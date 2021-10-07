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Компания Canonical представила оболочку Ubuntu Frame

07.10.2021 08:09

Компания Canonical представила первый выпуск оболочки Ubuntu Frame, предназначенной для создания интернет-киосков, терминалов самообслуживания, информационных стендов, цифровых вывесок, умных зеркал, промышленных экранов, IoT-устройств и других подобных применений. Оболочка рассчитана на предоставление полноэкранного интерфейса для одного приложения и базируется на использовании дисплейного сервера Mir и протокола Wayland. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Для загрузки подготовлены пакеты в формате snap.

Ubuntu Frame можно использования для запуска приложений на базе GTK, Qt, Flutter и SDL2, а также программ на базе Java, HTML5 и Electron. Возможен запуск как приложений, собранных с поддержкой Wayland, так и программ на базе протокола X11 (используется Xwayland). Для организации работы в Ubuntu Frame с отдельными web-страницами или сайтами развивается программа Electron Wayland с реализацией специализированного полноэкранного web-браузера, а также порт движка WPE WebKit. Для быстрой подготовки и развёртывания решений на основе Ubuntu Frame предлагается использовать пакеты в формате snap, при помощи которых организована изоляция запускаемых программ от остальной системы.

Оболочка Ubuntu Frame адаптирована для работы поверх системного окружения Ubuntu Core, компактного варианта дистрибутива Ubuntu, поставляемого в форме неделимого монолитного образа базовой системы, в котором не применяется разбивка на отдельные deb-пакеты и используется механизм атомарного обновления всей системы. Компоненты Ubuntu Core, включая базовую систему, ядро Linux, системные надстройки и дополнительные приложения, поставляются в формате snap и управляются инструментарием snapd. Компоненты в формате Span изолируются при помощи AppArmor и Seccomp, что создаёт дополнительный рубеж для защиты системы в случае компрометации отдельных приложений. Базовая файловая система монтируется в режиме только для чтения.

Для создания кастомизированного киоска, ограниченного работой одного приложения, разработчику достаточно подготовить само приложение, а все остальные задачи по поддержке оборудования, поддержанию системы в актуальном состоянии и организации взаимодействия с пользователем берут на себя Ubuntu Core и Ubuntu Frame, включая поддержку управления при помощи экранных жестов на системах с сенсорными экранами. Заявлено, что обновления с устранением ошибок и уязвимостей в выпусках Ubuntu Frame будут формироваться в течение 10 лет. При желании оболочку можно запустить не только в Ubuntu Core, но и в любом дистрибутиве Linux с поддержкой пакетов Snap. В простейшем случае для развёртывания web-киоска достаточно установить и запустить пакет ubuntu-frame и настроить несколько параметров конфигурации: 


    snap install ubuntu-frame
    snap install wpe-webkit-mir-kiosk
    snap set wpe-webkit-mir-kiosk daemon=true
    snap set ubuntu-frame daemon=true
    snap set wpe-webkit-mir-kiosk url=https://example.com


  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com/blog/canoni...)
  2. OpenNews: Доступен монолитный дистрибутив Ubuntu Core 20
  3. OpenNews: Выпуск Porteus Kiosk 5.2.0, дистрибутива для оснащения интернет-киосков
  4. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 2.5
  5. OpenNews: Проект Ubuntu выпустил сборки для развёртывания серверных платформ на Raspberry Pi и ПК
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55933-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, frame, mir, wayland
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ET (?), 08:57, 07/10/2021 [ответить]  
    		• +4 +/
    И почему невольно припомнились Unity и Ubuntu Touch...
     
  • 1.2, bugmenot (ok), 09:00, 07/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    > Electron

    Ждём мнение местных экспертов, что они думают по этому поводу

     
     
  • 2.3, Онаним (?), 09:01, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы в критичные системы не лезло.
    Пусть развлекаются.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:02, 07/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Все хорошо, если бы еще не snap ...
    И, кстати, как оно переживает кратковременные ошибки веб-сервера или сети до него, скажем, будет ли рефрешить страницу через некоторое время или так и повиснет на 502/502 и прочих connection timeout?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:04, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весь этот депенденси хелл надо было бай дизайн выкинуть в 1992 году чтобы не было этих ваших докереов, шморкеров, снапов, флатпаков, аппимаджей.
     

  • 1.5, Аноним (6), 09:03, 07/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Самое нужное приложение из этого браузеру так ему тоже нужен режим киоск и хоткеи отключить и всё такое. Из коробки Фарфокс мало того что с вейлендом плохо работает его нормальным киоском то сделать сложно.
     
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