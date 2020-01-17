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Выпуск дисплейного сервера Mir 1.7

17.01.2020 08:17

Представлен релиз дисплейного сервера Mir 1.7, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 16.04-19.10 (PPA) и Fedora 29/30/31. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

В новом выпуске в основном предложены исправления ошибок, связанных с экспериментальной поддержкой запуска X11-приложений в окружении на базе Wayland (используется Xwayland). Для X11 реализована возможность декорирования окон и добавлена опция для переопределения пути к исполняемому файлу Xwayland. Проведена чистка кода, связанного с Xwayland. В одном из ближайших выпусков с поддержки X11 будет снят статус экспериментальной функции.

В реализацию платформы "wayland", позволяющей запускать Mir в качестве клиента под управлением другого композитного сервера Wayland (таким сервером в том числе может выступать предоставляемый в Mir miral-system-compositor), добавлена поддержка настройки масштабирования вывода. Опциональная возможность запуска приложений на основе API mirclient вместо протокола Wayland пока сохранена, но уже удалена в master-ветке (ранее удалению API mirclient мешало использование в UBports и Ubuntu Touch).

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 1.6
  3. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 1.5
  4. OpenNews: Доступен Wayland 1.17
  5. OpenNews: Инициатива по портированию приложений MATE для Wayland
  6. OpenNews: Изменение лицензии на Qt Wayland Compositor и включение сбора телеметрии в Qt Creator
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mir, wayland
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.4, Аноним (4), 08:47, 17/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Я до сих пор не пойму чем Юнити принципиально отличалась от Гнома?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:56, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Названием?
     
  • 2.6, Omnonom (?), 09:07, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полагаю авторство инвестированных человекочасов.

    Юнити - это каноникал, гном - это красная шапка. Две разные команды не могли договориться о каких-то вещах. В результате "чукча не читатель, чукча писатель". Как минимум негры из каноникал решили так и начали пилить юнити. Вначале на чём было, потом взяли кути, охуели от бардака там и размеров финального поделия (вместе с кути, тут у них хватило межушного ганглия оценить проект *вместе* с кути, прежде чем фонтанировать про лайтвейт).
    Вобщем каноникал сделал как делал всегда - спрятал свой велосипед в чулан и воспользовался "общественным транспортом".

     
  • 2.7, колба (?), 09:08, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    принципиально и отличалась..
     

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