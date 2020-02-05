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Выпуск Raspbian 2020-02-05, дистрибутива для Raspberry Pi. Новая плата HardROCK64 от проекта Pine64

08.02.2020 09:58

Разработчики проекта Raspberry Pi опубликовали обновление дистрибутива Raspbian, основанного на пакетной базе Debian 10 "Buster". Для загрузки подготовлены две сборки - сокращённая (433 Мб) для серверных систем и полная (1.1 Гб), поставляемая с пользовательским окружением PIXEL (ответвление от LXDE). Для установки из репозиториев доступно около 35 тысяч пакетов.

В новом выпуске:

  • В файловый менеджер, основанный на PCmanFM, в верхнюю часть боковой панели добавлена секция "Places", предоставляющая быстрый доступ к примонтированным накопителям и часто используемым файловым путям. В панель инструментов добавлена кнопка для создания нового каталога. В режиме просмотра каталогов в боковой панели налажено отображение индикатора наличия подкаталогов;
  • В список рекомендованных приложений добавлен экранный ридер Orca, адаптированный для управления рабочим столом PIXEL и приложениями на базе GTK и Qt (c приложениями на базе других тулкитов, такими как Thonny, Sonic Pi и Scratch, а также с Chromium, экранный ридер пока не совместим (рекомендуется использовать Firefox или свежий выпуск Chromium 80, в котором проблемы решены));
  • Обучающая среда визуального программирования Scratch 3 обновлена до версии 1.0.4, в которой добавлена возможность загрузки файлов из командной строки, а в расширение Sense HAT добавлены новые блоки ‘display stage’ и ‘display sprite’;
  • До версии 3.2.6 обновлена интегрированная среда разработки Thonny, которая может использоваться для обучения новичков написанию приложений на языке Python. Thonny сочетает в одном приложении простой для освоения начинающими интерфейс и продвинутые возможности для опытных программистов, такие как пошаговое выполнение кода и инспектирование переменных. В новом выпуске проведена работа по увеличению производительности при отладке проектов;
  • В список рекомендованных приложений добавлен набор игр Code the Classics, написанных на языке Python;
  • Функции настройки внешних звуковых устройств, перенесены из отдельного приложения Audio Device Preferences в панельный апплет управления звуком;
  • В конфигураторе выделена отдельная секция с настройками дисплея, в которой появились новые пункты для управления отключением экрана и дублирования пикселей при масштабировании;
  • Изменено значение комбинации Ctrl-Alt-Delete, которая вместо вызова менеджера задач теперь вызывает диалог завершения работы (для вызова менеджера задач следует использовать Ctrl-Shift-Escape);
  • Пакет Mesa обновлён до версии 19.3.2 с поддержкой OpenGL ES 3.1;
  • Улучшена поддержка многомониторных конфигураций;
  • В OpenSSL активированы оптимизации на базе инструкций NEON.

Дополнительно можно отметить анонсирование проектом Pine64 конкурирующей с Raspberry Pi 4 платы HardROCK64, которая оснащена 6-ядерным CPU (SoC Rockchip RK3399 с CPU ARM Cortex A53 и GPU Mali T860 MP4, такой же как в Pinebook Pro и ROCKPro64). Плата совместима с Linux-образами, подготовленными для ROCKPro64. Устройство оснащено поддержкой 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5, Gigabit Ethernet, microSD, 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, GPIO, SPI flash, eMMC, CSI, DSI и IR-приёмником. Отличия от платы ROCKPro64 сводятся к отсутствию портов USB-C и PCIe. Стоимость платы с 1 ГБ ОЗУ составляет $35, с 2 ГБ - $45, 4ГБ - $55 (для сравнения плата ROCKPro64 с 2ГБ ОЗУ продаётся за $60). В продажу плата HardROCK64 поступит ориентировочно в апреле.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.org/bl...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 9.2
  3. OpenNews: Представлена плата Raspberry Pi 4
  4. OpenNews: Новый выпуск Raspbian, дистрибутива для Raspberry Pi
  5. OpenNews: Представлена плата Raspberry Pi Compute Module 3+
  6. OpenNews: Linux-смартфон PinePhone доступен для заказа
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: raspbian, raspberrypi
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  • 1.1, Аноним (1), 12:12, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    У меня такое ощущение, что система, после запуска системы с DE, стала использовать больше ОЗУ, чем в Raspbian 8. free -m говорит, что памяти занято 135 Мб с Pixel DE, и 185 Мб с OpenBox. При этом, несколько программ рагуются на нехватку памяти там, где раньше не ругались.

