показушничал, конечно. Но Сноуден выглядит всё-таки больше как наивный идеалист, верящий в свободу слова и нескомпрометированность signal (может он и прав насчёт signal - я не исследовал этот вопрос).

     
     
  • 5.72, Аноним (72), 14:32, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Снежок нашим и даром не нужен. Это такой же проект и марионетка бритишей, как Харли Ли Освальд.
     
     
  • 6.104, Дон Ягон (ok), 15:34, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Снежок нашим и даром не нужен. Это такой же проект и марионетка бритишей, как Харли Ли Освальд.

    Возможно и так, но я не вижу пока предпосылок так считать. Мне кажется, что он идейный борцун за свободу и прочие слова-обманки для наивных.

     
     
  • 7.142, Аноним (72), 16:32, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Биографии пока сходятся. Освальд точно такой же борцун-недоучка, так же сбегал в СССР.
     
     
  • 8.153, 1 (??), 17:00, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только ДО А не ПОСЛЕ ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.247, Аноним (72), 10:27, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и Снежок пока не застрелил своего Кеннеди ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.79, Аноним (79), 15:07, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Идеалист в обертке FSB ))
     
     
  • 6.95, Дон Ягон (ok), 15:26, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Идеалист в обертке FSB ))

    Я могу в это поверить в принципе, но причин пока не вижу. Если потому что "призывает не использовать telegram", то это однозначно неадекватная причина, а его аргументы справедливы.

     
  • 4.266, Аноним (266), 11:42, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FSB-approved — это Telegram
    https://ria.ru/20190917/1558766779.html
     
  • 2.29, SR_team (?), 13:07, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    какая разница? Они тоже требуют сим - шило на мыло
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 14:02, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    https://securechatguide.org/effguide.html
    https://www.securemessagingapps.com
    Wire требует либо номер, либо почту.
     
     
  • 4.158, InuYasha (?), 17:15, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Wire требудет electron, для начала.
    https://github.com/wireapp/wire-desktop
    на этом можно её вычёркивать.
     
     
  • 5.176, Аноним (-), 18:52, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Используется только на десктопе? )))
     
  • 3.80, Аноним (79), 15:10, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Вас отлучили от левых сим?
     
     
  • 4.83, Аноним (83), 15:15, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Никаких левых щим не существует, это миф. Все сим продаются по пачпорту. Сам факт требования щим-карты означает ненужное.
     
     
  • 5.111, Аноним (-), 15:40, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Конечно
    Для вас значит и не существет
    Вы обречены
     
  • 5.155, Аноним (155), 17:13, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Главное, что карта продана не на твой "пачпорт", гений
     
     
  • 6.161, Клыкастый (ok), 17:31, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    геолокаций, адресных книг где связано твоё реальное имя и номер с симки - не существует. безопасность через самоуспокоение.
     
     
  • 7.162, Аноним (83), 17:35, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ещё эти чёртовы гении не допускают, что у человека тво
     
  • 7.198, Аноним (-), 23:05, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На смарте рут
    Файер отрубил весь нежелательный трафик
    Контакты - 0
    Ограничение прав приложений настроено
    Сим нет
    Трафик через ВПН и tor
    Что то делаю не так???
     
     
  • 8.211, t (??), 23:18, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    пишешь об этом публично ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.213, Аноним (-), 23:21, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чего и вам желаю ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.223, Gannet (ok), 01:11, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Проще выбросить смарт ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.339, Аноним (-), 23:24, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выбрасывать будешь сообщи куда... текст свёрнут, показать
     
  • 8.284, Клыкастый (ok), 13:20, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кратко номер твоего смарта добавлен в контакты граждан, у которых подобной пара... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.336, Аноним (336), 23:15, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален Какой номер контакта НОМЕР ЛЕВЫЙ И сим нет СМЕШНО Резю... текст свёрнут, показать
     
  • 8.290, JL2001 (ok), 15:19, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    твой номер запишут в другом телефоне с твоим реальным фио или ты им и не пользуе... текст свёрнут, показать
     
  • 5.221, GG (ok), 23:57, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Был на днях в Лондоне (для справки: Лондон — один из наиболее отслеживаемых городов на земле, первый по уровню слежки если отбросить китайцев).
    Анонимные сим карты с предоплаченным балансом без всяких паспортов продаются в любом киоске за 10-20 фунтов.
    И работают эти карты во всём Соединённом Королевстве и в Европе.
     
     
  • 6.226, sts51 (?), 03:25, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я думал это прихлопнули после выхода фильма про Джейсона Борна, где он покупал телефон с предоплаченной картой на вокзале Ватерлоо
     
     
  • 7.227, GG (ok), 03:30, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Думать вредно.
    Приедь сам и посмотри.
    Продавали и продают и никаких проблем нет.
    Тарифы подороже чем с регистрацией по паспорту, но жить можно.
     
     
  • 8.275, Аноним (-), 12:40, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Препейды есть и в других странах 10 евро например... текст свёрнут, показать
     
  • 6.243, Борн (?), 09:50, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так же в этом королевстве при нераскрытии шифрованных данных можно присесть лет на 5.
     
     
  • 7.277, АнтиБорн (?), 12:44, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кому нужны мои шифрованный данные?
    Сказал А говори уж и Б
     
  • 4.129, InuYasha (?), 16:08, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А как насчёт такаого сценария?
    Предположим, ты взял "левую" симку, зарегал себе быдлограмчик или кацап и успокоился.
    Через полгода симка протухает.
    Через год номер возвращается в пул провайдера.

    Сценарий 1:
    быдограм ВНЕЗАПНО вводит какой-нибудь смс-слогин каждый месяц, взод в чаты по смс и т.д.
    твой урезанный или угробленный быдлограмчик можно выбрасывать.

    Сценарий 2:
    Через несколько дней номер покупают.
    Новый владелец ставит себе этот самый былограм.
    Hijack!
    Больше а) быдлограмчик не твой, б) все твои чатики у нового владельца

    Сценарий 3:
    Всё то же самое, только симку клоунируют товарищ-рандомного-ранга и компания.

    Хотел написать развёрнутую статью об этом, но нет времени. (

     
     
  • 5.152, пох. (?), 16:59, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    обрати внимание - сценарий 3 не только прекрасно возможен и с прекрасной, по паспорту зарегистрированной симкой, но и регулярно случается - причем лохи остаются без денежек на счетах, а не просто чатиков о котиках.

     
  • 5.179, Аноним (-), 18:59, 17/09/2019 Скрыто модератором
    		• –5 +/
     
  • 5.199, Аноним (-), 23:08, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Все сценарии никчемные

     
     
  • 6.219, InuYasha (?), 23:43, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Только почему-то уже использованы в реальной жизни.
    Даже вариант когда номер перешёл к новому владельцу "естественным путём" уже засветился не далее года назад на THN.
     
