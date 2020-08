GPL-код из Telegram взят мессенджером Mail.ru без соблюдения GPL

2.15 , Аноним ( 8 ), 01:04, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > соглашений между Телеграм и Майлом Что?

2.16 , flkghdfgklh ( ? ), 01:06, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Автору неизвестно соглашение о смене лицензии на ЕГО код???

Вы там на лахте что курите?

3.35 , АнонимСним ( ? ), 02:29, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не только его код, но и код компании Telegram. Думаешь кто оплачивал работу всех этих "The Telegram Desktop Authors"? Кто даму ужинает тот её и танцует. И вполне естественно что ему могли и не сообщить.

4.39 , Tifereth ( ok ), 02:39, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лицензия сменилась, но в исходниках это отчего-то не было отражено? Ну да, весьма логичное объяснение. Зачем вообще руководству/владельцу Телеграма где-то фиксировать изменение лицензии. "И так всё понятно" (c).

5.42 , АнонимСним ( ? ), 02:59, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У Телеграма лицензия не менялась, она у Mail.ru сменилась, когда им (возможно) передали код. Простой пример. Фёдор пишет софтину под GPL. К нему приходит Вася и предлагает по договору купли продажи дать ему этот код, но он его будет развивать под своей лицензией. Фёдор передаёт Василию код и всё. Дальше их пути расходятся. Нарушения GPL тут нет. Только в нашем случае Фёдор это не конкретный человек, а компания Telegram, ну и Василий это Mail.ru. Собственно для того чтоб такой байды не происходило допустим в рамках проектов FSF, те просят заключить договор о передачи им прав на код. GPL это не закон, это лишь инструмент владельцу/автору контролировать условия распространения своего кода. И если вам где-то кажется "Ух GPL нарушают!" то скорей всего вы не знаете всех подробностей.

3.41 , АнонимСним ( ? ), 02:45, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Плюс здесь не было смены лицензии на его код. Его код как был под GPL так и остался. Здесь передача его кода другой компании (возможно даже продажа), а там он может хоть закрыться, хоть под BSD пойти, хоть под MIT, как Mail захочет. А всё почему? Потому что это код Телеграма. Такие вещи в трудовых договорах прописаны. Никто не собирает сотрудников и не спрашивает у них разрешение, что и куда. Телега когда-то сбросила этот код Майлу и может не только им одним, а сейчас он всплыл и автор посчитал что его украли, а сообщество сразу завопило "GPL нарушают!", хотя GPL тут ни с какого боку не фигурирует. Это чисто деловые отношения двух компаний. Даже если был какой-то момент, то всё уладится раньше чем местные тролли тему разовьют.