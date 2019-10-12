The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дисплейного сервера Mir 1.5

12.10.2019 09:40

Доступен релиз дисплейного сервера Mir 1.5, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 16.04/18.04/18.10/19.04 (PPA) и Fedora 29/30. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Из изменений отмечается расширение прослойки MirAL (Mir Abstraction Layer), которую можно использовать для ухода от прямого обращения к серверу Mir и абстрагирования доступа к ABI через библиотеку libmiral. В MirAL добавлена поддержка свойства application_id, реализована возможность обрезания окон в соответствии с границами заданной области и обеспечена поддержка установки серверами на базе mir переменных окружения для запуска клиентов.

Реализован вывод в лог информации о поддерживаемых расширениях EGL и OpenGL. Для Wayland задействована третья версия протокола xdg для решения проблем с Xwayland. Специфичные для аппаратных платформ компоненты вынесены из libmirwayland-dev в пакет libmirwayland-bin. Изменён механизм совместной работы с памятью, что позволило избавиться от применения специфичного интерфейса mir в snap-пакетах.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 1.4
  3. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 1.3
  4. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 1.2
  5. OpenNews: Доступен дисплейный сервер Mir 1.0
  6. OpenNews: Инициатива по портированию приложений MATE для Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mir
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (3) RSS
  • 2, Аноним (-), 12:19, 12/10/2019 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
  • 3, Аноним (3), 13:54, 12/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    В будущем это может выйти в лучшую реализацию сервера wayland, а может просто исчезнет и никто и не вспомнит. конкуренция нужна.
     
     
  • 4, Аноним (4), 14:22, 12/10/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру