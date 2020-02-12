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Уязвимость в модификациях ядра, сделанных Samsung для повышения безопасности Android

12.02.2020 22:55

Исследователи безопасности из группы Zero, созданной компанией Google для предотвращения атак, совершаемых с использованием ранее неизвестных уязвимостей, выявили уязвимость в используемом компанией Samsung модифицированном варианте ядра Linux, применяемом в Android-прошивке смартфонов Galaxy A50. Проблема позволяет добиться перезаписи данных в памяти и может использоваться для повышения своих привилегий и получения полного контроля за устройством.

Примечательно, что уязвимость вызвана ошибкой в подсистеме PROCA (Process Authenticator), разработанной Samsung для повышения защищённости платформы Android. PROCA обеспечивает отслеживание подлинности процессов и их соответствие изначально запущенным исполняемым файлам. Проверка осуществляется на основе цифровой подписи, хранящейся в расширенных атрибутах файла.

Из-за логической ошибки не исключена ситуация, когда аутентифицированный процесс завершился, а с тем же PID создан другой процесс, и PROCA посчитает этот процесс аутентифицированным. Более того, в случае несоответствия отслеживаемого и реального состояний процесса возможно возникновение состояния гонки (race condition), при котором создаются условия для перезаписи других структур в памяти (исходный буфер в ядре оказывается освобождённым и на его месте находятся уже другие данные).

Исследователи смогли подготовить прототип эксплоита, способного читать и записывать любые данные в памяти ядра. Несмотря на включение в ядре Samsung механизмов защиты от эксплуатации уязвимостей, таких как CONFIG_RKP_KDP, полученная возможность чтения и записи может быть использована для извлечения конфиденциальных данных из кэша ФС. Например, в прототипе эксплоита продемонстрировано определение содержимого БД учётных записей /data/system_ce/0/accounts_ce.db, включающей токены аутентификации.

Проблема демонстрирует опасность необдуманной модификации ядра, код которого таит много подводных камней, и внесение изменений без рецензирования со стороны мэйнтейнеров ядра может привести к неожиданным проблемам, даже если модификации предназначены для реализации возможностей для повышения безопасности.

  1. Главная ссылка к новости (https://googleprojectzero.blog...)
  2. OpenNews: Pwnie Awards 2019: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
  3. OpenNews: Анализ использования фрагментов уязвимых библиотек в исполняемом коде
  4. OpenNews: Опубликован эксплоит для уязвимости в подсистеме vmacache ядра Linux
  5. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в WiFi-чипах Broadcom
  6. OpenNews: Google представил проект Zero, нацеленный на повышение защищённости Сети
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: android, samsung, security, kernel, linux
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  • 1.1, Аноним (1), 22:59, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +21 +/
    Ирония. Уязвимость в подсистеме, которая должна была бы повышать безопасность.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:33, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    C#, .Net с этого же начинал ;) Главное, чтобы это была только уязвимость, а не намеренный бэкдор.
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:51, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это нормально. Уязвимости бывают также к патчах hardered на ядро Linux, а также патчах Grsecurity на него же. А также в SElinux, AppArmor, TOMOYO
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 06:58, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > hardered, Grsecurity, SElinux, AppArmor, TOMOYO

    Прошу заметить, что всё это плацебо разрабатывается сторонними разработчиками, и не входит в ядро. Отсюда делаем неутешительный вывод: если это рeшето то на кой оно нужно?

     
     
  • 4.35, Урри (?), 07:12, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не решeто, а баги.
    Баги и ядре бывают. Тоже "на кой оно нужно"?
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:15, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про именно такие вещи и сказано что благими намерениями вымощена дорога в ад...
     
  • 2.25, Аноним (25), 01:46, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Котшнаая должна предотвращать потерю контноля вендора над платформой. Не благодари.
     
  • 2.32, Корец (?), 06:38, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ошибки в любом коде бывают же.
     
  • 2.38, Аноним (38), 08:02, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - У вас дыра в безопасности.
    - Ну хоть что-то у нас в безопасности.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:02, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ubuntu такие же дыры создает
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:14, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Про дыры из-за убунтовых патчей к ядру не слышал, но в утилите обработки крахов был эпический провал (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45716).
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 23:26, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52286
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:04, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Тяп-ляп и в продакшн. Ничего, гнусмасохомяки тыквовизоры схавали, и этим не подавятся.
     
     
  • 2.4, IRASoldier_registered (ok), 23:08, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Яблофаги такое тоже хавали. И линуксоценители. И продолжат хавать все и всегда, ибо патчи пишут люди, а людям свойственно ошибаться по природе.
     
     
  • 3.8, rshadow (ok), 23:35, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > по природе

    Что за бред. Люди придумали математику. Можно писать код и ДОКАЗЫВАТЬ правильность исполнения математически.
    Вопрос только в том насколько дорого это будет. Радуйтесь что все +/- в разумных пределах делается.

     
     
  • 4.13, Аноним (12), 00:16, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно писать код и ДОКАЗЫВАТЬ правильность исполнения математически.

    Для программ уровня hello world. Не взаимодействующих между собой. А для любой мало-мальски сложной системы проблема в том что там возможно зело дофига состояний :)

     
     
  • 5.18, rshadow (ok), 00:58, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Возможно дофига потратить времени и бабла. Поэтому и не делают. И правильно делают.
     
