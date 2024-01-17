Стабильный релиз Wine 9.0

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|3.45, Аноним (-), 13:50, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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какая разница? там через полтора года сервера вырубят. нужно быть очень глупым, чтобы играть во что-то от rockstar новее gta sa
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|2.71, n00by (ok), 14:26, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Скорее заведётся, чем нет. Всё основное принято, проверяйте.
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|1.2, Аноним (2), 12:27, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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>В состав интегрированы библиотеки FluidSynth 2.3.3, Musl 1.2.3 (только математические функции) и Zydis 4.0.0.
вон из профессии за bloatware.
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|2.7, Аноним (7), 12:39, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё правильно делают. Полагаться на системные библиотеки — это такое… Тот же SDL — это уже ходячий анекдот.
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|2.11, Аноним (-), 12:58, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так напиши нормальную библиотеку! Покажи этим неучам силу Анонима с пенька.
Если системные либы это глючное поделие на которое расчитывать нельзя, то да, придется брать сторонние.
Тебе ехать или шашечки (и борьбу за псевдооптимизацию софта)?
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|4.40, Аноним (-), 13:48, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1Tb ссд стоит 50 баксов.
Так что, да 640 гигабайт хватит)
Мы ж говорим про игры? Сколько там последние игрушки?
Киберпанк 70 GB (без длц), Baldur's Gate 3 - 150.
Всякие калл-оф-дюти тоже, думаю, под сотню.
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|5.67, Аноним (69), 14:17, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 1Tb ссд стоит 50 баксов.
SSD - не замена оперативе. И SSD изнашивается. А оригинальная цитата (которая видимо на самом деле не существовала, но крылатую фразу это ничем не портит) была как раз об оперативе.
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|6.76, Аноним (-), 14:31, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> SSD - не замена оперативе. И SSD изнашивается.
да, но в жизни все изнашивается, даже суставы))
Так что если беспокоиться об этом - то будет очень грустною
Но у меня ссдшка на 120 гигов жива до сих пор (9 лет), а терабайтный самсунг - у него за 5 лет по износу осталось 97%.
> А оригинальная цитата (которая видимо на самом деле не существовала, но крылатую фразу это ничем не портит) была как раз об оперативе.
Ну это был ответ на "640 гигабайт".
Сомневаюсь, что анонимный аффтор говорил про оперативку.
Но даже так. Планка ддр4 на 16 гигов начинается от 50 баксов.
Т.е. за цену той самой ссдшки можно купить 32 гига и этого хватит, ну практически, на любые игры.
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|7.93, Аноним (93), 15:05, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Так что если беспокоиться об этом - то будет очень грустно
Чтобы об износе не беспокоиться - не надо изнашивать быстроизнашиваемое. И не надо покупать быстроизнашиваемое. И не надо покупать изнашивающее быстроизнашиваемое. Но ты же покупаешь? Потому что у тебя тип личности такой. Вот из-за того, что такой тип личности ее только у тебя, производители мусора продолжают производить и продавать мусор, а не мусора не осталось.
>Но у меня ссдшка на 120 гигов жива до сих пор (9 лет), а терабайтный самсунг - у него за 5 лет по износу осталось 97%.
Зато когда сдохнет со всеми данными - будут у тебя незабываемые ощущения. Это если не бэкапишься в облако. Если бэкапишься в облако - будут другие ощущения. Но такому типу личности к ним не привыкать.
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|2.26, Аноним (-), 13:22, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> вон из профессии за bloatware.
А то что?) Ты напишешь еще один гневный пост?
Грозно потопаешь ножками?
Будешь ныть и оскорблять тех, кто что-то делает?
Это же опенсорс - или ты принимаешь участие в проекте и влияешь на его развитие (в терминальном случае форкаешь и правишь сам), или кушаешь то что для тебя приготовили другие.
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|1.3, Аноним (3), 12:28, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Для сборки PE-файлов на платформах, отличных от i386, теперь требуется наличие кросс-компилятора с поддержкой директив ".seh" для обработки исключений.
Не напомните, почему в MinGW32 SEH не поддерживается?
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|2.106, nobody (??), 15:35, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поддерживается, но только под 32 бита. И не поддерживает их ABI 32-битной винды, а не GCC.
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|1.6, Аноним (6), 12:33, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>интегрированы библиотеки
Бандленные либы конечно дерьмо собачье и ни слова хорошего сказать о разрабах нельзя, но уже можно выкинуть gmdls? Fluidsynth всегда работал через alsa, но программный gmdls не заменял. И в куче софта миди всё равно так и не удалось завести, а в другой куче из-за этого ломалось всё остальное.
>DirectShow
Уже работают видеовставки с WMV в MF? Или хотя бы с AVC через MF? Это весьма актуально, потому что MF уже лет 17 и directshow лет 20.
