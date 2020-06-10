Доступен для заказа планшет PineTab, поставляемый с Ubuntu Touch

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Сообщество Pine64 начало приём заказов на 10.1-дюймовый планшет PineTab, поставляемый с окружением Ubuntu Touch от проекта UBports. В качестве опции предоставляются сборки PostmarketOS и Arch Linux ARM. Планшет продаётся по цене 100 долларов, а за $120 предлагается комплектация с отсоединяемой клавиатурой, позволяющей использовать устройство как обычный ноутбук. Начало поставки ожидается в июле.
Основные характеристики:
- 10.1-дюймовый экран HD IPS с разрешением 1280×800;
- CPU Allwinner A64 (64-разрядный 4-ядерных ARM Cortex A-53 1.2 GHz), GPU MALI-400 MP2;
- Память: 2GB LPDDR3 SDRAM ОЗУ, встроенный 64GB eMMC Flash, слот для SD-карт;
- Две камеры: задняя 5MP, 1/4″ (LED Flash) и фронтальная 2MP (f/2.8, 1/5″);
- Wi-Fi 802.11 b/g/n, single-band, hotspot, Bluetooth 4.0, A2DP;
- 1 полноценный разъём USB 2.0 Type A, 1 разъём micro USB OTG (можно использовать для зарядки), порт USB 2.0 для dock-станции, HD Video out;
- Слот для подключения расширений M.2, для которого опционально поставляются модули с SATA SSD, LTE-модемом, LoRa и RTL-SDR;
- Аккумулятор Li-Po 6000 mAh;
- Размер 258мм x 170мм x 11.2мм, вариант с клавиатурой 262мм x 180мм x 21.1мм. Вес 575 грамм (с клавиатурой 950 грамм).