Двенадцатое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-12 (over-the-air) для всех официально поддерживаемых смартфонов и планшетов, которые были укомплектованы прошивкой на базе Ubuntu. Обновление сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, Bq Aquaris E5/E4.5/M10. Выпуск сформирован на основе Ubuntu 16.04 (сборка OTA-3 была основана на Ubuntu 15.04, а начиная с OTA-4 осуществлён переход на Ubuntu 16.04). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который недавно был переименован в Lomiri. Новая версия UBports примечательна переходом на новые выпуски Mir 1.2 и оболочки Unity 8.20. В дальнейшем ожидается появление полнофункциональной поддержки окружения для запуска Android-приложений, основанного на наработках проекта Anbox. В состав UBports включены финальные изменения, подготовленные Canonical для Unity8. Прекращена поддержка умных областей (Scope) и убран традиционный домашний экран, вместо которого предложен новый интерфейс запуска приложений App Launcher. Дисплейный сервер Mir обновлён с версии 0.24, поставляемой с 2015 года, до выпуска 1.2, что позволило обеспечить поддержку клиентов на базе протокола Wayland. Поддержка Wayland пока недоступна для устройств на базе платформы Android из-за неготовности реализации, но работа сборок для плат PinePhone и Raspberry Pi уже переведена на Wayland. Следующим шагом станет обновление до актуальной версии Mir 1.8, которое будет провести значительно проще, чем переход с ветки 0.24. Другие изменения: Изменена цветовая палитра, которая обеспечивает более контрастное разделение текста и фона.

Проведена оптимизация оформления диалогов почти всех предлагаемых по умолчанию приложений. Изменён внешний вид некоторых элементов управления для выделения рельефа кнопок за счёт смещения тени вниз.

Улучшена виртуальная клавиатуры. Добавлена возможность переключения клавиатуры в форму редактирования через скользящий жест снизу. Двойное касание на пустой области в форме редактирования переключает режимы выделения и показа курсора. Кнопка Done теперь даёт возможность выйти из любого режима. Решены проблемы с вводом после двоеточия буквы в верхнем регистре.

В браузере Morph в режиме приватного просмотра при выходе обеспечено удаление только данных текущего сеанса, а не всех имеющихся сеансов. В настройки добавлена опция для управления удалением Cookie. В приложения на базе контейнера webapp добавлена возможность загрузки файлов. Улучшена обработка выпадающих элементов интерфейса, которые теперь реализованы в виде стилизованных окон с сенсорными кнопками. Добавлена поддержка автоматической подгонки ширины страницы к размеру экрана. В следующем выпуске ожидается обновление движка QtWebEngine до версии 5.14.

На устройствах с многоцветными светодиодами добавлена цветовая индикация заряда аккумулятора. При низком заряде индикатор начинает мигать оранжевым цветом, в процессе зарядки светится белым, а при полном заряде становится зелёным.

На устройствах FairPhone 2 обеспечено автоматическое переключение SIM-карты в режим 4G без необходимости ручного перевода другого слота в режим 2G.

Для Nexus 5, OnePlus One и FairPhone 2 в штатное ядро добавлен драйвер, необходимый для запуска Anbox (окружение для выполнения Android-приложений).

Задействованы собственные OAUTH-ключи для сервисов Google, позволяющие выполнять синхронизацию с календарём-планировщиком и адресной книгой Google. При этом Google блокирует потенциально уязвимые браузеры на старых движках, что может потребовать смены User Agent при подключении к сервисам Google.