Представлена редакция смартфона PinePhone с KDE Plasma Mobile

2.7 , leibniz ( ok ), 13:13, 16/11/2020 Официально? Наврятли. Заказать доставку вроде можно, по крайней мере на pine64.com для PINEPHONE Community Edition Manjaro в выпадающем списке есть Россия.

3.20 , Ted ( ? ), 13:30, 16/11/2020 Россия есть, но при выборе и нажатии Update пишет: "No shipping options were found for Saint-Petersburg, Saint-Petersburg, 199106, Russia."

4.52 , Аноним ( 52 ), 15:34, 16/11/2020 Лайфхак: заказывай по запчастям, выйдет на ~50$ дороже и может не дойти, зато сможешь заказать. :D А если серьёзно, то через форвардера, правда их надо поискать, ибо некоторые этот магазин блокируют :(

5.71 , Аноним ( 70 ), 16:55, 16/11/2020 > Лайфхак: заказывай по запчастям, выйдет на ~50$ дороже и может не дойти,

> зато сможешь заказать. :D А если серьёзно, то через форвардера, правда

> их надо поискать, ибо некоторые этот магазин блокируют :( -Грабр?..

2.8 , iPony129412 ( ? ), 13:13, 16/11/2020 А смысл? Кому надо, тот за $20 закажет.

Кому не надо - тому не надо...

2.56 , Аноним ( 55 ), 15:53, 16/11/2020 Точно нет, надо сначала оформить доступ к дырам, а этим КДЕ заниматься не будет.