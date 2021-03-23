Выпуск Porteus Kiosk 5.2.0, дистрибутива для оснащения интернет-киосков

Состоялся релиз дистрибутива Porteus Kiosk 5.2.0, основанного на Gentoo и предназначенного для оснащения автономно работающих интернет-киосков, демонстрационных стендов и терминалов самообслуживания. Загрузочный образ дистрибутива занимает 130 МБ (x86_64). Базовая сборка включает только минимальный набор компонентов, необходимых для запуска web-браузера (поддерживаются Firefox и Chrome), который урезан в своих возможностях для предотвращения нежелательной активности в системе (например, не допускается изменение настроек, заблокирована загрузка/установка приложений, открыт только доступ к выбранным страницам). Дополнительно предлагаются специализированные сборки Cloud для комфортной работы с web-приложениями (Google Apps, Jolicloud, OwnCloud, Dropbox) и ThinClient для работы в роли тонкого клиента (Citrix, RDP, NX, VNC и SSH) и Server для управления сетью киосков. Настройка осуществляется через специальный мастер, который совмещён с инсталлятором и позволяет подготовить кастомизированный вариант дистрибутива для размещения на USB Flash или жестком диске. Например, можно установить страницу по умолчанию, определить белый список разрешённых сайтов, задать пароль для гостевого входа, определить таймаут неактивности для завершения сеанса, поменять фоновое изображение, настроить оформление браузера, добавить дополнительные плагины, включить поддержку беспроводной сети, настроить переключение раскладки клавиатуры и т.д. При загрузке выполняется верификация компонентов системы по контрольным суммам, а системный образ монтируется в режиме только для чтения. Обновления устанавливаются автоматически с использованием механизма формирования и атомарной замены системного образа целиком. Возможна централизованная удалённая настройка группы типовых интернет-киосков с загрузкой конфигурации по сети. Благодаря небольшому размеру, по умолчанию дистрибутив загружается целиком в ОЗУ, что позволяет заметно увеличить скорость работы. В новом выпуске: Версии программ синхронизированы с репозиторием Gentoo по состоянию на 14 марта. В том числе обновлены пакеты с ядром Linux 5.10.25, Chrome 87 и Firefox 78.8.0 ESR.

Porteus Kiosk 5.2 объявлен последним выпуском с возможностью использования Adoble FlashPlayer, в дальнейшем будут поставляться версии браузеров без поддержки Flash-плагина.

Добавлен пакет "libva-intel-media-driver" с реализацией программного интерфейса VA-API (Video Acceleration API), предоставляющего унифицированный интерфейс к механизмам аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео.

Интерфейс для удалённого доступа к рабочему столу Remmina пересобран с поддержкой сервера печати CUPS для предоставления возможности перенаправления локальных принтеров на удалённые системы через RDP-сеанс.

Отключена возможность перемещения ссылок на панель закладок и на кнопку home (содержимое панели и домашняя страница определяются только через файл конфигурации). Также запрещено перетаскивание URL на панель вкладок для создания новой вкладки.

Заблокированы комбинации Shift+F9 и Shift+F12, предоставляющие доступ к режимам инспектирования хранилища и средств для людей с ограниченными возможностями.



