Выпуск Raspbian 2020-02-05, дистрибутива для Raspberry Pi. Новая плата HardROCK64 от проекта Pine64

2.3 , Аноним ( 3 ), 12:25, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Pine RockPRO64 есть PCIe, в который замечательно вставляется SATA контроллер.

3.8 , Аноним ( 8 ), 12:36, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Который можно заюзать не испортя USB3, что не малозначительно.

3.10 , нах. ( ? ), 12:43, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – после чего цена, потребление и даже габаритные размеры получившейся нёх становятся равны или больше аккуратно выбранной microATX плате с нормальным интеловским чипом, с человеческими драйверами, и не только под единственноверный линукс. Ну и кому оно такое надо? Весь смысл микроплат - в их размерах, _включая_ питание и охлаждение. "Десктоп" и без них есть из чего собрать. Поэтому упорное нежелание китайско-корейской братии собрать хоть что-то, имеющее нормальные интерфейсы (и желательно не подключенные через usb, даже если это usb3) вызывает у лаоваев некоторое сомнение в их интеллекте. Или подозрения в ангажированности. 4.16 , Аноним ( 16 ), 13:05, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > есть из чего собрать Например? Там вроде пробелы с видимокартами и езернетом были?

4.17 , Аноним ( 3 ), 13:14, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если достаточно небольших габаритов и с небольшим потреблением - есть NanoPi M4 + SATA hat. Цена, правда, не особо порадует: $50 + $25.

SATA hat у них также подключается через PCIe, но выведенный на 2.54мм гребёнку. Вместо SATA hat есть NVMe hat ($5).

5.36 , Аноним ( 2 ), 18:01, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я бы предпочёл обычный элетромеханический диск с блинами, ноутбучный: 5400 об/мин, 1 Гиг. Скорость NVMe не требуется.

6.38 , Аноним ( 2 ), 18:05, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пардон, 1 Тбайт.

4.34 , Аноним ( 2 ), 17:54, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну и нафиг SBC-пользователям ваш "нормальный интеловский чип"? Вся соль SBC, как раз, в том, что это НеШтеуд. А так да, было неплохо и microATX, но на том же Rockchip RK3399, напримнр.

3.19 , Аноним ( 19 ), 13:41, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В Pine RockPRO64 есть PCIe, в который замечательно вставляется SATA контроллер. Ты сам пробовал или просто спеки почитал?

4.25 , Аноним ( 3 ), 14:15, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://www.youtube.com/watch?v=9CCQicHwfDI

5.30 , нах. ( ? ), 16:51, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – то есть и спеков тоже не читал - видел по телевизору. Ну ооок, это, конечно, даже круче. 3.27 , супернуб ( ? ), 16:22, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – за те бабки, что просят за RockPRO64+карта под SATA (на ебее 70 баксов без доставки) в лёгкую покупаетя micro/nanoATX со встроенным контролером (можно даже сразу с RAID найти) и диском (а то и двумя) в придачу. Да и суммарный размер отличаться там не шибко будет. А "классическая" х64 даёт всё же больше возможностей для "творчества".

Так что народ прав - вся предлесть этих железок в размере .. и цене. Пока "это" помещается в пачку сигарет и стоит не более 30 долларов, оно интересно. Потом уже есть варианты интереснее.

Например какой б/у WD My Book - готовый NAS (даже с RAID). С одиночным диском у немцев цены от 30 евро начинаются. С раидом - аккурат от 60

4.31 , нах. ( ? ), 16:59, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – если ты вот про эту х..иту:

https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/publ

- то нет, она в "nas" превращается втыканием в компьютер (софт в комлекте, разумеется, под винду). Покупать ни в коем случае нельзя, если не можешь вернуть - слишком часто эти штуки потрошат чтобы выковырять из них диски. (хозяйке на заметку - в отличие от elements - внезапно, эти 12T чудовища сформатированы в exfat!) У wd есть другая серия, там и правда nas. Ну так себе nas, если честно - и по размерам, и по содержимому, и по цене. А вот плата как в моем "десктопе" - D2700 с нормальным, хоть и второй версии, sata, e1000 и возможностью напихать 4G обычными ddr3 - все еще продается за $60.

Размер у нее - с две ладошки. Радости только никакой, когда рядом окажется пара дисков и atx-ный БП, возникнет естественный вопрос - нахрена оно такое медленное и неудобное, когда можно в такой же объем уместить плату вдесятеро мощнее. 5.32 , супернуб ( ? ), 17:38, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – типа того.. только они бывают на пингвиноклоне и по сети (там вообще модификаций немерено и каждая на своём железе). Народ перешивает и лепит туда всякие торентокачали с прочими причиндалами.

Называется WD My Book Live (c RAID ещ Duo добавлено). Только смотреть нужно первого поколения, что не "кубики", а действительно на книжку похожи (и размер такой же) - и дешевле и обкатаннее. "Искаропки" там минус один - понимает только диски от WD. ЗЫ. Сам хотел такую взять, но по "сумме вложений" и исходя из того, что мне просто нужен надёжный бэкап для софта, взял что-то там двухядерное "атомное" в формате microATX (D27хх) с пассивным охлаждением. Всё встало аккурат в 60 "рублей" - мамка, диски (2 по 0.5 "классических" от старых ноутов, без бадов), питалово от китайцев и eUSB Flash на 8 гиг для системы (мамка понимает). И всё это работает от 12 вольт и потребляет меньше ноута. Правда корпуса нет, но это пока - на примете старый "тонкий клиент" от Сименса (Futuro S550). Вроде должно всё туда взезть Кстати - нынче есть разные гиговые рутеры с возможностю подцепления диска (по USB3) По скорости они всяко любую "малину" переплюнут. Разве что последняя "сможет" что-то, да и то не по "вифи"(с)

2.4 , Аноним ( - ), 12:26, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для этого есть PCIe в ROCKPro64

2.5 , Un4me ( ? ), 12:26, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он там и не нужен, под эти ваши насы есть специальные платы.

3.12 , нах. ( ? ), 12:44, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ИДЕ, блин?! Только не надо мне "специальных плат" от супермикро, ценой дороже сервера в сборе и с бесполезным набортным набором, который все равно лучше сразу заменить на lsi.