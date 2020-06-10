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Доступен для заказа планшет PineTab, поставляемый с Ubuntu Touch

10.06.2020 21:51

Сообщество Pine64 начало приём заказов на 10.1-дюймовый планшет PineTab, поставляемый с окружением Ubuntu Touch от проекта UBports. В качестве опции предоставляются сборки PostmarketOS и Arch Linux ARM. Планшет продаётся по цене 100 долларов, а за $120 предлагается комплектация с отсоединяемой клавиатурой, позволяющей использовать устройство как обычный ноутбук. Начало поставки ожидается в июле.

Основные характеристики:

  • 10.1-дюймовый экран HD IPS с разрешением 1280×800;
  • CPU Allwinner A64 (64-разрядный 4-ядерных ARM Cortex A-53 1.2 GHz), GPU MALI-400 MP2;
  • Память: 2GB LPDDR3 SDRAM ОЗУ, встроенный 64GB eMMC Flash, слот для SD-карт;
  • Две камеры: задняя 5MP, 1/4″ (LED Flash) и фронтальная 2MP (f/2.8, 1/5″);
  • Wi-Fi 802.11 b/g/n, single-band, hotspot, Bluetooth 4.0, A2DP;
  • 1 полноценный разъём USB 2.0 Type A, 1 разъём micro USB OTG (можно использовать для зарядки), порт USB 2.0 для dock-станции, HD Video out;
  • Слот для подключения расширений M.2, для которого опционально поставляются модули с SATA SSD, LTE-модемом, LoRa и RTL-SDR;
  • Аккумулятор Li-Po 6000 mAh;
  • Размер 258мм x 170мм x 11.2мм, вариант с клавиатурой 262мм x 180мм x 21.1мм. Вес 575 грамм (с клавиатурой 950 грамм).




  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Доступен для заказа смартфон PinePhone, поставляемый с UBports
  3. OpenNews: Выпуск Raspbian 2020-02-05, дистрибутива для Raspberry Pi. Новая плата HardROCK64 от проекта Pine64
  4. OpenNews: Произведена первая партия смартфона Librem 5. Подготовка PinePhone
  5. OpenNews: Представлен postmarketOS, дистрибутив Linux для устаревших смартфонов
  6. OpenNews: Двенадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53134-pinetab
Ключевые слова: pinetab, pine64
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, moze (ok), 22:09, 10/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    А я бы взял, вроде и цена норм.. хз правда как итоговая сумма с доставкой к нам будет!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:15, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Telcast нормально доходит.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:09, 10/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Я джва года ждал!
     
  • 1.3, Kuromi (ok), 22:09, 10/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Цена в 100 долларов вроде невелика, но по характеристикам похоже на планшет 2-3 летней давности, которым оно в общем-то и является.
     
     
  • 2.4, Аноним (5), 22:12, 10/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С того времени кроме айпадов ничего стоящего и не выходило.
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:18, 10/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ну, PineBook у них вышел вполне годный. Если бы у меня его не было бы - может, взял бы PineTab.
     
  • 1.7, Аноним (-), 22:23, 10/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Я бы сказал доволно неплохой гаджет.

    >  CPU Allwinner A64 (64-разрядный 4-ядерных ARM Cortex A-53 1.2 GHz), GPU MALI-400 MP2;

    ...на котором к тому же реально юзать более-менее обычные линухи вместо всяких крапдроидов.

     
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