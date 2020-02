Уязвимость в модификациях ядра, сделанных Samsung для повышения безопасности Android

2.4 , IRASoldier_registered ( ok ), 23:08, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Яблофаги такое тоже хавали. И линуксоценители. И продолжат хавать все и всегда, ибо патчи пишут люди, а людям свойственно ошибаться по природе.

3.8 , rshadow ( ok ), 23:35, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > по природе Что за бред. Люди придумали математику. Можно писать код и ДОКАЗЫВАТЬ правильность исполнения математически.

Вопрос только в том насколько дорого это будет. Радуйтесь что все +/- в разумных пределах делается.

4.13 , Аноним ( 12 ), 00:16, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Можно писать код и ДОКАЗЫВАТЬ правильность исполнения математически. Для программ уровня hello world. Не взаимодействующих между собой. А для любой мало-мальски сложной системы проблема в том что там возможно зело дофига состояний :)

5.18 , rshadow ( ok ), 00:58, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Возможно дофига потратить времени и бабла. Поэтому и не делают. И правильно делают.

6.22 , Аноним ( - ), 01:36, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Дофига времени может оказаться почти синонимом бескончности. Зачем тебе программа после превращения твоего светила в красного карлика? :)

7.26 , тот_же_анон_только_с_мабилы ( ? ), 01:55, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В белого карлика. Солнце, пройдя стадию красного гиганта, сбросит внешнюю оболочку и превратится в белый карлик.

5.29 , Аноним ( 29 ), 05:25, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Для программ уровня hello world. Не взаимодействующих между собой. А для любой мало-мальски сложной системы проблема в том что там возможно зело дофига состояний :) Особенно при использовании классов в которых 90% функциональности не нужна. А так же многоуровневых абстракций. Парадокс в том, что пользователи самых непредсказуемых языков больше всех ратуют за безопасность.

4.21 , IRASoldier_registered ( ok ), 01:29, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Можно писать код и ДОКАЗЫВАТЬ правильность исполнения математически Это ты так толсто намекаешь, что пора переводить написание ОС начиная от ядра и заканчивая прикладным софтом на б-жественный Haskell? 5.36 , IdeaFix ( ok ), 07:21, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – на Scala

6.37 , IRASoldier_registered ( ok ), 07:42, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я б на это посмотрел, убийца Оберона, никак не меньше.

3.16 , Аноним ( 3 ), 00:48, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не спорю, люди ошибаются. Но Samsung впереди планеты всей (за исключением Apple) по пропихиванию зондированного хлама с огораживанием всей внутренней кухни от глаз пользователя. И это за цену выше аналогов от Asus, Sharp и Xiaomi, несмотря на то, что Samsung сам производит память, экраны и чипы для своих аппаратов. Один только счетчик прошивок и брак emmc на Galaxy SIII (флагман на тот момент) заставил меня отказаться раз и навсегда от их поделок. Но люди все берут их, несмотря на ухудшающуюся репутацию производителя. Чем это можно объяснить? Ведь с HTC и Meizu ситуация обратная. И где новости про дыры в Sony Xperia или Google Pixel?

4.20 , IRASoldier_registered ( ok ), 01:25, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И это за цену выше аналогов от Asus и Xiaomi ...при этом за цену существенно ниже аналогов от Apple, а качество сборки и софта повыше Asus (хотя Asus крепкие хорошисты в этом) и тем более - Xiaomi. Ты бы ещё про, прости Господи, Huawei упомянул... > заставил меня отказаться раз и навсегда от их поделок Дело вкуса. Заставьте себя отказаться раз и навсегда от попыток доказать окружающим, что именно ваш вкус и ваши потребности (как я понял, любитель рутования?) идеальны, а они бессознательные жеватели кактусов. > несмотря на ухудшающуюся репутацию производителя ...аппарат 2017 года в идеальном состоянии, удовлетворяет потребности в качестве плеера, читалки, мобильного браузера и очень даже годного фотоаппарата и видеокамеры. И это не флагман, а как бы бюджетная А-серия. Собсно в этом году прикупил А70, доволен как слон. 4.28 , iPony129412 ( ? ), 05:05, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но люди все берут их, несмотря на ухудшающуюся репутацию производителя. Чем это можно объяснить? Ведь с HTC и Meizu ситуация обратная. Я тоже перестал брать Samsung. Но поскакав по Android-пи понял, что везде весело.

Особенно про Meizu смешно — уж им то куда ухудшатся то...

3.39 , Аноним ( 39 ), 08:03, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так это же патч от самсунговцев, а эти товарищи - известные руко*опы. Единственное, что спасает продажи их устройств - известность бренда. В остальном в их поделиях вечно что-то отваливается и работает не так, как задумывалось.