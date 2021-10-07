Компания Canonical представила оболочку Ubuntu Frame

Компания Canonical представила первый выпуск оболочки Ubuntu Frame, предназначенной для создания интернет-киосков, терминалов самообслуживания, информационных стендов, цифровых вывесок, умных зеркал, промышленных экранов, IoT-устройств и других подобных применений. Оболочка рассчитана на предоставление полноэкранного интерфейса для одного приложения и базируется на использовании дисплейного сервера Mir и протокола Wayland. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Для загрузки подготовлены пакеты в формате snap. Ubuntu Frame можно использования для запуска приложений на базе GTK, Qt, Flutter и SDL2, а также программ на базе Java, HTML5 и Electron. Возможен запуск как приложений, собранных с поддержкой Wayland, так и программ на базе протокола X11 (используется Xwayland). Для организации работы в Ubuntu Frame с отдельными web-страницами или сайтами развивается программа Electron Wayland с реализацией специализированного полноэкранного web-браузера, а также порт движка WPE WebKit. Для быстрой подготовки и развёртывания решений на основе Ubuntu Frame предлагается использовать пакеты в формате snap, при помощи которых организована изоляция запускаемых программ от остальной системы. Оболочка Ubuntu Frame адаптирована для работы поверх системного окружения Ubuntu Core, компактного варианта дистрибутива Ubuntu, поставляемого в форме неделимого монолитного образа базовой системы, в котором не применяется разбивка на отдельные deb-пакеты и используется механизм атомарного обновления всей системы. Компоненты Ubuntu Core, включая базовую систему, ядро Linux, системные надстройки и дополнительные приложения, поставляются в формате snap и управляются инструментарием snapd. Компоненты в формате Span изолируются при помощи AppArmor и Seccomp, что создаёт дополнительный рубеж для защиты системы в случае компрометации отдельных приложений. Базовая файловая система монтируется в режиме только для чтения. Для создания кастомизированного киоска, ограниченного работой одного приложения, разработчику достаточно подготовить само приложение, а все остальные задачи по поддержке оборудования, поддержанию системы в актуальном состоянии и организации взаимодействия с пользователем берут на себя Ubuntu Core и Ubuntu Frame, включая поддержку управления при помощи экранных жестов на системах с сенсорными экранами. Заявлено, что обновления с устранением ошибок и уязвимостей в выпусках Ubuntu Frame будут формироваться в течение 10 лет. При желании оболочку можно запустить не только в Ubuntu Core, но и в любом дистрибутиве Linux с поддержкой пакетов Snap. В простейшем случае для развёртывания web-киоска достаточно установить и запустить пакет ubuntu-frame и настроить несколько параметров конфигурации: snap install ubuntu-frame snap install wpe-webkit-mir-kiosk snap set wpe-webkit-mir-kiosk daemon=true snap set ubuntu-frame daemon=true snap set wpe-webkit-mir-kiosk url=https://example.com



