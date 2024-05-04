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Выпуск Wine 9.8 и Wine staging 9.8

04.05.2024 09:36

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.8. С момента выпуска 9.7 было закрыто 22 отчёта об ошибках и внесено 209 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 9.1.0.
  • В файлах, генерируемых с использованием языка описания интерфейса IDL (Interface Definition Language), задействованы компоненты, полностью поддерживающие выполнение в режиме интерпретации.
  • На платформах ARM улучшена поддержка RPC/COM.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Solid Edge, Microsoft Office 97 installer, Lotus Approach, gldriverquery.exe, Radiosure, SimSig, iZotope Product Portal Portal, VTFEdit, Across Lite, Falcon BMS, Corsair iCUE 4, HWMonitor 1.53, vcrun2008.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Battle.net launcher, Recettear.

Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 9.8, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 430 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 9.8 и vkd3d. Добавлен патч с реализацией метода ID3DXEffect::SetRawValue в Direct3D 9. Обновлены патчи vkd3d-latest, odbc-remove-unixodbc и ddraw-GetPickRecords.

В основной состав Wine перенесены 6 патчей, 5 из которых связаны с наращиванием функциональности реализации языка описания интерфейса WIDL (Wine Interface Definition Language), а один с обеспечением возможности сборки библиотеки stdole32.tlb с флагом "--oldtlb". Удалены патчи ntdll-CriticalSection, Pipelight и winex11-XEMBED, которые потеряли актуальность.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 9.7
  3. OpenNews: В Arch Linux улучшили совместимость c Windows-играми, запускаемыми в Wine и Steam
  4. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.11 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61114-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 10:18, 04/05/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/midl/-oi - куцое описание "полностью-интерпретируемого режима сериализации".
    https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/64923f3feead5ed89f00ccd124f8ac67e - сам патч
    https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/raw/master/tools/widl/widl.c - значительная часть исходника widlа. Ему бы не помешало быть переписнным на C++.
     
     
  • 2.7, Ivan_83 (ok), 11:44, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нафиг кресты, лучше сразу на LUA переписать, это реально выскоуровневый язык а не попытка натянуть сову от низкого уровня до выского.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:41, 04/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Круто, ждём Wine ME
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:01, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не надо!
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:28, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сложна, пояснишь шутку для миллениалов?
     
     
  • 3.9, Аноним (5), 11:52, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прекол в цифрах.
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:46, 04/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Ого, кто-то под вайном в 2024м году 97й офис открывать будет. Лучше уж полное погружение через qemu или dosbox-x.
     

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