     
  • 7.291, JL2001 (ok), 15:23, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только почему-то уже использованы в реальной жизни.
    > Даже вариант когда номер перешёл к новому владельцу "естественным путём" уже засветился
    > не далее года назад на THN.

    на днях на хабре писали про номер теле2 который перепродали, а привязка вторым номером к личному кабинету (деньги, услуги, етц) осталась

     
     
  • 8.337, Аноним (336), 23:19, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ОБОИМ Ну так не привязывайтек левым номерам Речь то о мессенджерах Сплошь пург... текст свёрнут, показать
     
  • 5.239, хотел спросить (?), 09:38, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2b в ватсапе не работает

    end2end чаты не появятся на новом устройстве

    но все новые переписки будут уже с новым владельцем

    и ватсап покажет только желтый ворнинг и всё

    а еще в отличии от сигнала есть код подтверждения номера

    именно поэтому выбираю его а не сигнал

    когда я обратился в саппорт сигнала по поводу хайджека смс со стороны провадеров, то мне написали какую-то дичь


    так что на мобиле ватсап, в декстопе пока токс... присматриваюсь к матриксу

     
     
  • 6.267, InuYasha (?), 11:52, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за интересную инфу. Я тоже присматриваюсь к матриксу, но там с клиентами пока не очень. Самая навороченная реализация - riot - вообще написана на электроне. Ни один опеннетчик в здравом уме такое не одобрит :)
     
  • 5.262, Аноним (262), 11:14, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В телеграме есть двухфакторка. Добавляешь пароль. Новый владелец симки не может залогиниться в твой аккаунт, а может только запросить удаление твоего аккаунта в течении 7 дней. Тебе от телеграма придет сообщение об этом. И если ты за неделю не переведешь акк на другой номер (или не введешь код из смс, доказав доступ к симке), тогда его удалят.
     
  • 4.156, Аноним (155), 17:14, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А зачем нужен костыль, если можно просто не использовать сомнительные сервисы, требующие номер?
     
     
  • 5.191, Аноним (191), 21:00, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    писать сам себе будешь?
     
     
  • 6.215, Michael Shigorin (ok), 23:33, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не использую завязанные на телефонный номер мессенджеры, кому надо связаться -- применяют почту, жабер, телефон или просто приходят.
     
     
  • 7.278, АнтиБорн (?), 12:46, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Голуби анонимные?
     
  • 7.285, Аноним (285), 13:54, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тоже до сих пор, да-да, использую XMPP и не жужжу.
     
  • 3.123, Аноним (123), 15:56, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >какая разница? Они тоже требуют сим - шило на мыло

    Wire не требует.

     
  • 2.48, Ананон (?), 13:42, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любопытно, что когда шариш ссылки по ваеру, то только опеннок крякозябры шарит, остальные русские сайты давно на utf-8
     
     
  • 3.77, powershell (ok), 15:03, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это милый артефакт, не стоит что-либо менять
     
  • 3.217, Michael Shigorin (ok), 23:34, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Любопытно, что когда шариш ссылки по ваеру,
    > то только опеннок крякозябры шарит,
    > остальные русские сайты давно на utf-8

    Они такие криворукие, что даже этого не шмогли?
    Тогда точно в морг.

     
  • 2.187, hff (?), 20:29, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программы более безопасные как незамеченные... читай неуловимые джо. А еще в них не с кем общаться, разве что торговцам детским трололо по предварительной договоренности.
     

     ....большая нить свёрнута, показать (56)

  • 1.2, Аноним (2), 12:22, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А как же matrix через riot.im?
     
     
  • 2.62, Аноним (62), 14:04, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    securemessagingapps.com -- ответ на твой вопрос.
     
     
  • 3.236, progserega (ok), 08:17, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что-то там нет ничего про возможность запуска своего сервера и открытости ПО сер... текст свёрнут, показать
     
  • 2.82, Аноним (79), 15:15, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Conversations -  использование
    собственных сгенерированных ключей
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:22, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А против Телеграмма аргумента не сказал.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:27, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Думаю основной проблемой телеграма является то, что для реги требуется мобильный телефон. Получив доступ к номеру, вскрывается вообще всё. А на уровне, как он приводит в пример, премьер министров и презедентов, думаю, если потребуется, доступ получат к данным номера без проблем. И вся безопасность Телеграма сыпется.

    Вообще не понимаю чо так все вцепились в регу по телефонам.

     
     
  • 3.8, Groosha (?), 12:29, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вцепились по одной простой причине: для мессенджеров, где сидят 2.5 человека, рега по телефону не нужна, но как только их становится в миллион раз больше, появляются спамеры. Зарегать 100 тысяч электронных адресов проще и дешевле, чем 100 тысяч номеров мобилок.
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 13:02, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Запрещаем приём сообщений от контактов не в ростере и всё, спам тихо и мирно умирает.
     
     
  • 5.258, Аноним (258), 10:54, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сюрприз. В телеге нет данного функционала.
     
     
  • 6.330, Аноним (-), 23:02, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все есть
    проект ФСБ
     
  • 4.30, ilyafedin (ok), 13:09, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Судя по телеграму, не сильно помогает. Нет, тут скорее причина в постороении социальных графов: кто-то поставил телеграм из контактов - и ты видишь, что он в телеграме.

    Собственно, это, наверное, как раз то (основная причина), что отличает современный мессенджер от ICQ, Jabber, IRC и т. п.

     
     
  • 5.196, Сейд (ok), 22:03, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лишь потому, что операторы связи приучили всех к телефонным номерам, выдаваемым по паспорту, платно и не насовсем. Нынче же, когда номеронабиратели на телефонах заменили на сенсорные экраны, можно успешно пользоваться JID и строить социальные графы по ним.
     
  • 4.35, SR_team (?), 13:13, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    на публичное мыло спам письма всего 2 раза приходили за год жизни ящика. больше всего спама пользователи получают не от злостных спамеров, а от всяких говно-сайтов на которых они при регистрации не сняли галочку "засрать мою почту вашей рекламой"
     
     
  • 5.235, ilyafedin (ok), 08:13, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на публичное мыло спам письма всего 2 раза приходили за год жизни
    > ящика. больше всего спама пользователи получают не от злостных спамеров, а
    > от всяких говно-сайтов на которых они при регистрации не сняли галочку
    > "засрать мою почту вашей рекламой"

    Он про регистрацию спамеров в мессенджерах через электронную почту вместо телефона.

    К слову, лично меня задрал спам вида ВЫ ВЫИГРАЛИ ОВЕРДОФИГА ДЕНЕГ ЗАБЕРИТЕ ПРИЗ ПО ССЫЛКЕ. Самый сок в том, что этот спам приходит с ящиков всяких сервисов, где присылают логин и пароль на почту, а в логин и пароль вбито это спамное сообщение. Причем бывают как сообщения о подтверждении регистрации, так и о том, что аккаунт успешно зарегистрирован (т. е. сайт даже ящиц подтверждать не требует), что вызывает весьма сомнительные чувства.

     
  • 3.11, Kolay (?), 12:32, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    В тг есть 2фа (пароль на аккаунт + даже при входе, прочтитать не выйдет + клиент опенсорс
     
     
  • 4.32, имя_ (?), 13:11, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    и сильно оно помогает, если спецслужбы занялись целью получить доступ? Вроде в РФ уже были случаи перехвата смс с кодом для восстановления доступа.
     
     
  • 5.34, Kolay (?), 13:12, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > и сильно оно помогает, если спецслужбы занялись целью получить доступ? Вроде в
    > РФ уже были случаи перехвата смс с кодом для восстановления доступа.

    Да. Они не смогут узнать твой пароль

     
     
  • 6.41, имя_ (?), 13:23, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И? Они все равно получают доступ в аккаунту, и тут пароль уже роли никакой не играет.
     
     
  • 7.43, Kolay (?), 13:25, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > И? Они все равно получают доступ в аккаунту, и тут пароль уже
    > роли никакой не играет.

    При включенном 2фа нельзя попасть в акк без пароля. Ты при входе вводишь смс + пароль

     
     
  • 8.51, имя_ (?), 13:49, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https www epravda com ua columns 2019 03 16 646047 такое уже не работает ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.314, Аноним (314), 00:04, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не нашел где бы можно было привязать почту к аккаунту, это точно хоть когда-то р... текст свёрнут, показать
     
  • 8.53, имя_ (?), 13:50, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    из статьи 1 Перехват смс спецслужбами различными способами 2 Вход в аккаунт н... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.56, Kolay (?), 13:56, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почту привязывать необязательно ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.61, имя_ (?), 14:03, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    тем не менее это показывает, что двухфакторная авторизация не всегда спасает... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.63, Kolay (?), 14:04, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если юзаешь норм почту не ставишь её вообще, то должна спасать ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.68, имя_ (?), 14:13, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Должна бы, но это как повезет https tjournal ru flood 27522-vzlomu-telegram-a... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.69, Kolay (?), 14:19, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наверное просто они не юзали 2фа Без 2фа аккаунт тг в опасности ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.71, имя_ (?), 14:28, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    у тебя похоже, что семь бед - один ответ - ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.86, Аноним (79), 15:17, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Расскажите это взломанным провозащитникам ОПСОС помогает... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.276, Аноним (262), 12:43, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них не было включено 2фа Часть из них сами признавались, что после взлома вкл... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.328, Аноним (-), 22:59, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ОПСОС может отрубить тебя от сети дальше просто восстановление пароля конечно бе... текст свёрнут, показать
     
  • 5.197, tre89 (?), 22:07, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если органы взялись, то даже если пароль не скажешь(не взломали), то бушь сидеть до конца дней своих.
     
     
  • 6.212, Аноним (-), 23:19, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Жертва?
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:37, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставь 2FA. Везде и всегда.
     
     
  • 4.75, Аноним (75), 14:49, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Доооо... Можно подумать, смс с кодом нельзя зароутить КудаНадо, пока проходит через оборудование опсоса.
     
     
  • 5.78, powershell (ok), 15:05, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Смс в данном случае первый фактор, второй - пароль.
     
     
  • 6.113, Аноним (-), 15:41, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Срочно читать про уязвимости СИМ
     
     
  • 7.140, InuYasha (?), 16:30, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А потом дочитывать про уязвимтсти SS7
     
  • 7.279, Аноним (262), 12:47, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уязвимости сим/смс не помогут узнать пароль. Чтобы войти в аккаунт телеграма, у которого включен второй фактор, нужно помимо кода из смс ввести еще пароль, который поставил юзер. Без пароля можно лишь инициировать удаление аккаунта через 7 дней.
     
     
  • 8.327, Аноним (-), 22:56, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ОПСОСу расскажите это когда он отлучит тебя от сети а воставление произойдет без... текст свёрнут, показать
     
  • 8.329, Аноним (-), 23:01, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клоны СИМ для тебя открытие ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.81, Товарищ майор (?), 15:14, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как 2фа спасет, если у меня есть доступ к серверной стороне?
    2фа спасает от перехвата пароля или ТРКА, но ни как не от подмены сервера. А т.к. сервером рулит не сообщество, то при должном уровне мотивации 2фа прекращает спасать.

    Так что пишите еще, интересно будет почитать...

     
  • 4.87, Аноним (79), 15:18, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Расскажите это ОПСОС
     
  • 3.39, Zenitur (ok), 13:21, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Вообще не понимаю чо так все вцепились в регу по телефонам

    А-у-тебя-что-нет-мобильника? Нищий-что-ли? Сейчас-любой-может-позволить-себе-мобильник-это-тебе-не-90-е! Или-ты-просто-не-хочешь-давать-номер-тебе-что-есть-что-скрывать? Боишься-спама-по-SMS-но-наша-компания-его-не-шлёт-как-ты-мог-такое-подумать!

    Дай нам свой номер, ничтожество! Без него мы тебе не дадим банковскую карту, не выдадим тебе почтовое отправление, не выпустим посылку с таможни!

     
     
  • 4.218, Michael Shigorin (ok), 23:38, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Дай нам свой номер, ничтожество! Без него мы тебе не дадим банковскую
    > карту, не выдадим тебе почтовое отправление, не выпустим посылку с
    > таможни!

    Почта России мне бандерольки без телефона выдаёт, если что.  Вот с курьерскими доставалами сложнее...

     
  • 3.52, Nadanon (?), 13:50, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > Получив доступ к номеру, вскрывается вообще всё

    Что за чепуха? Телефоньв телеграме - это просто логин. А дальше на телеграме стоит пароль. Обсуждалось уже 100500 раз.

     
     
  • 4.90, Аноним (79), 15:19, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все го лишь логин?
    100500 раз ржу
     
  • 3.84, Аноним (79), 15:16, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Основная проблема - амбре Усманова
     
  • 2.6, Shura (??), 12:29, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    тот же самый аргумент что и против ватсапп - централизованный мессинджер. Никто не знает что и куда они сливают.
     
