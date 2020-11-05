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Четырнадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch

05.11.2020 09:25

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-14 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, VollaPhone, Bq Aquaris E5/E4.5/M10, Sony Xperia X/XZ и OnePlus 3/3T. По сравнению с прошлым выпуском началось формирование стабильных сборок для устройств Xiaomi Redmi 4X, Huawei Nexus 6P и Sony Xperia Z4 Tablet.

Выпуск сформирован на основе Ubuntu 16.04 (сборка OTA-3 была основана на Ubuntu 15.04, а начиная с OTA-4 осуществлён переход на Ubuntu 16.04). В следующем выпуске (OTA-15) ожидается переход с Qt 5.9 на 5.12, который станет плацдармом перед будущим обновлением до компонентов Ubuntu 20.04. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

В новой версии:

  • Основное внимание при подготовке выпуска было уделено поддержке устройств, поставляемых с платформой Android 9 (портированию драйверов). Добавлена поддержка новых камер. Обеспечена поддержка внешних экранов с использованием HardwareComposer2. Реализовано корректное определение параметров экрана устройств на базе Android 9. Портирование ведётся при поддержке компании Volla, которая работает над созданием смартфона на базе Ubuntu Touch и намерена нанять разработчиков для участия в разработке Ubuntu Touch.
  • Проведена работа по упрощению интерфейса адресной книги и программы для обмена сообщениями.
  • Внесены исправления для компиляции программ Ubuntu Touch в других дистрибутивах, таких как postmarketOS.
  • Заставка, выводимая при подключении внешних устройств, приведена к стилю остальных приложений.
  • В диалогах Lomiri UI Toolkit (Unity 8) налажена поддержка тёмной темы оформления.
  • В меню, выводимое при нажатии на кнопку выключения питания, добавлен элемент для создания скриншотов.
  • Решены проблемы с перенаправлением звука на Bluetooth-устройства, возникавшие при переподключении. Например, прослушивание подкаста с выводом звука через автомобильную информационно-развлекательную систему теперь будет продолжено, после выхода с разрывом соединения и возвращения в машину.

Из планов на будущее отмечено решение начиная с выпуска OTA-16 прекратить поддержку устаревшего web-движка Oxide (на базе QtQuick WebView), на смену которому уже давно пришёл новый движок, использующий QtWebEngine, на который переведены все базовые приложения Ubuntu Touch, но который ещё может применяться в сторонних программах. Движок Oxide не обновлялся с 2017 года и представляет опасность из-за наличия неисправленных уязвимостей.



  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Тринадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Доступен для заказа планшет PineTab, поставляемый с Ubuntu Touch
  4. OpenNews: Доступен для заказа смартфон PinePhone, поставляемый с UBports
  5. OpenNews: Развиваемое проектом UBports окружение Unity8 переименовано в Lomiri
  6. OpenNews: Инициатива по добавлению рабочего стола Unity 8 и дисплейного сервера Mir в Debian
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54028-ubports
Ключевые слова: ubports, ubuntu, touch
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Im banana man (?), 09:35, 05/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    Молодцы!
     
     
  • 2.7, Qwerty (??), 10:28, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Выпуск сформирован на основе Ubuntu 16.04

    Ну да, молодцы.

     
     
  • 3.9, Крыска (?), 11:03, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это, типа, ирония? Я до сих пор сижу на 16.04. В принципе, из досадных неприятностей только то, что новый айФон перестал как диск распознаваться при подключении.
     

  • 1.2, Любитель Монеточки (?), 09:44, 05/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    Молодцы. Не зря я их пишущую ручку за донат купил
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:58, 05/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    Оно ещё живое?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:19, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по тому что базовые приложения на QtWebEngine это примерно как электрон.
     
  • 2.10, Крыска (?), 11:05, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Живое-живое. Местами. Другое дело, что для реализации главной идеи -- волшебного превращения смарта в ПК -- поддерживаемое железо откровенно слабовато. Сугубо моё личное мнение.
     

  • 1.4, Аноним (6), 10:16, 05/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    Давно было пора обновить этого мамонта
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:17, 05/11/2020 [ответить]  
    		• +/
    А postmarketOS на их фоне как? Я вот например веб-сервер из старой битой мобилы сделал
     
     
  • 2.8, Lex (??), 10:34, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    постмаркетос в принципе так_себе, даже без сравнений с аналогами.
    Тут посоны обычно линагу ставят
     
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