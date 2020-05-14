Двенадцатое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

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Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-12 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, Bq Aquaris E5/E4.5/M10.
Выпуск сформирован на основе Ubuntu 16.04 (сборка OTA-3 была основана на Ubuntu 15.04, а начиная с OTA-4 осуществлён переход на Ubuntu 16.04). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который недавно был переименован в Lomiri.
Новая версия UBports примечательна переходом на новые выпуски Mir 1.2 и оболочки Unity 8.20. В дальнейшем ожидается появление полнофункциональной поддержки окружения для запуска Android-приложений, основанного на наработках проекта Anbox. В состав UBports включены финальные изменения, подготовленные Canonical для Unity8. Прекращена поддержка умных областей (Scope) и убран традиционный домашний экран, вместо которого предложен новый интерфейс запуска приложений App Launcher.
Дисплейный сервер Mir обновлён с версии 0.24, поставляемой с 2015 года, до выпуска 1.2, что позволило обеспечить поддержку клиентов на базе протокола Wayland. Поддержка Wayland пока недоступна для устройств на базе платформы Android из-за неготовности реализации, но работа сборок для плат PinePhone и Raspberry Pi уже переведена на Wayland. Следующим шагом станет обновление до актуальной версии Mir 1.8, которое будет провести значительно проще, чем переход с ветки 0.24.
Другие изменения:
- Изменена цветовая палитра, которая обеспечивает более контрастное разделение текста и фона.
- Проведена оптимизация оформления диалогов почти всех предлагаемых по умолчанию приложений. Изменён внешний вид некоторых элементов управления для выделения рельефа кнопок за счёт смещения тени вниз.
- Улучшена виртуальная клавиатуры. Добавлена возможность переключения клавиатуры в форму редактирования через скользящий жест снизу. Двойное касание на пустой области в форме редактирования переключает режимы выделения и показа курсора. Кнопка Done теперь даёт возможность выйти из любого режима. Решены проблемы с вводом после двоеточия буквы в верхнем регистре.
- В браузере Morph в режиме приватного просмотра при выходе обеспечено удаление только данных текущего сеанса, а не всех имеющихся сеансов. В настройки добавлена опция для управления удалением Cookie.
В приложения на базе контейнера
webapp добавлена возможность загрузки файлов. Улучшена обработка выпадающих элементов интерфейса, которые теперь реализованы в виде стилизованных окон с сенсорными кнопками. Добавлена поддержка автоматической подгонки ширины страницы к размеру экрана. В следующем выпуске ожидается обновление движка QtWebEngine до версии 5.14.
- На устройствах с многоцветными светодиодами добавлена цветовая индикация заряда аккумулятора. При низком заряде индикатор начинает мигать оранжевым цветом, в процессе зарядки светится белым, а при полном заряде становится зелёным.
- На устройствах FairPhone 2 обеспечено автоматическое переключение SIM-карты в режим 4G без необходимости ручного перевода другого слота в режим 2G.
- Для Nexus 5, OnePlus One и FairPhone 2 в штатное ядро добавлен драйвер, необходимый для запуска Anbox (окружение для выполнения Android-приложений).
- Задействованы собственные OAUTH-ключи для сервисов Google, позволяющие выполнять синхронизацию с календарём-планировщиком и адресной книгой Google. При этом Google блокирует потенциально уязвимые браузеры на старых движках, что может потребовать смены User Agent при подключении к сервисам Google.