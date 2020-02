Инициатива по добавлению рабочего стола Unity 8 и дисплейного сервера Mir в Debian

2.7 , Аноним ( 7 ), 11:27, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Теперь, когда разработка Unity не сосредоточена в загребущих лапках каноникла (в частности, для принятия твоих патчей в проект больше не надо отрекаться от авторских прав в пользу космонавта), для проекта открываются определённые перспективы.

Аноним ( 16 ), 11:58, 07/02/2020
Можно подумать раньше кому-то мешали свой форк пилить

IRASoldier_registered ( ok ), 12:04, 07/02/2020
"Загребущие лапки каноникла" позволили довести Gnome до версии 3.34, в которой нехило увеличена производительность и будет улучшаться и дальше. Так что не лай на тех, кто занимается _делом_ вместо того, чтобы мастурбировать на "чистоту" лицензий и считать, что вот это вот сомнительное развлечение и есть развитие Линукса.

Аноним ( 23 ), 12:12, 07/02/2020
И откуда следует, что это именно Canonical нехило увеличил производительность?

IRASoldier_registered ( ok ), 12:29, 07/02/2020
А от кого получает зарплату Daniel Van Vugt, э?

Аноним ( 7 ), 12:14, 07/02/2020
Что-то из дел каноникла ни одно не закончилось успехом. Upstart, Unity, Mir... Кстати, вспоминая дискуссию разработчиков дебиана upstart vs systemd, именно загребущие лапки (Canonical Contriburion License Agreement) стали решающим аргументом против upstart. Как говорят в местах не столь отдалённых, "жадность фрaера сгубила".

Аноним ( 30 ), 12:33, 07/02/2020
GNOME до версии 3.34 позволили довести лапки RedHat, в которой благополучно и много лет трудоустроены основные разработчики GNOME. Можно сказать, что в RedHat трудоустроены ключевые разработчики ключевых подсистем gnu/linux в целом.

Позвольте развеять ваши мифы. Как показывает история, Canonical вносит очень мало в gnu/linux, как и в GNOME в частности, если сейчас ещё что-то вносит. По большей части это "паразит", который пользуется плодами других, а сам мало какой вклад приносит.

IRASoldier_registered ( ok ), 12:36, 07/02/2020
> лапки RedHat Вклада RedHat никто не отрицает. Но в данном случае, в случае этой версии тебе придётся сначала опровергнуть высказывания о ключевом вкладе Ван Вугта из Canonical.

Аноним ( 21 ), 12:04, 07/02/2020
Прозвучало так, что именно передача в руки сообщества помогает проекту развиваться. Ни спонсирование, ни разработка людьми сидящими на зарплате, а вот именно "сообщество", которое только форумными комментариями себя и проявляет, ах ну нет, вон оно в дебиане годами голосует в пользу бедных. И вот когда последняя проблема юнити (необходимость отречения от авторских прав) исчезла наконец-то они открылись ПЕРСПЕКТИВЫ. И каковы же эти перспективы, огласите из уже, ну томите? То есть проблема Unity не в NIH с не возможностью договориться с GNOME. И совсем не в вилосипедосроении, когда они своё NIH на Qt решили переписать. И Mir у них, который позиционировался как конкурент Wayland, который потом скатился до реализации композитного сервера Wayland это тоже не NIH? Я к тому что "сообщество" даже такой NIH как Unity+Mir не осилит, не то что сделать что-то путнее на инфраструктурном направлении. Или вы думаете что вендор хардвари придёт общаться с "сообществом" при выборе "свободной" прошивки для своего железа. Свободной в кавычках, потому что GPLv3 - это не свободная лицензия с точки зрения производителя железа. Она требует от него, чтобы версии с разным программным функционалом были в разной заводской комплектации и не ограничивались софтом. Расширение типов плат на заводском конвеере - увеличивает затраты. Плюс камеры, камеры в тач устройствах имеют прпоприетарные фильтры потому что по железу не отличаются друг от друга. Это всё не совместимо с GPLv3, поэтому пока эта лицензия будет на Unity у нее нет будущего.

