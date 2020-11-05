Четырнадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-14 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, VollaPhone, Bq Aquaris E5/E4.5/M10, Sony Xperia X/XZ и OnePlus 3/3T. По сравнению с прошлым выпуском началось формирование стабильных сборок для устройств Xiaomi Redmi 4X, Huawei Nexus 6P и Sony Xperia Z4 Tablet. Выпуск сформирован на основе Ubuntu 16.04 (сборка OTA-3 была основана на Ubuntu 15.04, а начиная с OTA-4 осуществлён переход на Ubuntu 16.04). В следующем выпуске (OTA-15) ожидается переход с Qt 5.9 на 5.12, который станет плацдармом перед будущим обновлением до компонентов Ubuntu 20.04. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri. В новой версии: Основное внимание при подготовке выпуска было уделено поддержке устройств, поставляемых с платформой Android 9 (портированию драйверов). Добавлена поддержка новых камер. Обеспечена поддержка внешних экранов с использованием HardwareComposer2. Реализовано корректное определение параметров экрана устройств на базе Android 9. Портирование ведётся при поддержке компании Volla, которая работает над созданием смартфона на базе Ubuntu Touch и намерена нанять разработчиков для участия в разработке Ubuntu Touch.

Проведена работа по упрощению интерфейса адресной книги и программы для обмена сообщениями.

Внесены исправления для компиляции программ Ubuntu Touch в других дистрибутивах, таких как postmarketOS.

Заставка, выводимая при подключении внешних устройств, приведена к стилю остальных приложений.

В диалогах Lomiri UI Toolkit (Unity 8) налажена поддержка тёмной темы оформления.

В меню, выводимое при нажатии на кнопку выключения питания, добавлен элемент для создания скриншотов.

Решены проблемы с перенаправлением звука на Bluetooth-устройства, возникавшие при переподключении. Например, прослушивание подкаста с выводом звука через автомобильную информационно-развлекательную систему теперь будет продолжено, после выхода с разрывом соединения и возвращения в машину. Из планов на будущее отмечено решение начиная с выпуска OTA-16 прекратить поддержку устаревшего web-движка Oxide (на базе QtQuick WebView), на смену которому уже давно пришёл новый движок, использующий QtWebEngine, на который переведены все базовые приложения Ubuntu Touch, но который ещё может применяться в сторонних программах. Движок Oxide не обновлялся с 2017 года и представляет опасность из-за наличия неисправленных уязвимостей.



