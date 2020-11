2.6 , iLex ( ok ), 20:06, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Затем, что производители железа - редкостное жлобьё, которое скорее удавится, чем откроет спецификации или хотя бы драйвера. ARM у нас идёт только и исключительно в комплекте с убогими и толком не документированными блобами, поверх которых приходится строить городки, чтоб оно хоть как-то работало.

2.8 , Аноним ( 10 ), 20:09, 20/11/2020 hallium, libhybris - все нужно потому что вендоры делают драйверы только под ведро. Не нравится - вините их

3.22 , uis ( ok ), 20:34, 20/11/2020 А зачем проектировать телефон, залоченым под ведроид, если он позиционируется, как телефон с полноценным линуксом?

2.11 , mos87 ( ok ), 20:11, 20/11/2020 я так понял дрова для железа ты напишешь? Тогда неЗачем.

2.12 , proninyaroslav ( ok ), 20:13, 20/11/2020 Чтобы использовать андроидовые дрова на других осях

2.35 , Козлетто ( ? ), 21:00, 20/11/2020 Под данный SoC делают mainline-ядро, но оно ещё очень сырое. https://wiki.postmarketos.org/wiki/Qualcomm_Snapdragon_835_(MSM8998)