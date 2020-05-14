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Двенадцатое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

14.05.2020 14:27

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-12 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, Bq Aquaris E5/E4.5/M10. Выпуск сформирован на основе Ubuntu 16.04 (сборка OTA-3 была основана на Ubuntu 15.04, а начиная с OTA-4 осуществлён переход на Ubuntu 16.04). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который недавно был переименован в Lomiri.

Новая версия UBports примечательна переходом на новые выпуски Mir 1.2 и оболочки Unity 8.20. В дальнейшем ожидается появление полнофункциональной поддержки окружения для запуска Android-приложений, основанного на наработках проекта Anbox. В состав UBports включены финальные изменения, подготовленные Canonical для Unity8. Прекращена поддержка умных областей (Scope) и убран традиционный домашний экран, вместо которого предложен новый интерфейс запуска приложений App Launcher.

Дисплейный сервер Mir обновлён с версии 0.24, поставляемой с 2015 года, до выпуска 1.2, что позволило обеспечить поддержку клиентов на базе протокола Wayland. Поддержка Wayland пока недоступна для устройств на базе платформы Android из-за неготовности реализации, но работа сборок для плат PinePhone и Raspberry Pi уже переведена на Wayland. Следующим шагом станет обновление до актуальной версии Mir 1.8, которое будет провести значительно проще, чем переход с ветки 0.24.

Другие изменения:

  • Изменена цветовая палитра, которая обеспечивает более контрастное разделение текста и фона.
  • Проведена оптимизация оформления диалогов почти всех предлагаемых по умолчанию приложений. Изменён внешний вид некоторых элементов управления для выделения рельефа кнопок за счёт смещения тени вниз.
  • Улучшена виртуальная клавиатуры. Добавлена возможность переключения клавиатуры в форму редактирования через скользящий жест снизу. Двойное касание на пустой области в форме редактирования переключает режимы выделения и показа курсора. Кнопка Done теперь даёт возможность выйти из любого режима. Решены проблемы с вводом после двоеточия буквы в верхнем регистре.
  • В браузере Morph в режиме приватного просмотра при выходе обеспечено удаление только данных текущего сеанса, а не всех имеющихся сеансов. В настройки добавлена опция для управления удалением Cookie. В приложения на базе контейнера webapp добавлена возможность загрузки файлов. Улучшена обработка выпадающих элементов интерфейса, которые теперь реализованы в виде стилизованных окон с сенсорными кнопками. Добавлена поддержка автоматической подгонки ширины страницы к размеру экрана. В следующем выпуске ожидается обновление движка QtWebEngine до версии 5.14.
  • На устройствах с многоцветными светодиодами добавлена цветовая индикация заряда аккумулятора. При низком заряде индикатор начинает мигать оранжевым цветом, в процессе зарядки светится белым, а при полном заряде становится зелёным.
  • На устройствах FairPhone 2 обеспечено автоматическое переключение SIM-карты в режим 4G без необходимости ручного перевода другого слота в режим 2G.
  • Для Nexus 5, OnePlus One и FairPhone 2 в штатное ядро добавлен драйвер, необходимый для запуска Anbox (окружение для выполнения Android-приложений).
  • Задействованы собственные OAUTH-ключи для сервисов Google, позволяющие выполнять синхронизацию с календарём-планировщиком и адресной книгой Google. При этом Google блокирует потенциально уязвимые браузеры на старых движках, что может потребовать смены User Agent при подключении к сервисам Google.


  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Развиваемое проектом UBports окружение Unity8 переименовано в Lomiri
  3. OpenNews: Инициатива по добавлению рабочего стола Unity 8 и дисплейного сервера Mir в Debian
  4. OpenNews: Одиннадцатое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  5. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 1.4
  6. OpenNews: Проект UBports продолжил разработку окружения рабочего стола Unity 8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52954-ubports
Ключевые слова: ubports, ubuntu, touch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, КО (?), 14:52, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Китайский OnePlus - 3 штуки
    Испанский BQ - 5 штук
    Корейский Samsung - 6 штук
    Зеландский Fairphone - 1 штука
    Китайский Meizu - 2 штуки
    Китайский Lenovo - 1 штука
    Японский Sony - 2 штуки
    Китайский Xiaomi - 4 штуки
    Американская Motorola - 1 штука
    Librem, ессно
    Корейский LG - 2 штуки
    Парочку ноунеймов
    Pinebook и на десктоп (лол).
    Перекличка закончена.

    Теперь заходим https://wiki.lineageos.org/devices/
    и фалломорфируем, там можно посмотреть и неподдерживаемые

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:38, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или сюда: https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 16:42, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ubports использует те же самые проприетарные драйвера, написанные для ведра, через спец прослойку.

    Так что ваш троллинг о свободной убунту уныл и толст.

     
  • 2.8, заходим (?), 15:55, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и нафиг упал всем зондированый андроид? Авторы линейджа уже написали свободные дрова под модемы/GPS/камеры и просмотрели миллионы строк кода на наличие бекдоров? Нет? Ну так идите нaфиг, ибо ваш "ceкурный" клон опять стучит гуглу при каждом подключении к инету.

    > Теперь заходим https://wiki.lineageos.org/devices/

    Куча китайского хлама, как всегда. Где последние самсы и сони?
    Впрочем, такой удел мобильной 'shвабодки' к сожалению - жpать говно и улыбаться. Ну или юзать Apple как меньшее зло.

     

  • 1.2, Аноним (2), 15:22, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочу купить Убунтофон с уже установленной UBports - лень пердолиться с прошивками. Как это можно сделать?
     
     
  • 2.9, заходим (?), 15:57, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    pinephone.
     
  • 2.11, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 16:26, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё есть Fairphone и Volla Phone.
     
     
  • 3.14, iPony129412 (?), 16:33, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > есть Fairphone и Volla Phone.

    Fairphone нету с установленной Ubuntu, а уже и просто нет поддерживаемой модели

    Volla Phone ещё нету. Спонсируемый проект, выглядит весьма разводно.

     
  • 2.13, iPony129412 (?), 16:30, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://store.pine64.org/?product=pinephone-community-edition-ubports-limited-
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:29, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    МацайУбунту 12 ;)

    > Mir 1.2

    "Я помню, как все это начиналось, - я был рад"

     
  • 1.4, Аноним (5), 15:34, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А у postmarketos уже более 200-ста поддерживаемых устройств
     
     
  • 2.6, Anonimous (?), 15:44, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а сколько из них научились звонить? Мы ж про функции телефона говорим в первую очередь...
    Так что пожалуй мимо...
     
     
  • 3.7, Аноним (5), 15:49, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А мне звонила не нужна. Я хочу чтобы у меня был КПК. Вспомнить молодость и wm
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 16:07, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С этими не вспомнишь, у КПК клавиатура традиционная была.
     
  • 4.12, Аноним (3), 16:28, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    .. который в современном мире по большому счету и не нужен - не нужен отдельно, без беспроводных модулей/интерфейсов.
     
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