Уязвимость в Android-прошивках Samsung, эксплуатируемая через отправку MMS

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|4.19, Аноним (19), 13:09, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Читай внимательнее новость а не только заголовок, что за мода быть оленем.
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|5.36, Аноним (18), 16:01, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что за мода быть злобным идиотом не умеющим в нормальное общение?
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|2.20, Аноним (20), 13:10, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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MMS ки в пакет часто входят и нитко ими все равно не пользуется.
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|1.2, And (??), 11:37, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Насколько трудно выкинуть ненужное (зарутовать и стереть), насколько трудно защититься от уязвимостей в ненужном (насколько вендор не может сразу делать, но запрещает стирать).
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|2.4, Аноним (4), 11:46, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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наколько набор букв, насколько поток сознания (насколько словесная диарея)
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|1.3, КО (?), 11:40, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Перепрошивка на Lineage надеюсь решает данную "проблему"(проблема ли?).
Все эти уязвимости выполняются при условии знания номера телефона.
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|3.6, ilyafedin (ok), 11:51, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну так самсунг форкнули либу и добавили своих форматов, а в линейке будет апстриманя, как в чистом андроиде (ну, или чисто андроидный форк)
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|3.7, Cyanogen (?), 11:52, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В линейке это фиксится таким образом, что этой дыры нет в стоке, баг только у самсунга.
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|3.28, Fracta1L (ok), 13:37, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> обработчике изображений Qmage, встроенном в систему рендеринга графики Skia
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|1.13, Аноним (12), 12:32, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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мне вот интересно - а ту недавную хардварную дыру в сим картах, где через сервисные сообщения можно поиметь любой телефон в принципе - уже хоть где нибудь пофиксили?
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|2.24, Аноним (20), 13:13, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Она ж хардверная. Как ее пофиксить? Да и зачем было ее так долго внедрять чтобы потом фиксить.
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|4.37, anonimous (?), 16:05, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну готовых инструкций я не нашёл, значит опасаться кали школьников не стоит.
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|4.39, anonimous (?), 16:09, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нашёл более подробные новости. Если коротко: дырка, которую может эксплуатировать только опсос или доверенные лица.
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|1.14, Аноним (14), 12:38, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Поэтому всегда шьюсь на кастом. Прошивки от вендоров глючное гавно с рекламой.
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|3.21, Аноним (21), 13:11, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще более глючная чем васяноподелки и кастом.
Не видел прошивки стабильнее цианогена и прошивки глючнее линейки.
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|4.23, Аноним (21), 13:12, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Офк от безопасности в линейке одно название (как впрочем и в остальных андройд прошивках без доставания бубна)
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|4.38, Аноним (18), 16:08, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не видел прошивки стабильнее цианогена и прошивки глючнее линейки.
Намёк на то, что раньше было лучше?
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|3.40, InuYasha (?), 16:10, 07/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так именно поэтому эксплоиты и не выкладывают. Не потому что "бедных ползьзователей жалко", а потому что "богатых производителей бережём".
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|1.41, InuYasha (?), 16:23, 07/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Решетень. Во времена дисковых телефонов с рукояткой такого не было!
Выражение, на которое сработало предупреждение: 'Решет_'
модерам надо что-то пересмотреть в своей жизни.
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