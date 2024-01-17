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Стабильный релиз Wine 9.0

17.01.2024 09:12

После года разработки и 26 экспериментальных версий представлен стабильный релиз открытой реализации Win32 API - Wine 9.0, который вобрал в себя более 7000 изменений. Из ключевых достижений в новой версии выделяется реализация архитектуры WoW64 для запуска 32-разрядных программ в 64-разрядном окружении, интеграция драйвера для поддержки Wayland, поддержка архитектуры ARM64, реализация API DirectMusic и поддержка смарткарт.

В Wine подтверждена полноценная работа 5336 (год назад 5266, два года назад 5156, три года назад 5049) программ для Windows, ещё 4397 (год назад 4370, два года назад 4312, три года назад 4227) программ прекрасно работают при дополнительных настройках и внешних DLL. У 3943 программ (год назад 3888, два года назад 3813, три года назад 3703) наблюдаются небольшие проблемы в работе, которые не мешают использованию основных функций приложений.

Ключевые новшества Wine 9.0:

  • Добавлен драйвер winewayland.drv, позволяющий использовать Wine в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11. Разработка нацелена на обеспечение работы чистого Wayland-окружения c поддержкой запуска Windows-приложений, не требующего установки пакетов, связанных с X11, что позволяет добиться более высокой производительности и отзывчивости игр за счёт исключения лишних прослоек. Использование чистого окружения Wayland для Wine также позволяет избавиться от проблем с безопасностью, свойственных X11 (например, не заслуживающие доверия игры для X11 могут шпионить за другими приложениями так как протокол X11 позволяет получить доступ ко всем событиям ввода и осуществить подстановку фиктивных нажатий клавиш).

    Драйвер отмечен как экспериментальный и находящийся в разработке, но, тем не менее, в нём уже имеется поддержка многих возможностей, таких как управление окнами, работа с несколькими мониторами, поддержка масштабирования вывода на экранах с высокой плотностью пикселей (high-DPI), работа с относительными координатами при отслеживании движения мыши и поддержка графического API Vulkan. По умолчанию драйвер не активен и для его включения следует добавить "wayland" в параметр реестра "HKCU\Software\Wine\Drivers" и убедиться в отсутствии выставления переменной окружения DISPLAY: 

    
    wine reg.exe add HKCU\\Software\\Wine\\Drivers /v Graphics /d x11,wayland
  • Осуществлён перевод всех модулей на интерфейс системных вызовов NT, вместо осуществления прямых вызовов между уровнями PE и Unix, что ознаменовало завершение многолетней работы по переводу всех DLL-библиотек на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable).
  • Продолжено развитие прослойки WoW64 (64-bit Windows-on-Windows), позволяющей выполнять 32-разрядные Windows-приложения в 64-разрядных Unix-системах. Во всех модулях, обращающихся к Unix-библиотекам, задействованы преобразователи системных вызовов WoW64 (thunk), позволяющие 32-разрядным модулям в формате PE обращаться к 64-разрядным Unix-библиотекам.

    Усовершенствован новый режим запуска WoW64, в котором 32-разрядный код выполняется внутри 64-разрядного процесса (в старом режиме WoW64 32-разрядные приложения запускались в 32-разрядных Unix-процессах). Добавлена поддержка применения нового режима WoW64 на платформе macOS. Так как в новом режиме WoW64 отмечаются отдельные недоработки, такие как отсутствие поддержки 16-разрядного режима, снижения производительности OpenGL и отсутствия поддержки расширения ARB_buffer_storage, он пока не включён по умолчанию и требует сборки с опцией "--enable-archs=i386,x86_64" в скрипте configure.

