Выпуск Porteus Kiosk 5.0.0, дистрибутива для оснащения интернет-киосков

Подготовлен релиз дистрибутива Porteus Kiosk 5.0.0, основанного на Gentoo и предназначенного для оснащения автономно работающих интернет-киосков, демонстрационных стендов и терминалов самообслуживания. Загрузочный образ дистрибутива занимает 104 Мб. Базовая сборка включает только минимальный набор компонентов, необходимых для запуска web-браузера (поддерживаются Firefox и Chrome), который урезан в своих возможностях для предотвращения нежелательной активности в системе (например, не допускается изменение настроек, заблокирована загрузка/установка приложений, открыт только доступ к выбранным страницам). Дополнительно предлагаются специализированные сборки Cloud для комфортной работы с web-приложениями (Google Apps, Jolicloud, OwnCloud, Dropbox) и ThinClient для работы в роли тонкого клиента (Citrix, RDP, NX, VNC и SSH) и Server для управления сетью киосков. Настройка осуществляется через специальный мастер, который совмещён с инсталлятором и позволяет подготовить кастомизированный вариант дистрибутива для размещения на USB Flash или жестком диске. Например, можно установить страницу по умолчанию, определить белый список разрешённых сайтов, задать пароль для гостевого входа, определить таймаут неактивности для завершения сеанса, поменять фоновое изображение, настроить оформление браузера, добавить дополнительные плагины, включить поддержку беспроводной сети, настроить переключение раскладки клавиатуры и т.д. При загрузке выполняется верификация компонентов системы по контрольным суммам, а системный образ монтируется в режиме только для чтения. Обновления устанавливаются автоматически с использованием механизма формирования и атомарной замены системного образа целиком. Возможна централизованная удалённая настройка группы типовых интернет-киосков с загрузкой конфигурации по сети. Благодаря небольшому размеру, по умолчанию дистрибутив загружается целиком в ОЗУ, что позволяет заметно увеличить скорость работы. В новом выпуске: Версии программ синхронизированы с репозиторием Gentoo (20190908). Обновлены версии пакетов, в том числе ядро Linux 5.4.23, Chrome 80.0.3987.122 и Firefox 68.5.0 ESR.

Добавлен интерфейс для установки скорости движения указателя мыши;

Добавлена возможность установки разных интервалов последовательного переключения между вкладками браузера, сменяющими друг друга на экране в режиме киоска;

Добавлена поддержка просмотра изображений в формате TIFF в Firefox, через преобразование формата TIFF в PDF;

Обеспечена ежедневная синхронизация системных часов с удалённым NTP-сервером (ранее синхронизация выполнялась только при перезагрузке);

В окно ввода сессионного пароля добавлена виртуальная клавиатура, позволяющая запустить сеанс без подключения физической клавиатуры;

Реализована возможность настройки уровня звука отдельно для каждого звукового устройства;

Пользователю предоставлено 60 секунд на принятие решения перед завершением работы, в случае использования параметра 'halt_idle=';

В стартовый скрипт x11vnc добавлен флаг '-noxdamage' для защиты от крахов VNC.



