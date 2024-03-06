Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.11 с реализацией Direct3D 12

Проект Wine опубликовал выпуск пакета vkd3d 1.11 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1. Библиотека libvkd3d поддерживает большую часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые сигнатуры, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямую (indirect) отрисовку, методы Clear*() и Copy*(). В libvkd3d-shader реализована трансляция байткода 4 и 5 моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, тесселяционные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой сигнатуры. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View). В новой версии: Добавлена начальная поддержка компиляции старого байткода Direct3D в промежуточное представление шейдеров SPIR-V.

В компилятор HLSL добавлена начальная поддержка компиляции профилей эффектов Direct3D ("fx_2_0", "fx_4_0", "fx_4_1" и "fx_5_0").

Добавлена экспериментальная поддержка компиляции промежуточного языка DXIL (DirectX Intermediate Language) в представление SPIR-V и ассемблерные инструкции шейдеров Direct3D.

В HLSL добавлена поддержка профилей "fx_2_0", "fx_4_0", "fx_4_1" и "fx_5_0", реализованы встроенные функции acos(), asin(), atan() и atan2(), обеспечена поддержка ресурсов "Buffer".

Добавлена оптимизация, выполняющая обновление дескрипторов в асинхронном режиме, которая может привести к ускорению приложений, обновляющих большое число дескрипторов в каждом кадре.

Обеспечено использование Vulkan-расширений VK_EXT_mutable_descriptor_type и VK_EXT_shader_viewport_index_layer для повышения эффективности работы с пулом дескрипторов и ускорения рендеринга массивов вершинных и тесселяционных шейдеров.

Добавлена поддержка программных интерфейсов ID3D12Device7 и ID3D12Resource2. В интерфейс ID3D12Device4 добавлен метод GetResourceAllocationInfo1().

Добавлена поддержка интерфейсов D3DReflect() и D3DDisassemble().

Реализованы проверочные запросы D3D12_FEATURE_D3D12_OPTIONS6 D3D12_FEATURE_D3D12_OPTIONS7, D3D12_FEATURE_D3D12_OPTIONS8, D3D12_FEATURE_D3D12_OPTIONS9, D3D12_FEATURE_D3D12_OPTIONS10, D3D12_FEATURE_D3D12_OPTIONS11, D3D12_FEATURE_D3D12_OPTIONS12, D3D12_FEATURE_D3D12_OPTIONS13.

Добавлены новые сборочные опции: VKD3D_SHADER_COMPILE_OPTION_FEATURE, VKD3D_SHADER_COMPILE_OPTION_FEATURE_INT64, VKD3D_SHADER_COMPILE_OPTION_FEATURE_FLOAT64, VKD3D_SHADER_API_VERSION_1_10 и VKD3D_SHADER_SPIRV_EXTENSION_EXT_VIEWPORT_INDEX_LAYER.

В функциях D3D12CreateDeviceVKD3D() и D3D12CreateDevice() задействованы Vulkan-расширения VK_KHR_android_surface, VK_KHR_wayland_surface, VK_KHR_win32_surface, VK_KHR_xlib_surface, VK_EXT_metal_surface и VK_MVK_ios_surface.



