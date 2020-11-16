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Представлена редакция смартфона PinePhone с KDE Plasma Mobile

16.11.2020 12:53

Сообщество Pine64 и проект KDE анонсировали скорое поступление в продажу редакции смартфона PinePhone KDE Community Edition, укомплектованной прошивкой с пользовательским окружением KDE Plasma Mobile. Редакция с KDE дополнит ранее выпускаемые варианты смарфтона, поставляемые с postmarketOS, UBports/Ubuntu Touch и Manjaro. Редакция смартфона PinePhone с KDE поступит в продажу 1 декабря и будет поставляться в вариантах с 2GB ОЗУ + 16GB eMMC и 3GB ОЗУ + 32GB eMMC + переходник USB Type-C для подключения к монитору (HDMI), сети (10/100 Ethernet), клавиатуре и мыши (два порта USB 2.0). Стоимость устройств составит 149 и 199 долларов.

Отмечаются также общесистемные улучшения программной начинки, которые перенесены в разные редакции прошивок. Подготовлены патчи для ядра Linux, улучшающие поддержку оборудования. Частота обновления экрана увеличена до 60 Hz (на 1/3 больше, чем было раньше), что позволило добиться более плавного вывода и лучшей реакции при вводе или операциях с сенсорным экраном. Улучшена работа в качестве карманной переносной рабочей станции, которую можно подключить к монитору и получить привычный рабочий стол с типовыми Linux-приложениями. Ускорен процесс возвращения из спящего режима при поступлении входящего вызова. Повышена надёжность работы с Bluetooth-устройствами. Значительно улучшено качество голосовых вызовов. Общее состояние платформы и телефонии оценивается как уже пригодное для повседневного использования

Дополнительно упомянуты значительные улучшения в платформе KDE Plasma Mobile, которая основана на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке Ofono и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland. Для обработки звука применяется PulseAudio.

В состав включены такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмотрщики изображений Koko и Pix, система ведение заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.

Среди недавних изменений в KDE Plasma Mobile можно выделить отображение эскизов приложений при переключении задач, модернизацию интерфейса панели задач, новый экран ввода PIN-кода для SIM-карты, режим быстрой настройки Bluetooth, кнопку для включения фонарика на Pinephone. Доработаны приложения KClock, KWeather, Alligator (RSS-клиент), QMLKonsole, Qrca (сканер QR-кодов) и Calindori (календарь-планировщик). Налажен корректный показ истории звонков в Dialer. Полностью переработано приложение Spacebar, в котором улучшен интерфейс, а для того чтобы не терять SMS/MMS при неактивном приложении реализован специальный фоновый процесс-обработчик. В конфигуратор добавлен новый модуль для настройки виртуальной клавиатуры Maliit. Предложены новые приложения: метроном для музыкантов Rattlesnake и matrix-клиент NeoChat (форк Spectral на базе libQuotient).

Напомним, что аппаратная начинка PinePhone рассчитана на использование заменяемых компонентов - большинство модулей не впаяно, а подключено через отсоединяемые шлейфы, что позволяет, например, при желании заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную. Устройство построено на четырёхъядерном SoC ARM Allwinner A64 c GPU Mali 400 MP2, оснащено 2 или 3 ГБ ОЗУ, 5.95-дюймовым экраном (1440×720 IPS), Micro SD (с поддержкой загрузки с SD-карты), 16 или 32 ГБ eMMC (внутренний), портом USB-C с USB Host и совмещённым видеовыходом для подключения монитора, 3.5 мм mini-jack, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 (A2DP), GPS, GPS-A, GLONASS, двумя камерами (2 и 5Mpx), съёмным аккумулятором 3000mAh, аппаратно отключаемыми компонентами с LTE/GNSS, WiFi, микрофоном и динамиками.

Кроме окружения KDE Plasma Mobile, для PinePhone развиваются загрузочные образы на базе postmarketOS, UBports, Maemo Leste, Manjaro, LuneOS, Nemo Mobile и частично открытой платформой Sailfish. Ведётся работа по подготовке сборок с NixOS. Программное окружение может быть загружено прямо с SD-карты без необходимости осуществлять перепрошивку.



  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Статус подготовки первого стабильного релиза KDE Plasma Mobile
  3. OpenNews: Открыт предзаказ смартфона Necuno Mobile, поставляемого с Plasma Mobile, Maemo, Nemo и LuneOS
  4. OpenNews: Доступен для заказа смартфон PinePhone, поставляемый с UBports
  5. OpenNews: Редакция смартфона PinePhone с postmarketOS доступна для заказа
  6. OpenNews: Для PinePhone подготовлена универсальная сборка с 13 дистрибутивами
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54094-pine64
Ключевые слова: pine64, kde, plasma, mobile
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Обсуждение (103) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Sushanya (?), 13:02, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    купил бы, а они не шлют
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:14, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    куда?
     
     
  • 3.13, iPony129412 (?), 13:20, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну РФ видать
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:27, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Можно через решиппера, сам так брал
     
     
  • 3.28, Anonimous (?), 13:57, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этого достаточно? Где-то читал, что кроме доставки телефон еще и должен быть сертифицирован для работы в России, иначе таможня может не пустить. Сразу вспоминается история как на людей подавали иски за ручки и зажигалки со встроенными камерами.
     
     
  • 4.33, iPony129412 (?), 14:10, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Нотификации ФСБ не требуется.
     
  • 4.44, Аноним (44), 15:00, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ручки, зажигалки с камерами, это устройства скрытого наблюдения, это запрещено, за это статья.
     
     
  • 5.48, Аноним (48), 15:22, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так на телефонных камерах тоже лампочка не мигает когда снимаешь, давно пора запретить
     
     
  • 6.77, iPony129412 (?), 17:47, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно не скрытое. Дурака включать не надо.
     
     
  • 7.82, Аноним (82), 18:51, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    товарищ "майор" перелогиньтесь.
     
  • 2.21, alex (??), 13:33, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблему с доставкой скоро должны решить. Основная загвоздка в  том, что Гонг Конг почему-то не отправляет в Россию и ряд других стран устройства с аккумуляторами.
    Я заказал себе(Нижний Новгород) по зап-частям без аккумулятора. Всего 12 частей выходит, доставка обычной почтой, по цене почти тоже самое. Заказывал 1 декабря, отправили неделю назад, отслеживается без проблем.
    Аккумулятор подходит от Samsung Galaxy J7.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 13:45, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ссыль можно?
     
     
  • 4.92, Аноним (92), 20:30, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    https://www.samsung.com/ru/smartphones/all-smartphones/
     
     
  • 5.95, Аноним (92), 20:49, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Galaxy M21 топчик.
     
  • 3.35, Michael Shigorin (ok), 14:16, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Основная загвоздка в  том, что Гонг Конг почему-то не отправляет
    > в Россию и ряд других стран устройства с аккумуляторами.

    Странно, а мне за последние несколько лет ряд посылок HKxxxxxxxxxxRU пришёл именно с литиевыми аккумуляторами.  По косвенным признакам похоже, что везли наземным транспортом, но и не более.

    > Заказывал 1 декабря

    Видимо, s/дека/ноя/

     
  • 3.79, Sushanya (?), 18:40, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только самой главной запчасти уже нет в наличии.
     
  • 3.103, Ваш Анонимус (?), 21:15, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любые аккумуляторы Китай не отправляет авиапочтой. Наземкой везут.
     
  • 2.84, Ilya Indigo (ok), 18:55, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Доставка в Украину (страна ЕС) 60$.
    Доставка в Беларусь (ближайший сосед) 63$.
    Интересно, и сколько бы у них стоила доставка в РФ?
    Вы бы действительно купили телефон с посредственными, даже никчёсными хар-ками по цене 199$ + минимум 63$ доставка?

    https://aliexpress.ru/item/32933860061.html
    Meizu 16 Standard/Black/128GB с бесплатной доставкой стоит 13390.70 руб ($167.64).
    Сравните их хар-ки, особенно камеры, и почувствуйте разницу.

     
     
  • 3.86, Аноним (86), 19:45, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну, не тупи. Прикол устройства явно не в хар-ках же. И опять же сейчас бы сравнивать готовые, отстроенные и притертые мощности с только начинающими.
     
     
  • 4.99, Ilya Indigo (ok), 21:00, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Туплю я лишь в том что не понимаю или не понял сразу, целевую аудиторию этого ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.91, iPony129412 (?), 20:25, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Meizu 16 Standard/Black/128GB с бесплатной доставкой стоит 13390.70 руб ($167.64)

    ну плохой пример, там софт ужас полный... хотя если с сабжем сравнивать...

    Я бы сабж выбрал бы. Там хоть можно всякие отговорки лепить типа "сообщество, опенсорс", а Meizu - это просто ужас.

     
     
  • 4.101, Ilya Indigo (ok), 21:13, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я бы сабж выбрал бы...

    В том что Вы выбрали уже давно огрызок и так все знают.

     

  • 1.2, Аноним (2), 13:02, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Plasma in your pocket

    Карман не прожжёт?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:08, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Plasma давно стала легковеснее чем Gnome 3 и даже Xfce последнего.
     
     
  • 3.16, Чебур (?), 13:24, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут не поспоришь, но вот по потреблению проца kde обходит даже gnоme 3, на ноуте это очень хорошо заметно, т.к. ситема охлажения работает почти постоянно, а на крыске только при нагрузках. Если на телефоне кеды также насилуют проц, то тут и нагрев и быстрый расход батареи.
     
     
  • 4.43, заминированный тапок (ok), 14:57, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а у меня почти всегда выключена (hp 450 g5) проц на 50C

    прямо сейчас:
    * хост стстема KDE Neon
    * 3 окна хромого в сумме 11 вкладок
    * virtualbox+kde neon(гостевая ОС)
    * PyTTY
    * Kate(открыты 4 документа)


    чяднт?

     
     
  • 5.55, Аноним (55), 15:52, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У юзера выше единственное во что еще можно поверить это на нагрузку на встроенную видюху. Во всем остальном КДЕ ничего особо не ест. Кроме индексатора, который надо сразу отключать, что он там индексирует с загрузкой в 100% не понятно.
     
     
  • 6.63, заминированный тапок (ok), 16:41, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    температура GPU 46C, нагрузка 1%, загрузка видеопамяти 700MiB = ~15%

    про индексатор - true_story

     
  • 5.59, Чебур (?), 15:57, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну для начала тебе следует поздравить с бесшумной системой охлаждения, к сожалению, не у всех ноутов с этим хорошо, возможно лет через 100 мы будем жить в идеальном мире, где у всех будет hp 450 g5 и мы не услышим как кеды напрягают наши процы. С другой стороны, лично я бы предпочел, чтобы когда мой проц греется под 50С его начали охлаждать, хотя бы чуть чуть, у меня, блин, в ведьмаке на 60С держится
     
     
  • 6.62, заминированный тапок (ok), 16:39, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если запустить UnrealEngine4 или игрушки типа UT3, CS-GO, то вполне себе становится слышно и систему охлаждения, не такая уж бесшумная.

    но да, проц i7, второй ноут с i5.
    обычная загрузка с кедами 2-7%, и не греются.
    (но юзер выше правильно сказал про индексатор файлов)

     
  • 6.64, Аноним (64), 16:42, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А у меня наоборот, на ноуте более-менее кеды работали, а вот на десктопе текли и... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.18, Клавдий Штольц (?), 13:27, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Звучит как бред, но вот вообще ни разу не бред.
    Затестил недавно на говножелезе и результат очень сильно удивил.
     
  • 3.50, Аноним (2), 15:29, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Память течёт только в путь, если не делать shutdown пару недель (делать только sleep), то потребление плазмащели легко доходит до 1.5ГБ и более (свежая версия даже со старта ест порядка полгига уже).
     
     
  • 4.70, Аноним (70), 16:54, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня было не за пару недель, за два дня аптайма набегало, набегает и выше, есл... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.65, Аноним (65), 16:45, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Plasma давно стала легковеснее чем Gnome 3 и даже Xfce последнего.

    И вы конечно же потрудитесь предоставить пруф сего вашего смелого заявления, ведь так?!

     
  • 2.9, Аноним (9), 13:14, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Думаешь дырку прожгёт и плазма упадёт?
     
     
  • 3.14, leibniz (ok), 13:21, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    плазма упадёт в буквальном смысле?)
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:04, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    класс
     
  • 1.4, Аноним (5), 13:06, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну наконец-то. Хотя его никто и не ждал.
     
     
  • 2.66, Qwerty (??), 16:50, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А если ещё и звонить будет, то "высший класс" и убийца Айфона.
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:09, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В наших широтах ожидается? Может знает кто..
     
     
  • 2.7, leibniz (ok), 13:13, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Официально? Наврятли. Заказать доставку вроде можно, по крайней мере на pine64.com для PINEPHONE Community Edition Manjaro в выпадающем списке есть Россия.
     
     
  • 3.20, Ted (?), 13:30, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Россия есть, но при выборе и нажатии Update пишет: "No shipping options were found for Saint-Petersburg, Saint-Petersburg, 199106, Russia."
     
     
  • 4.52, Аноним (52), 15:34, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лайфхак: заказывай по запчастям, выйдет на ~50$ дороже и может не дойти, зато сможешь заказать. :D А если серьёзно, то через форвардера, правда их надо поискать, ибо некоторые этот магазин блокируют :(
     
     
  • 5.71, Аноним (70), 16:55, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лайфхак: заказывай по запчастям, выйдет на ~50$ дороже и может не дойти,
    > зато сможешь заказать. :D А если серьёзно, то через форвардера, правда
    > их надо поискать, ибо некоторые этот магазин блокируют :(

    -Грабр?..

     
  • 2.8, iPony129412 (?), 13:13, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А смысл? Кому надо, тот за $20 закажет.
    Кому не надо - тому не надо...
     
  • 2.56, Аноним (55), 15:53, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно нет, надо сначала оформить доступ к дырам, а этим КДЕ заниматься не будет.
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:14, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    автояркость не работает
    дешёвый скрипящий пластик
    дешёвое обычное стекло
    т.е. сборка на уровне ultra low бюджетника, но за 150$, нет спасибо.
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 13:15, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смысла комплектацию за 150 баксов брать нет, надо именно за 199$...
     
     
  • 3.15, Lex (??), 13:22, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    "Рабочая станция"( в качестве которой и предполагается использование при подключении к монику ) с 3 Гб ОЗУ - это даже по меркам нынешней линухи так_себе..
    Ну какого черта они хотя бы 8 Гб "чип" не могут "налепить".. аппарат же все равно смотрится толсто, криво и громоздко.. так, хотя бы, действительно интересным был бы и немного компенсировал свою громоздкость..
     
     
  • 4.23, alex (??), 13:39, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Прилепить могут всё что угодно, только доступно будет всё-равно 3 Гб. Это ограничение процессора Allwinner A64.
     
  • 4.24, Сишник (?), 13:39, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой смысл? Оно даже в меню настроек лагает.
     
     
  • 5.85, Lex (??), 19:41, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну дык контора именует это «рабочей станцией».
    Вот и понять всё никак не могу, ну почему, черт возьми, нельзя поискать что-то, что поддерживает больше памяти, как будто ОЗУ - самая дорогая часть телефона и ПК и её просто нереально дмотят( когда планка хорошей новой и с гарантией DDR4 3ГГц 16Гб уже сейчас можно купить в розницу за 3,5 тыс руб )

    Не, я в курсе, что у проца могут быть ограничения.. но это на какой-то абсурд похоже в нынешнее время( типа экономии на спичках. Одна-две «лишних» линии адресации памяти - и лепи гигабайты оперативки на плату ).

    Ну либо проц - чисто под встройку.. а холодильнику или стиралке 8+ Гб ОЗУ в общем-то без надобности

     
     
  • 6.90, iPony129412 (?), 20:05, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Смысл?
    Тут главная проблема - это софт. Сменив ОЗУ с 3 ГБ до 8 ГБ - ничего не добьёшься.
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:54, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >съёмным аккумулятором 3000mAh, аппаратно отключаемыми компонентами LTE/GNSS, WiFi, микрофоном и динамиками

    В каком это ultra low такое бывает?

     
     
  • 3.30, Артёмъ (?), 14:05, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    любой дешман от сяоми, где я тоже могу снять крышку и отключить антенки
     
     
  • 4.32, Аноним (27), 14:09, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А выключатели аппаратные?
     
     
  • 5.67, Qwerty (??), 16:51, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ох уж эти веруны в "аппаратное отключение"...
     
     
  • 6.83, Аноним (83), 18:54, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отверткой постукал, где надо - поковырял. В чем проблема?
     
     
  • 7.93, Michael Shigorin e2k (?), 20:46, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да то верун в винтель, не обращайте внимания (и не показывайте то фото Марика Сахаревича с заклеенной камерой, ага).
     

  • 1.19, Аноним (19), 13:29, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    На видео оно лагает и тормозит так, что нервы могут не выдержать даже у очень терпеливого и неприхотливого пользователя
     
     
  • 2.61, Аноним (-), 16:29, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Какие мы нежные :3
     

  • 1.22, InuYasha (??), 13:34, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Крутота! И по нормальной цене! Одного плюсика слишком мало для этой новости! (правда, дизайн аппарата - сасунго-гейфоновое УГ - но, наверное, так дешевле).
    И закономерный вопрос: как(ие) туда ставить приложения типа мессенджеров и пр.? Пригоден ли PinePhone для использования непрофессионалами?
     
  • 1.26, user (??), 13:47, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    HDMI - это к телевизору, а к монитору нужен DP.
     
  • 1.29, Аноним (29), 14:04, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >укомплектованной прошивкой с пользовательским окружением KDE Plasma Mobile

    А эта плазма умеет воскресать после падения (на десктопе плазма ежедневно падает)?

     
     
  • 2.36, ryoken (ok), 14:18, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >>на десктопе плазма ежедневно падает

    Что ж вы такое с ней делаете-то..?

     
  • 2.37, Michael Shigorin (ok), 14:21, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > (на десктопе плазма ежедневно падает)

    А что за дистрибутив?

     

  • 1.31, Аноним (29), 14:07, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Allwinner A64

    Не, спасибо, китайских зондов мне и без Allwinerа хватает в моём  "некитайском" телефоне (с китайскимим компонентами и прошивками и драйверами к ним, ведь обойтись без китайчины в современном мире нельзя).

     
     
  • 2.40, Аноним (40), 14:43, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ждёте мобилу на Эльбрусе?
     
     
  • 3.45, Аноним (44), 15:03, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Эльбрус разве открытый?
     
     
  • 4.87, Lex (??), 19:52, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А Эльбрус разве открытый?

    Что значит «открытый» и как анон в домашних условиях сможет удостовериться в отсутствии «зондов» при сохранении работоспособности устройства ?

    Сейчас даже некоторые микроконтроллеры в таких корпусах идут, что с виду и не определишь - что за чёрный кубик полтора на полтора миллиметра, коих на мобильных платах более чем дофига.. а кубик тот, при «правильных» сигналах, вдруг берет - и данные кому надо льёт и это даже при полной «открытости» и «безопасности» именно самого проца

     
  • 3.94, Michael Shigorin e2k (?), 20:48, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, не ждём пока (и не пилим).  Пишу с эльбруса, но в качестве десктопа.

    Сперва бы ноуты нормальные осилить, может, планшеты на 2с3 получится делать.  Мобила всё-таки ещё критичней по части массогабаритных и энергопотребления (софт-то с планшетом может сильно пересекаться, но и тот ещё тогда портировать надо или же писать).

     

  • 1.34, Аноним (34), 14:10, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    FreeBSD можно запустить?
     
     
  • 2.38, Michael Shigorin (ok), 14:23, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже, для нынешних младофряшников пора выпускать особые подгузники...

    Нет, ну вот какой смысл брать фряку, если вместо поисковика (не говоря уж про железку, исходники и двуручный рашпиль) спрашивать здесь?  Или у Горшенина ныть в комментариях -- "а где фря для этого вашего e2k"?

     
     
  • 3.49, наноним (?), 15:24, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да это просто троли с лора или с помойки.
    Ты же не первый раз в этих ваших интернетах, так зачем ведешься на очевидную толстоту?
     
  • 2.53, Аноним (52), 15:36, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В теории - да, A64 уже поддерживается в фряхе
     
  • 2.88, Lex (??), 19:54, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > FreeBSD можно запустить?

    Наверняка да, но в лучших традициях не будет работать вайфай, тачскрин, камера, интернет, смс и голосовые звонки

     

  • 1.39, Алик (?), 14:40, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Почему никто не задается таким вопросом, о перспективе оболочки в отсутствии экосистемы? Вы посмотрите на андроды, яблоки они тем и отличаться что там по умолчанию прикручен банкинг, облако и все такое прочее, а здесь это нет. Думаю, если на это внимание серьезные дяди не обратят, то все останеться на любителей(((
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 15:05, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У отважного месье доступ в банк с телефона? Аплодисменты.
    Облако - кто берет такой телефон сделает своё при нужде. Инструкции в гугле.
    Все такое прочее - вам без рекламы скучно, а без телеметрии не хватает внимания?
     
  • 2.57, Аноним (55), 15:55, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У тебя сейчас порвется шаблон, но когда вышел первый андроид у него тоже не было никакой экосистемы.
     
     
  • 3.68, Аноним (83), 16:51, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У андроида и сейчас нет никакой экосистемы. Есть приколоченные гугл-зонды, помойная яма гуглплей, фрагментация платформы и куча неподдерживаемых устройств уже в момент их выхода.

     
  • 3.78, iPony129412 (?), 17:50, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > но когда вышел первый андроид у него тоже не было никакой экосистемы.

    Типа того. Ну так сабжу сколько? лет пять.

     
  • 2.69, Аноним (83), 16:54, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделали просто потому что могли, разработчикам это было интересно.
    Зачем какие-то вопросы?)
     

  • 1.42, Аноним (42), 14:54, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Такая же хрень как и все линуксовые подделки
     
     
  • 2.58, Аноним (55), 15:56, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Датацентр из мобильников чем не применения?
     

  • 1.47, ALEKSANDR (?), 15:18, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Linux - няшка , яблоко - огрызок
     
     
  • 2.72, Аноним (83), 16:59, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На серверах может и няшка, на десктопе Linux действительно огрызок а не ОС.
     
     
  • 3.81, Аноним (-), 18:42, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет
     
  • 3.96, Michael Shigorin e2k (?), 20:50, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    W+M1?
     
  • 3.100, Аноним (100), 21:11, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На серверах может и няшка, на десктопе Linux действительно огрызок а не ОС.

    Доустанови программы, станет Ок.

     

  • 1.51, Аноним (51), 15:29, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Редакция с KDE дополнит ранее выпускаемые варианты смарфтона, поставляемые с postmarketOS, UBports/Ubuntu Touch и Manjaro.

    И опять линуксоиды наплодили 100500 разных мобильных дистрибутивов и готов поспорить на деньги (от 1000$ и выше) что ни один из них толком не рабочий

     
     
  • 2.97, Michael Shigorin e2k (?), 20:51, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где забрать мои 70 т.р.?  Давно применяю в быту Sailfish, да и Вы необязательно с огрызка пишете (или это реликтовая люмия была?).
     

  • 1.54, uis (ok), 15:47, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ещё-бы на pogo пины вывели-бы spi или изярнет, то вообще отлично
     
     
  • 2.60, Аноним (46), 16:12, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читаем внимательно
    "переходник USB Type-C для подключения к монитору (HDMI), сети (10/100 Ethernet), клавиатуре и мыши (два порта USB 2.0)"
    В комплекте
     
     
  • 3.105, uis (ok), 22:02, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Читаем внимательно
    > "переходник USB Type-C для подключения к монитору (HDMI), сети (10/100 Ethernet), клавиатуре
    > и мыши (два порта USB 2.0)"
    > В комплекте

    Так там usb. А я про встроенный в Allwinner GbE. И spi для модулей, а то i2c медленный.

     

  • 1.73, Аноним (-), 17:02, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Tor Browser там работает? Кто-то ставил? - Напишите пожалуйста.
     
  • 1.74, user90 (?), 17:02, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очешуенное демо-видео!! Не ну пля, могли бы что-то более адекватное вставить - это же презентация продукта! А там кто-то тупо одним пальчиком экран мацает. Или это намек на "отзывчивость UI"?? Б-же, да это же дефолт, само собой разумеющееся)) Если бы там еще и гуй подвисал, то это было бы пробитием дна.

    Это критика подачи материала, а не самого девайса.

     
  • 1.75, Аноним (-), 17:18, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Заказал! Цена более чем демократичная на фоне аналогов.
     
  • 1.76, Аноним (76), 17:23, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как плазму мобайл на десктопо-планшет(х86) вкатить? На арчике поставить можно?
     
     
  • 2.89, Козлетто (?), 20:01, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В postmarketOS есть из коробки, да на х86 он тоже ставится https://wiki.postmarketos.org/wiki/Generic_x64_UEFI_device

    Или https://www.plasma-mobile.org/get/ тут по списку. Например KDE NEON

     

  • 1.80, Аноним (80), 18:40, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    emacs можно запустить?
     
     
  • 2.98, Michael Shigorin e2k (?), 20:53, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И где Вы там видите кнопки Esc, Meta, Alt, Ctrl, Shift? :)
     
     
  • 3.102, Аноним (100), 21:13, 16/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь их нет??? Подшаманят же клавиатуру?
     

  • 1.104, Аноним (104), 21:31, 16/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пздц, лагает ещё хуже андроида, когда уже эти испанские аутисты поймут, что кеды никому кроме 1.5 калек никому не упали.
     

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