Выпуск дистрибутива Ubuntu 24.10

2.15 , Аноним ( 2 ), 18:10, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще, убунтойды должны страдать. Так считает Марк. Имеет право, это его дистрибутив. Выбор убунтойдов - продолжать страдать или юзать другой дистр.

3.20 , Аноним ( 21 ), 18:18, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Вообще, убунтойды должны страдать. Так считает Марк. Имеет право, это его дистрибутив.

> Выбор убунтойдов - продолжать страдать или юзать другой дистр. Но фишка убунты была изначально что все изкаробки, человечность. Вот молодцы кружки футболки принты с Ubuntu продают. Вот пусть и продают.

4.23 , soarin ( ok ), 18:21, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Вот молодцы кружки футболки принты с Ubuntu продают Не продают. Этак лет шесть назад вынули непрфолильные направления.

Ubuntu Phone, Unity.

Магазин со символикой так же выкинули.

5.26 , Аноним ( 7 ), 18:23, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И где теперь купить вытянутую наклеечку с двумя закругленным углами, которую раньше распространяли вместе с бесплатными дисками Убунты?

6.44 , Аноним456 ( ? ), 18:44, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Надо благодарить уникумов и им подобных, которые в первые годы заказывали пачками диски и потом жгли их, снимая и выкладывая это варварство в сеть.

Я успел еще какие-то версии по почте бесплатно получить. Потом - всё (

7.47 , Аноним ( 7 ), 18:49, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Мне почта России треснула диска с 32-х битной версией и мне пришлось юзать 64-х битную версию. Хорошо хоть высылали сразу два диска с Убунту 7.10. Так я познал мир 64-х систем.

8.78 , Аноним ( 21 ), 19:45, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать О я тоже заказывал тогда компакт диск, правда с Knoppix Радости небыло предела ... 5.27 , Аноним ( 21 ), 18:24, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >> Вот молодцы кружки футболки принты с Ubuntu продают

> Не продают. Этак лет шесть назад вынули непрфолильные направления.

> Ubuntu Phone, Unity.

> Магазин со символикой так же выкинули. Весь wildberries aliexpress заполнен кружками футболками паззлами с ubuntu. Я не против.

Только вот на десктопах нет этой ubuntbl, у большинства что странно. Может Ubuntu это контора которая продает одежду такая?.

2.82 , Аноним ( 37 ), 19:51, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Знаешь, услышал тут интересную мысль, что Каноникал всё это глиномесье со снапом устроило чтоб комфортно поддерживать все свои продукты. У них ж там лтсок до задницы, и если смотреть с такой стороны - проще иметь то что нужно в снапе, чем пердолиться с репами. Для самой компании, в смысле.

3.87 , Аноним ( 21 ), 20:10, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Знаешь, услышал тут интересную мысль, что Каноникал всё это глиномесье со снапом

> устроило чтоб комфортно поддерживать все свои продукты. У них ж там

> лтсок до задницы, и если смотреть с такой стороны - проще

> иметь то что нужно в снапе, чем пердолиться с репами. Для

> самой компании, в смысле. Я думаю они snap создали для возможности отделения от debian.

2.93 , th3m3 ( ok ), 20:42, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я первым делом сношу snap. Нужные приложения есть, например в ppa.

3.94 , Аноним ( 21 ), 20:44, 10/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я первым делом сношу snap. Нужные приложения есть, например в ppa. Я не ставлю snap просто, minimal.