     
  • 3.44, Аноним (46), 13:26, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему? Люди, работающие с телегой (не только внутри, но и как партнеры) — не то чтобы полностью знают, но неплохо понимают, и поэтому пользуются другими средствами связи.
     
     
  • 4.89, Аноним (83), 15:19, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень хотелось бы по подробнее.
     
     
  • 5.91, Аноним (79), 15:20, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фесьук вас не слушает
    Он по русски не понимайт
     
  • 3.127, Аноним (-), 16:04, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спросите в СОРМ
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:30, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > А против Телеграмма аргумента не сказал.

    Его просто мало используют за пределами стран третьего мира, где нет денег на платный контент, и этот платный контент они смотрят в Telegram.

    Пример WhatsApp же понятен всему миру, ибо его используют фактически везде.

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:52, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В странах третьего мира (например, латинская америка) телеграм совсем не популярен, там все используют только ватсап.
     
     
  • 4.33, Аноним (10), 13:12, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > В странах третьего мира (например, латинская америка) телеграм совсем не популярен, там все используют только ватсап.

    Я о том же.

    Пример с WhatsApp понятен, а с Telegram не особо, потому что он не так широко распространен.

     
     
  • 5.148, Аноним (83), 16:50, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Телегу используют только в Иране и разработчики TrueOS, больше никому не нужен.
     
  • 3.131, Ы (?), 16:15, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Читаем про страны третьего мира https://ru.wikipedia.org/wiki/п╒я─п╣я┌п╦п╧_п╪п╦я─
     
  • 3.204, Аноним (204), 23:13, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Телеграм является лучшим мессенджером не из-за какого-то там контента. По совокупности фичей и технических характеристик ему аналогов просто банально нет

    например: https://hookzof.github.io/messenger-comparison/

     
     
  • 4.214, Аноним (-), 23:27, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Телеграм является лучшим мессенджером не из-за какого-то там контента. По совокупности
    > фичей и технических характеристик ему аналогов просто банально нет
    > например: https://hookzof.github.io/messenger-comparison/

    Пурга

     
     
  • 5.238, dmm11 (?), 08:28, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    телега это просто слизанный bbm да и только
     
  • 5.343, Аноним (343), 15:52, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно пожалуйста хотя бы один аналог Телеграма?
    Начнем, пожалуй, с облачных файлов размером > 200 Мб без лимита. Итак, варианты?
    ps. мылосру не предлагать
     
  • 4.225, Аноним (10), 03:06, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > например: https://hookzof.github.io/messenger-comparison/

    Это список от какого-то странного телеграм-фаната.

    Правильный список тут: https://www.securemessagingapps.com/

     
  • 2.160, Аноним (155), 17:30, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По моему и так все понятно. Централизованый сервис, закрытый код, анонимность затруднена (полностью ложится на плечи пользователя, как он разберется с симкой), сообщения плейнтекстом отлетают на сервер (что бы там не заявляли, совершенно очевидно, что их можно спокойно почитать), а секретные чаты все равно используют сервер для обмена пакетами (опять таки, что бы там не завяляли, легко можно сохранить информацию о контактах, с кем и когда). Как итог - вся приватность телеги только на словах. Хорошо хоть клиенты свободные
     
     
  • 3.207, Аноним (204), 23:15, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, сообщения точно не плейнтекстом летят на сервер, а шифруются точно так же, как и сообщения в секретных чатах, только не напрямую между людьми, а с серваком
     

     ....большая нить свёрнута, показать (60)

  • 1.5, f0b (ok), 12:28, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Не преминул зарекламировать свой странный сигнал.
     
     
  • 2.24, Дон Ягон (ok), 12:53, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Не преминул зарекламировать свой странный сигнал.

    Та же мысль возникла.

     
     
  • 3.92, Аноним (79), 15:22, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно что вы вообще про
    месседжеры слышите
    Даже про TextSecure ни разу?
     
     
  • 4.114, Дон Ягон (ok), 15:42, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Странно что вы вообще про
    > месседжеры слышите
    > Даже про TextSecure ни разу?

    Неа. Загуглил.
    "мессенджер для Android" - дальше не читал. Не нужно.
    (ios бы ничего не изменил для меня)

     
     
  • 5.121, Аноним (-), 15:54, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну вы ж рассуждаете о странности
    Гуглите о разработчиках
    Кстати у Ватсапа нет десктоповой версии
    Что делать?
    Пользоваться Скупом?
    Зачем вообще пользоватиься месседженрами вне телефонов?
    Gpg + e-mail быть может
    psi+tor+gpg ?
    Тоже не кошерно?
     
     
  • 6.130, Дон Ягон (ok), 16:11, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Зачем вообще пользоватиься месседженрами вне телефонов?

    Я бы вообще ими не пользовался, но увы. Приходится, и с телефона тоже.
    Но зачем использовать "безопасный" и "приватный" мессенджер на устройстве, которое по определению стучит на тебя - для меня загадка.

    > Gpg + e-mail быть может
    > psi+tor+gpg ?
    > Тоже не кошерно?

    Email + GPG или jabber + gpg/otr - вполне кошерно. Жаль только это совсем не мейнстрим сейчас, кроме как для уютных огорождённых компаний друзей или вроде того малоприменимо.
    Но да, это пример хороших, в моём понимании, вариантов.

     
     
  • 7.231, Аноним (231), 07:00, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DeltaChat вполне достойная альтернатива, но настольная версия на электроне, приходится использовать thunderbird + enigmail
     
  • 6.149, Аноним (83), 16:52, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Пользоваться Скупом?

    https://switching.social/ethical-alternatives-to-whatsapp-and-skype/

     
  • 2.125, Wilem (?), 15:59, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сигнал не «его». Сигналом также рекомендовал пользоваться Андерсон.
     
     
  • 3.133, Wilem (?), 16:17, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не могу найти, где он его рекомендовал. Может, вру.
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:29, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Основная проблема телеги в том, что никто не пользует "шифрованные чаты". А обычные чаты не шифрованные с доступом к ним сотрудников телеги.
     
     
  • 2.9, Groosha (?), 12:29, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    "никто"

    Сильное заявление. Говорите за себя

     
     
  • 3.76, Аноним (76), 14:59, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Никто == множество меры ноль.
     
  • 2.13, Иван Лох (?), 12:36, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они уже запилили групповые шифрованные чаты?
     
  • 2.145, InuYasha (?), 16:34, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они уже запилили на десктопе "шифрованные чаты"?
     
     
  • 3.280, Аноним (262), 12:52, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На MacOS и Windows 10 да.
     

  • 1.12, BlackRot (?), 12:34, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –17 +/
    Забавно что Viber все в упор не видят и игнорят.
    Видимо лучший месенджер в мире. Удобный и сквозное шифрование (так они говорят). У кого есть обратные доводы?
     
