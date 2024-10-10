Выпуск дистрибутива Ubuntu 24.10

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|1.1, Аноним (1), 17:41, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> решена проблема с блокированием операции "update all" при запущенных snap-пакетах
Сколько мажорных версий потребовалось чтобы исправить этот баг?
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|1.2, Аноним (2), 17:56, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Неужели убунтойды не могут в дебиан? Ведь Марк не с нуля убунту клепает, а всё это основывается на инфраструктуре дебиана, это нечестно.
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|2.5, Walker (??), 18:01, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Мы можем, но лень Debian дорабатывать, чтоб было удобно и красиво, а в Ubuntu все уже готово.
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|3.43, Аноним (43), 18:44, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> лень Debian дорабатывать, чтоб было удобно и красиво
Неужели так сложно скопировать нескучные обои?
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|4.95, vasya (??), 21:09, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Неужели так сложно скопировать нескучные обои?
зачем, если уже сделано
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|5.109, Аноним (43), 22:29, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У убунты есть ряд проблем, отсутствующих в Дебиане (нестабильные пакеты, навязывание снапа).
Так что для пользователя, которому нужна система для работы, Дебиан более предпочтителен.
А если "использование" — это поставить в виртуалку, чтобы оценить внешний вид, тогда разницы нет.
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|2.6, Beta Version (ok), 18:01, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В Дебиане больше простора для манёвров, но только если оно пользователю нужно, и при этом ценой бОльших требований к знанию системы. Убунтойдам это не надо.
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|2.7, Аноним (7), 18:03, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В отличии от тебя Марку хватило интеллектуальных способностей не разводить зоопарк дистрибутивов, а взять уже готовый. А свою философию Чучхе оставь северным корейцам.
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|3.68, Аноним (68), 19:14, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В отличии от тебя Марку хватило интеллектуальных способностей не разводить зоопарк дистрибутивов
Ваше утверждение противоречит тексту новости. Выпущен как раз зоопарк, некоторые зверушки в котором не нужны более чем совсем.
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|4.77, Аноним (7), 19:45, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно взять пакетики от Убунты и развести тоже самое в обычном Дебиане даже ничего не переконьпилируя. Так что это расширение популяции, а не новый вид.
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|2.73, Аноним (73), 19:29, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ubuntu стала дефолтом.
Ubuntu стала Redhat-ом.
Ubuntu ставят и на лептопы с завода и на серверы.
Уникальное торговое предложение (УТП) на рынке серверных операционных систем (ОС) это пре-конфигурированные роли из коробки с необходимым софтом.
Оно случилось, Давид победил Галиафа, Ubuntu Black переиграла и уничтожила Redhat по крайней мере в мелком и среднем бизнесе.
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|3.110, Аноним (43), 22:31, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Уникальное торговое предложение (УТП) на рынке серверных операционных систем (ОС) это пре-конфигурированные роли из коробки с необходимым софтом.
Невероятно уникальное, было ещё десять лет назад везде, где не лень (редхат, суся, дебиан).
> Оно случилось, Давид победил Галиафа, Ubuntu Black переиграла и уничтожила Redhat по крайней мере в мелком и среднем бизнесе.
Редхат утонул после покупки IBMом, это не новость. Но убунта и не всплывала.
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|2.79, my_name_is_Mud (ok), 19:46, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> всё это основывается на инфраструктуре дебиана, это нечестно
Ты упустил один занятный факт, что половина ментейнеров дебиана - это сотрудники каноникал на зарплате. Так что кто ещё на чьей инфре основывается
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|2.90, Аноним324 (ok), 20:32, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ведь Марк не с нуля убунту клепает, а всё это основывается на инфраструктуре дебиана
В Убунте от дебиана только пакетная база и то не вся, большая часть системы написана спецами из каноникал, гном тоже пишут в каноникал в том числе, точнее исправляют косяки которые наделали разрабы из гном фоундейшн.
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|3.114, Аноним (43), 22:35, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> большая часть системы написана спецами из каноникал
Кстати, да. Они же говорили, что вместо ядра Linux используют ядро Ubuntu.
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|2.98, Ccc (?), 21:29, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда работать надо, а не ось настраивать, всё-таки убунта получше будет.
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|1.8, myster (ok), 18:05, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В Lubuntu так Wayland и не завезли, хотя обещали. Не шмогли. В Lubuntu 25.04 теперь типа сделают.
