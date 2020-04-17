Выпуск дисплейного сервера Mir 1.8

Представлен релиз дисплейного сервера Mir 1.8, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 16.04-20.04 (PPA) и Fedora 30/31/32. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В новом выпуске главные изменения связаны с расширением поддержки экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI) и улучшением переносимости: При работе Mir с использованием протокола Wayland реализовано корректное масштабирование на экранах HiDPI. Для каждого устройства вывода могут устанавливаться отдельные настройки масштабирования, в том числе дробные значения масштаба.

В компоненте для поддержки запуска X11-приложений в окружении на базе Wayland (используется Xwayland) добавлена возможность изменения масштаба для фиктивных устройств вывода, предложена опция "--display-config" и отключён X11-курсор в окне Mir.

В реализации платформы "wayland", позволяющей запускать Mir в качестве клиента под управлением другого композитного сервера Wayland, добавлена возможность масштабирования вывода Wayland-клиентов.

В прослойке MirAL (Mir Abstraction Layer), которую можно использовать для ухода от прямого обращения к серверу Mir и абстрагирования доступа к ABI через библиотеку libmiral, реализовано состояние "нет активного окна".

В демонстрационной оболочке mir-shell обеспечено корректное масштабирование фона и добавлена поддержка запуска GNOME Terminal на всех платформах.

Решены некоторые специфичные для дистрибутивов проблемы, в том числе проблемы при запуске Mir в Fedora и Arch Linux.

Для платформы mesa-kms, обеспечивающей работу Mir поверх Mesa и KMS-драйверов (другие платформы - mesa-x11, wayland и eglstream-kms) добавлена поддержка масштабируемого вывода.



