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GPL-код из Telegram взят мессенджером Mail.ru без соблюдения GPL

06.08.2020 22:50

Разработчик Telegram Desktop обнаружил, что клиент im-desktop от Mail.ru, (по всей видимости, это десктоп клиент myteam) скопировал вообще без изменений старый самописный движок анимации из Telegram Desktop (по мнению самого автора, не лучшего качества). При этом мало того, что изначально никак не был упомянут Telegram Desktop, но и лицензия кода была изменена, соответственно, с GPLv3 на Apache, что недопустимо по требованиям GPLv3.

Как видно из кода, что-то было добавлено, но изначально содержимое было перенесено просто под копирку с минимальными изменениями: код mail-ru-im / код telegramdesktop. 6 августа, после репоста информации в некоторых Telegram-чатах, упоминание авторства было добавлено, однако перелицензирование с GPLv3 на более пермиссивную Apache 2.0 по-прежнему осталось. Соответственно, существует потенциальная возможность иска от Telegram к Mail.Ru Group.

  1. Главная ссылка к новости (https://t.me/kepka_support/949...)
  2. OpenNews: Релиз Telegram Desktop 2.2
  3. OpenNews: Роскомнадзор снял ограничения на доступ к мессенджеру Telegram
  4. OpenNews: Artifex и Hancom урегулировали конфликт, связанный с нарушением GPL
  5. OpenNews: Бывший лидер Netfilter прекратил дело о нарушении GPL и выплатит судебные издержки
  6. OpenNews: Апелляционный суд встал на сторону VMware в деле о нарушении GPL
Автор новости: nuclight
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53503-gpl
Ключевые слова: gpl, telegram
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:19, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Мэйл ру агенты и другие свистоподелки как были сомнительного качества, так и остались. Есть вещи неизменные на Земле.
     
  • 1.2, Аноним (2), 00:22, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Наверное, сам Усманов санкцию дал, это в его духе...
     
     
  • 2.4, Акционер (?), 00:34, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Король не опускается до грязной работы. Для этого есть другие фигуры.
     
     
  • 3.18, ананим.orig (?), 01:22, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если это не король грязной работы.
     

  • 1.3, Sergey (??), 00:27, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Вроде маил-ру агент был еще до того как придумали телеграмм.
     
     
  • 2.5, Анончик (?), 00:36, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это другой, myteam он вообще под копирку с телеги слизан. Сразу видно вдохновлялись в лучших традициях.
     
     
  • 3.20, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 01:30, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не под копирку, но тоже кусок гогна
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:36, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не пробовали читать статью, прежде чем ее комментировать?
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 01:28, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, чтение это не для нас
     

  • 1.7, Аноним (-), 00:38, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Искренне желаю, чтоб иски к этой помойке были поданы и выиграны. Понимаю, что пашина контора тоже весьма сомнительная, но, на мой взгляд, хуже мейлру-гадюшника, ничего нет
     
     
  • 2.14, АнонимГоним (?), 00:58, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яндекс вот пытается отобрать первое место.
     

  • 1.8, Аноним (8), 00:39, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну и смысл в GPL, если редко когда справедливость торжествует?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 01:47, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все равно мы все умрём, в чём смысл?
     
  • 2.33, пажилой (?), 02:19, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сос мыслом
     

  • 1.9, pipirka (?), 00:40, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    вся суть усманова
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:43, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Угу, он лично с пистолетом над головами разработчиков myteam стоял, чтобы код воровали, а не делали ту работу, за которую им платят.
     
  • 2.22, Animal (??), 01:36, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    - Подчиненный украл баранью ногу, значит начальник украл баранью ногу. Начальника на кол!

    - Она воровка! Значит и ее дочери тоже воровки!

    Прошло тысячи лет, но приматы так и не эволюционировали.

     
     
  • 3.27, тройной (?), 01:49, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно начальник *создал условия* для того чтобы подчиненный украл, *допустил* это, *не предотвратил* это событие как человек обладающий властью это сделать. В этом его прямая вина. Вопрос лишь с умыслом или без. И да, начальники, офицеры,президенты, фюреры, председатели, директоры, цари, коммисары должны нести ответственность за результаты деятельности их подчиненных, это вполне логично. Кто командует и правит - тот несет ответственность за результаты своего правления.
     
  • 2.23, Аноним (23), 01:40, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    каким надо быть моральный уродом, что защищать это уродское во всех смыслах чудовище, минусующие либо на прикорме, либо конченые моральные разложенцы
     

  • 1.10, АнонимСним (?), 00:41, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Ну про нарушение GPL пока рано говорить. Возможно автору кода просто неизвестны подробности соглашений между Телеграм и Майлом вполне допускающий смену лицензии его кода.
     
     
  • 2.15, Аноним (8), 01:04, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > соглашений между Телеграм и Майлом

    Что?

     
  • 2.16, flkghdfgklh (?), 01:06, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Автору неизвестно соглашение о смене лицензии на ЕГО код???
    Вы там на лахте что курите?
     
     
  • 3.35, АнонимСним (?), 02:29, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не только его код, но и код компании Telegram. Думаешь кто оплачивал работу всех этих "The Telegram Desktop Authors"? Кто даму ужинает тот её и танцует. И вполне естественно что ему могли и не сообщить.
     
     
  • 4.39, Tifereth (ok), 02:39, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лицензия сменилась, но в исходниках это отчего-то не было отражено?

