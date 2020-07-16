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Проект GloDroid развивает редакцию Android 10 для PinePhone, Orange Pi и Raspberry Pi

16.07.2020 21:59

Разработчики из украинского подразделения компании GlobalLogic развивают проект GloDroid с редакцией мобильной платформы Android 10 из репозитория AOSP (Android Open Source Project) для платформ на основе процессоров Allwinner, поддерживаемых проектом SUNXI, а также для платформ Broadcom. Поддерживается установка на смартфон Pinephone, планшет Pinetab, платы Orange Pi Plus 2, Orange Pi Prime, Orange Pi PC/PC 2, Orange Pi 3, Orange Pi WIN и Raspberry Pi 4B.

Проект насколько это возможно пытается придерживаться исходного варианта Android, доступного в репозитории AOSP, обеспечивает поставку самой свежей версии Android и использует только открытые драйверы, включая драйверы для GPU и VPU. Готовых сборок пока нет - пользователю предлагается на основе предложенного руководства и скриптов собрать загрузочное окружение самостоятельно на основе кода Android 10.0 rev39, ядра Linux 5.3, u-boot 2019.10 и драйверов Mesa.

Ранее для плат Allwinner H3 и H2+ уже собирались сборки от проекта H3Droid, но они основывались на устаревшей ветке Android 4.4, несовместимой со многими современными Android-приложениями, и не обновлялись уже более года.

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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53381-glodroid
Ключевые слова: glodroid, android
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (-), 23:34, 16/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Но зачем? :) Для кЕтайских одноплатников ведроид и так есть.
     
  • 2, ilyafedin (ok), 23:40, 16/07/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    захотел избавиться от проприетарного гнета вендоров андроид-девайсов
    @
    купил пайнфон
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    мало - выбросил комп и купил Raspberry PI
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    мало - купил штук 5 Orange PI
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    ПОСТАВИЛ НА ВСЕ ДЕВАЙСЫ СЛАВЯНСКИЙ АНДРОИД
     
  • 3, Аноним (3), 23:42, 16/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Какой ещё Глодроид, так его и перетак?!
     
  • 4, Аноним (4), 00:22, 17/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Golodomroid
     
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