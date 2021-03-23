Выпуск Porteus Kiosk 5.2.0, дистрибутива для оснащения интернет-киосков

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|3.3, Аноним (1), 09:06, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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для Shift+F12 хватит и одной, что за драма разыгрывается?
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|4.8, Аноним (2), 09:13, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А если у меня вместо рук лапки или вообще ноги? Или вообще одни культяпы? К сожалению бывают случаи когда инвалиду тяжело нажать по шорткатом. Это все равно, что обойти стоячую машину во дворе прямо у подъезда, для нас неудобно, а для колясочника например это ад.
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|4.10, YetAnotherOnanym (ok), 09:35, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Много раз ты лично останавливался, чтобы за неграмотного дедушку кнопки в платёжном терминале потыкать?
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|5.15, Lex (??), 10:52, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Даже развод такой был - дедок или бабка у банкомата стоят, просят помочь, мол и слепые почти и пальцы не гнутся и хз что как..
Кончалось это обычно тем, что тот помощник уезжал в машине с мигалками и долго судился, получив энный срок и жирный штраф..
Ведь он обвиняется в отмывании денег/обналичке и на кадрах с камеры банкомата видно, что это именно он перед ним стоит да кнопки жмёт , осуществляя перевод или снимая деньги
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|6.18, YetAnotherOnanym (ok), 11:33, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А дедушку на камере, типа, не видно. Это, значит, полицаи были типа тех, которые Голунова мурыжили, или просто палочку по-лёгкому срубить захотели, чтобы не возиться с поисками реальных жуликов.
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|2.16, КО (?), 11:04, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А причем здесь инвалиды?
Просто заблокировали лазейку для всяких шаловливых.
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|2.23, Аноним (23), 12:30, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Делайте сайты так, чтобы инвалидам не надо было пользоваться горячими клавишами.
В WCAG это и написано.
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|1.19, Zenitur (ok), 11:39, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем нужны интернет-киоски? Это такой же атавизм, как телефонный автомат на улице, когда у всех в кармане есть телефон. Да и вообще, в наших широтах трудно пользоваться интернетом на улице, для этого есть интернет-кафе, в помещении и с горячим кофе.
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|2.20, Аноним (17), 12:01, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На вокзале посмотреть расписание и наличие мест.
В электронной очереди талончик взять в банке или поликлинике.
Еще раньше можно было в больнице посмотреть, в какой палате пациент и кто лечащий врач - но потом из-за персональных данных это запретили.
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|2.22, kusb (?), 12:28, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот люблю гулять по улице без телефона и прочей фигни, а телефоны-автоматы и интернет-киоски это свобода, а также дополнительный способ вызывать экстренные службы. Я бы вообще придумал автомат с видеосвязью, c которого можно писать во все мессенджеры и/или упростил и удешевил их. Много таких штуковин не надо, но они полезны, в нашем городе есть как минимум один и это круто.
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