    Ну да, весьма логичное объяснение. Зачем вообще руководству/владельцу Телеграма где-то фиксировать изменение лицензии. "И так всё понятно" (c).

     
     
  • 5.42, АнонимСним (?), 02:59, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Телеграма лицензия не менялась, она у Mail.ru сменилась, когда им (возможно) передали код. Простой пример. Фёдор пишет софтину под GPL. К нему приходит Вася и предлагает по договору купли продажи дать ему этот код, но он его будет развивать под своей лицензией. Фёдор передаёт Василию код и всё. Дальше их пути расходятся. Нарушения GPL тут нет. Только в нашем случае Фёдор это не конкретный человек, а компания Telegram, ну и Василий это Mail.ru. Собственно для того чтоб такой байды не происходило допустим в рамках проектов FSF, те просят заключить договор о передачи им прав на код.

    GPL это не закон, это лишь инструмент владельцу/автору контролировать условия распространения своего кода. И если вам где-то кажется "Ух GPL нарушают!" то скорей всего вы не знаете всех подробностей.

     
  • 3.41, АнонимСним (?), 02:45, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюс здесь не было смены лицензии на его код. Его код как был под GPL так и остался. Здесь передача его кода другой компании (возможно даже продажа), а там он может хоть закрыться, хоть под BSD пойти, хоть под MIT, как Mail захочет. А всё почему? Потому что это код Телеграма. Такие вещи в трудовых договорах прописаны. Никто не собирает сотрудников и не спрашивает у них разрешение, что и куда. Телега когда-то сбросила этот код Майлу и может не только им одним, а сейчас он всплыл и автор посчитал что его украли, а сообщество сразу завопило "GPL нарушают!", хотя GPL тут ни с какого боку не фигурирует. Это чисто деловые отношения двух компаний. Даже если был какой-то момент, то всё уладится раньше чем местные тролли тему разовьют.
     

  • 1.12, Анончик (?), 00:45, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как бы нам тут рассказывали парами темами ниже что разработчики не занимаются пиратством и кражей интеллектуальной собственности. Ну вот вам обратный пример. Вадиму привет код кстати неплохо написан, молодец.
     
  • 1.13, 6ipey (?), 00:57, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    даа мэйл.сру)))нет, явно есть сходства, давно заметил но думал да не может быть, ну оччччень уж похож и вот оно как... Я тоже надеюсь что эту спамопомойку майлсру подадут иски, вообще хотел бы чтобы его закрыли к чертям.
     
  • 1.17, Ilya Indigo (ok), 01:07, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну Дуров, оторвись на "майл.фу трэшхолдинг труп" в суде по полной, в отместку за поражение от коммисии по туалетным бумагам!
     
  • 1.21, Аноним (21), 01:31, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Да всё равно скоро телегу продадут, ладно вам. Тем же программистам из мейл.ру потом поддерживать клиенты. :)
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 01:42, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сколько получала за комментарий, лахгогнида?
     
  • 2.26, flkghdfgklh (?), 01:49, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Специально для вашего отдела вбросов Павел вчера сказал

    «Мы не будем заниматься предательством наших пользователей. Мы не продаем Telegram — ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией».

    Так что вброс не засчитан, доширак сегодня не получишь, попроси у Миши.

     
     
  • 3.28, Юра Хой (?), 01:51, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В каком там уже звании КГБ-ФСБ сейчас Пашка?
     
     
  • 4.30, flkghdfgklh (?), 02:05, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ватничек, ты бредишь, иди проспись
     
  • 2.29, Аноним (25), 01:52, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >из мейл.ру потом поддерживать клиенты.

    Вы имеете помощь в отмывании бабла для "системообразующих" компаний? И про покупку телеги - бред

     
     
  • 3.31, flkghdfgklh (?), 02:06, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них задание, они уже две недели вбрасывают о продаже, как раньше вбрасывали об уязвимостях телеграма и о сотрудничестве с российскими карателями
    Их цель нагадить людям в мозги, работа у них такая
     
  • 2.36, Клавдий Штольц (?), 02:34, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажите уже кому и за сколько, а то места себе не нахожу, узнать хочу. Думаю анонимусы с опеннета самый благонадежный источник, от которого можно узнать всю правду.
     

  • 1.32, Аноним (32), 02:14, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так и знал что Усманов по ночам тырит код у честных программистов ))
    https://imgur.com/NkQzaxp
     
  • 1.34, Аноним (34), 02:21, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    GNUдам в очередной раз провели по губам.
     
  • 1.37, AnonPlus (?), 02:35, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Невпервой им воровать чужой код.

    Лет 10 назад тырили из Миранды реализацию Jabber:
    https://habr.com/post/51041/

    Видимо, понравилось, поэтому тиснули и из ядра Миранды
    https://github.com/mailru/icqdesktop.deprecated/blob/cef91ceddb1e28f454d7c4076
    https://github.com/miranda-ng/miranda-ng/blob/8a93b6cd3c9e884bb5f15389441a7183

     
     
  • 2.38, AnonPlus (?), 02:36, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хоть бы префикс убрали, вот же макаки, ей богу. Даже украсть нормально не могут.
     

  • 1.40, AnonPlus (?), 02:44, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не, робяты, всё гораздо веселее.

    Репа im-desktop это сорцы Mail.ru Agent / ICQ Desktop, а не myteams

    Пруф - старая репа ICQ ссылается именно на im-desktop

    То есть, эти гаврики на протяжении 11 лет тырили GPL-код у Миранды, а теперь ещё и у телеги.

     
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