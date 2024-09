Удалённо эксплуатируемые уязвимости в сервере печати CUPS

Так-так-так, посмотрим как патчи



- else

+ else if (*ipp == '_' || *ipp == '.' || *ipp == '-' || isalnum(*ipp))

{







- if ((attr = ippFindAttribute(supported, "printer-requested-job-attributes", IPP_TAG_KEYWORD)) != NULL)

+ if ((attr = ippFindAttribute(supported, "printer-requested-job-attributes", IPP_TAG_KEYWORD)) != NULL && ippValidateAttribute(attr))





Ого, атрибуты надо оказывается проверять! C 92.5% C++ 4.1%, а не, не обязательно.

Мы же тут профессионалы.