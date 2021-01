Доступен монолитный дистрибутив Ubuntu Core 20

2.3 , заминированный тапок ( ok ), 21:02, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – c подключением https://ubuntu.com/raspberry-pi

(или тема коммента не до конца раскрыта и я всё не так понял)

3.4 , A.Stahl ( ok ), 21:06, 29/01/2021
Core/Arm. Глобальный песец. Пиу-пиу. Планета "железяка". В общем кто знает, тот поймёт, а другим это будет неинтересно.

3.8 , Аноним ( 8 ), 21:58, 29/01/2021
Поставил кстати себе это на одну из малинок. Система работает раз в 10 быстрее чем дефолтный Raspbian x32.

Правда в убунте какой-то замысел с GPU драйвером, оно специально запускает llvm как то так с 120 фпс в glxgears, на gentoo сборках видел получается 1000 фпс. Как это можно поправить в убунте?