>GdiPlus
текстовые квесты перестанут наконец показывать слайдшоу? С 4 версией всё нормально было, а в 6 уже нереальные лаги. И да, я специально проверял, откат на 4 всё исправлял.
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|1.9, Аноним (-), 12:51, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> позволяющий использовать Wine в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11
Круто! Иксокапец приближается семимильными шагами.
Как только и любители игр переедут на вяленого, на иксах остануться самые упор(от|н)ые.
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|2.113, Аноним (113), 16:17, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда вяленый будет допилен до работоспособного состояния и обзаведётся хотя бы частью функционала X11, то оставаться на иксах не будет никакой нужды. Но если это когда-нибудь и свершится, то очень не скоро, а значит и переживать не о чем.
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|3.116, Аноним (-), 16:37, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вялиный уже готов к использованию.
То чего в нем нет - или лютая маргинальщина, которая нужна полуторам землекопам и на нее никогда не будут тратить время, или специфические запросы профессионалов, которые будут реализованы позже.
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|3.120, Аноним (120), 17:03, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Давай ты напишешь, какого "функционала X11" тебе не хватает.
Потом мы посчитаем, сколько вас таких "особенных".
А потом я смогу посоветовать тебе написать гневное письмо в лигу секусальных реформ, о том что твое меньшиство ущемляют.
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|1.10, birdie (ok), 12:57, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Поздравим пользователей obscure OS с выходом новой мажорной версии слоя эмуляции/трансляции "плохой" ОС, в которой есть и поддерживают stable API/ABI, в отличие от "свободного" Линукс.
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|1.16, Пряник (?), 13:03, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> не заслуживающие доверия игры для X11 могут шпионить за другими приложениями так как протокол X11 позволяет получить доступ ко всем событиям ввода и осуществить подстановку фиктивных нажатий клавиш
вот это больше всего напрягает в иксах
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|2.22, Аноним (-), 13:09, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Поэтому винда для игрушек у меня живет в виртуалке.
Но дидам пофиг, их если послушать - то у них только доверенные приложения (угу особенно игры).
В каждой теме про х11 начинают заливать, что это очень важная фича и без нее жить нельзя.
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|3.72, Аноним (72), 14:28, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чел,у тебя мания величия. Игры там под Винду делались как и их репаки. За пределами Опеннет про Иксы знают полтора землекопа которые тискать скриптики под 0.00000001 от 1% не будут.
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|4.81, Аноним (-), 14:46, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чел,у тебя мания величия.
Ты о чем? Естественно на опеннете, я говорю про дидов с опеннета.
Открой практически любую тему про "проект М перешел/начал переходить/собирается преходить на Вейланд" и сразу почувствуешь запах нафталина и старческое кряхтение.
Там тебе расскажут что сетевая д̶ы̶р̶я̶в̶о̶с̶т̶ь̶ прозрачность это лучшее изобретение человечества и без нее вейланд не работоспособный.
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|5.104, Аноним (104), 15:29, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> практически любую тему ... Вейланд
и тебе расскажут что надо в помойку выкинуть видимокарточку, а за одно и софт который тебе нужен сегодня во имя, типа, прогресса в светлом завтра...
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|6.119, Аноним (120), 16:58, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Что Никто у тебя копроиксы не отбирает - сиди и сам поддерживай в любимом дис... большой текст свёрнут, показать
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|3.85, Аноним (104), 14:56, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> то у них только доверенные приложения
не дид, но у меня wine живет во вторых иксах и запускается под другой учеткой... как и другие "не доверенные" приложения
переключается по ctrl+alt+F7 и ctrl+alt+F8
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|3.50, Аноним (-), 13:53, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Шинда сидит в своем qemu без доступа к сети и ограничено к диску.
Вероятность того, что зловред сможет выйти за пределы виртуалки через какую-то уязвимость конечно есть, но не слишком велика.
Так что пусть логит что хочет.
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|2.83, Аноним (104), 14:53, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> вот это больше всего напрягает в иксах
т.е. то не заслуживающие доверия игры могут спереть данные из других приложений и вообще любой файл который доступен твоей учетке тебя не напрягает, а некое гипотетическое "шпионство" напрягает...
Мамкины хацкеры такие мамкины...
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|3.90, Аноним (-), 14:59, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Т.к мы в теме про Вайн, то думаю речь идет про компьютерные игрушки, добытые под черным флагом, репаки с торрентов или майкрософт офис, как у анонов ниже в комментах (тоже крайне сомневаюсь, что он у них лицензионный).
А подцепить какую-то заразу с релизом любимой игрушки, будет очень неприятно.
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|4.95, Аноним (104), 15:10, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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делается отдельная учетка.
под этой отдельной учеткой запускаются отдельные иксы - толь 5 отдельных иксов.
программа из вторых иксов не может "шпионить" за программой в первых иксах.
переключается как между виртуальными консолями.
