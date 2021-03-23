The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Porteus Kiosk 5.2.0, дистрибутива для оснащения интернет-киосков

23.03.2021 08:46

Состоялся релиз дистрибутива Porteus Kiosk 5.2.0, основанного на Gentoo и предназначенного для оснащения автономно работающих интернет-киосков, демонстрационных стендов и терминалов самообслуживания. Загрузочный образ дистрибутива занимает 130 МБ (x86_64).

Базовая сборка включает только минимальный набор компонентов, необходимых для запуска web-браузера (поддерживаются Firefox и Chrome), который урезан в своих возможностях для предотвращения нежелательной активности в системе (например, не допускается изменение настроек, заблокирована загрузка/установка приложений, открыт только доступ к выбранным страницам). Дополнительно предлагаются специализированные сборки Cloud для комфортной работы с web-приложениями (Google Apps, Jolicloud, OwnCloud, Dropbox) и ThinClient для работы в роли тонкого клиента (Citrix, RDP, NX, VNC и SSH) и Server для управления сетью киосков.

Настройка осуществляется через специальный мастер, который совмещён с инсталлятором и позволяет подготовить кастомизированный вариант дистрибутива для размещения на USB Flash или жестком диске. Например, можно установить страницу по умолчанию, определить белый список разрешённых сайтов, задать пароль для гостевого входа, определить таймаут неактивности для завершения сеанса, поменять фоновое изображение, настроить оформление браузера, добавить дополнительные плагины, включить поддержку беспроводной сети, настроить переключение раскладки клавиатуры и т.д.

При загрузке выполняется верификация компонентов системы по контрольным суммам, а системный образ монтируется в режиме только для чтения. Обновления устанавливаются автоматически с использованием механизма формирования и атомарной замены системного образа целиком. Возможна централизованная удалённая настройка группы типовых интернет-киосков с загрузкой конфигурации по сети. Благодаря небольшому размеру, по умолчанию дистрибутив загружается целиком в ОЗУ, что позволяет заметно увеличить скорость работы.

В новом выпуске:

  • Версии программ синхронизированы с репозиторием Gentoo по состоянию на 14 марта. В том числе обновлены пакеты с ядром Linux 5.10.25, Chrome 87 и Firefox 78.8.0 ESR.
  • Porteus Kiosk 5.2 объявлен последним выпуском с возможностью использования Adoble FlashPlayer, в дальнейшем будут поставляться версии браузеров без поддержки Flash-плагина.
  • Добавлен пакет "libva-intel-media-driver" с реализацией программного интерфейса VA-API (Video Acceleration API), предоставляющего унифицированный интерфейс к механизмам аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео.
  • Интерфейс для удалённого доступа к рабочему столу Remmina пересобран с поддержкой сервера печати CUPS для предоставления возможности перенаправления локальных принтеров на удалённые системы через RDP-сеанс.
  • Отключена возможность перемещения ссылок на панель закладок и на кнопку home (содержимое панели и домашняя страница определяются только через файл конфигурации). Также запрещено перетаскивание URL на панель вкладок для создания новой вкладки.
  • Заблокированы комбинации Shift+F9 и Shift+F12, предоставляющие доступ к режимам инспектирования хранилища и средств для людей с ограниченными возможностями.


  1. Главная ссылка к новости (https://porteus-kiosk.org/news...)
  2. OpenNews: Выпуск Porteus Kiosk 5.1.0, дистрибутива для оснащения интернет-киосков
  3. OpenNews: Новые выпуски дистрибутивов для создания интернет-киосков: Webconverger 18.0 и Porteus 2.0 Kiosk Edition
  4. OpenNews: В Firefox добавлена поддержка работы в режиме киоска
  5. OpenNews: Вышел Webconverger 10, Linux-дистрибутив для создания интернет-киосков
  6. OpenNews: Представлен Cage, композитный сервер на базе Wayland для создания киосков
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54812-porteus
Ключевые слова: porteus, kiosk, gentoo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:56, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    по их мнению инвалиды не могут пользоваться сочетаниями клавиш?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:02, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не у всех есть по две и труки.
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 09:06, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    для Shift+F12 хватит и одной, что за драма разыгрывается?
     
