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Уязвимость в Android-прошивках Samsung, эксплуатируемая через отправку MMS

07.05.2020 11:30

В поставляемом в Android-прошивках Samsung обработчике изображений Qmage, встроенном в систему рендеринга графики Skia, выявлена уязвимость (CVE-2020-8899), позволяющая организовать выполнение кода при обработке в любом приложении изображений в форматах QM и QG (".qmg"). Для совершения атаки не требуется выполнение пользователем каких-либо действий, в простейшем случае достаточно отправить жертве MMS, email или сообщение в чате, содержащее специально оформленное изображение.

Предполагается, что проблема проявляется с 2014 года, начиная с прошивок, основанных на Android 4.4.4, в которые были добавлены изменения для работы с дополнительными форматами изображений QM, QG, ASTC и PIO (вариант PNG). Уязвимость устранена в обновлениях прошивок Samsung, выпущенных 6 мая. Основная платформа Android и прошивки от других производителей проблеме не подвержены.

Проблема была выявлена в ходе fuzzing-тестирования инженером из компании Google, который также доказал, что уязвимость не ограничивается крахом и подготовили рабочий прототип эксплоита, обходящего защиту ASLR и запускающего калькулятор через отправку серии MMS-сообщений на смартфон Samsung Galaxy Note 10+ под управлением платформы Android 10.

В показанном примере успешная эксплуатация потребовала примерно 100 минут для атаки и отправки более 120 сообщений. Эксплоит состоит из двух частей - на первой стадии для обхода ASLR выполняется определение базового адреса в библиотеках libskia.so и libhwui.so, а на второй предоставляется удалённый доступ к устойству через запуск "reverse shell". В зависимости от раскладки памяти определение базового адреса требует отправки от 75 до 450 сообщений.

Дополнительно можно отметить публикацию майского набора исправлений проблем с безопасностью для Android, в котором устранено 39 уязвимостей. Трём проблемам присвоен критический уровень опасности (детали пока не раскрываются):

  • CVE-2020-0096 - локальная уязвимость, позволяющая выполнить код при обработке специально оформленного файла);
  • CVE-2020-0103 - удалённая уязвимость в системе, позволяющая выполнить код при обработке специально оформленных внешних данных);
  • CVE-2020-3641 - уязвимость в проприетарных компонентах Qualcomm).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/netse...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Android, позволяющая удалённо выполнить код при включённом Bluetooth
  3. OpenNews: Уязвимость в драйвере v4l2, затрагивающая платформу Android
  4. OpenNews: Атака KNOB, позволяющая перехватить зашифрованный трафик Bluetooth
  5. OpenNews: Уязвимость в чипах Qualcomm, позволяющая атаковать Android-устройство через Wi-Fi
  6. OpenNews: Уязвимость в модификациях ядра, сделанных Samsung для повышения безопасности Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52896-samsung
Ключевые слова: samsung, android, security
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, x0r (??), 11:35, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    разорился на отправке MMS
     
     
  • 2.9, Сейд (ok), 11:56, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользуйся электронной почтой и чатами.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:06, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Тут как бы новость по уязвимость в MMS. Причём тут чаты?
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 13:09, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Читай внимательнее новость а не только заголовок, что за мода быть оленем.
     
     
  • 5.36, Аноним (18), 16:01, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что за мода быть злобным идиотом не умеющим в нормальное общение?
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:10, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MMS ки в пакет часто входят и нитко ими все равно не пользуется.
     

  • 1.2, And (??), 11:37, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Насколько трудно выкинуть ненужное (зарутовать и стереть), насколько трудно защититься от уязвимостей в ненужном (насколько вендор не может сразу делать, но запрещает стирать).
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:46, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    наколько набор букв, насколько поток сознания (насколько словесная диарея)
     
     
  • 3.27, Дегенератор (ok), 13:36, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    кожаным роботам тяжело не по шаблону мыслить
     

  • 1.3, КО (?), 11:40, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перепрошивка на Lineage надеюсь решает данную "проблему"(проблема ли?).
    Все эти уязвимости выполняются при условии знания номера телефона.
     
     
  • 2.5, Аноним (18), 11:46, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А каким образом это фикситься в Lineage? А то не понял
     
     
  • 3.6, ilyafedin (ok), 11:51, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну так самсунг форкнули либу и добавили своих форматов, а в линейке будет апстриманя, как в чистом андроиде (ну, или чисто андроидный форк)
     
  • 3.7, Cyanogen (?), 11:52, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В линейке это фиксится таким образом, что этой дыры нет в стоке, баг только у самсунга.
     
  • 3.8, анан (?), 11:52, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    её там нет
     
  • 3.11, Аноним (18), 12:14, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всем спасибо за ответы :)
     

  • 1.10, Fracta1L (ok), 12:02, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Очередная сиплюсплюсная дырень
     
     
  • 2.22, Аноним (20), 13:11, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это твоя любимая дырявая джава.
     
     
  • 3.28, Fracta1L (ok), 13:37, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > обработчике изображений Qmage, встроенном в систему рендеринга графики Skia
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:30, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >уязвимость в проприетарных компонентах Qualcomm

    шо, опять?

     
  • 1.13, Аноним (12), 12:32, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    мне вот интересно - а ту недавную хардварную дыру в сим картах, где через сервисные сообщения можно поиметь любой телефон в принципе - уже хоть где нибудь пофиксили?
     
     
  • 2.24, Аноним (20), 13:13, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Она ж хардверная. Как ее пофиксить? Да и зачем было ее так долго внедрять чтобы потом фиксить.
     
  • 2.32, anonimous (?), 15:33, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за уязвимость? Где почитать?
     
     
  • 3.34, Сейд (ok), 15:41, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Simjacker: https://4pda.ru/2019/09/14/361610
     
     
  • 4.37, anonimous (?), 16:05, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну готовых инструкций я не нашёл, значит опасаться кали школьников не стоит.
     
  • 4.39, anonimous (?), 16:09, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нашёл более подробные новости. Если коротко: дырка, которую может эксплуатировать только опсос или доверенные лица.
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:38, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Поэтому всегда шьюсь на кастом. Прошивки от вендоров глючное гавно с рекламой.
     
     
  • 2.17, Аноним (18), 13:05, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ещё лучше на Lineage. Переходи на нашу сторону
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 13:11, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще более глючная чем васяноподелки и кастом.
    Не видел прошивки стабильнее цианогена и прошивки глючнее линейки.
     
     
  • 4.23, Аноним (21), 13:12, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Офк от безопасности в линейке одно название (как впрочем и в остальных андройд прошивках без доставания бубна)
     
     
  • 5.25, Аноним (20), 13:14, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто смена вендорских дырок на васянские.
     
     
  • 6.29, Аноним (29), 14:47, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужного Васяна ещё найти надо
     
  • 4.38, Аноним (18), 16:08, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не видел прошивки стабильнее цианогена и прошивки глючнее линейки.

    Намёк на то, что раньше было лучше?

     

  • 1.15, Dzen Python (ok), 12:53, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опять? Сколько уж можно так позорно?
     
     
  • 2.16, Имя (?), 13:04, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сколько будут покупать, столько и можно.
     

  • 1.26, я в караоке (?), 13:24, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    j00ru эффективно свитчнулся на "андройд"
     
  • 1.30, Аноним (29), 14:48, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Где список моделей на которые прилетит обновление?
     
     
  • 2.31, anonimous (?), 15:30, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучше инструкцию как свой самсунг с помощью этой уязвимости рутануть.
     
     
  • 3.40, InuYasha (?), 16:10, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так именно поэтому эксплоиты и не выкладывают. Не потому что "бедных ползьзователей жалко", а потому что "богатых производителей бережём".
     

  • 1.33, Жёлтый Джек (?), 15:36, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Было в фильме "Воздушеый маршал" :)
     
  • 1.35, Аноним (35), 15:47, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На бирже ТЕЛЕ2 резко вырос спрос на MMS
     
  • 1.41, InuYasha (?), 16:23, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Решетень. Во времена дисковых телефонов с рукояткой такого не было!
    Выражение, на которое сработало предупреждение: 'Решет_'
    модерам надо что-то пересмотреть в своей жизни.
     
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