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Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.11 с реализацией Direct3D 12

06.03.2024 11:19

Проект Wine опубликовал выпуск пакета vkd3d 1.11 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1.

Библиотека libvkd3d поддерживает большую часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые сигнатуры, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямую (indirect) отрисовку, методы Clear*() и Copy*(). В libvkd3d-shader реализована трансляция байткода 4 и 5 моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, тесселяционные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой сигнатуры. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View).

В новой версии:

  • Добавлена начальная поддержка компиляции старого байткода Direct3D в промежуточное представление шейдеров SPIR-V.
  • В компилятор HLSL добавлена начальная поддержка компиляции профилей эффектов Direct3D ("fx_2_0", "fx_4_0", "fx_4_1" и "fx_5_0").
  • Добавлена экспериментальная поддержка компиляции промежуточного языка DXIL (DirectX Intermediate Language) в представление SPIR-V и ассемблерные инструкции шейдеров Direct3D.
  • В HLSL добавлена поддержка профилей "fx_2_0", "fx_4_0", "fx_4_1" и "fx_5_0", реализованы встроенные функции acos(), asin(), atan() и atan2(), обеспечена поддержка ресурсов "Buffer".
  • Добавлена оптимизация, выполняющая обновление дескрипторов в асинхронном режиме, которая может привести к ускорению приложений, обновляющих большое число дескрипторов в каждом кадре.
  • Обеспечено использование Vulkan-расширений VK_EXT_mutable_descriptor_type и VK_EXT_shader_viewport_index_layer для повышения эффективности работы с пулом дескрипторов и ускорения рендеринга массивов вершинных и тесселяционных шейдеров.
  • Добавлена поддержка программных интерфейсов ID3D12Device7 и ID3D12Resource2. В интерфейс ID3D12Device4 добавлен метод GetResourceAllocationInfo1().
  • Добавлена поддержка интерфейсов D3DReflect() и D3DDisassemble().
  • Реализованы проверочные запросы D3D12_FEATURE_D3D12_OPTIONS6 D3D12_FEATURE_D3D12_OPTIONS7, D3D12_FEATURE_D3D12_OPTIONS8, D3D12_FEATURE_D3D12_OPTIONS9, D3D12_FEATURE_D3D12_OPTIONS10, D3D12_FEATURE_D3D12_OPTIONS11, D3D12_FEATURE_D3D12_OPTIONS12, D3D12_FEATURE_D3D12_OPTIONS13.
  • Добавлены новые сборочные опции: VKD3D_SHADER_COMPILE_OPTION_FEATURE, VKD3D_SHADER_COMPILE_OPTION_FEATURE_INT64, VKD3D_SHADER_COMPILE_OPTION_FEATURE_FLOAT64, VKD3D_SHADER_API_VERSION_1_10 и VKD3D_SHADER_SPIRV_EXTENSION_EXT_VIEWPORT_INDEX_LAYER.
  • В функциях D3D12CreateDeviceVKD3D() и D3D12CreateDevice() задействованы Vulkan-расширения VK_KHR_android_surface, VK_KHR_wayland_surface, VK_KHR_win32_surface, VK_KHR_xlib_surface, VK_EXT_metal_surface и VK_MVK_ios_surface.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 9.3 и бета-версия Proton 9.0
  3. OpenNews: Стабильный релиз Wine 9.0
  4. OpenNews: Кандидат в релизы Wine 9.0 и релиз vkd3d 1.10
  5. OpenNews: Опубликованы Wine 8.21, Wine staging 8.21 и VKD3D-Proton 2.11
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60739-vkd3d
Ключевые слова: vkd3d, wine, direct3d
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:41, 06/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    Матёрый гентушник который раньше wine-staging пилил теперь эту версию пилит. Похоже это и будет wine.
     
  • 3, нитгитлистер (?), 13:02, 06/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    это альтернатива вина или 1 из библиотек для вина?
     

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