     
  • 2.28, aperon (ok), 13:03, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Viber лучший только по количеству спама.
     
     
  • 3.93, Аноним (79), 15:23, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне не приходит
    Что то не так
    Может настроил правильно!? ))))
     
     
  • 4.244, Борн (?), 09:52, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы просто как неуловимый Джо
     
     
  • 5.282, АнтиБорн (?), 13:12, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ерунду сморозил..
    СПАМ приходит только к уловимым?
     
  • 3.112, BlackRot (?), 15:41, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Viber лучший только по количеству спама.

    никакого спама

     
  • 2.38, Аноним (38), 13:19, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Потому что это треш, на который с т.з. безопасности и смотреть не интересно. https://www.youtube.com/watch?v=kqgn-HF4gKg
     
     
  • 3.109, BlackRot (?), 15:40, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ого. что же тогда безопасно юзать?
     
  • 2.94, Аноним (79), 15:24, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они говорят:
    Создайте приватный чат
    и будет вам счастье
     
  • 2.110, Аноним (-), 15:40, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разработчики в Беларусии, закрытый исходный код.
     
     
  • 3.115, BlackRot (?), 15:42, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разработчики в Беларусии, закрытый исходный код.

    а у телеги открытый? (реально не знаю)

     
     
  • 4.269, fi2fi (?), 11:58, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вообще-то  клиент да открытый, есть куча  клонов
     
     
  • 5.289, BlackRot (?), 15:17, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вообще-то  клиент да открытый, есть куча  клонов

    так что получается... мне удалять вайбер и ставить телегу? и всех своих туда тягнуть?

     
     
  • 6.292, Аноним (83), 16:09, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вайбер удалять, телегу не регать.
    https://tox.chat/
     
  • 3.116, Аноним (-), 15:43, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже переехали?
    Ах тыж..
    Беларусь центр мира ))
     
     
  • 4.120, Аноним (-), 15:51, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    The company was run from Israel, with much of its development outsourced to Belarus in order to lower labor-costs. It was registered in Cyprus.
     
     
  • 5.122, Аноним (-), 15:56, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слово аутсорсинг вам знаком?
    Беларусь пишет весь код?
     
     
  • 6.128, Аноним (-), 16:04, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я извиняюсь, товарищ лейтенант.
     
  • 2.296, xm (ok), 17:13, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда будете читать расшифровки чатов из Viber в материалах своего уголовного дела - приходите, поговорим.
     
     
  • 3.310, BlackRot (?), 22:21, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Своего уголовного дела.... о как загнул.
    Но я никакого отношения к уголовщине не имею. Приходи - поговорим о твоих проблемах
     
     
  • 4.345, Аноним (345), 21:55, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но я никакого отношения к уголовщине не имею.

    Это не ваша заслуга

     

  • 1.15, Аноним (15), 12:37, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –16 +/
    Понимаете ли, в некоторых безопасных альтернативах нашлись явные видные нев... текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.18, Аноним (38), 12:45, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Правильно, да здравствует переписка в plain text!

    PS: Товарищ майор, залогиньтесь.

     
     
  • 3.64, Аноним (15), 14:06, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пользуйтесь перепиской вообще, если её нельзя в plain text. Иного выхода пока нет, потому что других мессенджеров пока нет. Делать это на серьёзном уровне потребует работы фуллтайм многих команд. Во-первых, спонсора. Во-вторых команды, пишущей код. Во-третьих, команды внутреннего аудита, не имеющих контакта с разрабами. В-четвёртых, команды, договаривающейся с внешними фирмами об аудите. А теперь прикиньте, сколько это стоит, если брать не макак, а квалифицированных специалистов. А теперь подумайте, нужно ли это хоть кому-нибудь за такую цену. Единственное, кто эту цену может потянуть - это крупный бизнес. Но крупный бизнес не будет пилить сук, на котором сидит, и кусать руку, давшему ему монополию.
     
     
  • 4.96, Аноним (79), 15:26, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для вас придумали
    gpg и e-mail
     
  • 4.288, Аноним (288), 14:15, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доброе утро, дорогой Аноним!

    Сегодня я посылаю тебе картину "стеганого" котика (в plain text), за ширмой на картине. Думаю что при твоем зрении, ты должен увидеть котика даже за ширмой.
    И обращай внимание на точку, в конце текста сообщения!

    Юстасу от Алекса

     
  • 3.88, Товарищ майор (?), 15:18, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это не я
     
     
  • 4.97, Телега (?), 15:27, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ты
     
     
  • 5.157, Товарищ майор (?), 17:14, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет основания не доверять...
     
  • 2.20, AlexYeCu_not_logged (?), 12:50, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Его НИКТО НЕ АУДИТИТ.

    А что аудитят-то? И кто?

    >Халявщикам, не нашедшим ни времени, ни денег на тупой аудит

    А, понятно. Вопросов больше нет.

     
  • 2.193, ddjfvcs (?), 21:32, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Опен-сорс софт крайне уязвим для внедрения бэкдоров. Его НИКТО НЕ АУДИТИТ. НИКТО. НЕ АУДИТИТ.

    Как раз наоборот, проприетарный софт проверить невозможно, так как кода нет. А СПО проверить модет любой желающий, в том числе куча независимых друг от друга организаций аудита. К тому же, GIT и прочие системы контроля версий, позволяют отслеживать все изменения кода.

     
  • 2.194, ddjfvcs (?), 21:38, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Халявщикам, не нашедшим ни времени, ни денег на тупой аудит - не по карману.

    Лень искать другой пример. То, что вспомнил: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48676
    > Организация The NetBSD Foundation оплатила проведение аудита безопасности

    И это при том, что NetBSD по популярности проигрывает даже BSD системам.

     

  • 1.16, Аноним (16), 12:38, 17/09/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –16 +/
     
     
  • 2.17, Аноним (38), 12:43, 17/09/2019 Скрыто модератором
    		• +5 +/
     
  • 2.36, Анонимный прохожий (?), 13:16, 17/09/2019 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.99, Аноним (79), 15:29, 17/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.268, Анонимный прохожий (?), 11:56, 18/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.325, Аноним (-), 22:52, 19/09/2019 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.37, Аноним (46), 13:19, 17/09/2019 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 3.100, Аноним (79), 15:30, 17/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.299, Аноним (299), 18:13, 18/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.324, Аноним (-), 22:51, 19/09/2019 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.58, Аноним (15), 13:57, 17/09/2019 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
     
  • 3.136, Дон Ягон (ok), 16:22, 17/09/2019 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 4.271, fi2fi (?), 12:05, 18/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.281, Дон Ягон (ok), 13:06, 18/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.228, Аноним (228), 04:31, 18/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (14)

  • 1.19, AlexYeCu_not_logged (?), 12:48, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    >Signal Messenger или Wire

    Первый требует телефонного номера, так что безопасным не может считаться в принципе.
    Вторым пользоваться можно, но богат он багами, а разработчики, как бы это помягче сказать, странные. Серьёзно, как с инопланетянами общаешься.

