Выпуск дисплейного сервера Mir 1.5

Доступен релиз дисплейного сервера Mir 1.5, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 16.04/18.04/18.10/19.04 (PPA) и Fedora 29/30. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Из изменений отмечается расширение прослойки MirAL (Mir Abstraction Layer), которую можно использовать для ухода от прямого обращения к серверу Mir и абстрагирования доступа к ABI через библиотеку libmiral. В MirAL добавлена поддержка свойства application_id, реализована возможность обрезания окон в соответствии с границами заданной области и обеспечена поддержка установки серверами на базе mir переменных окружения для запуска клиентов.

Реализован вывод в лог информации о поддерживаемых расширениях EGL и OpenGL. Для Wayland задействована третья версия протокола xdg для решения проблем с Xwayland. Специфичные для аппаратных платформ компоненты вынесены из libmirwayland-dev в пакет libmirwayland-bin. Изменён механизм совместной работы с памятью, что позволило избавиться от применения специфичного интерфейса mir в snap-пакетах.



