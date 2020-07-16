Редакция смартфона PinePhone с postmarketOS доступна для заказа

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|2.2, Аноним (2), 22:09, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можешь раскрыть? Мне в техподдержке так и не объяснили почему.
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|3.4, потому (?), 22:30, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользуешся челночным сервисом, делов то. При уплате смешной суммы тебе через границу перевезут любой девайс как личный.
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|4.9, JL2001 (ok), 22:45, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пользуешся челночным сервисом, делов то. При уплате смешной суммы тебе через границу
> перевезут любой девайс как личный.
какие есть такие фирмы по доставке, достойные доверия?
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|5.11, Аноним (11), 22:55, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Пользуешся челночным сервисом, делов то. При уплате смешной суммы тебе через границу
>> перевезут любой девайс как личный.
> какие есть такие фирмы по доставке, достойные доверия?
Грабр, например - проверено работает!
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|3.5, Аноним (5), 22:31, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> We have been informed that we’re not allowed to ship devices with the encryption capabilities of the PineTab, PinePhone and Pinebook Pro into the Russian Federation. Shipping these devices could (and has multiple times in the past) lead to confiscation of the devices at the border by customs and even to being outright banned or barred from entering the country.
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|4.12, Аноним (12), 22:58, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> We have been informed that we’re not allowed to ship devices with the encryption capabilities of the PineTab, PinePhone and Pinebook Pro into the Russian Federation. Shipping these devices could (and has multiple times in the past) lead to confiscation of the devices at the border by customs and even to being outright banned or barred from entering the country.
Непонятно только это они "перестраховываются" или у них лично уже был опыт взаимодействия с местной таможней?
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|2.15, Аноним (15), 23:14, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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но ведь там нет хардварного шифрования искаропки, а только тот же набор что и на ведроидах/ябблах... или я чего то не понимаю?
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|3.28, n80 (?), 00:17, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Таможня имеет право попросить предъявить т.н. нотификацию на товар, имеющий функции шифрования. Для официально ввозимых ведроидов/яблок она уже заведомо сделана (и бумажка сделана на модель в целом), а если ввозишь что-то новое и лично для себя, нужно самому этим озаботиться. Вообще говоря, сейчас эта процедура очень сильно упрощена, так что ввезти нестандартный телефон/ноут легально можно. Но продавец может перестраховаться и просто отказаться посылать, даже если ему покажешь что уже получил эту бумажку.
https://minprom.ru/uslugi/notifikaciya-fsb/
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|3.30, Аноним (30), 01:00, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>нет хардварного шифрования искаропки
Поясните, в честь чего такой законодательно-исполнительный ажиотаж вокруг аппаратного шифрования? Программное уже усё, сломали полностью? Или оно ужас ужас ужас какое тормозное?
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|2.16, ним (?), 23:15, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А если заказывать без предустановленной ОС просто как кусок железа?
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|2.18, Аноним (-), 23:37, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Продукция бэкдорщиков не нужна.
Глупые бакланы не нужны. Для этих процыков народ запилил в майнлайне поддержку, без всяких бэкдоров. А юзать вендорский SDK от узкоглазых с инновационным ядром 4.4 (спасибо если не 3.19) и бэкдорами... нафиг нужно скажем дружно.
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|3.29, Аноним (30), 00:51, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто чипы производит - тот их и контроллирует. Исключений нет. И нет ни одной причины не внедрять бекдор, если по такой цене чипы с руками оторвут, будь в них хоть 100 бекдоров от 100 разных организаций - народу плевать на бекдоры, им демпинговые цены подавай. А ты продолжай себя утешать тем, что используешь сторонее ядро.
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|4.32, Аноним (-), 01:22, 17/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кто чипы производит - тот их и контроллирует. Исключений нет.
Одноклеточным может и невдомек, но в этом мире не все так просто как вы вообразили. У этих чипов из вендорского кода только небольшой бутром, достаточно скромного размера чтобы его проанализировать. И кроме того - пнув "юзерский" загрузчик он навсегда отваливает в туман, отдав инициативу юзеровскому коду.
После этого остается наш код 1 на 1 с обычным ARMовским ядром и мелкий китаезный стартап не настолько крут чтобы там что-то патчить. Они и это и так еле склеили с кой-как налицензироваными блоками и койкак накорябали дрова левой пяткой - по другому узкоглазые не умеют. Те которые умеют лучше - в майнлайн комитят (rockchip, huawei). А там код до комитов видите ли еще и читают и откровенный фуфел все же не проходит.
> И нет ни одной причины не внедрять бекдор, если по такой цене чипы с руками оторвут
И как этот бэкдор выглядит, например? Я не верю в страшные бабушкини сказки, только в технически обоснованные аспекты.
Кроме того, есть еще следствия из halting problem, суть которых можно описать так: бэкдор не может предусмотреть все действия с чипом. Поэтому всегда возможны сценарии когда бэкдор не сможет нанести никакого урона, при всем на то обратном желании у атакующей стороны. Просто потому что обладатель чипа поюзал его как-то иначе чем предусмотрено.
> А ты продолжай себя утешать тем, что используешь сторонее ядро.
Я буду продолжать верить в рациональный подход к безопасности систем, а не абстрактные сказки.
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|2.19, Аноним (-), 23:38, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Я правильно понимаю что андроид приложения на нем не заведутся ?
Для них вы можете купить что угодно в ближайшем ларьке.
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|2.13, A.Stahl (ok), 23:11, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Для тех кому хватает Андроида на рынке присутсвует огромное количество смартфонов на почти любой вкус.
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|2.20, Аноним (20), 23:40, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вообще круто, но все уже привыкли андроидным приложениям
Вот не надо тут за всех. Я не собираюсь привыкать к тормозному и ресурсожоркому троянизированному крапу. И одного меня уже достаточно для того чтобы заявление про "всех" стало логически-некорректным. С удовольствием станцую на могилке зеленого робота и приложений под него, имхо. Большего система тырящая на сервак гугла пароль от точки доступа по дефолту не заслуживает.
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|1.10, Аноним (11), 22:49, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Буквально сегодня смотрел обзор https://www.youtube.com/watch?v=lFELJ3E_-G4, занятная вещь за такие деньги, но ожидаемо работает там примерно консоль, ssh, а остальное как ктулху на душу положит.
Но я всей душёю болею за проект, как и за подобные ему, лишь бы не зажмурился, а развивался.
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|1.14, Аноним (15), 23:12, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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как оно в сравнении с 1.5 землекопами на убунту тач?
Визуально бунта выглядит гораздо более отполированой, но что насчет блобов под капотом? Все полностью свободно, или точно так же проприетарные дрова от ведроида через прослойку?
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|1.17, ним (?), 23:23, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Магаз упал! Ажиотаж! Всем не хватит! аааа Хватай кто успеет!
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|2.21, Аноним (20), 23:41, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Магаз упал! Ажиотаж! Всем не хватит! аааа Хватай кто успеет!
Ээээ, вы мне чего-нибудь оставьте?!
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|2.24, Корец (?), 23:55, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я бы заказал, если бы у него дизайн был более надёжный. Айфоноподобные устройства(с дисплеем наружу) не нужны по определению. Он же от первого падения разобьётся из-за выпуклого дисплея. Спасибо, нахавался.
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