> https://lubuntu.me/tag/24-10/
> What happened to Wayland?
> Readers who have kept up with our blog probably remember that we wanted to offer Wayland as an option in 24.04 and switch over to using Wayland by default in 24.10. Sadly this did not go according to plan. LXQt 1.4 and LXQt 2.0 both turned out to be too painful to use in a Wayland environment for us to be comfortable shipping Wayland by default, and we did not have time to implement them as an option. LXQt 2.1 is expected to ship with full Wayland support, so we will be trying to make Wayland happen for Lubuntu 25.04.
Автоперевод:
> Читатели, которые следят за нашим блогом, вероятно, помнят, что мы хотели предложить Wayland в качестве опции в версии 24.04 и перейти на использование Wayland по умолчанию в версии 24.10. К сожалению, все пошло не по плану. LXQt 1.4 и LXQt 2.0 оказались слишком болезненными для использования в среде Wayland, чтобы нам было удобно поставлять Wayland по умолчанию, и у нас не было времени реализовать их в качестве опции. Ожидается, что LXQt 2.1 будет поставляться с полной поддержкой Wayland, поэтому мы будем пытаться реализовать Wayland для Lubuntu 25.04.
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|2.14, Аноним (14), 18:10, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В LXQt хоть какой-то прогресс есть по сравнению с Xfce. В Wayland-форке Xfwm уже больше года никакой активности.
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|3.21, Аноним (21), 18:19, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В LXQt хоть какой-то прогресс есть по сравнению с Xfce. В Wayland-форке
> Xfwm уже больше года никакой активности.
Да убунтовская Lxqt мне очень нравится.
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|3.28, Аноним (2), 18:25, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это да. LXQt - лучшее на данный момент обновляемое DE, на актуальном тулките. Ничего лишнего, и удобное.
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|3.48, Аноним (48), 18:50, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И слава Богу что есть такая тихая гавань как Xfce. Пока остальные страдают фигнёй -- Xfce просто работает. Без всяких вяленых.
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|2.37, Аноним (37), 18:39, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А можно для тех кто в танке? В смысле, на сколько я помню, ЛХДЕ и ЛХКУТ сделаны с опенбоксом вместо вм? Т.е. им надо форкнуть опенбокс и бахнуть туда поддержку вейланда, или перейти на что-то типа вейфаер? Плюс перелопатить всё остальное.
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|2.75, Аноним (75), 19:35, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Команда LXQT молодцы, крутые. Я им в гитхабе фича реквест отправил с просьбой добавить значки виндовс-кие на рабочий стол, сначала отказали аргументировав что проблема в библиотеке файлового менеджера. Но спустя пару версий, добавили и благодаря мне и им вы имеете ещё один клон виндя на куте.
жду благодарности в плюсиках.
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|1.9, Аноним (7), 18:06, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Но все равно хорошо что дистрибутивы доживают свою последний век. Скоро все перейдут на сплошные контейнеры и пакеты и все эти версии дистрибутивов канут в лету как кассетные магнитофоны.
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|2.12, Аноним (12), 18:09, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Маловероятно, так скажем. Недостатки слишком уж велики, а разрабы слишком уж криворуки, чтобы игнорировать проблемы, собираемых ими пакетов. И это ещё не вспоминали про накладные расходы и проблемы с интеграцией.
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|3.18, myster (ok), 18:18, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблему несовместимости как раз и решают Flatpak, Snap на десктопе и для серверов Docker, XLC, Podman, K8s, Systemd-nspawn, Nomad и т.п.
Тебе по сути уже не важно, какой это Linux дистибутив, хоть на винде взлетит твоё ПО
PS: Snap дерьмо
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|4.36, Аноним (7), 18:38, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как ты не поймешь сплошной принудительный переход на снап это и есть шаг в будущее где будут только контейнеры. Название технологии лишь технический момент направление выбрано совершенно верное. У конкурентов будет флатпак и норм.
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|5.92, myster (ok), 20:39, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я согласен, но только не в контексте Snap. Он как раз и портит репутацию данного подхода и вырабатывыет отвращение у людей к нему.
Чего не скажешь о Flatpak или Distrobox.
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|4.45, Вы забыли заполнить поле Name (?), 18:45, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На сервере кроме возможности достучаться по порту от Контейнера ничего не надо, да и софт у всех разный. Локально же для десктопа нужно взаимодействие (например, xdg-open) между контейнерами и переиспользование системных либ. В итоге вместо 5 мб, мне надо скачать 1 гб образ с зависимостями.