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:00, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несколько моих багрепортов и хотелок исправили за 1-2 релиза. Но некоторые просьбы не могут (точнее, не хотят) починить уже по два года, например, альбомный режим на телефоне.
     
     
  • 3.31, AlexYeCu_not_logged (?), 13:11, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Несколько моих багрепортов и хотелок исправили за 1-2 релиза. Но некоторые просьбы
    > не могут (точнее, не хотят) починить уже по два года, например,
    > альбомный режим на телефоне.

    По одному багрепорту я не смог объяснить разрабам простейшие вещи:

    1. Хардкодить глобальные хоткеи плохо.
    2. Условия воспроизведения бага пишутся не просто так: не надо брать другие условия и утверждать, что баг не воспроизводится.
    3. Если в коде написано одно, а поведение у программы другое, это всё равно баг, даже если в определённых условиях программа ведёт себя так, как ожидает того багрепортер.

    По второму ещё веселее: я нашёл серьёзный баг в гитовской 3.11. Отрепортил. Багрепорт закрыли с формулировкой «3.11 ещё не вышла, пользуйтесь 3.10».

    В общем, всё очень странно.

     
     
  • 4.55, Андрей (??), 13:53, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отрепортил. Багрепорт закрыли с формулировкой «3.11 ещё не вышла, пользуйтесь 3.10».

    Может, за багтрекер там не программисты отвечают, а тестирующие UI/UX?

     
     
  • 5.65, AlexYeCu_not_logged (?), 14:08, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Может, за багтрекер там не программисты отвечают, а тестирующие UI/UX?

    Кто бы ни отвечал, он делает это очень странно.
    Ну и в любом случае, если не фиксятся баги уровня конфликта wire-а с прочим софтом, если закрываются сообщения о критических багах в разрабатываемой версии (а зависание при входящем голосовом вызове, как по мне, вполне может считаться критическим багом), то всё очень плохо.

     
  • 3.102, Аноним (79), 15:31, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще они цветочки с зайчиками не хотят
     
  • 2.54, Nadanon (?), 13:53, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    > Первый требует телефонного номера

    Ещё одного эксперда подвезли...

     
  • 2.101, Аноним (79), 15:31, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С каких пор шифрование зависит
    от номера телефона?
     
     
  • 3.163, Аноним (155), 17:36, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    От номера телефона зависит анонимность и личные данные
     
     
  • 4.180, Аноним (-), 19:01, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Вас интересует анонимность или безопасность?
    Определитесь
     
     
  • 5.186, Аноним (155), 20:02, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Меня лично? То и то
     
     
  • 6.208, Аноним (-), 23:15, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Так и выбирайте
    а не критикуйте
     
  • 5.188, Аноним (188), 20:46, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Меня интересует уважение пользователей со стороны разработчиков. Если в мессенджере нет анонимности или безопасности, значит разраб относится ко мне как к фекалиям.
     
     
  • 6.206, Аноним (-), 23:15, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну значит оно так и есть
    Ваш выбор
     
  • 5.303, No name (?), 18:55, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://adorabilis.wordpress.com/2017/06/28/telegram-passions/
     
  • 4.347, Аноним (343), 10:04, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю как у других, но у Телеграма есть доп пароль при логине вне номера и настройка "никто не увидит мой номер".
    Впрочем, номер телефона - информация заведомо публичная.
     
  • 2.184, Аноним (184), 19:41, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без тлф номера никак?
    Эл. почта его не заменит?
     
     
  • 3.346, Аноним (343), 10:00, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почта по определению не подходит туда, где неплохая платформа для спама
     

  • 1.50, Аноним (50), 13:46, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    если речь о конфиденциальности переписки - что думаете о weechat, например? в порядке бреда: можно на vds организовать свой weechat сервер. для своих, так сказать) можно завернуть трафик в ssl?
     
     
  • 2.245, Борн (?), 09:56, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так можно и Teamspeak использовать, для разговоров вообще огонь.
     
  • 2.323, Аноним (-), 22:49, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С такой радостью
    можете и signal-сервер
    поднять свой
     

  • 1.60, Андрей (??), 14:03, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Signal Messenger или Wire

    Добавил бы уже и Threema в этот список.

     
     
  • 2.107, Аноним (79), 15:37, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Conversations
     
     
  • 3.118, Аноним (118), 15:45, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я о том списке, что используют массы и является не полностью открытым (сервера, номер телефона,..).

    А так, конечно, есть полностью открытые и защищённые XMPP/Jabber (Conversations, Gajim, Dino,..), Matrix.

     
     
  • 4.124, Аноним (-), 15:58, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Threema и массы?
    \Весь в сомнениях..
    Массы любят халяву ))
    Threema платная
     
  • 4.233, Аноним (233), 07:09, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >полностью открытые и защищённые
    >Matrix

    Ой ли?

     
  • 2.178, ddjfvcs (?), 18:58, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Threema уже в реестре организаторов распространения информации.
     
     
  • 3.205, Аноним (-), 23:13, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ай ай
     
  • 3.308, Аноним (188), 21:33, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его же вроде упразднили, когда ввели закон яровой.
     

  • 1.67, ryoken (ok), 14:10, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Чот про ToX никто не гугукнул... :D
    Хотя вот оно довольно деревянное, да.
     
     
  • 2.241, хотел спросить (?), 09:44, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чем он плох на десктопе? или о чем речь?
     
     
  • 3.251, ryoken (ok), 10:37, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чем он плох на десктопе? или о чем речь?

    На десктопе не пользовался. На трубе стоит AnToX. И вот как-то туго у него со связью. Подключается долго, посередь чатега может ничего не отправить. Оффлайн-сообщения не доезжают, передача картинок - дохнет, про вызовы голосовые вообще молчу.

     
     
  • 4.261, хотел спросить (?), 11:14, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> чем он плох на десктопе? или о чем речь?
    > На десктопе не пользовался. На трубе стоит AnToX. И вот как-то туго
    > у него со связью. Подключается долго, посередь чатега может ничего не
    > отправить. Оффлайн-сообщения не доезжают, передача картинок - дохнет, про вызовы голосовые
    > вообще молчу.

