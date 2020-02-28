Развиваемое проектом UBports окружение Unity8 переименовано в Lomiri

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch и рабочего стола Unity8, после того как от них отстранилась компания Canonical, объявил о продолжении разработки развиваемого им форка Unity8 под новым именем Lomiri. В качестве основной причины переименования упоминается пересечение названия с игровым движком "Unity", что вызывает путаницу среди пользователей, которые считают проекты связанными (например, задают вопрос как импортировать 3D-модели и меши в Unity8).

Кроме того, в процессе создания пакетов с Unity8 для Debian и Fedora возникли вопросы, связанные с использованием торговой марки "ubuntu", которая используется в именах некоторых компонентов Unity8 (например, "ubuntu-ui-toolkit", "ubuntu-download-manager", "qtubuntu"). Дистрибутивы Debian и Fedora не могут принять в свой состав проекты, нарушающие требования торговых марок. Компания Canonical не позволяет использовать слово "ubuntu" в названиях сторонних проектов без предоставления явного разрешения. Несмотря на то, что претензий к UBports со стороны Canonical не поступало, проект решил перестраховаться. После переименования пакет unity8 будет называться lomiri, ubuntu-ui-toolkit - lomiri-ui-toolkit, а ubuntu-download-manager - lomiri-download-manager. QML-компоненты Ubuntu.Components будут переименованы в Lomiri.Components.

Lomiri позиционируется как универсальное пользовательское окружение, пригодное для использования на смартфонах, планшетах, ноутбуках и ПК. Окружение использует библиотеку Qt5 и дисплейный сервер Mir, который выступает в роли композитного сервера на базе Wayland. В сочетании с мобильным окружением UBports (Ubuntu Touch) рабочий стол Lomiri позволяет реализовать режим Convergence, предлагающий адаптивное окружение для мобильных устройств, которое при подключении к монитору предоставляет полноценный рабочий стол и превращает смартфон или планшет в портативную рабочую станцию.



