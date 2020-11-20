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|2.2, Аноним (2), 19:51, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Для последней заявлена поддержка "конвергенции" - возможности использования в качестве настольного ПК при подключении монитора, клавиатуры и мыши.
в дороге и штатная клава сойдет, дома можно подключить
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|3.5, Аноним (5), 19:57, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В дороге нужно что-то, чем можно пользоваться одной рукой.
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|4.16, leibniz (ok), 20:17, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В дороге нужно что-то, чем можно пользоваться одной рукой.
Если не за рулём, то без разницы. А за рулём нефиг.
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|5.29, JL2001 (ok), 20:44, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> В дороге нужно что-то, чем можно пользоваться одной рукой.
> Если не за рулём, то без разницы. А за рулём нефиг.
разница однозначно есть, часто в дороге свободна только одна рука - вещи или держаться за поручень
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|6.39, Sluggard (ok), 21:05, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что ты такого важного и неотложного собираешься печатать одной рукой на клавиатуре, стоя и держась за поручень?
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|4.38, Led (ok), 21:03, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> нужно что-то, чем можно пользоваться одной рукой.
Дзюба, залогинься.
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|3.20, Аноним (20), 20:31, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А в чем заключается куцость и что предлагаете?
Правильный он заметил, вы, куцохипстота поди не в курсе, что даже неполноразмерные клавы имеют 6 рядов клавиш?!
А коли тут 5, то больше онaльной эквилибристики пальцами с fn-сочетаниями.
А если верить скрину, то тут и с fn не наблюдается ряда F1-F1* клавиш.
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|4.26, Аноним (26), 20:37, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>> А в чем заключается куцость и что предлагаете?
> Правильный он заметил, вы, куцохипстота поди не в курсе, что даже неполноразмерные
> клавы имеют 6 рядов клавиш?!
> А коли тут 5, то больше онaльной эквилибристики пальцами с fn-сочетаниями.
> А если верить скрину, то тут и с fn не наблюдается ряда
> F1-F1* клавиш.
В связи с этим, это больше напоминает устройство для более лёгкого текстотрёпа в чатиках, и потреблятьства контента, нежели клаву для ойтишника, видимо расчёт на ту нишу, которая ноет про отсутствие хардкверти, но которой эти ваши линуксы даром нинужны, а вот гикам они тут угодить пытаются потому, что только кpacнoглaзыe будут нести достаточно денег на краудфандинг. И чот батарея дохловата по нынешним временам, тогда как всякие убутачи будут её скушивать дай дорогу.
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|4.27, mos87 (ok), 20:40, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Правильный он заметил
нама мама тащимта кищкек-бищкек эщельме-бещельме
ЗЫ откуда ты 6 взял болезный? у Мото Фотон Ку щиталась лучшая в своём классе клава, и то 5. Дело не в кол-ве рядов, а в качестве адаптации к.
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|1.3, leibniz (ok), 19:56, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Поддержка различных стандартов сотовой связи
Увы, но со Snapdragon 835 MSM8998 без 5G.
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|2.14, mos87 (ok), 20:15, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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перебьёмся пока.
вот что действительно увы, так это недостаток софта (я не про свистелки перделки и тупые гиро-игрушки).
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|1.4, uis (ok), 19:56, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>работает через прослойку Halium - слой абстракции над железом
Прикола не понял. Это зачем? Опять HAL наHAL и HAL погоняет? Объясните
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|2.6, iLex (ok), 20:06, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Затем, что производители железа - редкостное жлобьё, которое скорее удавится, чем откроет спецификации или хотя бы драйвера. ARM у нас идёт только и исключительно в комплекте с убогими и толком не документированными блобами, поверх которых приходится строить городки, чтоб оно хоть как-то работало.
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|2.8, Аноним (10), 20:09, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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hallium, libhybris - все нужно потому что вендоры делают драйверы только под ведро. Не нравится - вините их
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|3.22, uis (ok), 20:34, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем проектировать телефон, залоченым под ведроид, если он позиционируется, как телефон с полноценным линуксом?
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|2.11, mos87 (ok), 20:11, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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я так понял дрова для железа ты напишешь? Тогда неЗачем.
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|1.9, A.Stahl (ok), 20:10, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–14 +/–
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>679 долларов
Что-то последнее время все железячники стали хотеть очень много денег. Процессоры, телефоны... На цены видеокарт вообще без смеха не взглянешь.
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|3.21, Аноним (21), 20:34, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без разницы. Вся импортная техника оценивается в долларах, поэтому можно мешать.
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|2.25, Аноним (21), 20:36, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>железячники стали хотеть очень много денег
Они всегда просили примерно одинаковое количество денег, ничего не изменилось.
>На цены видеокарт вообще без смеха не взглянешь.
Это на курс рубля нужно смотреть, а не на цены.
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|3.28, mos87 (ok), 20:44, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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но цены на видяхи (по крайней мере красные) действительно подохреневшие
они (цены) с выходом РДНА2 может бы и снизились, но вот тут как раз курс нашего бункера сожрет любое снижение...
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|1.19, Аноним (19), 20:31, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Наконец-то что-то интересное и с актуальным железом.
Ещё бы в Type-C поддержали DisplayPort+MST и аккум чуть пободрее и торт готов.
И да, Android надо бы 10, в нём Desktop Mode есть
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|1.24, Аноним (24), 20:35, 20/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Странная клава, охреневшая цена, даже на фоне других краудфандерских проектов с другими, более "секурными" железками, с "разблокируемым загрузчиком", и более открытыми.
Хотя характеристики железок неплохие, но батарея слабая.
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|3.40, Атон (?), 21:07, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сын зареванный приходитк отцу:
"Паапа, почему со мной на пляже ни одна девченка не хочет знакомиться?"
Отец: "Ну ты возьми смартфон Pro1 X в трусы положи, посмотришь, они еще и
бегать за тобой будут". Сын бегом, смартфон Pro1 X в трусы и на пляж.
Приходит в истерике:"Пааапа, они теперь от меня еще и убегаают!"
Отец:"А ты смартфон Pro1 X ложил?"
Сын:"Ложииил"(плачет) Отец:"Придурок, надо было вперед ложить! "
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|2.45, Sluggard (ok), 21:18, 20/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Динозавра? Процессору ещё четырёх лет не исполнилось.
А ценники на мелкосерийные устройства всегда высокими были.
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