    Может ли быть причина то, что вывод команды mount показывает овердохрена точек монтирования tmpfs?

     
     
  • 2.7, нах. (?), 12:36, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > У меня такое ощущение, что система, после запуска системы с DE, стала использовать больше ОЗУ

    и? Для тебя новость, что по мере "развития" гуевой бесполезности и пихания в нее все больше и больше юзерфрендли ненужно, она растет?

    > Может ли быть причина то, что вывод команды mount показывает овердохрена точек монтирования
    > tmpfs?

    нет.


      

     
     
  • 3.37, Вы забыли заполнить имя (?), 18:04, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну конечно.
    Скажи это старым версиям винды
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:14, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Проект Pine64 когда-нибудь догадается про контроллер SATA?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:25, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Pine RockPRO64 есть PCIe, в который замечательно вставляется SATA контроллер.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:36, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Который можно заюзать не испортя USB3, что не малозначительно.
     
  • 3.10, нах. (?), 12:43, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    после чего цена, потребление и даже габаритные размеры получившейся нёх становятся равны или больше аккуратно выбранной microATX плате с нормальным интеловским чипом, с человеческими драйверами, и не только под единственноверный линукс.

    Ну и кому оно такое надо?

    Весь смысл микроплат - в их размерах, _включая_ питание и охлаждение. "Десктоп" и без них есть из чего собрать.

    Поэтому упорное нежелание китайско-корейской братии собрать хоть что-то, имеющее нормальные интерфейсы (и желательно не подключенные через usb, даже если это usb3) вызывает у лаоваев некоторое сомнение в их интеллекте. Или подозрения в ангажированности.

     
     
  • 4.16, Аноним (16), 13:05, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > есть из чего собрать

    Например? Там вроде пробелы с видимокартами и езернетом были?

     
  • 4.17, Аноним (3), 13:14, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если достаточно небольших габаритов и с небольшим потреблением - есть NanoPi M4 + SATA hat. Цена, правда, не особо порадует: $50 + $25.
    SATA hat у них также подключается через PCIe, но выведенный на 2.54мм гребёнку. Вместо SATA hat есть NVMe hat ($5).
     
     
  • 5.36, Аноним (2), 18:01, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы предпочёл обычный элетромеханический диск с блинами, ноутбучный: 5400 об/мин, 1 Гиг. Скорость NVMe не требуется.
     
     
  • 6.38, Аноним (2), 18:05, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пардон, 1 Тбайт.
     
  • 4.34, Аноним (2), 17:54, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и нафиг SBC-пользователям ваш "нормальный интеловский чип"? Вся соль SBC, как раз, в том, что это НеШтеуд. А так да, было неплохо и microATX, но на том же Rockchip RK3399, напримнр.
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:41, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Pine RockPRO64 есть PCIe, в который замечательно вставляется SATA контроллер.

    Ты сам пробовал или просто спеки почитал?

     
     
  • 4.25, Аноним (3), 14:15, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=9CCQicHwfDI
     
     
  • 5.30, нах. (?), 16:51, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    то есть и спеков тоже не читал - видел по телевизору. Ну ооок, это, конечно, даже круче.

