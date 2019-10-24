The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Одиннадцатое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

24.10.2019 10:46

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-11 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, Bq Aquaris E5/E4.5/M10. Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, доступный в сборках для Ubuntu 16.04 и 18.04.

Выпуск сформирован на основе Ubuntu 16.04 (сборка OTA-3 была основана на Ubuntu 15.04, а начиная с OTA-4 осуществлён переход на Ubuntu 16.04). Как и в прошлом выпуске при подготовке OTA-11 основное внимание было уделено исправлению ошибок и повышению стабильности. В следующем обновлении обещают перевести прошивку на новые выпуски Mir и оболочки Unity 8. Тестирование сборки с Mir 1.1, qtcontacts-sqlite (из Sailfish) и нового Unity 8 производится в отдельной экспериментальной ветке "edge". Переход на новый Unity 8 приведёт к прекращению поддержки умных областей (Scope) и интеграции нового интерфейса запуска приложений App Launcher. В дальнейшем также ожидается появление полнофункциональной поддержки окружения для запуска Android-приложений, основанного на наработках проекта Anbox.

Основные изменения:

  • В экранную клавиатуру добавлены расширенные функции редактирования текста, позволяющие перемещаться по введённому тексту, отменять изменения (undo/redo), выделять блоки текста и помещать или извлекать текст из буфера обмена. Для вызова расширенного режима необходимо нажать и удерживать пробел на экранной клавиатуре (в будущем планируется упростить включение расширенного режима). В экранную клавиатуру также добавлена опциональная поддержка раскладки Dvorak и налажено использование одного словаря корректировки ошибок с разными раскладками;
  • Во встроенном браузере Morph, построенном на базе движка Chromium и QtWebEngine, реализована модель привязки настроек к отдельным доменам. Благодаря данному улучшению удалось реализовать в браузере такие возможности как сохранение выбранного уровня масштабирования для сайтов, выборочного управления доступом к данным о местоположении на уровне сайтов (для переопределния общих настроек "Always allow" или "Always deny"), запуск внешних приложений через обработчики URL (например, при клике на ссылки "tel://" можно вызывать интерфейс осуществления звонка), поддержание чёрного или белого списка запрещённых или только разрешённых ресурсов;
  • Клиент и сервер push-уведомлений избавлены от привязки к учётной записи пользователя в Ubuntu One. Для получения push-уведомлений теперь достаточно лишь поддержки в приложениях данного сервиса;
  • Улучшена поддержка устройств, поставляемых с Android 7.1. В том числе добавлены дополнительные обработчики звука, которые необходимы для при осуществлении звонков;
  • На смартфонах Nexus 5 решены проблемы с зависанием Wi-Fi и Bluetooth, приводящим к излишней нагрузке на CPU и быстрому разряду аккумулятора;
  • Решены проблемы с получением, отображением и обработкой MMS-сообщений.

Дополнительно, рассказано о состоянии портирования UBports для сматрфона Librem 5. Уже подготовлен простой экспериментальный образ на базе прототипа Librem 5 devkit. Возможности прошивки пока сильно ограничены (например, нет поддержки телефонии, передачи данных по мобильной сети и сообщений). Некоторые из проблем, например, невозможность перехода в спящий режим без Android-драйверов до окончания адаптации Unity System Compositor для поддержки Wayland через Mir, не специфичны для Librem 5, и также решаются для Pinephone и Raspberry Pi. Возобновить работу над портом для Librem 5 планируется после получения финального устройства, которое компания Purism обещала отправить в начале 2020 года.



  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Десятое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Девятое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  4. OpenNews: Проект UBports адаптирует Ubuntu Touch для свободного смартфона Librem 5
  5. OpenNews: Прошивка UBports (Ubuntu Touch) адаптирована для смартфона Moto G
  6. OpenNews: В UBports (Ubuntu Touch) анонсирована возможность запуска Android-приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu, touch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:27, 24/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Пользоваться этим можно?
     
     
  • 2, Аноним (2), 11:28, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам нельзя.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру