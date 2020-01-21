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Red Hat развивает JIT-компилятор MIR

21.01.2020 08:48

В компании Rad Hat ведётся разработка нового легковесного JIT-компилятора MIR, обеспечивающего выполнение кода, предварительно преобразованного в промежуточное представление MIR (Medium Internal Representation, не путать с другим промежуточным представлением MIR (mid-level IR), применяемым в компиляторе Rust). Проект нацелен на предоставление основы для реализации быстрых и компактных интерпретаторов и JIT. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT.

На текущей стадии разработки трансляторы в промежуточное представление MIR подготовлены для языка Си и биткода LLVM (Bitcode), но в будущем планируется реализовать возможность генерации MIR для WebAssembly, байткода Java, CIL (Common Intermediate Language), Rust и C++. Проект развивается одним из разработчиков JIT-движка MJIT, используемого в Ruby. В первую очередь JIT на базе MIR планируется реализовать для CRuby и MRuby. В будущем также не исключается возможность портирования GCC на использование MIR.

Промежуточный код MIR может быть представлен в бинарном и текстовом (читаемом) виде. Данный код можно будет исполнить в интерпретаторе, сренегерировать на его основе машинный код (x86_64, в планах ARM64, PPC64 и MIPS64). Возможно и выполнение обратного преобразования - из MIR в CIL, байткод Java, WebAssembly и код на языке Си.

Из особенностей MIR выделятся строгая типизация, поддержка модулей и функций, предоставление набора инструкций для преобразования типов, сравнения, арифметических и логических операций, ветвления и т.п. Модули, включающие набор функций, преобразованных в формат MIR, могут загружаться в форме библиотек, а также загружать внешний код на языке Си.

Ключевым достоинством выполнения промежуточного кода в JIT вместо компиляции в нативные исполняемые файлы, является возможность формирования компактных файлов, которые могут выполняться без пересборки на разных аппаратных архитектурах (x86, ARM, PPC, MIPS). Для неподдерживаемых архитектур доступен режим интерпретации, который в случае MIR работает в 6-10 раз медленнее JIT.

Из недостатков существующих JIT-компиляторов GCC и LLVM называется их излишняя раздутость, низкая скорость компиляции и трудность реализации комбинированных оптимизаций для разных языков программирования. Разработчики MIR попытались решить эти проблемы и поставили перед собой цели:

  • Компиляция в MIR должна осуществляться как минимум в 100 раз быстрее, чем в GCC;
  • JIT для исполнения MIR должен быть очень компактным и включать примерно 15 тысяч строк кода;
  • Исполнение MIR с использованием JIT должно быть не более чем на 30% медленнее, чем производительность исполняемого файла, собранного на основе того же Си-кода в GCC (с оптимизациями "-O2");
  • Стадии инициализации до начала фактического исполния должны занимать в 100 раз меньше времени;
  • MIR-представление для JIT должны быть в 100 раз меньше собранного в GCC исполняемого файла.

В текущем виде реализация MIR во многим опережает изначально поставленные цели: проведённые тесты показали, что производительность компиляции в MIR быстрее "GCC -O2" в 178 раз, производительность исполнения отстаёт от нативного кода на 6%, размер кода меньше в 144 раза, реализация MIR JIT составляет 16 тысяч строк кода.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В PHP 8 будет добавлен JIT-компилятор
  3. OpenNews: Выпуск Pyston 0.6, реализации языка Python с JIT-компилятором
  4. OpenNews: Пример использования средств JIT-компиляции, появившихся в GCC 5
  5. OpenNews: Для WebKit реализован JIT-компилятор на основе наработок LLVM
  6. OpenNews: Выпуск LuaJIT 2.0.3, JIT-компилятора для языка Lua
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mir, jit, compile, redhat
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  • 1.1, Аноним (1), 09:51, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Может всё-таки JIR?
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:55, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Бинарник собранный gcc 25 мегабайт? Что там? Эти тоже "забыли" стрипнуть?
     