     
  • 3.27, супернуб (?), 16:22, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    за те бабки, что просят за RockPRO64+карта под SATA (на ебее 70 баксов без доставки) в лёгкую покупаетя micro/nanoATX со встроенным контролером (можно даже сразу с RAID найти) и диском (а то и двумя) в придачу. Да и суммарный размер отличаться там не шибко будет. А "классическая" х64 даёт всё же больше возможностей для "творчества".
    Так что народ прав - вся предлесть этих железок в размере .. и цене. Пока "это" помещается в пачку сигарет и стоит не более 30 долларов, оно интересно. Потом уже есть варианты интереснее.
    Например какой б/у WD My Book - готовый NAS (даже с RAID). С одиночным диском у немцев цены от 30 евро начинаются. С раидом - аккурат от 60
     
     
  • 4.31, нах. (?), 16:59, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    если ты вот про эту х..иту:
    https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/publ
    - то нет, она в "nas" превращается втыканием в компьютер (софт в комлекте, разумеется, под винду). Покупать ни в коем случае нельзя, если не можешь вернуть - слишком часто эти штуки потрошат чтобы выковырять из них диски. (хозяйке на заметку - в отличие от elements - внезапно, эти 12T чудовища сформатированы в exfat!)

    У wd есть другая серия, там и правда nas. Ну так себе nas, если честно - и по размерам, и по содержимому, и по цене.

    А вот плата как в моем "десктопе" - D2700 с нормальным, хоть и второй версии, sata, e1000 и возможностью напихать 4G обычными ddr3 - все еще продается за $60.
    Размер у нее - с две ладошки. Радости только никакой, когда рядом окажется пара дисков и atx-ный БП, возникнет естественный вопрос - нахрена оно такое медленное и неудобное, когда можно в такой же объем уместить плату вдесятеро мощнее.

     
     
  • 5.32, супернуб (?), 17:38, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    типа того.. только они бывают на пингвиноклоне и по сети (там вообще модификаций немерено и каждая на своём железе). Народ перешивает и лепит туда всякие торентокачали с прочими причиндалами.
    Называется WD My Book Live (c RAID ещ Duo добавлено). Только смотреть нужно первого поколения, что не "кубики", а действительно на книжку похожи (и размер такой же) - и дешевле и обкатаннее. "Искаропки" там минус один - понимает только диски от WD.

    ЗЫ. Сам хотел такую взять, но по "сумме вложений" и исходя из того, что мне просто нужен надёжный бэкап для софта, взял что-то там двухядерное "атомное" в формате microATX (D27хх) с пассивным охлаждением. Всё встало аккурат в 60 "рублей" - мамка, диски (2 по 0.5 "классических" от старых ноутов, без бадов), питалово от китайцев и eUSB Flash на 8 гиг для системы (мамка понимает). И всё это работает от 12 вольт и потребляет меньше ноута. Правда корпуса нет, но это пока - на примете старый "тонкий клиент" от Сименса (Futuro S550). Вроде должно всё туда взезть

    Кстати - нынче есть разные гиговые рутеры с возможностю подцепления диска (по USB3) По скорости они всяко любую "малину" переплюнут. Разве что последняя "сможет" что-то, да и то не по "вифи"(с)

     
  • 2.4, Аноним (-), 12:26, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого есть PCIe в ROCKPro64
     
  • 2.5, Un4me (?), 12:26, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он там и не нужен, под эти ваши насы есть специальные платы.
     
     
  • 3.12, нах. (?), 12:44, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ИДЕ, блин?!

    Только не надо мне "специальных плат" от супермикро, ценой дороже сервера в сборе и с бесполезным набортным набором, который все равно лучше сразу заменить на lsi.

     

  • 1.9, Аноним (9), 12:41, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >файловый менеджер, основанный на PCmanFM

    а где то еще этот форк имеется? Выглядит гораздо привлекательнее самого pcmanfm, который (как и все lxqt) страшен как моя жизнь

     
  • 1.11, Аноним (9), 12:44, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ребят, а есть похожий дистр, только ориентированный на мипсы? Планирую собрать портативку для всякой фигни, которую лучше не пускать в интернеты (типо паролехранилки) - не уверен что лучше брать за основу
     
     
  • 2.20, Аноним (19), 13:45, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > типо паролехранилки

    Пирацетам и винпоцетин. Если не помогает - листок бумаги и сейф.

