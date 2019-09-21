Инициатива по портированию приложений MATE для Wayland

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|1.1, Аноним (1), 12:13, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Когда же до них дойдет что не надо ничего портировать. Надо писать заново.
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|3.62, аноним3 (?), 03:31, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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во тут соглашусь. в кедах много хороших программ на помойку выбросили. увы.
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|2.13, Илья (??), 13:20, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я до конца не понял, какую проблему пытаются решить.
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|3.17, EuPhobos (ok), 14:04, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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У него проблема, создать проблему, которую бы потом решить было проблемно.
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|3.19, ilyafedin (ok), 14:28, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я до конца не понял, какую проблему пытаются решить.
Насколько я понимаю, проблему монтирования корня в ro для Fedora Silverblue (которая уже к 32 версии должна стать обычной федорой вроде)
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|4.22, Аноним (22), 14:58, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Я до конца не понял, какую проблему пытаются решить.
> Насколько я понимаю, проблему монтирования корня в ro для Fedora Silverblue (которая
> уже к 32 версии должна стать обычной федорой вроде)
Интересно. /etc только для чтения, перемещаемые каталоги пользователей (на флешке). Пользователи создаются автоматически на основании соответствующих данных в /home
Вот это не понятно: btrfs subvolumes. РХ разве не выпилила поддержку btrfs?
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|5.23, ilyafedin (ok), 15:00, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> Я до конца не понял, какую проблему пытаются решить.
>> Насколько я понимаю, проблему монтирования корня в ro для Fedora Silverblue (которая
>> уже к 32 версии должна стать обычной федорой вроде)
> Интересно. /etc только для чтения, перемещаемые каталоги пользователей (на флешке). Пользователи
> создаются автоматически на основании соответствующих данных в /home
> Вот это не понятно: btrfs subvolumes. РХ разве не выпилила поддержку btrfs?
Ну да, в рхеле выпилили, в федоре вроде нет. Да и системда не только же для федоры пишется (хоть и понятно, что интересы редхата во главе).
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|6.25, Аноним (22), 15:15, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вспомнился видеоролик "запили дверь обратно!")
When?
Hopefully 244, maybe 245
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|4.37, IRASoldier_registered (ok), 18:56, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>к 32 версии должна стать обычной федорой
Планов по прекращению существования Workstation и прямо вот таки чтобы только Silverblue и более ничего - официально не озвучивалось.
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|5.49, ilyafedin (ok), 21:16, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>к 32 версии должна стать обычной федорой
> Планов по прекращению существования Workstation и прямо вот таки чтобы только Silverblue
> и более ничего - официально не озвучивалось.
Даже на опеннете была новость, что сильверблю станет основной.
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|6.55, IRASoldier_registered (ok), 22:22, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы сделать её основной, т.е. предлагаемой по умолчанию - да, даже на опеннете была новость (и Fedora Magazine у меня в закладках тоже лежит). Но речи о том, чтобы нахрен прекратить дальнейшую разработку "классического" дистрибутива Workstation не шло - у неё дохера юзеров, которые не имеют ни малейшего желания отказываться от старых добрых Linux traditional practices и сваливать на альтернативный дистриб.
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|7.56, ilyafedin (ok), 22:29, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чтобы сделать её основной, т.е. предлагаемой по умолчанию - да, даже на
> опеннете была новость (и Fedora Magazine у меня в закладках тоже
> лежит). Но речи о том, чтобы нахрен прекратить дальнейшую разработку "классического"
> дистрибутива Workstation не шло - у неё дохера юзеров, которые не
> имеют ни малейшего желания отказываться от старых добрых Linux traditional practices
> и сваливать на альтернативный дистриб.
Никто про это и не говорил 🤷♂️
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|3.28, Аноним (28), 16:52, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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сделать домашние каталоги полностью переносимыми, избавиться от привязки к uid, /etc/shadow и /etc/passwd, аутентификация через юбикей, в перспективе - интеграция с LDAP и прочим подобным.
В целом корпоративная фигня, на локалхосте мало интересная.
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|4.33, Аноним (33), 17:38, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Шутка такая что-ли? Как ты от уидов избавишься? Аааа, обзовешь их сидами. Остро, по заграничному.