Аноним ( 7 ), 12:18, 07/02/2020
> Свободной в кавычках, потому что GPLv3 - это не свободная лицензия с точки зрения производителя железа. Задача лицензии — устанавливать баланс свобод пользователя/сообщества и вендора. Очевидно, чем свободнее лицензия для пользователя и сообщества, тем кабальнее она для вендора, и наоборот. Соответственно, для меня, как пользователя и иногда контрибьютора, лицензии BSD и MIT являются несвободными, а GPLv2 и GPLv3 — свободными. > Расширение типов плат на заводском конвеере - увеличивает затраты. При наличии грамотных инженеров это решается фьюзами. Это не требует перенастройки линии. Основная причина стремления к тивоизации — встраивание шпионских/вредоносных функций.

IRASoldier_registered ( ok ), 12:34, 07/02/2020
> Задача лицензии — устанавливать баланс свобод ...в том значении, как это понятие "свободы" используется GNU/FSF, забыл ты добавить. > для меня, как пользователя (...) лицензии BSD и MIT являются несвободными Или промытые Столлманом мозги, или откровенная ложь: эти лицензии никак не ограничивают твоих прав _пользоваться_ софтом под такой лицензией и даже исследовать его код (что для пользователя, а не разработчика, даже избыточно) - т.е. по _логике_, а не исходя из внутреннего словаря секты, ты, как пользователь, совершенно свободен. Завязывай методичку цитировать, попробуй использовать мышление. > Основная причина стремления к тивоизации ...исключительно не всегда разумное и оправданное стремление найти дополнительные источники для _прибыли_. Примерно так же, как Apple занижает до феерических пределов ремонтопригодность своих ноутов и смартфонов.

user ( ?? ), 13:53, 07/02/2020
Apple занижает до феерических пределов ремонтопригодность своих ноутов и смартфонов Почему Грета молчит?

IRASoldier_registered ( ok ), 14:17, 07/02/2020
> Почему Грета молчит? Вероятно, потому что именно на макбучике строчит свои нетленные спичи, а с айфончика выкладывает селфяшечки в инстаграмм?

Аноним ( 21 ), 13:19, 07/02/2020
большой текст свёрнут, показать Лицензия - это перечень прав и ограничений, который выставляет автор для использ...

IRASoldier_registered ( ok ), 14:06, 07/02/2020
> (...) коммунистического интернационала или языческих богов. Это делается по желанию автора. Точка. Ну, GNU-тусовка как раз и намерена учинить что-то вроде коммунистического интернационала. Но вместо того, чтобы просто учинить его в отдельно взятых дистрибутивах, нарочно созданных для демонстрации величия своей идеи и жить себе, наслаждаясь своим поделием, они продолжают орать и навязывать идеологию вообще всем, с какого-то дуба считая весь мир Linux своей вотчиной и страшно обижаясь, когда их игнорируют, да ещё и пытаясь учить жить мир BSD. > Или вы там собрались делать устройство с нуля на своих мощностях своими инженерами целиком? Это уже не просто NIH это попахивает импортозамещением. Разделение труда у комми не в чести: "попашет пашню, попишет стихи", как описывал один поэт "красную" утопию. Вообще вся концепция "свободного софта" и "свободного железа" рассчитана, похоже, на то, что потребитель и разработчик - это одно и то же лицо, и в принципе не учитывает того, что потребителю может быть в упор не нужно то, в чем может нуждаться разработчик - а когда потребитель указывает на то, что его свобода не может быть нарушена в том, где он в некой конкретной свободе, одной из многих возможных, но не обязательных, в принципе не нуждается и нуждаться не будет, ибо намерен оставаться потребителем, ему безапелляционно возражают: "да ты раб!".

Суп из потрошков ( ? ), 12:20, 07/02/2020
Знаем мы эти перспективы. Перспективы воза навсегда оставшегося Там.