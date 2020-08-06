GPL-код из Telegram взят мессенджером Mail.ru без соблюдения GPL

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|1.1, Аноним (1), 00:19, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
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Мэйл ру агенты и другие свистоподелки как были сомнительного качества, так и остались. Есть вещи неизменные на Земле.
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|2.4, Акционер (?), 00:34, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Король не опускается до грязной работы. Для этого есть другие фигуры.
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|2.5, Анончик (?), 00:36, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это другой, myteam он вообще под копирку с телеги слизан. Сразу видно вдохновлялись в лучших традициях.
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|2.6, Аноним (6), 00:36, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы не пробовали читать статью, прежде чем ее комментировать?
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|1.7, Аноним (-), 00:38, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Искренне желаю, чтоб иски к этой помойке были поданы и выиграны. Понимаю, что пашина контора тоже весьма сомнительная, но, на мой взгляд, хуже мейлру-гадюшника, ничего нет
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|2.11, Аноним (11), 00:43, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Угу, он лично с пистолетом над головами разработчиков myteam стоял, чтобы код воровали, а не делали ту работу, за которую им платят.
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|2.22, Animal (??), 01:36, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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- Подчиненный украл баранью ногу, значит начальник украл баранью ногу. Начальника на кол!
- Она воровка! Значит и ее дочери тоже воровки!
Прошло тысячи лет, но приматы так и не эволюционировали.
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|3.27, тройной (?), 01:49, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Именно начальник *создал условия* для того чтобы подчиненный украл, *допустил* это, *не предотвратил* это событие как человек обладающий властью это сделать. В этом его прямая вина. Вопрос лишь с умыслом или без. И да, начальники, офицеры,президенты, фюреры, председатели, директоры, цари, коммисары должны нести ответственность за результаты деятельности их подчиненных, это вполне логично. Кто командует и правит - тот несет ответственность за результаты своего правления.
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|2.23, Аноним (23), 01:40, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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каким надо быть моральный уродом, что защищать это уродское во всех смыслах чудовище, минусующие либо на прикорме, либо конченые моральные разложенцы
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|1.10, АнонимСним (?), 00:41, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Ну про нарушение GPL пока рано говорить. Возможно автору кода просто неизвестны подробности соглашений между Телеграм и Майлом вполне допускающий смену лицензии его кода.
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|2.16, flkghdfgklh (?), 01:06, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Автору неизвестно соглашение о смене лицензии на ЕГО код???
Вы там на лахте что курите?
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|3.35, АнонимСним (?), 02:29, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не только его код, но и код компании Telegram. Думаешь кто оплачивал работу всех этих "The Telegram Desktop Authors"? Кто даму ужинает тот её и танцует. И вполне естественно что ему могли и не сообщить.
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|4.39, Tifereth (ok), 02:39, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лицензия сменилась, но в исходниках это отчего-то не было отражено?
Ну да, весьма логичное объяснение. Зачем вообще руководству/владельцу Телеграма где-то фиксировать изменение лицензии. "И так всё понятно" (c).
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|5.42, АнонимСним (?), 02:59, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Телеграма лицензия не менялась, она у Mail.ru сменилась, когда им (возможно) передали код. Простой пример. Фёдор пишет софтину под GPL. К нему приходит Вася и предлагает по договору купли продажи дать ему этот код, но он его будет развивать под своей лицензией. Фёдор передаёт Василию код и всё. Дальше их пути расходятся. Нарушения GPL тут нет. Только в нашем случае Фёдор это не конкретный человек, а компания Telegram, ну и Василий это Mail.ru. Собственно для того чтоб такой байды не происходило допустим в рамках проектов FSF, те просят заключить договор о передачи им прав на код.
GPL это не закон, это лишь инструмент владельцу/автору контролировать условия распространения своего кода. И если вам где-то кажется "Ух GPL нарушают!" то скорей всего вы не знаете всех подробностей.
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|3.41, АнонимСним (?), 02:45, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плюс здесь не было смены лицензии на его код. Его код как был под GPL так и остался. Здесь передача его кода другой компании (возможно даже продажа), а там он может хоть закрыться, хоть под BSD пойти, хоть под MIT, как Mail захочет. А всё почему? Потому что это код Телеграма. Такие вещи в трудовых договорах прописаны. Никто не собирает сотрудников и не спрашивает у них разрешение, что и куда. Телега когда-то сбросила этот код Майлу и может не только им одним, а сейчас он всплыл и автор посчитал что его украли, а сообщество сразу завопило "GPL нарушают!", хотя GPL тут ни с какого боку не фигурирует. Это чисто деловые отношения двух компаний. Даже если был какой-то момент, то всё уладится раньше чем местные тролли тему разовьют.
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|1.12, Анончик (?), 00:45, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как бы нам тут рассказывали парами темами ниже что разработчики не занимаются пиратством и кражей интеллектуальной собственности. Ну вот вам обратный пример. Вадиму привет код кстати неплохо написан, молодец.
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|1.13, 6ipey (?), 00:57, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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даа мэйл.сру)))нет, явно есть сходства, давно заметил но думал да не может быть, ну оччччень уж похож и вот оно как... Я тоже надеюсь что эту спамопомойку майлсру подадут иски, вообще хотел бы чтобы его закрыли к чертям.
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|1.17, Ilya Indigo (ok), 01:07, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну Дуров, оторвись на "майл.фу трэшхолдинг труп" в суде по полной, в отместку за поражение от коммисии по туалетным бумагам!
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|1.21, Аноним (21), 01:31, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да всё равно скоро телегу продадут, ладно вам. Тем же программистам из мейл.ру потом поддерживать клиенты. :)
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|2.26, flkghdfgklh (?), 01:49, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Специально для вашего отдела вбросов Павел вчера сказал
«Мы не будем заниматься предательством наших пользователей. Мы не продаем Telegram — ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией».
Так что вброс не засчитан, доширак сегодня не получишь, попроси у Миши.
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|2.29, Аноним (25), 01:52, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>из мейл.ру потом поддерживать клиенты.
Вы имеете помощь в отмывании бабла для "системообразующих" компаний? И про покупку телеги - бред
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|3.31, flkghdfgklh (?), 02:06, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них задание, они уже две недели вбрасывают о продаже, как раньше вбрасывали об уязвимостях телеграма и о сотрудничестве с российскими карателями
Их цель нагадить людям в мозги, работа у них такая
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|2.36, Клавдий Штольц (?), 02:34, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скажите уже кому и за сколько, а то места себе не нахожу, узнать хочу. Думаю анонимусы с опеннета самый благонадежный источник, от которого можно узнать всю правду.
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|2.38, AnonPlus (?), 02:36, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну хоть бы префикс убрали, вот же макаки, ей богу. Даже украсть нормально не могут.
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|1.40, AnonPlus (?), 02:44, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не, робяты, всё гораздо веселее.
Репа im-desktop это сорцы Mail.ru Agent / ICQ Desktop, а не myteams
Пруф - старая репа ICQ ссылается именно на im-desktop
То есть, эти гаврики на протяжении 11 лет тырили GPL-код у Миранды, а теперь ещё и у телеги.
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