     
  • 6.22, Аноним (-), 01:36, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дофига времени может оказаться почти синонимом бескончности. Зачем тебе программа после превращения твоего светила в красного карлика? :)
     
     
  • 7.26, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 01:55, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В белого карлика. Солнце, пройдя стадию красного гиганта, сбросит внешнюю оболочку и превратится в белый карлик.
     
  • 5.29, Аноним (29), 05:25, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Для программ уровня hello world. Не взаимодействующих между собой. А для любой мало-мальски сложной системы проблема в том что там возможно зело дофига состояний :)

    Особенно при использовании классов в которых 90% функциональности не нужна. А так же многоуровневых абстракций. Парадокс в том, что пользователи самых непредсказуемых языков больше всех ратуют за безопасность.

     
  • 4.21, IRASoldier_registered (ok), 01:29, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно писать код и ДОКАЗЫВАТЬ правильность исполнения математически

    Это ты так толсто намекаешь, что пора переводить написание ОС начиная от ядра и заканчивая прикладным софтом на б-жественный Haskell?

     
     
  • 5.36, IdeaFix (ok), 07:21, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на Scala
     
     
  • 6.37, IRASoldier_registered (ok), 07:42, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я б на это посмотрел, убийца Оберона, никак не меньше.


     
  • 3.16, Аноним (3), 00:48, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не спорю, люди ошибаются. Но Samsung впереди планеты всей (за исключением Apple) по пропихиванию зондированного хлама с огораживанием всей внутренней кухни от глаз пользователя. И это за цену выше аналогов от Asus, Sharp и Xiaomi, несмотря на то, что Samsung сам производит память, экраны и чипы для своих аппаратов. Один только счетчик прошивок и брак emmc на Galaxy SIII (флагман на тот момент) заставил меня отказаться раз и навсегда от их поделок. Но люди все берут их, несмотря на ухудшающуюся репутацию производителя. Чем это можно объяснить? Ведь с HTC и Meizu ситуация обратная. И где новости про дыры в Sony Xperia или Google Pixel?
     
     
  • 4.20, IRASoldier_registered (ok), 01:25, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И это за цену выше аналогов от Asus и Xiaomi

    ...при этом за цену существенно ниже аналогов от Apple, а качество сборки и софта повыше Asus (хотя Asus крепкие хорошисты в этом) и тем более - Xiaomi. Ты бы ещё про, прости Господи, Huawei упомянул...

    > заставил меня отказаться раз и навсегда от их поделок

    Дело вкуса. Заставьте себя отказаться раз и навсегда от попыток доказать окружающим, что именно ваш вкус и ваши потребности (как я понял, любитель рутования?) идеальны, а они бессознательные жеватели кактусов.

    > несмотря на ухудшающуюся репутацию производителя

    ...аппарат 2017 года в идеальном состоянии, удовлетворяет потребности в качестве плеера, читалки, мобильного браузера и очень даже годного фотоаппарата и видеокамеры. И это не флагман, а как бы бюджетная А-серия. Собсно в этом году прикупил А70, доволен как слон.

     
  • 4.28, iPony129412 (?), 05:05, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но люди все берут их, несмотря на ухудшающуюся репутацию производителя. Чем это можно объяснить? Ведь с HTC и Meizu ситуация обратная.

    Я тоже перестал брать Samsung. Но поскакав по Android-пи понял, что везде весело.
    Особенно про Meizu смешно — уж им то куда ухудшатся то...

     
  • 3.39, Аноним (39), 08:03, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это же патч от самсунговцев, а эти товарищи - известные руко*опы. Единственное, что спасает продажи их устройств - известность бренда. В остальном в их поделиях вечно что-то отваливается и работает не так, как задумывалось.
     

  • 1.10, vantoo (ok), 00:04, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если эту уязвимость можно использовать для получения рута, то это скорее фича.
     
     
  • 2.17, Аноним (3), 00:57, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но лучше было бы без уязвимостей и с возможностью получения рута без плясок с бубном, как в старые добрые времена HTC HD2 и Nokia N9.
     

  • 1.11, Аноним (12), 00:14, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что такое, пчелы все-таки иногда побеждают мед? :)
     
  • 1.24, 4eburashk (?), 01:46, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Анализатор троянов производителя троянов обнаружил чужой троян в нашпигованой троянами системе? О! Как такое могло случиться?!
     
     
  • 2.31, Кек (?), 06:31, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол
     

  • 1.27, Аноним (27), 03:59, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И это самсунг. Страшно подумать сколько дыр в модификациях от xiaomi. Там вообще живого места от андроид не осталось.
     
  • 1.30, Аноним (33), 05:48, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > и может использоваться для повышения своих привилегий и получения полного контроля за устройством

    То есть по умолчанию у пользователей самсунгов нет полного контроля над __своим__ устройством? Так и запишем.

     
     
  • 2.34, гугель (?), 07:05, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это НАШЕ устройство, раб!

    Просто мерзский самсунг, как обычно, пытается воровать чужих рабов.

     

  • 1.40, Аноним (40), 08:06, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в февральском обновлении самсунг исправил это
    SVE-2019-16132: Use after free and double free in PROCA
    обновляйтесь скорее)
     

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