Редакция смартфона PinePhone с postmarketOS доступна для заказа

Сообщество Pine64 начало приём предзаказов на смартфон PinePhone postmarketOS Community Edition, укомплектованный прошивкой с мобильной платформой postmarketOS, базирующейся на Alpine Linux, Musl и BusyBox. Стоимость смартфона составляет 150 долларов. Дополнительно доступна для заказа более мощная модель PinePhone, которая дороже на $50, но поставляется с 3 ГБ ОЗУ вместо 2 ГБ и укомплектована в два раза более объёмным встроенным eMMC-накопителем (32 ГБ вместо 16 ГБ). Указанная модель пока поставляется только в комплекте с переходником USB Type-C для подключения к монитору (HDMI), сети (10/100 Ethernet), клавиатуре и мыши (два порта USB 2.0). Подразумевается, что указанная модель может применяться как карманная переносная рабочая станция, которую можно подключить к монитору и получить привычный рабочий стол с типовыми Linux-приложениями. Аппаратная начинка PinePhone рассчитана на использование заменяемых компонентов - большинство модулей не впаяно, а подключено через отсоединяемые шлейфы, что позволяет, например, при желании заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную. Устройство построено на четырёхъядерном SoC ARM Allwinner A64 c GPU Mali 400 MP2, оснащено 2 или 3 ГБ ОЗУ, 5.95-дюймовым экраном (1440×720 IPS), Micro SD (с поддержкой загрузки с SD-карты), 16 или 32 ГБ eMMC (внутренний), портом USB-C с USB Host и совмещённым видеовыходом для подключения монитора, 3.5 мм jack, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 (A2DP), GPS, GPS-A, GLONASS, двумя камерами (2 и 5Mpx), съёмным аккумулятором 3000mAh, аппаратно отключаемыми компонентами с LTE/GNSS, WiFi, микрофоном и динамиками. По умолчанию предлагается пользовательская оболочка Phosh, развиваемая компанией Purism для смартфона Librem 5 на основе технологий GNOME и Wayland. При желании пользователь может загрузить вариант прошивки с KDE Plasma Mobile, но чтобы не дублировать усилия при стабилизации postmarketOS Community Edition первичным окружением выбрано Phosh. Из особенностей прошивки отмечается применение нового инсталлятора, поддерживающего установку с шифрованием всех данных на накопителе (пароль для доступа к шифрованным разделам задаётся при первой загрузке). Интерфейс оптимизирован для сенсорных экранов небольшого размера и базируется на штатных технологиях GNOME или KDE, в зависимости от выбранной оболочки. Напомним, что целью проекта postmarketOS является обеспечение возможности использования GNU/Linux дистрибутива на смартфоне, не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок и не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии, задающих вектор развития. Окружение postmarketOS максимально унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет, все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на штатных пакетах Alpine Linux, который выбран как один из самых компактных и защищённых дистрибутивов. Ядро Linux собрано на основе наработок проекта linux-sunxi. Кроме postmarketOS, для PinePhone развиваются загрузочные образы на базе UBports, Maemo Leste, Manjaro, LuneOS, Nemo Mobile и частично открытой платформой Sailfish. Ведётся работа по подготовке сборок с NixOS. Программное окружение может быть загружено прямо с SD-карты без необходимости осуществлять перепрошивку.