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|6.104, Аноним (21), 21:51, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> У тебя жесткий диск 40 мегов или какая ещё проблема то?
Проблема многих советунов часто в том что они любят демагогию. Они могут критиковать, но если спросить их что они предлагают, лучше сами предложить не могут, и быть может я бы согласился, еслибы предложили.
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|5.50, myster (ok), 18:52, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В итоге вместо 5 мб, мне надо скачать 1 гб образ с зависимостями.
проблема решается дедубликацией (например, через Duperemove) и/или CoW не уровне ФС
В итоге 100 программ, тянущих одни и те же зависимости, потребяляют место на диске, как одна.
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|6.80, Аноним (7), 19:48, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему то шиндовые программы по нескольку гигов никого не смущают тот же всеми любимый фотошоп. А на Линукс обязательно надо древнесофт, но работающий от системных либ лишь бы сэкономить лишнюю сотку мегов оперы.
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|7.130, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:19, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Почему то шиндовые программы по нескольку гигов никого не смущают тот же всеми любимый фотошоп
Потому что его ставят один раз, крякают и потом не обновляют почти. Теперь представь, что это постоянно надо обновлять, и ещё любая гуевая прога тащит зависимость от графического стека на гиг (по опыту флатпака) (фотошоп так не делает).
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|7.136, myster (ok), 23:47, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Снап или флатпак их используют?
Нет, дедублицирование происходит на уровне файловой системы. Программам не обязательно об этом знать. А Flatpak, в свою очередь использует систему управления версиями OSTree для эффективного хранения приложений и экономии места на диске. Snap нет, он мнее продуман, там только мизерная экономия идёт на счёт squashfs, но на самом деле это приносит больше вреда, чем пользы, это затрудняет дедублицирование на уровне файловой системы, т.к. одни и те же данные в разных squashfs образах не всегда будут совпадать по блокам из-за разных алгоритмов сжатия.
> Также про изоляцию. В том же снапе много приложений, которые из неё выходят, тот же Васякод.
Для Flatpak можно управлять разрешениями через Flatseal (GUI).
Для Snap gnome-control-center имеет схожий с Flatseal функционал.
Можно отключить или добавить разрешения.
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|2.13, Аноним (-), 18:09, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Внезапно, но чтобы контейнер или пакет запустить нужен дистрибутив утилит. Ядро пока что не умеет запускать контейнер самостоятельно в качестве PID 1 (init).
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|3.19, Аноним (7), 18:18, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Достаточно базового контейнера атомарно обновляемый, а не как повезет и уже есть куча реализаций такого подхода.
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|3.32, myster (ok), 18:35, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Внезапно, но чтобы контейнер или пакет запустить нужен дистрибутив утилит.
Нет.
Во-первых есть systemd-nspawn контейнеры, а systemd сейчас стандарт во многих дистибутивах.
И все контейнерные утилиты это просто врапперы. Можно и так запустить контейнер с помощью Bash скрипта, который будет использовать команды chroot, mount, unshare и манипулировать cgroups для задания лимитов твоим программам. В этом по сути и заключается контейнеризация.
PID 1 (init) тут вообще не играет роли, в контексте контейнеризации это виртуальная сущность.
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|4.55, Аноним (55), 18:57, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Во-первых есть
Во-вторых systemd не является частью ядра, а значит уже подпадает под понятие "дистрибутив". Так что садись, два.
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|5.60, Аноним (7), 19:04, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какая разница под что он подпадает если он просто сделано нормально и для людей?
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|6.84, Аноним (84), 19:59, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да-а, нормально. При запуске sddm стартует pipewire, который сбрасывает громкость для других пользователей.
Выполняешь sudo su - и оно вообще запускает кучу софта, которому не прописали ConditionUser=!root.
Когда я ставил syncthing я прям вот хотел, чтобы он внезапно стартовал от рута и без пароля по дефолту, всё для людей
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|5.89, myster (ok), 20:25, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Во-вторых systemd не является частью ядра, а значит уже подпадает под понятие
> "дистрибутив". Так что садись, два.
Нашел до чего докопаться. В изначальном сообщении анонима (твоём? не суть) подошло бы больше слово "набор", чем дистрибутив, это можно догадаться по контексту написанного. Но я не цепляюсь за слова.
Садись кол.
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|2.17, myster (ok), 18:16, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Но все равно хорошо что дистрибутивы доживают свою последний век. Скоро все перейдут на сплошные контейнеры ...
Скорее не контейнерные (хотя не без этого), а immutable (правильный перевод неизменяемые?). Например, как: Fedora Silverblue, Bazzite, NixOS, GUIX, Nitrux и т.п.
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|3.24, Аноним (7), 18:21, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да это ближе к подходу нормальных ОС. Где все базовые либы всегда часть ОС и их поддержка продолжается десятилетиям и софт от ОС 95 легко запускается в ОС 10. А все эту клубки зависимостей это прошлый век 70-ый год. Где все должно быть динамически зависеть от всего при этом на целой ЭВМ всего одно прикладное приложение и то для оформления патентов, как было у первых юниксов.
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|3.52, Аноним (37), 18:54, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага. Нефиг этим гнусным линуксоидам лезть в кишки системы, всё должно быть как за них решили умные дяди. Это сраказм, если что. В самих immutable дистрах нет ничего плохого, просто они подходят не всем и не для всех задач. Ну и ставить NixOS в один ряд Bazzite это очень странная идея. Я понимаю, что один immutable и другой immutable, но это как сравнивать "морковку" с пальцем.
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|4.62, Аноним (7), 19:05, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так собери это базовый контейнер для себя сам. Просто он бай дизайн он останется иммутабл и ты своими ручками и никакой вирус там ничего не сломает. Единственно верный подход как в ХромОС
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|2.39, Аноним456 (?), 18:40, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лет 15 назад я такое читал здесь про компы. Типа, они будут вытеснены повсеместно планшетами. Вытеснили. Только кто кого - отдельный вопрос.
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|3.53, Аноним (7), 18:55, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хз причем тут планшеты, но мобильные телефоны вытеснили десктопы приблизительно везде. Десктоп теперь специализированное устройство и есть не у всех. У знакомых вон нет обычного компа вообще в доме хотя молодая семья. Сидят в планшетах телефонах, умных телевизорах.
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|4.58, Neon (??), 18:59, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Десктоп там, где он нужен. Как то трудно программировать, рисовать на планшетах, телефонах, умных телевизорах.))) Десктоп везде, где нужно работать, создавать, а не потреблять созданный другими контент.
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|5.64, Аноним (7), 19:07, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Программисты это 0.21% популяции людей на Земле. Вывод надеюсь ты сделать сумеешь.
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|7.118, Аноним (7), 22:45, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вывод десктоп компы не нужны ты прав. Да и кодить для них уже некому программисты же исчезли без следа.
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|2.61, Аноним (61), 19:05, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И попрёт поток приложений, собираемых под разные версии контейнерных прослоек.
И станут докеры-шмокеры "ос в ос".
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|3.65, Аноним (7), 19:10, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Т.е. ты хочешь чтобы как сейчас чтобы запустить старый ФФ тебе нужен Убунту 14.04 с где то отрытой архивной репой. Или наоборот чтобы поставить свежий ФФ на ту же Убунту 14.04 ты должен обновится до 24.10 и переломать все свои приложения и наловить глюков если вообще сможешь запустится после обновы? Это люди неисправимы им надо где-то обязательно пострадать.
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|2.76, Аноним (73), 19:39, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>перейдут на сплошные контейнеры и пакеты
Какие контейнеры, какие пакеты, ты с рынка что ли? В Сочи в школе номер один в учителтской на компьютерах с о РедОС со СРС MATE. И это не только там, во многих бюджетных и на только бюджетных импортозаместили ОС на десктопах в том числе. И ничего работают и не жужжат.
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|3.148, Аноним (148), 00:53, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В учительской стоит одна система на десктопе, а в датацентре крутятся миллионы контейнеров. И половина из них ubuntu-based.
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|2.105, Омнонном (?), 21:52, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так есть же дистр контейнерный. Приложения в контейнерах внутри. Чего тебе ещё надо?
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|1.11, Аноним (21), 18:07, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Забавная штука, ненравится snap можешь не ставить, только вот в репозиториях в .deb для ubuntu ты не найдешь приложений нужных.
Мы можем продать вам машину за 20$ но без колес но колеса к ней будут стоить 150000 $.
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|2.15, Аноним (2), 18:10, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще, убунтойды должны страдать. Так считает Марк. Имеет право, это его дистрибутив. Выбор убунтойдов - продолжать страдать или юзать другой дистр.
