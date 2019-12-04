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Выпуск дисплейного сервера Mir 1.6

04.12.2019 08:06

Представлен релиз дисплейного сервера Mir 1.6, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 16.04/18.04/18.10/19.04 (PPA) и Fedora 29/30/31. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

В новом выпуске проведена оптимизация производительности кода, связанного с Wayland, и добавлена новая графическая платформа "wayland", позволяющая запускать Mir в качестве клиента под управлением другого композитного сервера Wayland (таким сервером в том числе может выступать предоставляемый в Mir miral-system-compositor). Переключения между разными сеансами осуществляется через Ctrl-Alt-PgUp/Ctrl-Alt-PgDn. Указанная возможность оставалась последним звеном, необходимым для перевода стека UBports/Ubuntu Touch с mirclient на Wayland и запуска Unity8 в качестве клиента unity-system-compositor.

Кроме того, для Mir доступна начальная реализация графической платформы rpi-dispmanx, предназначенной для использования на Raspberry Pi. В состав включены новые демонстрационные приложения mir_demo_client_wayland_egl_spinner и miral-system-compositor. Решены проблемы со сборкой в Arch Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 1.5
  3. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 1.4
  4. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 1.3
  5. OpenNews: Доступен дисплейный сервер Mir 1.0
  6. OpenNews: Одиннадцатое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mir
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:00, 04/12/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    И чем оно лучше вейланда? И что так привлекло разработчиков Мате?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:08, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И чем оно лучше вейланда?

    Ничем, это одна из реализаций композитора. Считай что это X-сервер для протокола X11.

    >И что так привлекло разработчиков Мате?

    Не знаю, о чём ты, но прозреваю, что им не очень хочется самим композитор пилить.

     
     
  • 3.3, asdasdas (?), 09:18, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > одна из реализаций композитора

    А когда это Wayland и Mir перестали быть дисплейными серверами и стали композиторами?

     
     
  • 4.6, llolik (ok), 10:29, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, следует начать с того, наверное, что Wayland - это в принципе протокол, а Mir, да - дисплейный сервер, который умеет выполнять в том числе и функцию композитора, работающего по протоколу Wayland.

    MATE он интересен, потому что собственный wayland-композитор они будут пилить ооочень долго, а так можно задействовать сторонний, но уже работающий.

     
     
  • 5.8, Аноним (8), 11:16, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а зачем брать сырой Mir, а не готовый Weston, например?
     
  • 5.9, Аноним (9), 11:16, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут вопрос был скорей о том, почему не mutter
     
  • 2.4, Анонидзе (?), 09:33, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wayland - протокол, Mir - его реализация. Хотя раньше был отдельной сущностью, никак не связанной
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:26, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не может быть так, что вейленд это не только протокол, но и основная реализация, а мир это сторонняя реализация?
     
     
  • 4.7, llolik (ok), 10:30, 04/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но и основная реализация

    Это Weston зовётся. И это не "основная реализация", а скорей рабочий прототип.

     
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