    у меня тоже есть Antox, кроме чуть большего расхода батареи и онлайн статусом проблем не было.
    Да он не идеальный... есть много проблем. Но я спокойно разговаривал воисом.

    А вообще многие из проблем - это цена за P2P.. Всегда можно позвонить в ватсап и сказать я в токс тебе скинул пароль от сервера :)

     
     
  • 5.301, JL2001 (ok), 18:27, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А вообще многие из проблем - это цена за P2P.. Всегда можно
    > позвонить в ватсап и сказать я в токс тебе скинул пароль
    > от сервера :)

    нельзя, в tox оффлайн-сообщений (мультиклиент или выделенная спонсорская нода-сервер) нету

     
  • 4.300, JL2001 (ok), 18:23, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> чем он плох на десктопе? или о чем речь?
    > На десктопе не пользовался. На трубе стоит AnToX. И вот как-то туго
    > у него со связью. Подключается долго, посередь чатега может ничего не
    > отправить. Оффлайн-сообщения не доезжают, передача картинок - дохнет, про вызовы голосовые
    > вообще молчу.

    сообщения отправвляются хорошо, но если связь нестабильная, то то норм, то ждёт коннекта

    вот передача файлов не поддерживала докачку когда тестил, это было тяжко, иногда 1 мб в 10 попыток слали
    а на хорошем инете несколько сотен метров норм кидали, с хорошей скоростью

     

  • 1.70, Аноним (70), 14:28, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Threema / BCM
     
     
  • 2.229, Аноним (228), 04:43, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Threema / BCM

    Что такое ВСМ ?

     
     
  • 3.263, Аноним (258), 11:20, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Высокоскоростная магистраль
     

  • 1.85, Аноним (85), 15:16, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Такое ощущение, что многие комментаторы смешивают безопасность и анонимность.
     
     
  • 2.108, Аноним (79), 15:38, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Просто не понимают
    Будь может флудят ))
     
  • 2.304, No name (?), 18:58, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Такое чувство, что аноним 85 смешивает безопасность и  приватность.
     

  • 1.134, Аноним (83), 16:20, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Я удалился из ОК, ВК, ТГ. Смеюсь над людьми которые всё ещё пользуются ТГ.
     
     
  • 2.137, Аноним (137), 16:25, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смеюсь над людьми, которые всем этим хотя бы когда-то пользовались.
     
     
  • 3.141, Аноним (83), 16:31, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну в ОК однажды зашел, посмотрел одного человечка и удалил. Ну а Вк пользовались прям все, ты сейчас кривишь душою, или случайно зашедший с другого полушария аноним.
     
     
  • 4.154, Аноним (154), 17:07, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    один раз - не фантомас
     
  • 4.166, Аноним (166), 17:39, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я не пользовался
     

  • 1.139, Аноним (83), 16:28, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой мессенджер используешь именно ты Аноним? Почему? Какой месссенджер выбрать? Что вы думаете об этих: Signal, Wire, Jami, Jitsi Meet, Jabber?
    Какие типы мессенджеров бывают? Я для себя 3 типа вывел: централизованные с одним сервером (Телега), де-централизованные (Жаба), пир-ту-пир (TOX).

     
     
  • 2.147, Аноним (147), 16:46, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Jabber + OTR, Tox
    Для безобидного бытового трёпа можно и Telegram, конечно.
     
     
  • 3.151, Аноним (83), 16:57, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В чате токса мне объясняли что токс не торт
    Телеграм не буду, я не доверяю Дурову.
     
     
  • 4.167, Аноним (166), 17:40, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пролистать вверх
    Найти 2-е ссылки
    Выбрать что хочется
     
  • 4.286, Аноним (285), 13:59, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По крайней мере, с голосовым общением, когда оба абонента за NATом, у TOX всё в порядке.
     
  • 4.302, JL2001 (ok), 18:30, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В чате токса мне объясняли что токс не торт

    чем не торт?

    зы: для меня важны мультиклиент, чаты, оффлайн (например через мультиклиент)

     
     
  • 5.306, Аноним (83), 19:55, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не торт тем что буквально по айпи можно вычислить
     
     
  • 6.309, Аноним (309), 22:03, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    порт 9050
     
  • 2.173, neAnonim (?), 18:25, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    jabber + otr. Очевидно же
     
     
  • 3.224, Gannet (ok), 01:17, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это если видео/звук не нужны.
     
  • 2.185, AlexYeCu_not_logged (?), 19:57, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Что вы думаете об этих: Signal, Wire, Jami, Jitsi Meet, Jabber?

    Signal — требует номер телефона. На этом всё.
    Wire — пользоваться можно, однако много недоработок и странная реакция на багрепорты.
    Jami — весьма таксебешный UI, проблематично найти хоть кого-то, кто этим пользуется.
    Jitsi Meet — видел давно, тогда было глючным и маловменяемый.
    Jabber — лучший протокол для обмена текстовыми сообщениями и один из худших для всего остального.

    Для голоса без шифрования (сейчас уже вроде прикрутили) вспомню ещё Mumble. Прост в настройке, прост в использовании, однако у клиентов не очень со стабильностью (хотя это смотря с чем сравнивать, в сравнении со всякими tox-ами — аки скала).

     
     
  • 3.209, Аноним (204), 23:16, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что использовать вместо номера телефона, если почту нельзя из-за спамеров?
     
     
  • 4.220, AlexYeCu_not_logged (?), 23:48, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >если почту нельзя из-за спамеров?

    Спамеры? Кто такие?

     
     
  • 5.344, Аноним (343), 15:53, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьезно?
     

  • 1.143, 0309 (?), 16:33, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ваисап и телеграм это как питерсая шаверма, сожрал и жди результат, может быть не обасрёшься.
     
     
  • 2.144, Аноним (83), 16:34, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шаверма питерская
     
     
  • 3.174, neAnonim (?), 18:27, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Секрет в том, что люди с пропиской в Питере не продают шаверму. (Я не расист, но это видно по лицу)
     
  • 2.169, Московская шаверма (?), 17:42, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сьешь меня
    Гарантировано обосрешься
     
  • 2.287, Аноним (285), 14:02, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем питерская шаверма, в этом плане, хуже или лучше прочей шаурмы?
     

  • 1.159, Kuromi (ok), 17:20, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как-то непатриотично, мистер Сноуден. Почему же вы не порекомендовали мессенджеры ICQ или Там-Там (известный как Тук-Тук)? Ведь эти точно ничего не слушают (инфа 100%).
     
     
  • 2.164, Аноним (83), 17:37, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То тут то там стук-стук.
     
  • 2.170, Сноуден (?), 17:44, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не знаю какой страны
    я патриот
     

  • 1.172, Аноним (172), 18:22, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Сноуден посоветовал Signal Messenger или Wire, как более безопасные альтернативы, не замеченные в связи со спецслужбами.