     
  • 4.8, Аноним (2), 09:13, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А если у меня вместо рук лапки или вообще ноги? Или вообще одни культяпы? К сожалению бывают случаи когда инвалиду тяжело нажать по шорткатом. Это все равно, что обойти стоячую машину во дворе прямо у подъезда, для нас неудобно, а для колясочника например это ад.
     
  • 3.6, ЗинаВозврат (?), 09:12, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Всегда можно позвать кого-нибудь на помощь
     
     
  • 4.9, Леголас (ok), 09:26, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, не всегда, даже консультанта у киоска может не быть
     
  • 4.10, YetAnotherOnanym (ok), 09:35, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Много раз ты лично останавливался, чтобы за неграмотного дедушку кнопки в платёжном терминале потыкать?
     
     
  • 5.14, ЗинаВозврат (?), 09:45, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нет, ибо избегают шайтан машину.. но будущие деды таки смогут рученькой натыкать
     
  • 5.15, Lex (??), 10:52, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Даже развод такой был - дедок или бабка у банкомата стоят, просят помочь, мол и слепые почти и пальцы не гнутся и хз что как..

    Кончалось это обычно тем, что тот помощник уезжал в машине с мигалками и долго судился, получив энный срок и жирный штраф..
    Ведь он обвиняется в отмывании денег/обналичке и на кадрах с камеры банкомата видно, что это именно он перед ним стоит да кнопки жмёт , осуществляя перевод или снимая деньги

     
     
  • 6.18, YetAnotherOnanym (ok), 11:33, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А дедушку на камере, типа, не видно. Это, значит, полицаи были типа тех, которые Голунова мурыжили, или просто палочку по-лёгкому срубить захотели, чтобы не возиться с поисками реальных жуликов.
     
  • 2.16, КО (?), 11:04, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А причем здесь инвалиды?
    Просто заблокировали лазейку для всяких шаловливых.
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:30, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делайте сайты так, чтобы инвалидам не надо было пользоваться горячими клавишами.

    В WCAG это и написано.

     

  • 1.4, Fracta1L (ok), 09:06, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольный дистр, у них Плазма 5 чуть больше 200 Мб оперативки потребляет)
     
     
  • 2.5, Леголас (ok), 09:11, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    какая плазма для киоска?..
     

  • 1.11, YetAnotherOnanym (ok), 09:35, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Загрузочный образ дистрибутива занимает 130 МБ (x86_64)

    Фи, как несовременно.

     
  • 1.17, Аноним (17), 11:12, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Понятно. Firefox kiosk mode
     
  • 1.19, Zenitur (ok), 11:39, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем нужны интернет-киоски? Это такой же атавизм, как телефонный автомат на улице, когда у всех в кармане есть телефон. Да и вообще, в наших широтах трудно пользоваться интернетом на улице, для этого есть интернет-кафе, в помещении и с горячим кофе.
     
     
  • 2.20, Аноним (17), 12:01, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На вокзале посмотреть расписание и наличие мест.

    В электронной очереди талончик взять в банке или поликлинике.

    Еще раньше можно было в больнице посмотреть, в какой палате пациент и кто лечащий врач - но потом из-за персональных данных это запретили.

     
     
  • 3.21, Zenitur (ok), 12:19, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-моему на вокзале снесли киоски ещё 20 лет назад
     
     
  • 4.24, pisyandrik (ok), 12:46, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас их только поставили лет 5 назад
     
  • 2.22, kusb (?), 12:28, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот люблю гулять по улице без телефона и прочей фигни, а телефоны-автоматы и интернет-киоски это свобода, а также дополнительный способ вызывать экстренные службы. Я бы вообще придумал автомат с видеосвязью, c которого можно писать во все мессенджеры и/или упростил и удешевил их. Много таких штуковин не надо, но они полезны, в нашем городе есть как минимум один и это круто.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру