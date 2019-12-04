Выпуск дисплейного сервера Mir 1.6

Представлен релиз дисплейного сервера Mir 1.6, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 16.04/18.04/18.10/19.04 (PPA) и Fedora 29/30/31. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

В новом выпуске проведена оптимизация производительности кода, связанного с Wayland, и добавлена новая графическая платформа "wayland", позволяющая запускать Mir в качестве клиента под управлением другого композитного сервера Wayland (таким сервером в том числе может выступать предоставляемый в Mir miral-system-compositor). Переключения между разными сеансами осуществляется через Ctrl-Alt-PgUp/Ctrl-Alt-PgDn. Указанная возможность оставалась последним звеном, необходимым для перевода стека UBports/Ubuntu Touch с mirclient на Wayland и запуска Unity8 в качестве клиента unity-system-compositor.

Кроме того, для Mir доступна начальная реализация графической платформы rpi-dispmanx, предназначенной для использования на Raspberry Pi. В состав включены новые демонстрационные приложения mir_demo_client_wayland_egl_spinner и miral-system-compositor. Решены проблемы со сборкой в Arch Linux.