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|3.20, Аноним (21), 18:18, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вообще, убунтойды должны страдать. Так считает Марк. Имеет право, это его дистрибутив.
> Выбор убунтойдов - продолжать страдать или юзать другой дистр.
Но фишка убунты была изначально что все изкаробки, человечность.
Вот молодцы кружки футболки принты с Ubuntu продают. Вот пусть и продают.
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|4.23, soarin (ok), 18:21, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот молодцы кружки футболки принты с Ubuntu продают
Не продают. Этак лет шесть назад вынули непрфолильные направления.
Ubuntu Phone, Unity.
Магазин со символикой так же выкинули.
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|5.26, Аноним (7), 18:23, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И где теперь купить вытянутую наклеечку с двумя закругленным углами, которую раньше распространяли вместе с бесплатными дисками Убунты?
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|6.44, Аноним456 (?), 18:44, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Надо благодарить уникумов и им подобных, которые в первые годы заказывали пачками диски и потом жгли их, снимая и выкладывая это варварство в сеть.
Я успел еще какие-то версии по почте бесплатно получить. Потом - всё (
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|7.47, Аноним (7), 18:49, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Мне почта России треснула диска с 32-х битной версией и мне пришлось юзать 64-х битную версию. Хорошо хоть высылали сразу два диска с Убунту 7.10. Так я познал мир 64-х систем.
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|8.78, Аноним (21), 19:45, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
О я тоже заказывал тогда компакт диск, правда с Knoppix Радости небыло предела ... текст свёрнут, показать
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|5.27, Аноним (21), 18:24, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Вот молодцы кружки футболки принты с Ubuntu продают
> Не продают. Этак лет шесть назад вынули непрфолильные направления.
> Ubuntu Phone, Unity.
> Магазин со символикой так же выкинули.
Весь wildberries aliexpress заполнен кружками футболками паззлами с ubuntu. Я не против.
Только вот на десктопах нет этой ubuntbl, у большинства что странно. Может Ubuntu это контора которая продает одежду такая?.
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|2.82, Аноним (37), 19:51, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Знаешь, услышал тут интересную мысль, что Каноникал всё это глиномесье со снапом устроило чтоб комфортно поддерживать все свои продукты. У них ж там лтсок до задницы, и если смотреть с такой стороны - проще иметь то что нужно в снапе, чем пердолиться с репами. Для самой компании, в смысле.
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|3.87, Аноним (21), 20:10, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Знаешь, услышал тут интересную мысль, что Каноникал всё это глиномесье со снапом
> устроило чтоб комфортно поддерживать все свои продукты. У них ж там
> лтсок до задницы, и если смотреть с такой стороны - проще
> иметь то что нужно в снапе, чем пердолиться с репами. Для
> самой компании, в смысле.
Я думаю они snap создали для возможности отделения от debian.
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|2.93, th3m3 (ok), 20:42, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я первым делом сношу snap. Нужные приложения есть, например в ppa.
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|3.94, Аноним (21), 20:44, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я первым делом сношу snap. Нужные приложения есть, например в ppa.
Я не ставлю snap просто, minimal.
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|1.16, Аноним (16), 18:15, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В рамках празднования 20-летия с момента первого выпуска Ubuntu (4.10) временно возвращены старая загрузочная звуковая заставка (можно отключить в настройках звука) и коричневый акцентный цвет, а также добавлен юбилейный логотип.
Хорошая попытка, каноникал, но нет! 20 лет назад в убунте не было ни systemd, ни snap'ов, ни обилие процессов на питоне в "ps ax". Хороший был дистр, не то что сейчас
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|2.38, Аноним (38), 18:40, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ps ax | grep pyth
2325 ? Ssl 0:00 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
10534 pts/0 S+ 0:00 grep --color=auto pyth
это обилие?
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|2.85, Аноним (73), 20:03, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если я сделаю дистрибутив без всего что ты перечислил, где гарантия что он будет пользоваться успехом? А он не будет.
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|1.30, Аноним (30), 18:25, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для интеграции с облачными системами аутентификации вместо aad_auth задействован сервис authd, помимо Microsoft Azure Active Directory (Entra ID) поддерживающий многофакторную аутентификацию и OpenID Connect.
Годно! Можно пару костылей выкинуть. Хороший дистрибутив для прода, если клиент мелкий и денег на RHEL нет.