     
  • 2.20, Имя (?), 11:11, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это размер КОДА самого компилятора
     
     
  • 3.21, Аноним (2), 11:13, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LLVM посчитать забыли, там гигабайт 20.
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:27, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да какая разница, если статичная линковка, то это очень круто
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:57, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно лучше GNU Lightning?
     
  • 1.4, A.Stahl (ok), 10:01, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это что же, у нас будут интерпретаторы Си и Си++? Они понимают что через полгода после релиза питонисты и прочие ПХПшники начнут массово убивать себя от безысходности? Эти два интерпретатора вытеснят на серверах всё кроме Лиспа. По понятной причине...
     
     
  • 2.7, наше имя легион (?), 10:14, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так а по какой такой понятной причине? ;)
     
     
  • 3.8, A.Stahl (ok), 10:16, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя есть "подкроватный" сервер? Вот и попробуй выпилить оттуда Лисп и сам всё поймёшь.
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:09, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не вытеснят из-за порогов вхождения в Питоны и Пыхи.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:13, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >MIR

    Красноперые решили потролить неудачников из каноникала.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:55, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... скромные боги тихо собирают МИР ...
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:13, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Компиляция в MIR должна осуществляться как минимум в 100 раз быстрее, чем в GCC;

    Остальное время будет добрано на целевых компьютерах во время выполнения.

     
     
  • 2.9, Moomintroll (ok), 10:31, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Компиляция в MIR должна осуществляться как минимум в 100 раз быстрее, чем в GCC;
    > Остальное время будет добрано на целевых компьютерах во время выполнения.

    Исполнение MIR с использованием JIT должно быть не более чем на 30% медленнее, чем производительность исполняемого файла, собранного на основе того же Си-кода в GCC (с оптимизациями "-O2");

     
  • 2.15, bw (ok), 10:50, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закон сохранения энергии.
    Или как вариант, код будет передаваться на "облака" RedHat и этот MIR, на самом деле, просто frontend.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 11:33, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, по какому закону сохранения этот "frontend" будет работать без интернета (а он будет).
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:31, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зачем столько новых промежуточных представлений? Уже существующих недостаточно?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:43, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это не считая того, что выходной x86(-64) код - тоже промежуточное представление, внутри проца оно совершенно иное :D
     

  • 1.11, Аноним (12), 10:42, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Исполнение MIR с использованием JIT должно быть не более чем на 30% медленнее, чем производительность исполняемого файла, собранного на основе того же Си-кода в GCC (с оптимизациями "-O2")

    Эпическое ненужно.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:48, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С другой стороны они все верят что именно их xIT будет праивть миром. В то время пока рынок не могут поделить .NET реализация и Java реализация, а они блин были первые выдумщики.

    Осталось только дождаться когда Python и PHP выпустит свой Just-In-Time транслаторы и все мир будет счастлив.

     
     
  • 3.22, X5asd5 (?), 11:20, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а почему нельзя просто скомпилировать бинарник?

    ну или два бинарника: для x86-64 и для aarch64 .

     

  • 1.13, Аноним (13), 10:45, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    (унас_было_14_стандартов.жпг)

    Но идея годная. Если взлетит, будет хорошо.

     
  • 1.17, Ваш Анонимус (?), 11:06, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я не понял, там названия кончились что ли?
     
  • 1.18, myhand (ok), 11:07, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > под лицензией MIT ... не исключается возможность портирования GCC на использование

    Ушли у батьки Столлмана конпилятор...

    Эх, успеют корпорасты реализовать задумки из "Право прочесть" к 2096-му году.

     
     
  • 2.24, Аноним (25), 11:30, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ушли у батьки Столлмана конпилятор...

    К тем, кто будет использовать старый gcc — выедут специально обученные люди, настучат по почкам и отправят в Siberia.

     
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