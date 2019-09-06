Уязвимость в драйвере v4l2, затрагивающая платформу Android

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|1.1, Аноним (1), 12:43, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+29 +/–
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нужны подробности, хорошая штука для рутования старых андройдов на которые производители положили болт с поддержкой
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|2.6, ыы (?), 13:27, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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старые андроиды и так хорошо рутились.
какой смысл рутовать неподдерживаемый андроид если новых исходников на него все равно нет?
Есть желание бэкпортонуть 10 андроид на место 5,6 ?
Есть мнение что он там будет какбэ это сказать - притормаживать нехило так...
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|3.15, Аноним (15), 16:52, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Не обязательно.
У меня был Samsung S4 mini. Изначально там стоял Android 4.2, товарищи из Samsung выпустили обновление только до 4.4.
5.0 типа "не потянет".
Ага.
Поставил Cianogen / Linage и поднял версию Android до 7.1.2 (дальше maintainer забросил его поддержку).
Несмотря на то, что телефону было почти 4 года - он всё ещё довольно терпимо работал.
Сам андроид практически не тормозил, проблемы были с разжиревшим ПО и малым обьёмом RAM
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|4.31, mumu (ok), 06:34, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У самсунга нет политики "типа не потянет". Там есть очень четкая политика - максимум одно мажорное обновление для бюджетников, максимум два мажорных обновления для флагманов. Всё. Сам с болью отказался от S7, хотя это был самый удобный для меня смартфон из всех, которыми я пользовался.
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|5.39, Аноним (39), 07:27, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Откройте для себя Сяоми, и обновления до свежих ведроидов к вам будут прилетать долгое время.
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|6.44, mumu (ok), 15:56, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сяоми не плох. Мацал их последний флагман. Но отсутствие оптической стабилизации, плохой автофокус, отсутствие разъема под наушники и посредственный экран решили не в его пользу.
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|5.42, Johnny (??), 22:29, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что там такого в новом андроид андроиде нужного, что стоит отказываться от s7? Сидим на s7 не паримся
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|6.43, mumu (ok), 11:11, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что там такого в новом андроид андроиде нужного, что стоит отказываться от s7?
Там вся версия 10-го Android практически целиком про безопасность. Мне как специалисту в этой области просто без вариантов её использовать. Это уже даже больше вопрос репутации.
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|3.16, Анонимно (?), 17:31, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Вы так говорите как-будто за всех производителей и за все устройства знаете информацию.
Это вообще плохой тон так вести диалог.
Сам принцип что телефон который снимают с поддержки не может быть обновлен своими силами дальше это со стороны производителей некрасивая история. Снял с поддержки - отдай рут.
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|4.19, Аноним (19), 17:55, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только тут вина не производителей, а гугла. Он по ГМС лицензии не сертифицирует апдейты автоматом им за это деньги подавай и не маленькие и это за уже проданный товар за который прибыль может 2% от стоимости продажи. И никто из производителей в здравом уме этим не занимается. А гугл и рад.
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|4.29, Аноним (29), 04:42, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сейчас новые андроиды тормозят по I/O флеш памяти, старые телефоны не соответствуют текущим потребностям разжыревших приложений. Гугл камера 300мб, хром 200мб, карты 130мб бинарных данных которые нужно считать с флеш памяти, а потом ещё лучше и дольше держать кешированными в ОЗУ.
К сравнению Твиттер, Дуо, телеграмм весят 80-50-30.
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|5.30, Doctor (??), 06:32, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня тоже складывается чувство, что в стд приложухи в тихоря что-то непотребное вшили
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|5.33, Аноним (33), 08:17, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это разводка для хомячков чтобы они покупали новые телефоны а ты на них ведешься.
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|2.36, Joe B. (?), 12:42, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Моя догадка, что нужно направить камеру на изображение с определённым патерном.
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|1.4, kerneliq (ok), 13:03, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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И так замучали обновлениями. Каждые две недели прилетают.
Теперь ещё это...
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|2.38, And (??), 12:55, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но проблема в другом.
1 - С обновлениями изредка теряется функционал, за который ты заплатил (отобрать могут).
2 - Со временем теряется удобство (тормозит переразвитый софт на этом железе).
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|1.5, Sluggard (ok), 13:12, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Несмотря на то, что Google был уведомлен о проблеме в марте, исправление не было включено в сентябрьское обновление платформы Android.
Они ещё не закончили все свои дела с использованием этой уязвимости.
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|2.7, ыы (?), 13:30, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а какие это такие дела могут быть, если они и так полностью контролируют систему? даже когда вы этого активно не хотите...
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|4.25, Аноним (25), 22:07, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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плохо, что ничего не существует. librem обещают, пока только джва года ждём
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|1.22, axredneck (?), 19:16, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для эксплуатации уязвимости требуется локальный доступ злоумышленника к системе.
> злоумышленника
Теперь пользователь смартфона так называется?
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|2.23, Урри (?), 20:03, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конечно, ведь девайс не твой, он собственность гугла.
Тебе просто за деньги дали им попользоваться.
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|3.28, Аноним (28), 02:42, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фактически это так, но юридически -- нет, оборудование является собственностью купившего.
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|1.26, Аноним (26), 01:06, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-нибудь может объяснить? Почему в отличие от Qualcomm, к которому исправления у них расписаны каждый месяц, у MediaTek последнее обновление компонентов было аж в июне 2018. Они не используют специфичные драйвера и всё есть в ядре и соответственно тоже обновляются, они настолько никому не нужны, что никто не ищет уязвимости или их много и компании просто наплевать на их исправление.
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|2.34, Аноним (33), 08:21, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Объясняю ты хомяк и тебе впаривают маркетинговый булшит про обновления которые расписаны каждый месяц. А медиатек таким очковтирательством не занимается.
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|3.41, Aliech (ok), 18:58, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Объясняю ты хомяк и тебе впаривают маркетинговый булшит про обновления которые расписаны
> каждый месяц. А медиатек тебя просто крутил на своей маркетинговой модели. Ни обновлений ты не увидишь от них, ни обещаний.
Поправил до правдивого состояния
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