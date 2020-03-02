The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Porteus Kiosk 5.0.0, дистрибутива для оснащения интернет-киосков

02.03.2020 21:28

Подготовлен релиз дистрибутива Porteus Kiosk 5.0.0, основанного на Gentoo и предназначенного для оснащения автономно работающих интернет-киосков, демонстрационных стендов и терминалов самообслуживания. Загрузочный образ дистрибутива занимает 104 Мб.

Базовая сборка включает только минимальный набор компонентов, необходимых для запуска web-браузера (поддерживаются Firefox и Chrome), который урезан в своих возможностях для предотвращения нежелательной активности в системе (например, не допускается изменение настроек, заблокирована загрузка/установка приложений, открыт только доступ к выбранным страницам). Дополнительно предлагаются специализированные сборки Cloud для комфортной работы с web-приложениями (Google Apps, Jolicloud, OwnCloud, Dropbox) и ThinClient для работы в роли тонкого клиента (Citrix, RDP, NX, VNC и SSH) и Server для управления сетью киосков.

Настройка осуществляется через специальный мастер, который совмещён с инсталлятором и позволяет подготовить кастомизированный вариант дистрибутива для размещения на USB Flash или жестком диске. Например, можно установить страницу по умолчанию, определить белый список разрешённых сайтов, задать пароль для гостевого входа, определить таймаут неактивности для завершения сеанса, поменять фоновое изображение, настроить оформление браузера, добавить дополнительные плагины, включить поддержку беспроводной сети, настроить переключение раскладки клавиатуры и т.д.

При загрузке выполняется верификация компонентов системы по контрольным суммам, а системный образ монтируется в режиме только для чтения. Обновления устанавливаются автоматически с использованием механизма формирования и атомарной замены системного образа целиком. Возможна централизованная удалённая настройка группы типовых интернет-киосков с загрузкой конфигурации по сети. Благодаря небольшому размеру, по умолчанию дистрибутив загружается целиком в ОЗУ, что позволяет заметно увеличить скорость работы.

В новом выпуске:

  • Версии программ синхронизированы с репозиторием Gentoo (20190908). Обновлены версии пакетов, в том числе ядро Linux 5.4.23, Chrome 80.0.3987.122 и Firefox 68.5.0 ESR.
  • Добавлен интерфейс для установки скорости движения указателя мыши;
  • Добавлена возможность установки разных интервалов последовательного переключения между вкладками браузера, сменяющими друг друга на экране в режиме киоска;
  • Добавлена поддержка просмотра изображений в формате TIFF в Firefox, через преобразование формата TIFF в PDF;
  • Обеспечена ежедневная синхронизация системных часов с удалённым NTP-сервером (ранее синхронизация выполнялась только при перезагрузке);
  • В окно ввода сессионного пароля добавлена виртуальная клавиатура, позволяющая запустить сеанс без подключения физической клавиатуры;
  • Реализована возможность настройки уровня звука отдельно для каждого звукового устройства;
  • Пользователю предоставлено 60 секунд на принятие решения перед завершением работы, в случае использования параметра 'halt_idle=';
  • В стартовый скрипт x11vnc добавлен флаг '-noxdamage' для защиты от крахов VNC.


  1. Главная ссылка к новости (https://porteus-kiosk.org/news...)
  2. OpenNews: В Firefox добавлена поддержка работы в режиме киоска
  3. OpenNews: Выпуск Porteus Kiosk 4.8.0, дистрибутива для оснащения интернет-киосков
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Raspberry Digital Signage 10.0
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Raspberry Slideshow 9.0
  6. OpenNews: Новые выпуски дистрибутивов для создания интернет-киосков: Webconverger 18.0 и Porteus 2.0 Kiosk Edition
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kiosk, porteus
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (-), 21:37, 02/03/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Kiosk
    > В качестве композитора не Cage

    Не надо так.

     
  • 2, 2154242153085202020 (?), 23:02, 02/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    нет ума - считай колека
     
     
  • 3, Аноним (3), 23:46, 02/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Считай коллега
     

  • 4, Бэтман (?), 23:58, 02/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Не Wayland? Мимо.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру