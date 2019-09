Инициатива по портированию приложений MATE для Wayland

2.11 , Аноним ( 11 ), 13:18, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Уберите кто-нибудь поттеринга от комьютера.

2.13 , Илья ( ?? ), 13:20, 21/09/2019 Я до конца не понял, какую проблему пытаются решить.

3.17 , EuPhobos ( ok ), 14:04, 21/09/2019 У него проблема, создать проблему, которую бы потом решить было проблемно.

3.19 , ilyafedin ( ok ), 14:28, 21/09/2019 > Я до конца не понял, какую проблему пытаются решить. Насколько я понимаю, проблему монтирования корня в ro для Fedora Silverblue (которая уже к 32 версии должна стать обычной федорой вроде)

4.22 , Аноним ( 22 ), 14:58, 21/09/2019 >> Я до конца не понял, какую проблему пытаются решить.

> Насколько я понимаю, проблему монтирования корня в ro для Fedora Silverblue (которая

> Насколько я понимаю, проблему монтирования корня в ro для Fedora Silverblue (которая
> уже к 32 версии должна стать обычной федорой вроде) Интересно. /etc только для чтения, перемещаемые каталоги пользователей (на флешке). Пользователи создаются автоматически на основании соответствующих данных в /home Вот это не понятно: btrfs subvolumes. РХ разве не выпилила поддержку btrfs?

5.23 , ilyafedin ( ok ), 15:00, 21/09/2019 >>> Я до конца не понял, какую проблему пытаются решить.

>> Насколько я понимаю, проблему монтирования корня в ro для Fedora Silverblue (которая

>> уже к 32 версии должна стать обычной федорой вроде)

> Интересно. /etc только для чтения, перемещаемые каталоги пользователей (на флешке). Пользователи

> создаются автоматически на основании соответствующих данных в /home

> Вот это не понятно: btrfs subvolumes. РХ разве не выпилила поддержку btrfs? Ну да, в рхеле выпилили, в федоре вроде нет. Да и системда не только же для федоры пишется (хоть и понятно, что интересы редхата во главе).

6.25 , Аноним ( 22 ), 15:15, 21/09/2019 Вспомнился видеоролик "запили дверь обратно!") When?
Hopefully 244, maybe 245

Hopefully 244, maybe 245

4.37 , IRASoldier_registered ( ok ), 18:56, 21/09/2019 >к 32 версии должна стать обычной федорой Планов по прекращению существования Workstation и прямо вот таки чтобы только Silverblue и более ничего - официально не озвучивалось.

5.49 , ilyafedin ( ok ), 21:16, 21/09/2019 >>к 32 версии должна стать обычной федорой

> Планов по прекращению существования Workstation и прямо вот таки чтобы только Silverblue

> и более ничего - официально не озвучивалось. Даже на опеннете была новость, что сильверблю станет основной.

6.55 , IRASoldier_registered ( ok ), 22:22, 21/09/2019 Чтобы сделать её основной, т.е. предлагаемой по умолчанию - да, даже на опеннете была новость (и Fedora Magazine у меня в закладках тоже лежит). Но речи о том, чтобы нахрен прекратить дальнейшую разработку "классического" дистрибутива Workstation не шло - у неё дохера юзеров, которые не имеют ни малейшего желания отказываться от старых добрых Linux traditional practices и сваливать на альтернативный дистриб.

7.56 , ilyafedin ( ok ), 22:29, 21/09/2019 > Чтобы сделать её основной, т.е. предлагаемой по умолчанию - да, даже на

> опеннете была новость (и Fedora Magazine у меня в закладках тоже

> лежит). Но речи о том, чтобы нахрен прекратить дальнейшую разработку "классического"

> дистрибутива Workstation не шло - у неё дохера юзеров, которые не

> имеют ни малейшего желания отказываться от старых добрых Linux traditional practices

> и сваливать на альтернативный дистриб. Никто про это и не говорил 🤷‍♂️

8.57 , IRASoldier_registered ( ok ), 23:37, 21/09/2019 текст свёрнут, показать Фраза которая уже к 32 версии должна стать обычной федорой допускает такое про... 9.59 , ilyafedin ( ok ), 00:33, 22/09/2019 текст свёрнут, показать Я имел в виду, что она станет выходить под большой кнопочкой скачивания, т е д... 3.28 , Аноним ( 28 ), 16:52, 21/09/2019 сделать домашние каталоги полностью переносимыми, избавиться от привязки к uid, /etc/shadow и /etc/passwd, аутентификация через юбикей, в перспективе - интеграция с LDAP и прочим подобным. В целом корпоративная фигня, на локалхосте мало интересная.

4.33 , Аноним ( 33 ), 17:38, 21/09/2019 Шутка такая что-ли? Как ты от уидов избавишься? Аааа, обзовешь их сидами. Остро, по заграничному.

И мне интересно что такое есть в шедоу и пассвд мешающего переносить домашние каталоги?

Понял, у нас нет таких чудесных энтерпрайз возможностей как у соседей. Нажмите правой кнопкой мыши на корне диска^W системы и выберите свойства-безопасность. В расширенных настройках выбирайте переназначить владельцем себя, и сделать наследование на подчиненные объекты. Всё, теперь проблема с не запусканием приложений решена.

5.72 , evkogan ( ? ), 11:11, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для переноса нужно иметь на всех хостах одинаковых пользователей с одинаковыми UID.

Просто решение от Лени пока выглядит очень сыро в разрезе безопасности и т.п.

Хотя сама идея хороша.

2.26 , Аноним ( 33 ), 16:38, 21/09/2019 Отлично, шикарно. Кто-нибудь должен запилить новость по этому поводу. Так понимаю первый шаг к виндовым СИДам, проблемам их дублирования и прочим косякам МС эндцатилетней давности?

3.27 , ilyafedin ( ok ), 16:50, 21/09/2019 > Отлично, шикарно. Кто-нибудь должен запилить новость по этому поводу. Так понимаю первый

> шаг к виндовым СИДам, проблемам их дублирования и прочим косякам МС

> эндцатилетней давности? +, жду-недождусь.

Чую, острота комментирования будет на высоте и узнаем мы о Лёне много нового...

Не говоря уже о том, что с этой поделкой они хотят заменять DBus на новенький Varlink.

В общем, жуй мочало - начинаем все сначала. Ждут нас снова года глюков, как при первых версиях системды, дбаса и пшшшаудио, только теперь pipewire, varlink и... systemd, внезапно.

4.31 , Аноним ( 33 ), 17:33, 21/09/2019 А варлинк откуда всплыл? Недавно на лоре новость о нём вбросили. До этого я слыхом не слыхивал что такое есть. А теперь оказывается это мейнстрим и все Лёни им пользуются.

5.32 , ilyafedin ( ok ), 17:38, 21/09/2019 > А варлинк откуда всплыл? Недавно на лоре новость о нём вбросили. До

> этого я слыхом не слыхивал что такое есть. А теперь оказывается

> этого я слыхом не слыхивал что такое есть. А теперь оказывается
> это мейнстрим и все Лёни им пользуются. О нем упоминается в презентации по ссылке. Его Будут юзать, т. к. демона у него нет и его можно использовать на ранней стадии загрузки.

По сути, они там поняли, что демон для IPC им не нужен, достаточно стандартизированного протокола взаимодействия.

Теперь осталось дождаться, когда они поймут, что и Varlink не нужен, а можно просто закрепить протокол как как какой-нибудь стандарт Freedesktop с референсной либой, при этом протокол хоть сам имплементируй.

6.34 , Аноним ( 33 ), 17:45, 21/09/2019 На лоре вбросили ссылку https://varlink.org с словами - что-то новое. Думал очередной велосипед, ан нет. Оказалось новое энтерпайз поделие. А уж удаленное выполнение этого варлинка до боли напоминает
Enter-PSSession -ComputerName COMPUTER -Credential USER

Enter-PSSession -ComputerName COMPUTER -Credential USER

7.36 , пох. ( ? ), 18:55, 21/09/2019 а ты, я смотрю, разбираешься в сортах? что ж, тебе будет легче найти новую работу, подальше от поделок редхатопоцев.