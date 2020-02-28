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Развиваемое проектом UBports окружение Unity8 переименовано в Lomiri

28.02.2020 08:55

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch и рабочего стола Unity8, после того как от них отстранилась компания Canonical, объявил о продолжении разработки развиваемого им форка Unity8 под новым именем Lomiri. В качестве основной причины переименования упоминается пересечение названия с игровым движком "Unity", что вызывает путаницу среди пользователей, которые считают проекты связанными (например, задают вопрос как импортировать 3D-модели и меши в Unity8).

Кроме того, в процессе создания пакетов с Unity8 для Debian и Fedora возникли вопросы, связанные с использованием торговой марки "ubuntu", которая используется в именах некоторых компонентов Unity8 (например, "ubuntu-ui-toolkit", "ubuntu-download-manager", "qtubuntu"). Дистрибутивы Debian и Fedora не могут принять в свой состав проекты, нарушающие требования торговых марок. Компания Canonical не позволяет использовать слово "ubuntu" в названиях сторонних проектов без предоставления явного разрешения. Несмотря на то, что претензий к UBports со стороны Canonical не поступало, проект решил перестраховаться. После переименования пакет unity8 будет называться lomiri, ubuntu-ui-toolkit - lomiri-ui-toolkit, а ubuntu-download-manager - lomiri-download-manager. QML-компоненты Ubuntu.Components будут переименованы в Lomiri.Components.

Lomiri позиционируется как универсальное пользовательское окружение, пригодное для использования на смартфонах, планшетах, ноутбуках и ПК. Окружение использует библиотеку Qt5 и дисплейный сервер Mir, который выступает в роли композитного сервера на базе Wayland. В сочетании с мобильным окружением UBports (Ubuntu Touch) рабочий стол Lomiri позволяет реализовать режим Convergence, предлагающий адаптивное окружение для мобильных устройств, которое при подключении к монитору предоставляет полноценный рабочий стол и превращает смартфон или планшет в портативную рабочую станцию.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Выпуск рабочего стола Lumina 1.4
  3. OpenNews: Проект UBports продолжил разработку окружения рабочего стола Unity 8
  4. OpenNews: Определены основные векторы развития форков Unity 8 от проектов UBports и Yunit
  5. OpenNews: Одиннадцатое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  6. OpenNews: Инициатива по добавлению рабочего стола Unity 8 и дисплейного сервера Mir в Debian
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubports, unity, lomiri
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:58, 28/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Замечательно, раньше Unity8 путали с игровым движком Unity, а теперь Lomiri  будут путать с пользовательским окружением Lumina.
     
     
  • 2, Аноним (2), 09:07, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вряд ли. обе проекта так экзотичны, что все 200 пользователей первого и 200 пользователей второго быстро прочтут эту новость, узнают об этом и путать не будут.
     

  • 3, Любитель Монеточки (?), 09:39, 28/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Главное чтоб работа над стабильностью Lomiri была так завершина, чтоб можно было без глюков с комфортом пользоваться
     
  • 4, Аноним (4), 09:39, 28/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    А в репах его под каким именем можно найти?
     
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