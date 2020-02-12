Уязвимость в модификациях ядра, сделанных Samsung для повышения безопасности Android

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|1.1, Аноним (1), 22:59, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+21 +/–
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Ирония. Уязвимость в подсистеме, которая должна была бы повышать безопасность.
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|2.7, Аноним (7), 23:33, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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C#, .Net с этого же начинал ;) Главное, чтобы это была только уязвимость, а не намеренный бэкдор.
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|2.9, Аноним (9), 23:51, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это нормально. Уязвимости бывают также к патчах hardered на ядро Linux, а также патчах Grsecurity на него же. А также в SElinux, AppArmor, TOMOYO
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|3.33, Аноним (33), 06:58, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> hardered, Grsecurity, SElinux, AppArmor, TOMOYO
Прошу заметить, что всё это плацебо разрабатывается сторонними разработчиками, и не входит в ядро. Отсюда делаем неутешительный вывод: если это рeшето то на кой оно нужно?
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|4.35, Урри (?), 07:12, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не решeто, а баги.
Баги и ядре бывают. Тоже "на кой оно нужно"?
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|2.12, Аноним (12), 00:15, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про именно такие вещи и сказано что благими намерениями вымощена дорога в ад...
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|2.25, Аноним (25), 01:46, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Котшнаая должна предотвращать потерю контноля вендора над платформой. Не благодари.
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|2.38, Аноним (38), 08:02, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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- У вас дыра в безопасности.
- Ну хоть что-то у нас в безопасности.
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|1.3, Аноним (3), 23:04, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Тяп-ляп и в продакшн. Ничего, гнусмасохомяки тыквовизоры схавали, и этим не подавятся.
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|2.4, IRASoldier_registered (ok), 23:08, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Яблофаги такое тоже хавали. И линуксоценители. И продолжат хавать все и всегда, ибо патчи пишут люди, а людям свойственно ошибаться по природе.
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|3.8, rshadow (ok), 23:35, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> по природе
Что за бред. Люди придумали математику. Можно писать код и ДОКАЗЫВАТЬ правильность исполнения математически.
Вопрос только в том насколько дорого это будет. Радуйтесь что все +/- в разумных пределах делается.
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|4.13, Аноним (12), 00:16, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Можно писать код и ДОКАЗЫВАТЬ правильность исполнения математически.
Для программ уровня hello world. Не взаимодействующих между собой. А для любой мало-мальски сложной системы проблема в том что там возможно зело дофига состояний :)
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|5.18, rshadow (ok), 00:58, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Возможно дофига потратить времени и бабла. Поэтому и не делают. И правильно делают.
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|6.22, Аноним (-), 01:36, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дофига времени может оказаться почти синонимом бескончности. Зачем тебе программа после превращения твоего светила в красного карлика? :)
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|5.29, Аноним (29), 05:25, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Для программ уровня hello world. Не взаимодействующих между собой. А для любой мало-мальски сложной системы проблема в том что там возможно зело дофига состояний :)
Особенно при использовании классов в которых 90% функциональности не нужна. А так же многоуровневых абстракций. Парадокс в том, что пользователи самых непредсказуемых языков больше всех ратуют за безопасность.
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|4.21, IRASoldier_registered (ok), 01:29, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Можно писать код и ДОКАЗЫВАТЬ правильность исполнения математически
Это ты так толсто намекаешь, что пора переводить написание ОС начиная от ядра и заканчивая прикладным софтом на б-жественный Haskell?
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|3.16, Аноним (3), 00:48, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не спорю, люди ошибаются. Но Samsung впереди планеты всей (за исключением Apple) по пропихиванию зондированного хлама с огораживанием всей внутренней кухни от глаз пользователя. И это за цену выше аналогов от Asus, Sharp и Xiaomi, несмотря на то, что Samsung сам производит память, экраны и чипы для своих аппаратов. Один только счетчик прошивок и брак emmc на Galaxy SIII (флагман на тот момент) заставил меня отказаться раз и навсегда от их поделок. Но люди все берут их, несмотря на ухудшающуюся репутацию производителя. Чем это можно объяснить? Ведь с HTC и Meizu ситуация обратная. И где новости про дыры в Sony Xperia или Google Pixel?
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|4.20, IRASoldier_registered (ok), 01:25, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И это за цену выше аналогов от Asus и Xiaomi
...при этом за цену существенно ниже аналогов от Apple, а качество сборки и софта повыше Asus (хотя Asus крепкие хорошисты в этом) и тем более - Xiaomi. Ты бы ещё про, прости Господи, Huawei упомянул...
> заставил меня отказаться раз и навсегда от их поделок
Дело вкуса. Заставьте себя отказаться раз и навсегда от попыток доказать окружающим, что именно ваш вкус и ваши потребности (как я понял, любитель рутования?) идеальны, а они бессознательные жеватели кактусов.
> несмотря на ухудшающуюся репутацию производителя
...аппарат 2017 года в идеальном состоянии, удовлетворяет потребности в качестве плеера, читалки, мобильного браузера и очень даже годного фотоаппарата и видеокамеры. И это не флагман, а как бы бюджетная А-серия. Собсно в этом году прикупил А70, доволен как слон.
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|4.28, iPony129412 (?), 05:05, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но люди все берут их, несмотря на ухудшающуюся репутацию производителя. Чем это можно объяснить? Ведь с HTC и Meizu ситуация обратная.
Я тоже перестал брать Samsung. Но поскакав по Android-пи понял, что везде весело.
Особенно про Meizu смешно — уж им то куда ухудшатся то...
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|3.39, Аноним (39), 08:03, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так это же патч от самсунговцев, а эти товарищи - известные руко*опы. Единственное, что спасает продажи их устройств - известность бренда. В остальном в их поделиях вечно что-то отваливается и работает не так, как задумывалось.
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|1.10, vantoo (ok), 00:04, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если эту уязвимость можно использовать для получения рута, то это скорее фича.
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|2.17, Аноним (3), 00:57, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но лучше было бы без уязвимостей и с возможностью получения рута без плясок с бубном, как в старые добрые времена HTC HD2 и Nokia N9.
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|1.24, 4eburashk (?), 01:46, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Анализатор троянов производителя троянов обнаружил чужой троян в нашпигованой троянами системе? О! Как такое могло случиться?!
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|1.27, Аноним (27), 03:59, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И это самсунг. Страшно подумать сколько дыр в модификациях от xiaomi. Там вообще живого места от андроид не осталось.
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|1.30, Аноним (33), 05:48, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> и может использоваться для повышения своих привилегий и получения полного контроля за устройством
То есть по умолчанию у пользователей самсунгов нет полного контроля над __своим__ устройством? Так и запишем.
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|2.34, гугель (?), 07:05, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это НАШЕ устройство, раб!
Просто мерзский самсунг, как обычно, пытается воровать чужих рабов.
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|1.40, Аноним (40), 08:06, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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в февральском обновлении самсунг исправил это
SVE-2019-16132: Use after free and double free in PROCA
обновляйтесь скорее)
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