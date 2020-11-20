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Pro1 X - смартфон с выдвижной клавиатурой, совместимый с Ubuntu Touch и Android

20.11.2020 17:42

Английская компания F(x)tec в сотрудничестве с интернет-сообществом XDA проводит кампанию по привлечению средств в поддержку новой версии смартфона Pro1 с физической клавиатурой. Главной особенностью данного устройства заявлена поддержка ОС на выбор - Android 9, Lineage OS 17, либо Ubuntu Touch. Для последней заявлена поддержка "конвергенции" - возможности использования в качестве настольного ПК при подключении монитора, клавиатуры и мыши.

На текущем этапе, компания занимается адаптацией прототипа к серийному производству. Сбор средств оказался успешным и к проекту уже привлечено в 7 раз больше средств, чем было намечено. Начало массовых продаж намечено на март 2021 года. Стоимость устройства при раннем предзаказе составляет 679 долларов. Авторы заявляют, что исходный Pro1 создан под впечатлением от концепта Nokia 950, распространявшегося только среди разработчиков.

Основные характеристики телефона:

  • Габариты - 154 x 73.6 x 13.98 мм, вес - 243 грамма.
  • Выдвижная (под углом) QWERTY-клавиатура на 64 клавиши, расположенные в 5 рядов.
  • 5.99-дюймовый AMOLED дисплей разрешением 2160x1080.
  • Процессор - Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998.
  • Оперативная память - 6 или 8 ГБ LPDDR4.
  • Хранилище - 128 или 256 ГБ, расширяемое до 2 ТБ картой microSD
  • Аккумулятор - 3200 mAh с возможностью быстрой зарядки.
  • Поддержка различных стандартов сотовой связи.
  • Две нано сим-карты (вторая занимает место карты памяти).
  • Сеть - WiFi по стандарту 802.11ac.
  • Порт USB Type-C с HDMI.
  • Звук - стерео, гнездо 3.5 мм, FM-радио.
  • Камеры - передняя 8 МП, задняя 12 МП (Sony IMX363) + 5 МП.

Устройство будет поставляться с разблокируемым загрузчиком - разработчики обещают, что "продвинутые" пользователи смогут прошивать и свободно изменять ОС на своё усмотрение. На данный момент заявлена возможность заказа с предустановленными ОС Android, Lineage OS и Ubuntu Touch. Из страницы анонса краудфандинг-кампании можно заключить, что также ведётся работа по адаптации таких операционных систем как Sailfish OS, Windows и Debian.

Для Ubuntu используется версия от проекта Ubports. Возможности, предоставляемые ОС Ubuntu Touch - интерфейс с поддержкой жестов, использование сенсорного экрана устройства в качестве манипулятора типа "мышь", работа с несколькими приложениями одновременно, запуск приложений Android через AnBox, запуск приложений для полноценных Linux-дистрибутивов через Libertine. Ubuntu Touch на смартфоне работает через прослойку Halium - слой абстракции над железом, предназначенный для использования дистрибутивов Linux на смартфонах, изначально работающих под ОС Android.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.indiegogo.com/proj...)
  2. OpenNews: Смартфон Librem 5 перешёл на стадию массового производства
  3. OpenNews: Представлена редакция смартфона PinePhone с KDE Plasma Mobile
  4. OpenNews: Компания Nokia выпустит смартфон N950 на базе платформы MeeGo
  5. OpenNews: Проект Halium нацелен на унификацию основы мобильных Linux-платформ, отличных от Android
  6. OpenNews: Открыт предзаказ смартфона Necuno Mobile, поставляемого с Plasma Mobile, Maemo, Nemo и LuneOS
Автор новости: mos87
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54123-pro1
Ключевые слова: pro1, smartphone, ubuntu, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:49, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Эх, если бы не куцая клавиатура - цены бы не было
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:51, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Для последней заявлена поддержка "конвергенции" - возможности использования в качестве настольного ПК при подключении монитора, клавиатуры и мыши.

    в дороге и штатная клава сойдет, дома можно подключить

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 19:57, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В дороге нужно что-то, чем можно пользоваться одной рукой.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 20:09, 20/11/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 4.16, leibniz (ok), 20:17, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В дороге нужно что-то, чем можно пользоваться одной рукой.

    Если не за рулём, то без разницы. А за рулём нефиг.

     
     
  • 5.29, JL2001 (ok), 20:44, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> В дороге нужно что-то, чем можно пользоваться одной рукой.
    > Если не за рулём, то без разницы. А за рулём нефиг.

    разница однозначно есть, часто в дороге свободна только одна рука - вещи или держаться за поручень

     
     
  • 6.39, Sluggard (ok), 21:05, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что ты такого важного и неотложного собираешься печатать одной рукой на клавиатуре, стоя и держась за поручень?
     
     
  • 7.42, Dmitry Novozhilov (?), 21:10, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Текст.
    И хочется делать это удобно, раз дают такую возможность.
     
     
  • 8.44, mos87 (ok), 21:16, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Носом что ли ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.18, mos87 (ok), 20:29, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дзюба, залогинься.
     
  • 4.23, YetAnotherOnanym (ok), 20:35, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Порнуху можно смотреть на чём-нибудь другом.
     
     
  • 5.30, mos87 (ok), 20:45, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему, можно и на этом
     
  • 4.38, Led (ok), 21:03, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > нужно что-то, чем можно пользоваться одной рукой.

    Дзюба, залогинься.

     
  • 4.46, дороге (?), 21:18, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пoдзюбить штoле? Неа, иди ка впень.
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:10, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем заключается куцость и что предлагаете?
     
     
  • 3.15, mos87 (ok), 20:16, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    псион видать.
     
  • 3.20, Аноним (20), 20:31, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А в чем заключается куцость и что предлагаете?

    Правильный он заметил, вы, куцохипстота поди не в курсе, что даже неполноразмерные клавы имеют 6 рядов клавиш?!
    А коли тут 5, то больше онaльной эквилибристики пальцами с fn-сочетаниями.
    А если верить скрину, то тут и с fn не наблюдается ряда F1-F1* клавиш.


     
     
  • 4.26, Аноним (26), 20:37, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >> А в чем заключается куцость и что предлагаете?
    > Правильный он заметил, вы, куцохипстота поди не в курсе, что даже неполноразмерные
    > клавы имеют 6 рядов клавиш?!
    > А коли тут 5, то больше онaльной эквилибристики пальцами с fn-сочетаниями.
    > А если верить скрину, то тут и с fn не наблюдается ряда
    > F1-F1* клавиш.

    В связи с этим, это больше напоминает устройство для более лёгкого текстотрёпа в чатиках, и потреблятьства контента, нежели клаву для ойтишника, видимо расчёт на ту нишу, которая ноет про отсутствие хардкверти, но которой эти ваши линуксы даром нинужны, а вот гикам они тут угодить пытаются потому, что только кpacнoглaзыe будут нести достаточно денег на краудфандинг. И чот батарея дохловата по нынешним временам, тогда как всякие убутачи будут её скушивать дай дорогу.

     
  • 4.27, mos87 (ok), 20:40, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Правильный он заметил

    нама мама тащимта кищкек-бищкек эщельме-бещельме

    ЗЫ откуда ты 6 взял болезный? у Мото Фотон Ку щиталась лучшая в своём классе клава, и то 5. Дело не в кол-ве рядов, а в качестве адаптации к.

     
  • 4.47, Атон (?), 21:19, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    создан под впечатлением от концепта Nokia 950,  https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=30939

    у которого вообще 4 рядная клава.

    культовая https://en.wikipedia.org/wiki/Nokia_N900  3 рядная.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_Droid  (и второй дроид) тоже 4.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Droid_3  уже 5.


    вообще, я хочу посмотреть как ты в (смотри фотку) 154 x _43.6_ x 13.98 мм, 6 рядов клавиш разместишь

     
  • 2.41, Света_Света (?), 21:08, 20/11/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (20)

  • 1.3, leibniz (ok), 19:56, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Поддержка различных стандартов сотовой связи

    Увы, но со Snapdragon 835 MSM8998 без 5G.

     
     
  • 2.14, mos87 (ok), 20:15, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    перебьёмся пока.

    вот что действительно увы, так это недостаток софта (я не про свистелки перделки и тупые гиро-игрушки).

     
  • 2.34, Аноним (34), 21:00, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ничё, что текущие тарифы sub-3G/3G+ покрывает с лихвой?
     