И мне интересно что такое есть в шедоу и пассвд мешающего переносить домашние каталоги?
Понял, у нас нет таких чудесных энтерпрайз возможностей как у соседей. Нажмите правой кнопкой мыши на корне диска^W системы и выберите свойства-безопасность. В расширенных настройках выбирайте переназначить владельцем себя, и сделать наследование на подчиненные объекты. Всё, теперь проблема с не запусканием приложений решена.
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|5.72, evkogan (?), 11:11, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для переноса нужно иметь на всех хостах одинаковых пользователей с одинаковыми UID.
Просто решение от Лени пока выглядит очень сыро в разрезе безопасности и т.п.
Хотя сама идея хороша.
Как всегда у Лени идея класс - реализация ах.
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|2.26, Аноним (33), 16:38, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Отлично, шикарно. Кто-нибудь должен запилить новость по этому поводу. Так понимаю первый шаг к виндовым СИДам, проблемам их дублирования и прочим косякам МС эндцатилетней давности?
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|3.27, ilyafedin (ok), 16:50, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Отлично, шикарно. Кто-нибудь должен запилить новость по этому поводу. Так понимаю первый
> шаг к виндовым СИДам, проблемам их дублирования и прочим косякам МС
> эндцатилетней давности?
+, жду-недождусь.
Чую, острота комментирования будет на высоте и узнаем мы о Лёне много нового...
Не говоря уже о том, что с этой поделкой они хотят заменять DBus на новенький Varlink.
В общем, жуй мочало - начинаем все сначала.
Ждут нас снова года глюков, как при первых версиях системды, дбаса и пшшшаудио, только теперь pipewire, varlink и... systemd, внезапно.
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|4.31, Аноним (33), 17:33, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А варлинк откуда всплыл? Недавно на лоре новость о нём вбросили. До этого я слыхом не слыхивал что такое есть. А теперь оказывается это мейнстрим и все Лёни им пользуются.
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|5.32, ilyafedin (ok), 17:38, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А варлинк откуда всплыл? Недавно на лоре новость о нём вбросили. До
> этого я слыхом не слыхивал что такое есть. А теперь оказывается
> это мейнстрим и все Лёни им пользуются.
О нем упоминается в презентации по ссылке. Его Будут юзать, т. к. демона у него нет и его можно использовать на ранней стадии загрузки.
По сути, они там поняли, что демон для IPC им не нужен, достаточно стандартизированного протокола взаимодействия.
Теперь осталось дождаться, когда они поймут, что и Varlink не нужен, а можно просто закрепить протокол как как какой-нибудь стандарт Freedesktop с референсной либой, при этом протокол хоть сам имплементируй.
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|6.34, Аноним (33), 17:45, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На лоре вбросили ссылку https://varlink.org с словами - что-то новое. Думал очередной велосипед, ан нет. Оказалось новое энтерпайз поделие. А уж удаленное выполнение этого варлинка до боли напоминает
Enter-PSSession -ComputerName COMPUTER -Credential USER
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|7.36, пох. (?), 18:55, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а ты, я смотрю, разбираешься в сортах?
что ж, тебе будет легче найти новую работу, подальше от поделок редхатопоцев.
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|1.8, Аноним (8), 12:34, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Почему надо обязательно что-то портировать, переписывать? Почему нельзя просто оставить всё в покое? Работает не трожь!
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|2.9, ilyafedin (ok), 12:41, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Потому что, чтобы остаться на месте, надо бежать со всех ног, а чтобы попасть в другое место - надо бежать еще быстрее.
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|3.14, Аноним (11), 13:20, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если бы это было так то, при помощи простой системы рычагов и шестерней можно перемещаться в любом направлении не прилагая усилий.
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|4.20, ilyafedin (ok), 14:29, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Если бы это было так то, при помощи простой системы рычагов и
> шестерней можно перемещаться в любом направлении не прилагая усилий.
Поздравляю, ты только что изобрел фреймворк :)
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|2.16, Аноним (16), 13:57, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Для новых Mali есть только Wayland драйвер. Arm дропнули поддержку X11. Opensource драйвер Panfrost тоже поддерживает лишь Wayland, но они обещают когда-нибудь в будущем сделать поддержку X11.
