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Выпуск дисплейного сервера Mir 2.0

25.07.2020 11:50

Представлен релиз дисплейного сервера Mir 2.0, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 18.04-20.10 (PPA) и Fedora 30/31/32. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Значительное изменение номера версии связано с внесением в API изменений, нарушающих совместимость, и удалением некоторых устаревших API. В частности, прекращена поддержка специфичных API mirclient и mirserver, вместо которых уже достаточно давно предлагается использовать протокол Wayland. Связанные с mirclient и mirserver библиотеки сохранены, но теперь используются только для внутренних целей, не предоставляют заголовочные файлы и не гарантируют сохранение ABI (на будущее намечена большая чистка кода). Прекращение поддержки указанных API согласовано с проектом UBports, который продолжает применять mirclient в Ubuntu Touch. Было решено, что в данное время возможностей Mir 1.x достаточно для потребностей UBports, а в будущем проект сможет перейти на Mir 2.0.

Удаление mirclient также позволило избавиться от поддержки некоторых интерфейсов для графических платформ, которые применялись только в API mirclient. Отмечается, что указанное упрощение не приведёт к видимым изменениями и послужит основой для улучшения кода для работы с платформами, особенно в области поддержки систем с несколькими GPU, работы в режиме без монитора (headless) и развитию средств для удалённого доступа к рабочему столу.

В рамах проводимой чистки из платформ mesa-kms и mesa-x11 убраны специфичные mesa-зависимости - из зависимостей оставлен только gbm, что позволило обеспечить работу Mir поверх X11 на системах с драйверами NVIDIA. Платформа mesa-kms переименована в gbm-kms, а mesa-x11 в gbm-x11. Также добавлена новая платформа rpi-dispmanx, позволяющая использовать Mir на платах Raspberry Pi 3 с драйверами Broadcom. В прослойке MirAL (Mir Abstraction Layer), которую можно использовать для ухода от прямого обращения к серверу Mir и абстрагирования доступа к ABI через библиотеку libmiral, добавлена возможность включения и отключения декорирования окон на стороне сервера (SSD), а также возможность настройки масштабирования в блоке DisplayConfiguration.



  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 1.8
  3. OpenNews: Инициатива по добавлению рабочего стола Unity 8 и дисплейного сервера Mir в Debian
  4. OpenNews: Red Hat развивает JIT-компилятор MIR
  5. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 1.7
  6. OpenNews: Доступен Wayland 1.18
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53430-mir
Ключевые слова: mir, wayland
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:55, 25/07/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    Вместо того, чтобы собирать mir, лучше бы собрали world.
     
  • 1.2, Аноним (-), 12:22, 25/07/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    >несмотря на отказ от развития оболочки Unity

    А какая гнида внедрила исходники на Unity написанные на виндовозном C#? Вот поэтому её и не любят.

    >позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4

    Оу щет! GTK4 идёт GTK3 устарел?

     
     
  • 2.4, Отражение луны (ok), 12:54, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Проверь крышу, подтекает.
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:34, 25/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    теперь владельцы Nvidia смогут попробовать Wayland?
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:11, 25/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    > и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT)

    И теперь он ненужен х2! А в свое время сколько было ко-ко-ко ;)

     
  • 1.6, бедный буратино (ok), 13:12, 25/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    этот mir 2.0 придуман не нами
    этот mir 2.0 придуман не мной
     
     
  • 2.8, A.Stahl (ok), 13:16, 25/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    этот mir 2.0 придуман козой
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:13, 25/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Какой смысд в mir, если убирают mirclient?
     
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