Выпуск Porteus Kiosk 5.1.0, дистрибутива для оснащения интернет-киосков

Подготовлен релиз дистрибутива Porteus Kiosk 5.1.0, основанного на Gentoo и предназначенного для оснащения автономно работающих интернет-киосков, демонстрационных стендов и терминалов самообслуживания. Загрузочный образ дистрибутива занимает 110 Мб. Базовая сборка включает только минимальный набор компонентов, необходимых для запуска web-браузера (поддерживаются Firefox и Chrome), который урезан в своих возможностях для предотвращения нежелательной активности в системе (например, не допускается изменение настроек, заблокирована загрузка/установка приложений, открыт только доступ к выбранным страницам). Дополнительно предлагаются специализированные сборки Cloud для комфортной работы с web-приложениями (Google Apps, Jolicloud, OwnCloud, Dropbox) и ThinClient для работы в роли тонкого клиента (Citrix, RDP, NX, VNC и SSH) и Server для управления сетью киосков. Настройка осуществляется через специальный мастер, который совмещён с инсталлятором и позволяет подготовить кастомизированный вариант дистрибутива для размещения на USB Flash или жестком диске. Например, можно установить страницу по умолчанию, определить белый список разрешённых сайтов, задать пароль для гостевого входа, определить таймаут неактивности для завершения сеанса, поменять фоновое изображение, настроить оформление браузера, добавить дополнительные плагины, включить поддержку беспроводной сети, настроить переключение раскладки клавиатуры и т.д. При загрузке выполняется верификация компонентов системы по контрольным суммам, а системный образ монтируется в режиме только для чтения. Обновления устанавливаются автоматически с использованием механизма формирования и атомарной замены системного образа целиком. Возможна централизованная удалённая настройка группы типовых интернет-киосков с загрузкой конфигурации по сети. Благодаря небольшому размеру, по умолчанию дистрибутив загружается целиком в ОЗУ, что позволяет заметно увеличить скорость работы. В новом выпуске: Версии программ синхронизированы с репозиторием Gentoo (20201004). Обновлены версии пакетов, в том числе ядро Linux 5.4.70, Firefox 78.3.1, Chrome 85.

Возвращена возможность вывода на печать из Firefox без вывода диалога с параметрами печати.

В настройки добавлена опция 'persistence=wipe' для очистки содержимого домашнего каталога гостевых пользователей.

Обеспечен проброс микрофона и web-камеры в сеансах на базе Citrix Workspace.

В Firefox запрещены обработчики URI 'irc://' и 'ircs://', которые могли использоваться атакующими для обхода ограничений и запуска произвольных приложений.

В настройках включены заглушки EFI, необходимые для некоторых компьютеров HP с прошивкой EFI.

Драйверы для сетевых чипов Broadcom и Realtek вкомпилированы в ядро без использования модулей (решило проблемы с PXE-загрузкой).

Добавлена задержка перед загрузкой звуковых карт с интерфейсом USB для того, чтобы гарантировать использование последнего слота звуковой карты.

В отладочные логи добавлены сведения о VAAPI для выбора видеокодеков с поддержкой аппаратного ускорения декодирования.



