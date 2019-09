Уязвимость в драйвере v4l2, затрагивающая платформу Android

3.15 , Аноним ( 15 ), 16:52, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Не обязательно.

У меня был Samsung S4 mini. Изначально там стоял Android 4.2, товарищи из Samsung выпустили обновление только до 4.4.

5.0 типа "не потянет".

Ага.

Поставил Cianogen / Linage и поднял версию Android до 7.1.2 (дальше maintainer забросил его поддержку).

Несмотря на то, что телефону было почти 4 года - он всё ещё довольно терпимо работал.

Сам андроид практически не тормозил, проблемы были с разжиревшим ПО и малым обьёмом RAM

4.31 , mumu ( ok ), 06:34, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У самсунга нет политики "типа не потянет". Там есть очень четкая политика - максимум одно мажорное обновление для бюджетников, максимум два мажорных обновления для флагманов. Всё. Сам с болью отказался от S7, хотя это был самый удобный для меня смартфон из всех, которыми я пользовался.

5.39 , Аноним ( 39 ), 07:27, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Откройте для себя Сяоми, и обновления до свежих ведроидов к вам будут прилетать долгое время.

6.44 , mumu ( ok ), 15:56, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сяоми не плох. Мацал их последний флагман. Но отсутствие оптической стабилизации, плохой автофокус, отсутствие разъема под наушники и посредственный экран решили не в его пользу.

5.42 , Johnny ( ?? ), 22:29, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что там такого в новом андроид андроиде нужного, что стоит отказываться от s7? Сидим на s7 не паримся

6.43 , mumu ( ok ), 11:11, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А что там такого в новом андроид андроиде нужного, что стоит отказываться от s7? Там вся версия 10-го Android практически целиком про безопасность. Мне как специалисту в этой области просто без вариантов её использовать. Это уже даже больше вопрос репутации.

3.16 , Анонимно ( ? ), 17:31, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Вы так говорите как-будто за всех производителей и за все устройства знаете информацию.

Это вообще плохой тон так вести диалог.

Сам принцип что телефон который снимают с поддержки не может быть обновлен своими силами дальше это со стороны производителей некрасивая история. Снял с поддержки - отдай рут.

4.19 , Аноним ( 19 ), 17:55, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только тут вина не производителей, а гугла. Он по ГМС лицензии не сертифицирует апдейты автоматом им за это деньги подавай и не маленькие и это за уже проданный товар за который прибыль может 2% от стоимости продажи. И никто из производителей в здравом уме этим не занимается. А гугл и рад.

3.17 , поле Name ( ? ), 17:36, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > старые андроиды и так хорошо рутились. начиная с 5 плохо

3.27 , DiabloPC ( ok ), 01:22, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На 808-м снапе + 3Gb ram тоже тормозить будет?

4.29 , Аноним ( 29 ), 04:42, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сейчас новые андроиды тормозят по I/O флеш памяти, старые телефоны не соответствуют текущим потребностям разжыревших приложений. Гугл камера 300мб, хром 200мб, карты 130мб бинарных данных которые нужно считать с флеш памяти, а потом ещё лучше и дольше держать кешированными в ОЗУ. К сравнению Твиттер, Дуо, телеграмм весят 80-50-30.

5.30 , Doctor ( ?? ), 06:32, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня тоже складывается чувство, что в стд приложухи в тихоря что-то непотребное вшили

6.37 , And ( ?? ), 12:52, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Растолстели в старости. )

5.32 , Anonymoustus ( ok ), 06:47, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ужасы какие! Попробуй Open Camera (1), Maps.me (2), Sleipnir (3), Opera. Не страдай.

1) https://opencamera.sourceforge.io/ 2) https://maps.me/ 3) https://en.wikipedia.org/wiki/Sleipnir_(web_browser)

5.33 , Аноним ( 33 ), 08:17, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это разводка для хомячков чтобы они покупали новые телефоны а ты на них ведешься.