но мамкины хацкеры не знают что так можно сделать :)
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|5.115, Аноним (115), 16:27, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Спрошу у немамкиного нехацкера Правильно ли я тебя понимаю, что надо запускать к... большой текст свёрнут, показать
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|6.123, Аноним (121), 17:17, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> насчет потребления ресурсов
иксы + какой-нибудь icewm требует ресурсов меньше чем вкладка с опеннетом в современном браузере пожирает...
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|5.118, Пряник (?), 16:52, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как истинный паранойк планировал изучать SELinux/AppArmor на вешать профили на игрульки. Заодно видно будет куда игра сохранения пихает. Например, Undertale как-то отдельно сохраняет факт убиения Ториель.
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|2.103, Аноним (103), 15:26, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не баг, это фича.
Подстановку фиктивного ввода для написания ботов используют:
xdo mousemove --sync 400 300 click 1 mousemove restore
Да и кто, в здравом уме, будет играть в игры с рабочего ПК? Хотя бы пользователя отдельного заведёт, чтобы важные файлы от игр спрятать и от сохранений отделить.
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|3.117, Пряник (?), 16:39, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть предлагаешь отдельный ПК купить, чтобы играть? Гемор, занимает место, дорого. Остановимся на отдельном пользователе. Ещё можно хранить в зашифрованном файле с помощью luks.
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|2.126, jjklh (?), 18:25, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это никого не напрягает, кроме маркетологов из красношляпы и их безумных хомячков.
XACE существует сто лет в обед: https://www.x.org/releases/X11R7.5/doc/security/XACE-Spec.html
Но всем пох.
Пропатчить иксы чтоб по умолчанию ограничить доступ к другим окнам тоже не великое событие, вот POC: https://dec05eba.com/2021/09/19/x11-myth-x11-is-not-secure/
Но опять же, всем пох.
Никто в здравом уме не запускает потенциально шпионское ПО, способное лазить по диску, в сеть, копировать и менять конфиги, .ssh, .password-store, но при этом... о ужас... способно управлять еще и клавиатурой. Вот это уже перебор! xD
Взамен, как уже упоминали выше, у нас есть возможность расширять взаимодействие с иксами всяческими скриптами, и всевозможные wmctrl/xdo{tool}/wm-utils'ы тому прекрасный пример.
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|3.132, Аноним (-), 19:37, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> XACE существует сто лет в обед
и нигде то толком не работает
> myth-x11-is-not-secure
и чтобы он стал secure нужно попердолится и накатить патч...
Так это как раз доказывает что без пачтей он insecure!
> Никто в здравом уме не запускает потенциально шпионское ПО
А ты точно знаешь что ты скачал с трекера в очередном репаке игры.
Скачал, разумеется, только потому, что в твоем регионе игра недоступна, а не потому что ты жадный))
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|1.19, Пряник (?), 13:06, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Да, если кому-то нужно проверить работу любой программы без XWayland - просто удалите переменную окружения DISPLAY.
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|1.34, Аноним (34), 13:44, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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WoW64 - это божественно. Наконец не нужно танцевать с бубном как баран, собирая 32-битные вёрбы для старых игорей.
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|3.96, n00by (ok), 15:10, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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$ ./Vortex.exe
esync: up and running.
002c:fixme:winediag:loader_init wine-staging 9.0 is a testing version containing experimental patches.
...
0140:err:environ:init_peb starting L"C:\\windows\\syswow64\\iexplore.exe" in experimental wow64 mode
...
info: Game: Vortex.exe
info: DXVK: v2.3
...
А что должно произойти?
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|3.100, Аноним (34), 15:19, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Играю в FNV и Skyrim регулярно, пользуюсь вортексом и Mod Organizer 2. Оба работают без проблем.
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|1.52, Аноним (52), 13:54, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Осуществлён перевод всех модулей на интерфейс системных вызовов NT
Значит, всё, наконец-то префиксы перестанут жирнеть?
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|1.57, Ilya Indigo (ok), 13:58, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлен декодеровщик для видео в формате видеокодека Indeo IV50.
Но в игре realMYST видеоролики не отображаются и нужно по-прежнему устанавливать индио-кодеки, правда теперь это возможно сделать только через свежий winetricks.
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|3.99, Аноним (72), 15:18, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 8.10 норм,а в 8.21 и 9рк3 проблема. В 8.21 через winetricks устанавливается,но не работает норм. В 9 действительно мертво.
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|1.129, Аноним (129), 19:15, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я один наверно не понимаю кому нужна винда на линуксе? Ради игр, разработки и офисных программ? Если так нужна винда, то почему бы не поставить винду?
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|2.133, Аноним (72), 19:38, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если использовать из Стим,то разницы нет. Попердолиться со старыми играми с торрентов в Линукс это очень интересно. Игра становится намного вкусней.D
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