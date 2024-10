Выпуск дистрибутива Ubuntu 24.10

В Lubuntu так Wayland и не завезли, хотя обещали. Не шмогли. В Lubuntu 25.04 теперь типа сделают. > https://lubuntu.me/tag/24-10/

> What happened to Wayland?

> Readers who have kept up with our blog probably remember that we wanted to offer Wayland as an option in 24.04 and switch over to using Wayland by default in 24.10. Sadly this did not go according to plan. LXQt 1.4 and LXQt 2.0 both turned out to be too painful to use in a Wayland environment for us to be comfortable shipping Wayland by default, and we did not have time to implement them as an option. LXQt 2.1 is expected to ship with full Wayland support, so we will be trying to make Wayland happen for Lubuntu 25.04. Автоперевод:

> Читатели, которые следят за нашим блогом, вероятно, помнят, что мы хотели предложить Wayland в качестве опции в версии 24.04 и перейти на использование Wayland по умолчанию в версии 24.10. К сожалению, все пошло не по плану. LXQt 1.4 и LXQt 2.0 оказались слишком болезненными для использования в среде Wayland, чтобы нам было удобно поставлять Wayland по умолчанию, и у нас не было времени реализовать их в качестве опции. Ожидается, что LXQt 2.1 будет поставляться с полной поддержкой Wayland, поэтому мы будем пытаться реализовать Wayland для Lubuntu 25.04.