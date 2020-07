Редакция смартфона PinePhone с postmarketOS доступна для заказа

2.2 , Аноним ( 2 ), 22:09, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можешь раскрыть? Мне в техподдержке так и не объяснили почему.

3.4 , потому ( ? ), 22:30, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пользуешся челночным сервисом, делов то. При уплате смешной суммы тебе через границу перевезут любой девайс как личный.

4.9 , JL2001 ( ok ), 22:45, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пользуешся челночным сервисом, делов то. При уплате смешной суммы тебе через границу

> перевезут любой девайс как личный. какие есть такие фирмы по доставке, достойные доверия?

5.11 , Аноним ( 11 ), 22:55, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Пользуешся челночным сервисом, делов то. При уплате смешной суммы тебе через границу

>> перевезут любой девайс как личный.

> какие есть такие фирмы по доставке, достойные доверия? Грабр, например - проверено работает! 3.5 , Аноним ( 5 ), 22:31, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > We have been informed that we’re not allowed to ship devices with the encryption capabilities of the PineTab, PinePhone and Pinebook Pro into the Russian Federation. Shipping these devices could (and has multiple times in the past) lead to confiscation of the devices at the border by customs and even to being outright banned or barred from entering the country. 4.12 , Аноним ( 12 ), 22:58, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> We have been informed that we’re not allowed to ship devices with the encryption capabilities of the PineTab, PinePhone and Pinebook Pro into the Russian Federation. Shipping these devices could (and has multiple times in the past) lead to confiscation of the devices at the border by customs and even to being outright banned or barred from entering the country. Непонятно только это они "перестраховываются" или у них лично уже был опыт взаимодействия с местной таможней? 5.26 , Аноним ( 26 ), 23:57, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Все смартфоны имеют функцию шифрования.

2.15 , Аноним ( 15 ), 23:14, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – но ведь там нет хардварного шифрования искаропки, а только тот же набор что и на ведроидах/ябблах... или я чего то не понимаю?

3.28 , n80 ( ? ), 00:17, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Таможня имеет право попросить предъявить т.н. нотификацию на товар, имеющий функции шифрования. Для официально ввозимых ведроидов/яблок она уже заведомо сделана (и бумажка сделана на модель в целом), а если ввозишь что-то новое и лично для себя, нужно самому этим озаботиться. Вообще говоря, сейчас эта процедура очень сильно упрощена, так что ввезти нестандартный телефон/ноут легально можно. Но продавец может перестраховаться и просто отказаться посылать, даже если ему покажешь что уже получил эту бумажку. https://minprom.ru/uslugi/notifikaciya-fsb/

3.30 , Аноним ( 30 ), 01:00, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >нет хардварного шифрования искаропки Поясните, в честь чего такой законодательно-исполнительный ажиотаж вокруг аппаратного шифрования? Программное уже усё, сломали полностью? Или оно ужас ужас ужас какое тормозное?

2.16 , ним ( ? ), 23:15, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А если заказывать без предустановленной ОС просто как кусок железа?