Вообщем Wayland это будущее, примерно как Windows 10, сколько бы некоторые пользователи не хотели X11 и Windows 7.
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|2.21, mymedia (ok), 14:34, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что нужно внедрять новую функциональность, а в старом коде X.org это делать сложно.
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|2.48, llolik (ok), 21:15, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Осталось чтобы в Cinnamon разрабы наконец раздуплились.
ЕМНИП они ждут, когда Ubuntu родит. Бежать впереди паровоза (т.е. впереди родительского дистрибутива) им не очень хочется.
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|3.64, Sluggard (ok), 12:04, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разработчики DE ждут, когда что-то сделают разработчики дистрибутива, не имеющего к этому DE никакого отношения? Кстати, а как это: у DE Cinnamon есть «родитель», и это не DE GNOME 3, а дистрибутив Ubuntu?
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|1.29, Gannet (ok), 17:01, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Они ещё и KDE обойдут по поддержке Wayland. В Кедах всё очень плохо с этим и изменений судя по бложику одного из мейнтейнеров в ближайшее время не предвидится. Зато всякие рюшечки да плюшечки завозят.
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|2.61, аноним3 (?), 03:29, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кеды 6 ж вроде будут универсальными и вашим и нашим)) только я бы иксы не выкидывал. вешь то годная, просто мало народа осталось кто понимает это , да и сами иксы. но да лет так 10 и их все равно сменят.
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|3.69, Gannet (ok), 15:34, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> кеды 6 ж вроде будут универсальными и вашим и нашим)) только я
> бы иксы не выкидывал. вешь то годная, просто мало народа осталось
> кто понимает это , да и сами иксы. но да лет
> так 10 и их все равно сменят.
Что понимать-то? На Кедах под Вяленым работать просто невозможно. О каком выбросе иксов речь?
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|1.35, Адекват (ok), 18:07, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ощущение, что кактус без смазки пропихивают, пациент орет, плачет, умоляет "пожалуйста не надо", но он надежно зафиксирован, и его никто не спрашивает.
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|1.40, Аноним (40), 19:37, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Wayland, SystemD, Gnome3 — для прогресистов.
X-server, OpenRC TDE — для нормальных людей.
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|2.43, Stoned Sonic (?), 21:00, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>SystemD, Gnome3, X-server, TDE — для говноедов.
>Wayland, OpenRC — для нормальных людей.
Так лучше.
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|3.66, Аноним (66), 14:24, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В свое время помню нашел я значит такой реализацию инит скриптов на Лиспе и знаете вот подумал ну вот каждому что-то нужно свое. Вы обясните чем вам систем д не угодил
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|4.71, Аноним (40), 20:19, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Встретил как-то Крыс Хомяка и обиженно так спрашивает:
- Вот почему так, ты грызун и я тоже, ты воняешь и я тоже, короче, мы
очень похожи. А отношение к нам такое разное. Тебя холят, лелеют,
кормят, поят, подстилочку меняют, домик строят, гладят и сюсюкают... А
меня ненавидят, все уничтожить норовят, травят, боятся и брезгуют?..
Хомячок почесал бочок и гла-а-а-мурненько так говорит:
- Все так про-о-о-сто... PR у тебя плохой...
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|1.42, Stoned Sonic (?), 20:51, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Почему в линуксе всё, что связано с графикой вызывает лишь желание держаться от этого на расстоянии?
Скопируйте максось что ли, если уж совсем в дизайн тяжело.
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|2.44, Аноним (44), 21:00, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да болт ложить на дизайн... если архитектура графического стека сделала из говна и палок
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|1.50, РетроАноним (?), 21:16, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хочу Cinnamon на Wayland, этот MATE (Gnome 2) не знаю кому может нравиться (особенно когда есть Gnome 3), но Cinnamon мне кажется удобным среди GTK-подобных DE (спорить о том что жрёт на N мб больше или мень ОЗУ не хочу).
Но вообще, я не могу понять что даёт этот Wayland обычным пользователям, разрабам то просто легче работать с Wayland, а вот есть ли какие-то плюсы или минусы от этого обычным юзерам хз.
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|2.53, ievoochielaPh5Ph (ok), 21:39, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> GTK-подобных
Как DE может быть подобен графическому тулкиту? Ты смысл слов которые используешь вообще понимаешь?
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