Проект GloDroid развивает редакцию Android 10 для PinePhone, Orange Pi и Raspberry Pi

Разработчики из украинского подразделения компании GlobalLogic развивают проект GloDroid с редакцией мобильной платформы Android 10 из репозитория AOSP (Android Open Source Project) для платформ на основе процессоров Allwinner, поддерживаемых проектом SUNXI, а также для платформ Broadcom. Поддерживается установка на смартфон Pinephone, планшет Pinetab, платы Orange Pi Plus 2, Orange Pi Prime, Orange Pi PC/PC 2, Orange Pi 3, Orange Pi WIN и Raspberry Pi 4B.

Проект насколько это возможно пытается придерживаться исходного варианта Android, доступного в репозитории AOSP, обеспечивает поставку самой свежей версии Android и использует только открытые драйверы, включая драйверы для GPU и VPU. Готовых сборок пока нет - пользователю предлагается на основе предложенного руководства и скриптов собрать загрузочное окружение самостоятельно на основе кода Android 10.0 rev39, ядра Linux 5.3, u-boot 2019.10 и драйверов Mesa.

Ранее для плат Allwinner H3 и H2+ уже собирались сборки от проекта H3Droid, но они основывались на устаревшей ветке Android 4.4, несовместимой со многими современными Android-приложениями, и не обновлялись уже более года.



