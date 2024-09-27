Удалённо эксплуатируемые уязвимости в сервере печати CUPS

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|1.2, Аноним (2), 10:36, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Уязвимость в сервере печати на линуксе
Ребят, можете не переживать)
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|2.3, Аноним (3), 10:39, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На Почте России уже отменяют договора на покупку лицензий.
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|3.19, Аноним (19), 11:26, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там не всё так просто. Она его сначала купила, а потом выкинула на мороз. Но бывший разраб почему-то стал работать исключительно в интересах apple. Например, запланировано выкидывание PPD и Kerberos. Плюс обратная совместимость ломается, старые принтеры скорее всего отвалятся.
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|1.4, Аноним (4), 10:45, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Зачем сишники встраивают уязвимости в свои программы? Это такая спец олимпиада?
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|2.12, Аноним (12), 10:56, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты посмотри, кто там разработчик, и всё станет понятно. Это бекдор на бэкдоре и в основе максимально дефективная технология, которая была выбрана осознанно.
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|3.18, Аноним (-), 11:25, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему тогда все этим пользуются?
Почему линукс сообщество это терпит?
Линус мог бы резко раскритиковать и показать какой-то палец, вдруг разработчики одумаются.
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|2.20, Аноним (20), 11:29, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, в данной ситуации, Хруст сильно бы помог? Скорее, бы даже затруднил обнаружение этой уязвимости своим синтаксисом.
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|1.5, Аноним (5), 10:46, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Как сказал человек, непосредственно участвовавший в проекте CUPS:
>С общей точки зрения безопасности вся система Linux в ее нынешнем виде представляет собой просто бесконечную и безнадежную мешанину дыр в безопасности, ожидающих, чтобы ими воспользовались.
Переходим на OpenBSD, господа.
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|2.21, Аноним (20), 11:31, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>позволяющих удалённо атаковать ... и некоторые другие BSD-системы
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|3.26, Аноним (5), 11:41, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. Cups в OpenBSD по умолчанию отключен, в отличие от популярных дистрибутивов Linux.
2. Комментарий разработчика cusp (который написан выше) относится к Linux в целом, а не только конкретно к cups.
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|5.36, Аноним (5), 11:54, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего проигнорировали 2 пункт? Я изначально про него имел в виду.
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|3.28, Аноним (5), 11:42, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>С _общей_ точки зрения безопасности _вся_ система Linux
Чёрным по белому: здесь про Linux в целом.
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|2.22, Аноним (20), 11:34, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чем он тебе поможет от этой тонкой манипуляции параметрами конфигурации? Или швященный Rust - щит от всего?
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|2.23, Аноним (23), 11:35, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда там выходит CUPS-RS?
Когда в стандартную библиотеку используемого языка добавят функцию ippValidateAttribute, которая будет автоматически вызываться в отсутствующем рантайме.
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|2.25, Аноним (25), 11:38, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только фанаты раста из-за своего большого ума считают, что этот язык избавляет от любых уязвимостей на свете.
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|1.17, Аноним (-), 11:19, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так-так-так, посмотрим как патчи
- else
+ else if (*ipp == '_' || *ipp == '.' || *ipp == '-' || isalnum(*ipp))
{
- if ((attr = ippFindAttribute(supported, "printer-requested-job-attributes", IPP_TAG_KEYWORD)) != NULL)
+ if ((attr = ippFindAttribute(supported, "printer-requested-job-attributes", IPP_TAG_KEYWORD)) != NULL && ippValidateAttribute(attr))
Ого, атрибуты надо оказывается проверять!
C 92.5% C++ 4.1%, а не, не обязательно.
Мы же тут профессионалы.
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|2.27, Аноним (25), 11:42, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> C 92.5% C++ 4.1%, а не, не обязательно.
> Мы же тут профессионалы.
То ли дело раст, который
&& ippValidateAttribute(attr)
добавит автоматом во все поля.
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|4.34, Аноним (31), 11:51, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он будет отправлять тому кто забыл проверить атрибуты борова чтобы боров ему почикал кое что.
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|5.38, Аноним (20), 11:58, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В том, что со временем rustc начнёт отправлять куда-то что-то, я не сомневаюсь.
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|2.29, Аноним (20), 11:42, 27/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ого, атрибуты надо оказывается проверять!
Да, это не про безопасТную работу с памятью компутера, а про память программиста.
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|1.33, Бутерброд (?), 11:51, 27/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Полагаю, коль скоро в новости нет упоминания о MacOS, данные системы не подвержены обсуждаемой уязвимости?
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