Выпуск Porteus Kiosk 5.2.0, дистрибутива для оснащения интернет-киосков

2.2 , Аноним ( 2 ), 09:02, 23/03/2021 Не у всех есть по две и труки.

3.3 , Аноним ( 1 ), 09:06, 23/03/2021 для Shift+F12 хватит и одной, что за драма разыгрывается?

4.8 , Аноним ( 2 ), 09:13, 23/03/2021 А если у меня вместо рук лапки или вообще ноги? Или вообще одни культяпы? К сожалению бывают случаи когда инвалиду тяжело нажать по шорткатом. Это все равно, что обойти стоячую машину во дворе прямо у подъезда, для нас неудобно, а для колясочника например это ад.

3.6 , ЗинаВозврат ( ? ), 09:12, 23/03/2021 Всегда можно позвать кого-нибудь на помощь

4.9 , Леголас ( ok ), 09:26, 23/03/2021 нет, не всегда, даже консультанта у киоска может не быть

4.10 , YetAnotherOnanym ( ok ), 09:35, 23/03/2021 Много раз ты лично останавливался, чтобы за неграмотного дедушку кнопки в платёжном терминале потыкать?

5.14 , ЗинаВозврат ( ? ), 09:45, 23/03/2021 нет, ибо избегают шайтан машину.. но будущие деды таки смогут рученькой натыкать

5.15 , Lex ( ?? ), 10:52, 23/03/2021 Даже развод такой был - дедок или бабка у банкомата стоят, просят помочь, мол и слепые почти и пальцы не гнутся и хз что как.. Кончалось это обычно тем, что тот помощник уезжал в машине с мигалками и долго судился, получив энный срок и жирный штраф..

Ведь он обвиняется в отмывании денег/обналичке и на кадрах с камеры банкомата видно, что это именно он перед ним стоит да кнопки жмёт , осуществляя перевод или снимая деньги

6.18 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:33, 23/03/2021 А дедушку на камере, типа, не видно. Это, значит, полицаи были типа тех, которые Голунова мурыжили, или просто палочку по-лёгкому срубить захотели, чтобы не возиться с поисками реальных жуликов.

2.16 , КО ( ? ), 11:04, 23/03/2021 А причем здесь инвалиды?

Просто заблокировали лазейку для всяких шаловливых.

2.23 , Аноним ( 23 ), 12:30, 23/03/2021 Делайте сайты так, чтобы инвалидам не надо было пользоваться горячими клавишами. В WCAG это и написано.