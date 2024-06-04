The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Компания Canonical опубликовала монолитный дистрибутив Ubuntu Core 24

04.06.2024 14:44

Компания Canonical представила релиз Ubuntu Core 24, компактного варианта дистрибутива Ubuntu, адаптированного для применения на устройствах интернета вещей (IoT), в контейнерах, потребительском и промышленном оборудовании. Ubuntu Core поставляется в форме неделимого монолитного образа базовой системы, в котором не применяется разбивка на отдельные deb-пакеты. Образы Ubuntu Core 24, состав которых синхронизирован с пакетной базой Ubuntu 24.04, подготовлены для систем x86_64 и ARM64 (в анонсе также заявлена поддержка RISC-V, но сборки пока недоступны). Время сопровождения выпуска составит 12 лет.

Ubuntu Core служит основой для запуска дополнительных компонентов и приложений, которые оформляются в виде самодостаточных надстроек в формате snap. Компоненты Ubuntu Core, включая базовую систему, ядро Linux и системные надстройки, также поставляются в формате snap и управляются инструментарием snapd. Технология Snappy даёт возможность сформировать образ системы как единое целое, без разбиения на отдельные пакеты. Вместо поэтапного обновления на уровне отдельных deb-пакетов в Ubuntu Core применяется механизм атомарного обновления snap-пакетов и базовой системы, по аналогии с Fedora Atomic, ChromeOS, Endless и openSUSE Leap Micro. При обновлении базового окружения и snap-пакетов имеется возможность отката состояния до прошлой версии, в случае проблем, выявленных после обновления.

Для обеспечения безопасности каждый компонент системы верифицируется по цифровой подписи, что позволяет защитить дистрибутив от внесения скрытых модификаций или установки непроверенных snap-пакетов. Поставляемые в формате Snap компоненты изолируются при помощи AppArmor и Seccomp, что создаёт дополнительный рубеж для защиты системы в случае компрометации отдельных приложений. Базовая система включает только минимальный набор необходимых приложений, что не только позволило уменьшить размер системного окружения, но и положительно сказалось на безопасности за счёт уменьшения возможных векторов для атак.

Базовая файловая система монтируется в режиме только для чтения. Имеется возможность использования шифрования данных на накопителе с использованием TPM. Обновления выпускаются регулярно, доставляются в режиме ОТА (over-the-air) и синхронизированы с составом Ubuntu 24.04. Для минимизации трафика обновления поставляются в сжатом виде и включают только изменения, относительно прошлого обновления (delta-обновления). Автоматизация установки обновлений решает проблемы с поддержанием безопасности системы при использовании на встраиваемых устройствах.

Благодаря логическому отделению базовой системы от приложений, поддержанием кодовой базы Ubuntu Core в актуальном виде занимаются разработчики Ubuntu, а об актуальности дополнительных приложений заботятся разработчики приложений. Подобный подход позволяет снизить затраты на сопровождение продуктов, программное окружение которых построено на основе Ubuntu Core, так как их производителям не требуется заниматься выпуском и доставкой системных обновлений и достаточно сосредоточить внимание только на своих специфичных компонентах.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка верифицированных списков (Validation set), определяющих какие приложения и какие их версии могут быть установлены вместе, образуя проверенную комбинацию версий программ. Списки заверяются цифровой подписью и распространяются при доставке обновлений.
  • Для устройств особой важности, таких как медицинское оборудование, предусмотрена возможность отключения любых автоматических сетевых обращений во время инициализации устройства.
  • Добавлена возможность установки обновлений в offline-режиме на устройствах, изолированных от глобальной сети.
  • Реализованы возможности для поддержки графического режима и использования GPU, который может применяться как для ускорения обработки графики, так и для вычислений при решении задач машинного обучения. В состав включены свежие выпуски графических драйверов.
  • Добавлена поддержка графической оболочки Ubuntu Frame, предназначенной для создания интернет-киосков, терминалов самообслуживания, информационных стендов, цифровых вывесок, умных зеркал, промышленных экранов и других подобных применений. Ubuntu Frame можно использовать для запуска приложений на базе GTK, Qt, Flutter и SDL2, а также программ на базе Java, HTML5 и Electron. Возможен запуск как приложений, собранных с поддержкой Wayland, так и программ на базе протокола X11 (используется Xwayland).
  • Реализована интеграция с сервисом Landscape, предоставляющим web-интерфейс для управления большими группами рабочих станций, серверов и облачных окружений. При помощи Landscape можно автоматизировать выполнение типовых операций по администрированию системы, применительно к группе машин, таких как мониторинг, аудит, централизованное управление OTA-обновлениями, обеспечение единой точки аутентификации (SSO) и управление доступом.
  • Добавлены snap-пакеты для интеграции устройств на базе Ubuntu Core с сервисами Microsoft Azure IoT Edge.
  • Добавлены snap-пакеты с различными утилитами и библиотеками от проекта ROS (Robot Operating System), развивающего инструментарий для разработки роботов.
  • Добавлена поддержка динамического изменения параметров командой строки ядра.
  • Предоставлена возможность замены выводимой при загрузке заставки.
  • Добавлен опциональный консольный интерфейс console-conf для настройки параметров подключения к сети и учётных записей.


  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com/blog/canoni...)
  2. OpenNews: Доступен монолитный дистрибутив Ubuntu Core 22
  3. OpenNews: Доступен монолитный дистрибутив Ubuntu Core 20
  4. OpenNews: Компания Canonical представила оболочку Ubuntu Frame
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 24.04 LTS
  6. OpenNews: Компания Canonical опубликовала Real-time Ubuntu 24.04
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61308-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, core
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:18, 04/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 15:21, 04/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    ubuntu v dokere? ya ponimayu, chto oni tam sumashedshie, no ne nastol'ko je. dlya takogo davno pridumali alpine i drugie legkie distributivi
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 15:24, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Каком докере это на хост ставится. В идеале на iot например в камеру наблюдения чтобы сразу на ней и распознавать.  
     
  • 2.15, Апельсин Зельды (?), 19:07, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В этих твоих лёгких дистрибутивах вон даже с кириллицей до сих пор проблемы.
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:47, 04/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Дистр для тех, кто не осилил вместо "apt install" писать "apk install".
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:08, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    apk add*
     

  • 1.6, pic (?), 16:10, 04/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно, раньше Fedora тоже называлась Fedora Core.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 16:40, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    https://fedoraproject.org/ru/coreos/
     
     
  • 3.8, Афанасий (?), 17:01, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первые версии синей шляпы имели название Fedora Core. Позжн переименовали в Fedora. Было это в далекие времена, когда я был еще вчерашним студентом.
     
  • 3.9, pic (?), 17:03, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://fedoraproject.org/ru/coreos/

    Не а, обычная Fedora до 7 версии так называлась.

    Fedora 7 will be the next release of Fedora. It is highlighted by the elimination of the distinction between Fedora Core and Fedora Extras entirely; there is only Fedora.

    The name of the release is Fedora 7, unlike previous ones which featured 'Core' in their names (e.g. Fedora Core 6).

     
  • 3.10, pic (?), 17:05, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://fedoraproject.org/ru/coreos/

    Полное название - Fedora CoreOS (так что не Core)

     

  • 1.12, Аноним (12), 17:30, 04/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше б выкатили mini-iso, которое зависло на версии 18.04, а не вот это вот всё.
     
  • 1.13, grn (ok), 17:33, 04/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "компактный вариант" и snap как-то не вяжутся
     
  • 1.14, Аноним (14), 17:53, 04/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Image size 3.9 GB. Не слишком ли для IoT? Образ Openwrt, например, 15 мегабайт.
     
  • 1.16, Аноним (16), 19:22, 04/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Для обеспечения безопасности каждый компонент системы верифицируется по цифровой подписи, что позволяет защитить дистрибутив от внесения скрытых модификаций или установки непроверенных snap-пакетов."

    Что мешало применять этот чудо-механизм, чтобы несколько раз не профакапиться со своими снапами, пробэкдоренными и размещёнными в снапсторе?

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 19:35, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    очевидно то, что он не работает
     

  • 1.18, cheburnator9000 (ok), 19:40, 04/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мдааа.. Скачал tar.xz, записал в виртуальный диск, запустил виртуалку, авторизовался в этом консольном интерфейсе. Импортировал публичный ssh ключ на страницу аккаунта в Cannonical. Подключаюсь по ssh, а оно мне permission denied. Фига думаю, перезапустил виртуалку, пытаюсь заново = permission denied. Да и идите вы на три буквы с таким подходом к пользователю. Впервые вижу чтобы все так было через одно место.
     
     
  • 2.19, pic (?), 19:45, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если живьём запуститься?
     
     
  • 3.20, cheburnator9000 (ok), 19:55, 04/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каким еще живьём? У Ubuntu Core нет инсталлятора, нет даже никакого bash терминала традиционного после запуска, там нет привычного user.

    Записываешь через
    xzcat ~/Downloads/ubuntu-core-24-amd64.img.xz | \
    sudo dd of=/dev/<target disk device> bs=32M status=progress; sync
    Либо через Gnome Disks.

    Запускаешь, он "авторизуется" на серверах Cannonical, и создает аккаунт, и настраивает ssh доступ сам.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру