Пятнадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch

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|2.9, мишалипут (?), 23:58, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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html-приложения, работающие в древнем тормозном qtwebengine, запакованные в snap. сбоку это все украшено компизом и кусками гнома так, что при старте без открытых приложений оно занимает чуть ли не гигабайт оперативки. красота, короче. на некоторых (многих) устройствах это чудо еще и запущено поверх огрызков ведроида.
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|1.3, Аноним (3), 23:08, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> после того как от неё отстранилась компания Canonical
"После того, как она оказалась никому нафикк не нужна", поправил)
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|1.4, Аноним (4), 23:27, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Да когда же бросят и закопают эту ось? Не пошла и не надо над колупаться. Лучше бы над той серверной Ubuntu работают.
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|1.5, Аноним (5), 23:30, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> поддержка обращения из JavaScript к буферу обмена Ubuntu Touch
жуть какая!
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|1.6, Аноним (6), 23:32, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В браузере Morph
Ну зачем каждый проект пытается сделать свой недобраузер?
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|1.7, Аноним (7), 23:33, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Где они такие трубки то берут? Или у бабушек отжимают или у них офис на городской свалке.
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|2.8, Аноним (6), 23:49, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У некоторых потребителей и голова набита содержимым свалки. Это похуже чем опилки будет.
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|6.22, Аноним (22), 02:50, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Телефоны Эппла и Гугла можно купить в ближайшем магазине. А для того, чтобы установить Убунту нужно на какой то барахолке найти подходящую модель смартфона. Успешно взломать его не превратив в кирпич. Перепрошить сырой прошивкой, которая вполне способна превратить девайс в кирпич.
Отсутствие официальной поддержки от производителя в виде открытых драйверов делает идею нежизнеспособной. Именно от того, что Canonical не смог её никому продать проект и был закрыт.
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|3.13, Аноним (7), 00:21, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у кого голова не набита опилками пусть расскажет про аккумулятор телефона 2012 г.в., который нифига еще не сдох и про то как эти аккумуляторы до сих пор специально выпускают чтобы угодить некрофилам.
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|2.19, Мира (ok), 01:36, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Купи новый телефон, ведь твой старый куплен целый месяц назад и уже перестал быть модным.
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|1.14, YMM (?), 01:04, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда уже космонавт объявит себя банкротом и вернётся в Африку...
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