Стабильный релиз Wine 9.0

2.80 , Аноним ( 72 ), 14:45, 17/01/2024 Установи какой-нибудь мод менеджер и заплачь.

3.96 , n00by ( ok ), 15:10, 17/01/2024 $ ./Vortex.exe

esync: up and running.

002c:fixme:winediag:loader_init wine-staging 9.0 is a testing version containing experimental patches.

...

0140:err:environ:init_peb starting L"C:\\windows\\syswow64\\iexplore.exe" in experimental wow64 mode

...

info: Game: Vortex.exe

info: DXVK: v2.3

... А что должно произойти?

4.101 , Аноним ( 72 ), 15:22, 17/01/2024 Рад за вас, с fomm мне так не везло.

3.100 , Аноним ( 34 ), 15:19, 17/01/2024 Играю в FNV и Skyrim регулярно, пользуюсь вортексом и Mod Organizer 2. Оба работают без проблем.

4.102 , Аноним ( 72 ), 15:24, 17/01/2024 Ок,значит это у меня руки из задницы.