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Пятнадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch

16.12.2020 21:58

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-15 (over-the-air). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch OTA-15 сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, VollaPhone, Bq Aquaris E5/E4.5/M10, Sony Xperia X/XZ, OnePlus 3/3T, Xiaomi Redmi 4X, Huawei Nexus 6P и Sony Xperia Z4 Tablet, а также по сравнению с прошлым выпуском началось формирование стабильных сборок для устройств Google Pixel 3a, OnePlus Two, F(x)tec Pro1/Pro1 X, Xiaomi Redmi Note 7 и Samsung Galaxy Note 4. Отдельно, без метки "OTA-15", будут подготовлены обновления для устройств Pine64 PinePhone и PineTab.

Выпуск сформирован на основе Ubuntu 16.04 (сборка OTA-3 была основана на Ubuntu 15.04, а начиная с OTA-4 осуществлён переход на Ubuntu 16.04). Ожидавшийся в этом выпуске переход с Qt 5.9 на 5.12 отложен до OTA-16, после чего начнётся работа по обновлению до компонентов Ubuntu 20.04. Начиная с выпуска OTA-16 также будет прекращена поддержка устаревшего web-движка Oxide (на базе QtQuick WebView, не обновлялся с 2017 года), на смену которому уже давно пришёл движок на базе QtWebEngine, на который переведены все базовые приложения Ubuntu Touch.

В новой версии:

  • Продолжена работа по улучшению поддержки устройств (портирование драйверов и исправление ошибок), поставляемых с платформой Android 9. Настройки ядра изменены для повышения качества звука. Решены проблемы с настройкой телефонного стека oFono, связанной с автонастройкой APN для передачи данных через сотового оператора. Налажена отправка кодов USSD, используемых для проверки состояния тарифа и обращения к сервисам оператора связи.
  • В браузере Morph полностью переработан интерфейс переключения вкладок, в котором стало более удобно убирать вкладки. Добавлена возможность смены вкладок через скользящее движение снизу вверх по экрану. Решены проблемы с предпросмотром вкладок. Изменён интерфейс со специфичными для доменов настойками, в которых вверх вынесены недавно используемые домены. Добавлена поддержка обращения из JavaScript к буферу обмена Ubuntu Touch.
  • Реализован обработчик ошибок, связанных с MMS, и добавлено уведомеление о сбоях при приёме MMS.
  • Через Bluetooth-гарнитуру налажена возможность совершения звонков и работа функции повторного звонка по последнему набранному номеру.
  • В сборке для устройств на базе архитектуры arm64 решена проблема с отображением в списке пропущенных вызовов цифровых номеров вместо имён из адресной книги.
  • Улучшена тёмная тема оформления.


  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Pro1 X - смартфон с выдвижной клавиатурой, совместимый с Ubuntu Touch и Android
  3. OpenNews: Четырнадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch
  4. OpenNews: Статус подготовки первого стабильного релиза KDE Plasma Mobile
  5. OpenNews: Тринадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54268-ubports
Ключевые слова: ubports, ubuntutouch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:03, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это та суперось,где приложения на html?
     
     
  • 2.9, мишалипут (?), 23:58, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    html-приложения, работающие в древнем тормозном qtwebengine, запакованные в snap. сбоку это все украшено компизом и кусками гнома так, что при старте без открытых приложений оно занимает чуть ли не гигабайт оперативки. красота, короче. на некоторых (многих) устройствах это чудо еще и запущено поверх огрызков ведроида.
     
     
  • 3.10, Забаньте_меня (?), 00:03, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждём ссылочку на ваш гитхаб.
    Критиковать каждый мастер.
     
  • 3.16, Фанат UT (?), 01:29, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хоть попробовал прежде чем помоями поливать?
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:06, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Ubuntu 16.04

    F

     
  • 1.3, Аноним (3), 23:08, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > после того как от неё отстранилась компания Canonical

    "После того, как она оказалась никому нафикк не нужна", поправил)

     
  • 1.4, Аноним (4), 23:27, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Да когда же бросят и закопают эту ось? Не пошла и не надо над колупаться. Лучше бы над той серверной Ubuntu работают.
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 01:31, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебя закопают раньше. Приду посыплю земличкой. ;)
     
  • 2.18, Анонимище (?), 01:32, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как бы совершенно разные команды. Никакой связи.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:30, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > поддержка обращения из JavaScript к буферу обмена Ubuntu Touch

    жуть какая!

     
  • 1.6, Аноним (6), 23:32, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В браузере Morph

    Ну зачем каждый проект пытается сделать свой недобраузер?

     
  • 1.7, Аноним (7), 23:33, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где они такие трубки то берут? Или у бабушек отжимают или у  них офис на городской свалке.
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 23:49, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У некоторых потребителей и голова набита содержимым свалки. Это похуже чем опилки будет.
     
     
  • 3.11, Забаньте_меня (?), 00:07, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это правда насчёт потребителей поделок Эпла и Гугла.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 00:13, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть альтернативы этим двум?
     
     
  • 5.15, Забаньте_меня (?), 01:21, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабж как раз об этом.
     
     
  • 6.22, Аноним (22), 02:50, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телефоны Эппла и Гугла можно купить в ближайшем магазине. А для того, чтобы установить Убунту нужно на какой то барахолке найти подходящую модель смартфона. Успешно взломать его не превратив в кирпич. Перепрошить сырой прошивкой, которая вполне способна превратить девайс в кирпич.
    Отсутствие официальной поддержки от производителя в виде открытых драйверов делает идею нежизнеспособной. Именно от того, что Canonical не смог её никому продать проект и был закрыт.
     
  • 3.13, Аноним (7), 00:21, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у кого голова не набита опилками пусть расскажет про аккумулятор телефона 2012 г.в., который нифига еще не сдох и про то как эти аккумуляторы до сих пор специально выпускают чтобы угодить некрофилам.
     
  • 2.19, Мира (ok), 01:36, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купи новый телефон, ведь твой старый куплен целый месяц назад и уже перестал быть модным.
     

  • 1.14, YMM (?), 01:04, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда уже космонавт объявит себя банкротом и вернётся в Африку...
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 02:01, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Космонавт здесь уже не рулит
     

  • 1.21, Аноним (21), 02:11, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а вместо этого морфа можно накатить жирнолиса? или с ним все плохо?
     
  • 1.23, Аноним (23), 03:22, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жесть
     
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