    интересно, чтот тогда делает в руководстве Signal такой человек, как:
    WhatsApp co-founder Brian Acton
    ??

     
     
  • 2.183, Аноним (-), 19:05, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Человек WhatsApp ?
    Хрена се..
    Вот так его и зовут?
     
     
  • 3.222, Аноним (172), 00:26, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    перевожу для незнакомых с английским: человек, который основал whatsapp перешёл рулить проектом signal.
     
     
  • 4.248, пук (?), 10:31, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вацап не был пректом спецслужб сначала, и основатель не имеет отношеня к слежке. Слежку вставил фб.
     
  • 2.189, Аноним (188), 20:48, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    WhatsApp разве не украинцы разработали?
     
     
  • 3.202, Аноним (-), 23:11, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Белоруссы же
     
     
  • 4.242, хотел спросить (?), 09:47, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    c вайбером путаете.. и уже давно моссаду продали )))
     
  • 3.246, Борн (?), 10:03, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Казахи
     

  • 1.175, ddjfvcs (?), 18:49, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Signal Messenger или Wire

    Шило на мыло.

     
     
  • 2.182, Аноним (-), 19:04, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждем от вас надежный,
    безопасный, анонимный.
     
     
  • 3.192, ddjfvcs (?), 21:27, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Jabber.
     
     
  • 4.200, Аноним (-), 23:10, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нуууу
    Вообще не удивил
     

  • 1.190, robot228 (?), 20:48, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разве прослушивать президентский номер легче чем взломать телегу или вотсап? Очень сомневаюсь.
     
  • 1.195, Аноним (-), 21:52, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Signal точно требует привязки к телефонному номеру?
    Если так, не очень понятно, зачем Сноуден его советует.
    Ведь он не может не знать о том, что мессенджер могут взломать через опсоса, как взломали телеграм Олега Козловского.
     
     
  • 2.201, Аноним (-), 23:10, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что бы взял и изучил тему
     
  • 2.293, Аноним (83), 16:20, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто тебе сказал, что Сноуден преследует твои анонимские интересы? Кто сказал, что его сноуденские слова надо воспринимать всерьёз? Может его заставили, подкупили...
     

  • 1.252, Аноним (252), 10:41, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Сноуден рекламирует пророссийские сервисы, ту же Телегу, стучащую ФСБ и всем остальным, и он делает рекламу за деньги.
    Его словам нет смысла верить.
     
     
  • 2.294, Аноним (83), 16:21, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Полностью согласен. Сноуденну доверять нет причин.
     

  • 1.270, Ананнимас (?), 12:05, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь может мне объяснить зачем вообще нужны все эти мессенджеры для приватного общения когда достаточно вебчатика с ассиметричным шифрованием ну или почты с гпг если ты у мамы борец с режимом?
     
     
  • 2.295, Аноним (295), 17:11, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у гпг нет перфект форвард сикреси
     
     
  • 3.298, Аноним (298), 17:33, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я маньячил и делал:

    Подписываешь созданный ключ.

    Шифруешь созданным ключом что надо.

    Удаляешь созданные секретный ключ.

    Высылаешь публичный и зашифрованное сообщение.

    С другой стороны должны создать секретный и предварительно выслать подписанный публичный. А после расшифровки обязательно удалить созданный секретный.

    PFS ;)

     

  • 1.272, Аноним (272), 12:05, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    телеге точно доверять не надо ибо достаточно вспомнить на чьи деньги был создан (и долгие годы поддерживался без прибыли) вконтакт и понятно с кем эти ребята повязаны и понятно что бывших не бывает
     
     
  • 2.283, Аноним (-), 13:16, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Усманов и Ко ?
     

  • 1.297, Аноним (298), 17:26, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > постепенно удаляет средства защиты....

    Это делается в критических приложениях как минимум с 2007 года.

    > Но они будут пытаться это сделать оправдывая себя соображениями национальной безопасности.

    Этот терроризм сами спецслужбы и пр думали и развели по всему миру, чтобы иметь повод слушать неугодных и проводить геноцид.

    > Вместо этих приложений Сноуден посоветовал Signal Messenger или Wire

    https://prism-break.org/en/subcategories/gnu-linux-instant-messaging/

    Я против серверов, любой регистратуры!

    Каждый должен для общения просто установить прогу и создать на своём компе крыпто-учетку для чата: tox https://tox.chat

     
     
  • 2.307, Аноним (83), 19:58, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Токс збс, вот только с офсайта не качает Utox.exe что как бы намекает, что оно мертво.
     
  • 2.311, AlexYeCu_not_logged (?), 22:50, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Каждый должен для общения просто установить прогу и создать на своём компе крыпто-учетку для чата: tox

    Ещё б оно работало нормально…

     
     
  • 3.312, Аноним (83), 00:00, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ни одной живой чат комнаты.
     
     
  • 4.316, Аноним (316), 15:16, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    TOX это реальный p2p менеджер Для общения 2 людей чат, голос, видео звонок, об... текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.317, Аноним (317), 16:28, 19/09/2019 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 6.319, Аноним (319), 17:05, 19/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 7.320, Аноним (317), 22:31, 19/09/2019 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 8.322, Аноним (-), 22:45, 19/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.313, Аноним (83), 00:01, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Я против серверов, любой регистратуры!

    Я в поликлинике передам что ты против.

     

  • 1.315, Аноним (315), 13:56, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше бы спросили, что он думает про пакет Мизулиной... "диссидент" несчастный...
     
     
  • 2.318, Аноним (317), 16:33, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для подтверждения закона нормального распределения, ему пришлось (было наказано) стать диссидентом, может быть даже несчастным...
    Так что берегите его, а то может наступить ваша очередь ;)
     
     
  • 3.321, Аноним (-), 22:43, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Витиевато ниочем
     
     
  • 4.342, Аноним (342), 10:51, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже, ко мне прикрепили двух Анонимов! Не многовато ли будет, для одного человека? Хотя да, втроем повеселее будет. Постойте, анонимов может быть бесконечное множество (даже в едином лице)!
     

  • 1.340, Дима (??), 01:41, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посмеялся с коментов. Все такие секретные. Если за вас возьмутся специальные органы то после пары суток в камере с быками, вы сами всё выложите.
     
     
  • 2.341, Аноним (341), 09:31, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > после пары суток в камере с быками, вы сами всё выложите.

    Уважаемый Дмитрий Анатольевич, попрошу строго соблюдать нормы Конституции Российской Федерации, не запугивать избирателей и не фальсифицировать больше выборы.

     

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