Английская компания F(x)tec в сотрудничестве с интернет-сообществом XDA проводит кампанию по привлечению средств в поддержку новой версии смартфона Pro1 с физической клавиатурой. Главной особенностью данного устройства заявлена поддержка ОС на выбор - Android 9, Lineage OS 17, либо Ubuntu Touch. Для последней заявлена поддержка "конвергенции" - возможности использования в качестве настольного ПК при подключении монитора, клавиатуры и мыши.

На текущем этапе, компания занимается адаптацией прототипа к серийному производству. Сбор средств оказался успешным и к проекту уже привлечено в 7 раз больше средств, чем было намечено. Начало массовых продаж намечено на март 2021 года. Стоимость устройства при раннем предзаказе составляет 679 долларов. Авторы заявляют, что исходный Pro1 создан под впечатлением от концепта Nokia 950, распространявшегося только среди разработчиков.

Основные характеристики телефона:

Габариты - 154 x 73.6 x 13.98 мм, вес - 243 грамма.

Выдвижная (под углом) QWERTY-клавиатура на 64 клавиши, расположенные в 5 рядов.

5.99-дюймовый AMOLED дисплей разрешением 2160x1080.

Процессор - Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998.

Оперативная память - 6 или 8 ГБ LPDDR4.

Хранилище - 128 или 256 ГБ, расширяемое до 2 ТБ картой microSD

Аккумулятор - 3200 mAh с возможностью быстрой зарядки.

Поддержка различных стандартов сотовой связи.

Две нано сим-карты (вторая занимает место карты памяти).

Сеть - WiFi по стандарту 802.11ac.

Порт USB Type-C с HDMI.

Звук - стерео, гнездо 3.5 мм, FM-радио.

Камеры - передняя 8 МП, задняя 12 МП (Sony IMX363) + 5 МП.

Устройство будет поставляться с разблокируемым загрузчиком - разработчики обещают, что "продвинутые" пользователи смогут прошивать и свободно изменять ОС на своё усмотрение. На данный момент заявлена возможность заказа с предустановленными ОС Android, Lineage OS и Ubuntu Touch. Из страницы анонса краудфандинг-кампании можно заключить, что также ведётся работа по адаптации таких операционных систем как Sailfish OS, Windows и Debian.

Для Ubuntu используется версия от проекта Ubports. Возможности, предоставляемые ОС Ubuntu Touch - интерфейс с поддержкой жестов, использование сенсорного экрана устройства в качестве манипулятора типа "мышь", работа с несколькими приложениями одновременно, запуск приложений Android через AnBox, запуск приложений для полноценных Linux-дистрибутивов через Libertine. Ubuntu Touch на смартфоне работает через прослойку Halium - слой абстракции над железом, предназначенный для использования дистрибутивов Linux на смартфонах, изначально работающих под ОС Android.