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|2.34, Аноним (2), 18:37, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это для опытов на юзерах, то есть бесплатные тестеры нужны. Ну и как ни странно, люди ведутся на эти временные сборки.
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|2.40, Аноним (7), 18:41, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это для любителей свежатинки, потому что иначе дистрибутивный подход не работает. Нормальные люди сидят на Ubuntu LTS и используют контейнеры.
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|4.46, Аноним (7), 18:47, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И снап и флат и докер. Не весь нужный прикладной софт есть во всех системах.
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|3.121, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:02, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нормальные люди используют контейнеры.
Снапы что ли? Куча людей перешла с них на другие дистрибутивы или раздумывают над этим. Особенно доставляет история как в убунту выпилили деб пакет фф в пользу снапа под предлогом, что его сложно собирать (!), а потом мозила предоставила официальные деб сборки.
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|2.125, чатжпт (?), 23:11, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это такой типа роллинг, обновляешь каждые пол года и получаешь свежие пакеты, тот же гном выходит за месяц до релиза убунты. Вполне годный подход как раз для дома
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|2.72, Аноним (48), 19:24, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ж каким глюкаловом должна быть btrfs, чтобы даже космонафт обходил её стороной...
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|3.81, Аноним (81), 19:51, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хз. Стояла на ноуте с диском в 256 гб.
Если бы не btrfs, пришлось менять ssd.
А так сжатие zstd 1 и оффлайн дедупликация решали.
Был только один пере
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|4.83, Аноним (81), 19:54, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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* был только один переход в read only. Но, мб пофиксят. Там ядро было 5.10 тогда.
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|4.88, Аноним (48), 20:19, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну сжатие я ещё могу понять, но дедупликация на ноутбуке? Что там можно дедуплицировать?
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|5.102, Аноним (12), 21:49, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я так 50 терабайт в 1 дедуплицировал на ноуте, хардлинками правда (не идеально и ФМ сходит с ума), в btrfs такой проблемы нет.
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|1.101, Аноним (101), 21:43, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Значок расскладки в mate так же исчезает, наверно один из самый стабильных багов с первого выпуска.
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|1.116, Аноним (116), 22:41, 10/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Строить из себя гуру Линукса не буду - начинал с убунту 14.04, так на убунте сижу, сейчас до 22.04 обновился. Полёт нормальный, более-менее всё работает (хоть и не без косяков, со звуком в частности на некоторых материнках). Вот навязывание снапа огорчает, да, снап прям сильно не понравился мне. Не знаю как сейчас, а раньше поиск "как отключить в снапе автоапдейты" давал ответ разрабов "а нечего отключать их, сказано новая версия - обеовляйтесь, там фиксы!"
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|2.123, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:09, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Не знаю как сейчас, а раньше поиск "как отключить в снапе автоапдейты" давал ответ разрабов "а нечего отключать их, сказано новая версия - обеовляйтесь, там фиксы!"
Можно отключить теперь. Но лучше искать другой дистр.
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|3.131, Аноним (116), 23:29, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот я попробовал один раз, во времена убунту 20, когда новый комп собирал, перейти на дебиан. Вроде должно быть привычно, думал я, тот же apt-based же. Но чёт не пошло, то на вифи-адаптер не было дров, то на звук, то ещё что-то криво работало. Возможно я поленился догуглить, как починить, но по итогу я просто поставил убунту 20.04, драйвер вифи в ней был сразу, а остальное удалось приладить. Как-то так
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|4.132, Аноним (21), 23:34, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На wi-fi, и вправду в те времена небыло дров. Всегда прощще поставить готовое чем допиливать, этим мне нравятся ubuntu дистрибутивы. Поставил за 5 минут и можно пользоваться.
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|5.139, Аноним (7), 00:00, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там и снап для людей, а не для техногиков у которых десяток ключей в командной строке.
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|6.144, pic (?), 00:29, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, snap, flatpak, AppImage, просто другой формат пакетов, с меньшими зависимостями.
Не нравятся магазины SnapCraft и FlatHub, собирайте свои, как с историей 100500 других форков-дистрибутивов.
Canonical ни мне, ни кому-либо не должно, кроме тех кому заплатили. Капитализм.
Вот у этих ненавистников хочется спросить, они также ревнивы в пользовании смартфонов, их там ничего не смущает? Тут они святые, а там - только немножечко.
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