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Доступен монолитный дистрибутив Ubuntu Core 20

29.01.2021 20:43

Компания Canonical опубликовала релиз Ubuntu Core 20, компактного варианта дистрибутива Ubuntu, адаптированного для применения на устройствах интернета вещей (IoT), в контейнерах, потребительском и промышленном оборудовании. Ubuntu Core поставляется в форме неделимого монолитного образа базовой системы, в котором не применяется разбивка на отдельные deb-пакеты. Образы Ubuntu Core 20, состав которых синхронизирован с пакетной базой Ubuntu 20.04, подготовлены для систем x86_64, ARMv7 и ARMv8. Время сопровождения выпуска составляет 10 лет.

Основные новшества:

  • Реализована официальная поддержка различных вариантов плат Raspberry Pi, основанных на 32- и 64-разрядных чипах ARM.
  • Добавлена возможность использования полного дискового шифрования с интеграцией с TPM (Trusted Platform Module). Шифрование пока доступно только для систем x86 (для ARM появится позднее).
  • Добавлены режимы восстановления данных (Recovery) и переустановки (инициализация устройства с использованием выбранной версии). Предложено загрузочное меню для выбора варианта запуска и перехода в режим восстановления (Recovery). Меню показывается при удержании клавиши "1" на начальной стадии загрузки.
  • Добавлена начальная поддержка инструментария MAAS (Metal-as-a-Service) для быстрого развёртывания конфигураций на множестве систем.
  • Добавлена начальная поддержка cloud-init для настройки системы на стадии загрузки.

Напомним, что Ubuntu Core служит основой для запуска дополнительных компонентов и приложений, которые оформляются в виде самодостаточных надстроек в формате snap. Компоненты Ubuntu Core, включая базовую систему, ядро Linux и системные надстройки, также поставляются в формате snap и управляются инструментарием snapd. Технология Snappy даёт возможность сформировать образ системы как единое целое, без разбиения на отдельные пакеты.

Вместо поэтапного обновления на уровне отдельных deb-пакетов в Ubuntu Core применяется механизм атомарного обновления snap-пакетов и базовой системы, по аналогии с Atomic, ChromeOS, Endless, CoreOS и Fedora Silverblue. При обновлении базового окружения и snap-пакетов имеется возможность отката состояния до прошлой версии, в случае проблем, выявленных после обновления. В настоящее время в каталоге SnapCraft насчитывается более 6 тысяч snap-пакетов.

Для обеспечения безопасности каждый компонент системы верифицируется по цифровой подписи, что позволяет защитить дистрибутив от внесения скрытых модификаций или установки непроверенных snap-пакетов. Поставляемые в формате Span компоненты изолируются при помощи AppArmor и Seccomp, что создаёт дополнительный рубеж для защиты системы в случае компрометации отдельных приложений. Базовая система включает только минимальный набор необходимых приложений, что не только позволило уменьшить размер системного окружения, но и положительно сказалось на безопасности за счёт уменьшения возможных векторов для атак.

Базовая файловая система монтируется в режиме только для чтения. Обновления выпускаются регулярно, доставляются в режиме ОТА (over-the-air) и синхронизированы с составом Ubuntu 20.04. Для минимизации трафика обновления поставляются в сжатом виде и включают только изменения, относительно прошлого обновления (delta-обновления). Автоматизация установки обновлений решает проблемы с поддержанием безопасности системы при использовании на встраиваемых устройствах.

Благодаря логическому отделению базовой системы от приложений, поддержанием кодовой базы Ubuntu Core в актуальном виде занимаются разработчики Ubuntu, а об актуальности дополнительных приложений заботятся их разработчики. Подобный подход позволяет снизить затраты на сопровождение продуктов, программное окружение которых построено на основе Ubuntu Core, так как их производителям не требуется заниматься выпуском и доставкой системных обновлений и достаточно сосредоточить внимание только на своих специфичных компонентах.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Выпуск Ubuntu Core 18
  3. OpenNews: В Ubuntu Core обеспечена официальная поддержка портативного варианта Raspberry Pi 3
  4. OpenNews: Представлен вариант Ubuntu Core для умных устройств
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 20.10
  6. OpenNews: Пятнадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54488-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, core
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Онаним (?), 20:54, 29/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
  • 1.2, A.Stahl (ok), 20:57, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём Ubuntu Arm.
     
     
  • 2.3, заминированный тапок (ok), 21:02, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    c подключением https://ubuntu.com/raspberry-pi
    (или тема коммента не до конца раскрыта и я всё не так понял)
     
     
  • 3.4, A.Stahl (ok), 21:06, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Core/Arm. Глобальный песец. Пиу-пиу. Планета "железяка". В общем кто знает, тот поймёт, а другим это будет неинтересно.


     
  • 3.8, Аноним (8), 21:58, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставил кстати себе это на одну из малинок. Система работает раз в 10 быстрее чем дефолтный Raspbian x32.
    Правда в убунте какой-то замысел с GPU драйвером, оно специально запускает llvm как то так с 120 фпс в glxgears, на gentoo сборках видел получается 1000 фпс. Как это можно поправить в убунте?
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:14, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На настоящий момент в репозитории snap содержится 6345 самодостаточных пакетов (включая пакеты hello- test-)

    Инфа: https://snapstats.org/

     
  • 1.6, Аноним (6), 21:47, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший дистрибутив
     
  • 1.7, Аноним (7), 21:51, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    оно с системдой?
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 22:00, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Системдой нужно просто научиться пользоваться и проблем не будет. Она есть почти везде уже.
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:01, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    300+ МиБ и это ещё в нераспакованном виде и без снапов(бесовское изобретение). С такими аппетитами на iot и в контейнерах этой сборке не место.
     
  • 1.11, Dzen Python (ok), 22:09, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > OTA, delta-update

    Е-е-е-е-е!
    Спасибо, ребята!
    Только обновления линукса методом прыжков, как конфигурации в 1С:Предприятии мне не хватало!
    Верной дорогой идете, товарищи!
    Рекомендую сайт дистро оформить под ИТС. А лучше продать его 1С и обновления грузить с настоящего ИТС! Ух, заживем!

     

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