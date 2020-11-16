Представлена редакция смартфона PinePhone с KDE Plasma Mobile

Сообщество Pine64 и проект KDE анонсировали скорое поступление в продажу редакции смартфона PinePhone KDE Community Edition, укомплектованной прошивкой с пользовательским окружением KDE Plasma Mobile. Редакция с KDE дополнит ранее выпускаемые варианты смарфтона, поставляемые с postmarketOS, UBports/Ubuntu Touch и Manjaro. Редакция смартфона PinePhone с KDE поступит в продажу 1 декабря и будет поставляться в вариантах с 2GB ОЗУ + 16GB eMMC и 3GB ОЗУ + 32GB eMMC + переходник USB Type-C для подключения к монитору (HDMI), сети (10/100 Ethernet), клавиатуре и мыши (два порта USB 2.0). Стоимость устройств составит 149 и 199 долларов.

Отмечаются также общесистемные улучшения программной начинки, которые перенесены в разные редакции прошивок. Подготовлены патчи для ядра Linux, улучшающие поддержку оборудования. Частота обновления экрана увеличена до 60 Hz (на 1/3 больше, чем было раньше), что позволило добиться более плавного вывода и лучшей реакции при вводе или операциях с сенсорным экраном. Улучшена работа в качестве карманной переносной рабочей станции, которую можно подключить к монитору и получить привычный рабочий стол с типовыми Linux-приложениями. Ускорен процесс возвращения из спящего режима при поступлении входящего вызова. Повышена надёжность работы с Bluetooth-устройствами. Значительно улучшено качество голосовых вызовов. Общее состояние платформы и телефонии оценивается как уже пригодное для повседневного использования





Дополнительно упомянуты значительные улучшения в платформе KDE Plasma Mobile, которая основана на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке Ofono и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland. Для обработки звука применяется PulseAudio.

В состав включены такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмотрщики изображений Koko и Pix, система ведение заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.

Среди недавних изменений в KDE Plasma Mobile можно выделить отображение эскизов приложений при переключении задач, модернизацию интерфейса панели задач, новый экран ввода PIN-кода для SIM-карты, режим быстрой настройки Bluetooth, кнопку для включения фонарика на Pinephone. Доработаны приложения KClock, KWeather, Alligator (RSS-клиент), QMLKonsole, Qrca (сканер QR-кодов) и Calindori (календарь-планировщик). Налажен корректный показ истории звонков в Dialer. Полностью переработано приложение Spacebar, в котором улучшен интерфейс, а для того чтобы не терять SMS/MMS при неактивном приложении реализован специальный фоновый процесс-обработчик. В конфигуратор добавлен новый модуль для настройки виртуальной клавиатуры Maliit. Предложены новые приложения: метроном для музыкантов Rattlesnake и matrix-клиент NeoChat (форк Spectral на базе libQuotient).

Напомним, что аппаратная начинка PinePhone рассчитана на использование заменяемых компонентов - большинство модулей не впаяно, а подключено через отсоединяемые шлейфы, что позволяет, например, при желании заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную. Устройство построено на четырёхъядерном SoC ARM Allwinner A64 c GPU Mali 400 MP2, оснащено 2 или 3 ГБ ОЗУ, 5.95-дюймовым экраном (1440×720 IPS), Micro SD (с поддержкой загрузки с SD-карты), 16 или 32 ГБ eMMC (внутренний), портом USB-C с USB Host и совмещённым видеовыходом для подключения монитора, 3.5 мм mini-jack, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 (A2DP), GPS, GPS-A, GLONASS, двумя камерами (2 и 5Mpx), съёмным аккумулятором 3000mAh, аппаратно отключаемыми компонентами с LTE/GNSS, WiFi, микрофоном и динамиками.

Кроме окружения KDE Plasma Mobile, для PinePhone развиваются загрузочные образы на базе postmarketOS, UBports, Maemo Leste, Manjaro, LuneOS, Nemo Mobile и частично открытой платформой Sailfish. Ведётся работа по подготовке сборок с NixOS. Программное окружение может быть загружено прямо с SD-карты без необходимости осуществлять перепрошивку.