  • 1.4, uis (ok), 19:56, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >работает через прослойку Halium - слой абстракции над железом

    Прикола не понял. Это зачем? Опять HAL наHAL и HAL погоняет? Объясните

     
     
  • 2.6, iLex (ok), 20:06, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Затем, что производители железа - редкостное жлобьё, которое скорее удавится, чем откроет спецификации или хотя бы драйвера. ARM у нас идёт только и исключительно в комплекте с убогими и толком не документированными блобами, поверх которых приходится строить городки, чтоб оно хоть как-то работало.
     
  • 2.8, Аноним (10), 20:09, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    hallium, libhybris - все нужно потому что вендоры делают драйверы только под ведро. Не нравится - вините их
     
     
  • 3.22, uis (ok), 20:34, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем проектировать телефон, залоченым под ведроид, если он позиционируется, как телефон с полноценным линуксом?
     
  • 2.11, mos87 (ok), 20:11, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я так понял дрова для железа ты напишешь? Тогда неЗачем.
     
  • 2.12, proninyaroslav (ok), 20:13, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы использовать андроидовые дрова на других осях
     
  • 2.35, Козлетто (?), 21:00, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под данный SoC делают mainline-ядро, но оно ещё очень сырое. https://wiki.postmarketos.org/wiki/Qualcomm_Snapdragon_835_(MSM8998)
     

  • 1.9, A.Stahl (ok), 20:10, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    >679 долларов

    Что-то последнее время все железячники стали хотеть очень много денег. Процессоры, телефоны... На цены видеокарт вообще без смеха не взглянешь.

     
     
  • 2.13, mos87 (ok), 20:13, 20/11/2020 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
  • 2.17, leibniz (ok), 20:24, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В кучу не мешайте разные категории "железа".
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 20:34, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без разницы. Вся импортная техника оценивается в долларах, поэтому можно мешать.
     
  • 3.36, Аноним (34), 21:01, 20/11/2020 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 4.43, SwedishMan (?), 21:12, 20/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.25, Аноним (21), 20:36, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >железячники стали хотеть очень много денег

    Они всегда просили примерно одинаковое количество денег, ничего не изменилось.

    >На цены видеокарт вообще без смеха не взглянешь.

    Это на курс рубля нужно смотреть, а не на цены.

     
     
  • 3.28, mos87 (ok), 20:44, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но цены на видяхи (по крайней мере красные) действительно подохреневшие
    они (цены) с выходом РДНА2 может бы и снизились, но вот тут как раз курс нашего бункера сожрет любое снижение...
     

  • 1.19, Аноним (19), 20:31, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то что-то интересное и с актуальным железом.
    Ещё бы в Type-C поддержали DisplayPort+MST и аккум чуть пободрее и торт готов.
    И да, Android надо бы 10, в нём Desktop Mode есть
     
  • 1.24, Аноним (24), 20:35, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Странная клава, охреневшая цена, даже на фоне других краудфандерских проектов с другими, более "секурными" железками, с "разблокируемым загрузчиком", и более открытыми.
    Хотя характеристики железок неплохие, но батарея слабая.
     
  • 1.31, Быколай Оптоед (?), 20:49, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > 243 грамма
    > 3200 mAh

    Напоминает анекдот про советские электронные часы с чемоданом батареек.

     
     
  • 2.32, mos87 (ok), 20:52, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    извини, что твои леггинсы будет оттягивать
     
     
  • 3.40, Атон (?), 21:07, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сын зареванный приходитк отцу:
    "Паапа, почему со мной на пляже ни одна девченка не хочет знакомиться?"
    Отец: "Ну ты возьми смартфон Pro1 X в трусы положи, посмотришь, они еще и
    бегать за тобой будут". Сын бегом, смартфон Pro1 X в трусы и на пляж.
    Приходит в истерике:"Пааапа, они теперь от меня еще и убегаают!"
    Отец:"А ты смартфон Pro1 X ложил?"
    Сын:"Ложииил"(плачет) Отец:"Придурок, надо было вперед ложить! "

     

  • 1.37, KhabMan (ok), 21:01, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Snapdragon 835? Вы где этот динозавра откопали?
    И откуда такой ценник?
     
     
  • 2.45, Sluggard (ok), 21:18, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Динозавра? Процессору ещё четырёх лет не исполнилось.
    А ценники на мелкосерийные устройства всегда высокими были.
     

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