Выпуск дисплейного сервера Mir 1.7

Представлен релиз дисплейного сервера Mir 1.7, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 16.04-19.10 (PPA) и Fedora 29/30/31. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

В новом выпуске в основном предложены исправления ошибок, связанных с экспериментальной поддержкой запуска X11-приложений в окружении на базе Wayland (используется Xwayland). Для X11 реализована возможность декорирования окон и добавлена опция для переопределения пути к исполняемому файлу Xwayland. Проведена чистка кода, связанного с Xwayland. В одном из ближайших выпусков с поддержки X11 будет снят статус экспериментальной функции.

В реализацию платформы "wayland", позволяющей запускать Mir в качестве клиента под управлением другого композитного сервера Wayland (таким сервером в том числе может выступать предоставляемый в Mir miral-system-compositor), добавлена поддержка настройки масштабирования вывода. Опциональная возможность запуска приложений на основе API mirclient вместо протокола Wayland пока сохранена, но уже удалена в master-ветке (ранее удалению API mirclient мешало использование в UBports и Ubuntu Touch).



