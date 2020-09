Тринадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-13 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, VollaPhone, Bq Aquaris E5/E4.5/M10. По сравнению с прошлым выпуском началось формирование стабильных сборок для устройств Sony Xperia X/XZ и OnePlus 3/3T. Выпуск сформирован на основе Ubuntu 16.04 (сборка OTA-3 была основана на Ubuntu 15.04, а начиная с OTA-4 осуществлён переход на Ubuntu 16.04). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri. В новой версии: Браузерный движок QtWebEngine обновлён до ветки 5.14 (ранее поставлялся выпуск 5.11), что дало возможность задействовать свежие наработки проекта Chromium в браузере Morph и web-приложениях. В тестах JetStream2 и WebAssembly benchmark производительность Morph увеличилась на 25%. Сняты ограничения на выделение только одной строки или одного слова - в буфер обмена теперь можно помещать целые абзацы и произвольные отрывки текста. В браузер также добавлена функция открытия загруженных картинок, PDF-документов, MP3-музыки и текстовых файлов, используя кнопку "Open" на странице "Open with".

В конфигураторе (System Settings) возвращено представление с пиктограммами в основном меню. Подобный интерфейс предлагался изначально, но был заменён компанией Canonical на двухстолбцовое представление настроек, незадолго до прекращения своего участия в разработке. Для больших экранов двухстолбцовый режим оставлен, но при небольшом размере окна теперь вместо списка автоматически показывается набор пиктограмм.

Проведена работа по адаптации компонентов Ubuntu Touch, таких как оболочка Lomiri (Unity8) и индикаторы, для работы в дистрибутивах postmarketOS и Alpine, в которых вместо GNU libc поставляется системная библиотека musl. Подготовленные изменения также улучшили общую переносимость кодовой базы и в будущем упростят переход на использование Ubuntu 20.04 в качестве основы Ubuntu Touch.

Изменены заставки всех базовых приложений, при запуске которых теперь показывает гармоничный индикатор вместо пустого белого экрана.

Расширены возможности адресной книги, в которой теперь можно сохранять сведения о днях рождения. Добавленные данные автоматически передаются в календарь и показываются в новой секции "Contact birthdays". Переработано оформление интерфейса для редактирования контактов и упрощён ввод данных в новых полях без смещения экранной клавиатуры. Предоставлена возможность удаления записи, инициирования вызова или написания сообщения при помощи жестов (при сдвиге влево появляются пиктограммы операций с записью). Улучшены возможности по импорту списка контактов в Ubuntu Touch через загрузку файла в формате VCF. При нажатии кнопки вызова ("Call") из адресной книги, открытой внутри интерфейса для совершения звонков, вызов теперь выполняется сразу, без вывода промежуточного диалога подтверждения операции. Решены проблемы с переполнением сообщений SMS и MMS, а также с записью звука и отправкой видеосообщений.

Налажена работа Ubuntu Touch в сетях, использующих только IPv6.

На смартфоне OnePlus One реализовано корректное определение начального состояния датчика приближения, а также обеспечено включение экрана при подключении или отключении зарядки и запрещено отключение экрана во время начала вызова.

Добавлена поддержка перевода устройств Nexus 7 2013, Xperia X и OnePlus One в спящий режим при закрытии магнитного чехла и активации при открытии чехла.

Расширено число устройств, таких как Nexus 6P, с поддержкой кнопки включения фонарика в индикаторе управления питанием.

В пакете lomiri-ui-toolkit улучшена поддержка тем оформления интерфейса Qt и наборов пиктограмм.

Ускорено возобновление работы нагруженных приложений за счёт запуска процесса возобновления в асинхронном режиме, не блокирующем оболочку Lomiri.