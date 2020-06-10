Доступен для заказа планшет PineTab, поставляемый с Ubuntu Touch

1.1 , moze ( ok ), 22:09, 10/06/2020 [ответить] + / – А я бы взял, вроде и цена норм.. хз правда как итоговая сумма с доставкой к нам будет!

2.5 , Аноним ( 5 ), 22:15, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Telcast нормально доходит.



1.2 , Аноним ( 2 ), 22:09, 10/06/2020 [ответить] + / – Я джва года ждал!

1.3 , Kuromi ( ok ), 22:09, 10/06/2020 [ответить] + / – Цена в 100 долларов вроде невелика, но по характеристикам похоже на планшет 2-3 летней давности, которым оно в общем-то и является.

2.4 , Аноним ( 5 ), 22:12, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С того времени кроме айпадов ничего стоящего и не выходило.



1.6 , Аноним ( 6 ), 22:18, 10/06/2020 [ответить] + / – Ну, PineBook у них вышел вполне годный. Если бы у меня его не было бы - может, взял бы PineTab.

1.7 , Аноним ( - ), 22:23, 10/06/2020 [ответить] + / – Я бы сказал доволно неплохой гаджет. > CPU Allwinner A64 (64-разрядный 4-ядерных ARM Cortex A-53 1.2 GHz), GPU MALI-400 MP2; ...на котором к тому же реально юзать более-менее обычные линухи вместо всяких крапдроидов.