     
     
  • 3.22, Crazy Alex (ok), 13:56, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, колёса предложенные так не работают. За деталями - на пабмед. Во-вторых - "паролехранилки" тоже разные бывают, в том числе самопальные CA и криптовалютные кошели.
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:58, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только RFID имплантированный под кожу, желательно в ту часть которую нельзя просто отрезать.
     

  • 1.13, АнТоним (?), 12:46, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На Pi3 быстрее работает чем сборка до этого?
     
  • 1.14, Аноним (23), 12:57, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Загрузку с usb для Raspberry pi лучше бы сделали без бубна. Десктоп на мicroSD как-то совсем не разумно
     
     
  • 2.15, iPony129412 (?), 13:03, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Десктоп на Raspberry pi вообще не разумно.
    PS: за столько лет пользования Raspberry Pi я ни разу Raspbian не использовал...
     
     
  • 3.18, Аноним (23), 13:17, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как запускалка браузера Rp4 уже быстрее и дешевле чего-то аналогочного на x86  
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 13:55, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если говоря "запускалка браузера" иметь в виду только запуск и ничего больше. Я попробовал посмотреть youtube из chromium на pi4 - там такой тиринг жуткий, ничего невозможно смотреть. А попробуй проскролль что-нибудь вверх-вниз, на это смотреть больно. Качество как раз на 40 баксов и есть.
     
     
  • 5.24, Аноним (23), 14:08, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это качество драйвера GPU VideoCore и поддержки со стороны софта. Раньше просто это было не особо нужно кому-то
     
     
  • 6.26, Аноним (26), 15:36, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это качество драйвера GPU VideoCore и поддержки со стороны софта. Раньше просто
    > это было не особо нужно кому-то

    А какая разница в чём причина, даже если это и так?
    Главное, что на выходе - овно!

     
     
  • 7.39, Аноним (23), 18:20, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А конфетки денег стоят, тебе ПО бесплатно дают
     
  • 5.35, супернуб (?), 17:56, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у мну в "центре обслуживания клиентов" стоит моник 19", клава и мышь прицепленные ко "второй" малине и запущенным на неё "распбианом" (подключение по LAN) . Назначение - "киоск". Т.е. именно запущен браузер и из него можно шариться (прежде всего) по нашему интернет-магазину (покупая и заказывая) и по разнвм госсайтам и банкам. Ни у кого никакого дискомфора вот уже год, как нет. Многие даже и не понимают, что там не полноценный комп.

    А ещё на "малинах" (от В+ до третьей) на выставках  с десяток теликов (от 46") демки крутят безостановочно (от 10 до 30 роликов по кругу). Не в FullHD, конечно, а 720, но для указанных целей вполне хватает.
    Считаю, что именно для таких целей "малина" - самое "оно" (при том, что под рукой есть куча списанных "умных ковриков" (Т61) и можно было бы использовать их).

    ЗЫ. В том же "цок" 4 телика постоянно инфу о статусе заказов выводят в браузере.  Какие-то "самсоны" из последних - там экран больше метра длиной, а диагональ ещё больше. Висят вертикально и сообщение с сервером только по "вифи" - потому и крутятся через третью "малину".Хотя это конечно практически "статика" и "голый текст". Хоть и плано перемесчающийся по позициям с разными "спецэффектами"

     

  • 1.28, Аноним (28), 16:25, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне rockchip нравится: в нем 24х64бит таймера. Кто в теме, тот поймет. В нем Ethernet прикручен не через USB (в этом месте Малины все серьезные инженеры-схемотехники должны громко ржать, а с третьего раза - понимающе ухмыляться) и цену сумели сохранить в 35$. Зачётный заход! Мне нравится!
    Правда я ещё не смотрел наличие нормального powerfailure сигнала. Кто работал с флэшью, поймет ценность!
     
     
  • 2.29, vitalif (ok), 16:42, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тут слышал что-то интересное про то, что в NanoPC-T4 часть NVMe дисков не работает... какое-то оно багнутое, если так
     
  • 2.33, Аноним (33), 17:41, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В нем Ethernet прикручен не через USB

    В Raspberry Pi 4 Ethernet тоже прикручен не через USB

     

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