  • Добавлена возможность выполнения существующих исполняемых файлов Windows на системах с архитектурой ARM64. Реализована возможность сборки Wine для ABI ARM64EC (ARM64 Emulation Compatible) и поддержка загрузки модулей ARM64EC, применяемых для упрощения портирования на системы ARM64 приложений, изначально написанных для архитектуры x86_64, через предоставление возможности выполнения в окружении ARM64 отдельных модулей с кодом x86_64 при помощи эмулятора. Добавлена поддержка формата PE-файлов ARM64X, который позволяет загружать один исполняемый файл в процессах x64/Arm64EC и ARM64. Реализован интерфейс для эмуляции 32-разрядных систем x86, но библиотека с эмулятором пока не включена в основной состав Wine (для запуска x86-кода в окружении ARM64 можно использовать внешний эмулятор FEX).
  • Графическая подсистема
    • Драйвер PostScript переработан для поддержки spool-файлов в формате Windows, в которых хранятся данные о заданиях, выводимых на печать. Исключены прямые обращения к драйверу из Unix-окружения.
    • В темы оформления WinRT добавлена поддержка тёмного режима. В WineCfg добавлена настройка для включения тёмного оформления интерфейса.
    • В драйвер для графического API Vulkan добавлена поддержка спецификации Vulkan 1.3.272 (в Wine 8.0 поддерживался 1.3.237).
    • Проведена оптимизация функций библиотеки GdiPlus, позволившая увеличить производительность работы с графикой.
  • Direct3D
    • Обеспечена приостановка разбора многопоточного потока команд в условиях отсутствия обрабатываемых команд отрисовки, что позволяет снизить потребление энергии до уровня однопоточной обработки при выполнении программ, не занимающих всю полосу пропускания потока команд.
    • В Direct3D 10 реализована поддержка дополнительных эффектов.
    • Внесены оптимизации производительности в код WineD3D и бэкенд, использующий графический API Vulkan.
    • В коде отрисовки на базе API Vulkan добавлена проверка возможностей, поддерживаемых устройством, и вывод приложению сведений о доступном уровне функциональности Direct3D.
    • Реализованы функции D3DXFillTextureTX и D3DXFillCubeTextureTX.
    • В классический бэкенд шейдеров OpenGL ARB добавлена поддержка определения теней при помощи расширения ARB_fragment_program_shadow.
    • В D3DXLoadMeshHierarchyFromX и похожие функции добавлена поддержка загрузки пользовательских данных при помощи интерфейса ID3DXLoadUserData.
  • Звук и видео
    • Предложена начальная реализация API DirectMusic. Добавлена поддержка коллекций, инструментов и образцов звуков в формате SoundFont. Добавлена поддержка эффекта Доплера. Реализованы тесты для проверки корректности реализации при работе секвенсора dmime и MIDI-синтезатора dmsynth.
    • Для использования в API DirectMusic встроена библиотека FluidSynth.
    • Реализована поддержка загрузки звуковых шрифтов (SoundFont - форматы для синтеза на основе сэмплов, используемые для воспроизведения MIDI-файлов) в форматах DLS1 и DLS2, а также в формате SF2, применяемом в Linux.
    • Добавлена возможность воспроизведения MIDI-контента при помощи библиотеки dmsynth, используя программный синтезатор FluidSynth и API DirectSound для вывода звука.
    • Добавлен декодировщик для видео в формате видеокодека Indeo IV50.
  • DirectShow
    • Реализован компонент DMO (DirectX Media Object) с декодировщиком формата WMV (Windows Media Video).
    • Добавлен фильтр захвата звука (DirectShow Audio Capture Filter).
    • В фильтр разделения потоков MPEG‑1 (DirectShow MPEG‑1 Stream Splitter) в дополнение к звуковым потокам добавлена поддержка потоков с видео и служебных потоков.
    • Реализован фильтр для декодирования видео в формате MPEG‑1 (DirectShow MPEG‑1 Video Decoder).
  • Устройства ввода
    • В DirectInput реализована поддержка маппинга действий (action maps), позволяющих привязать кнопки на игровом контроллере к определённым действиям в играх.
  • Интеграция с рабочим столом
    • Обеспечено экспортирование в основное пользовательское окружение привязок, позволяющих вызывать запускаемые под управлением Wine приложения в качестве обработчиков протоколов при открытии URL (например, запуск spotify.exe при открытии ссылок вида "spotify:user:spotify:playlist:848218482355482821").
    • Реализовано извлечение данных EDID (Extended Display Identification Data) с информацией о параметрах подключённого монитора, таких как название и модель устройства.
    • Предоставлена возможность закрытия окна рабочего стола, развёрнутого в полноэкранном режиме, используя кнопку "Exit desktop" в меню "Start".
  • Интернационализация
    • Расширена поддержка IME (Input Method Editors). Проведена работа по обеспечению совместимости с родными для Windows реализациями IME и улучшению интеграции с Linux IME.
    • Обеспечена генерация БД локалей в формате locale.nls из БД Unicode CLDR (Unicode Common Locale Data Repository) версии 44. Добавлена поддержка дополнительных локалей bew-ID, blo-BJ, csw-CA, ie-EE, mic-CA, prg-PL, skr-PK, tyv-RU, vmw-MZ, xnr-IN и za-CN.
    • Выполнен перевод интерфейса на грузинский язык. Обеспечены полные переводы для 16 языков, а частичные для 31 языка.
    • Таблицы символов Unicode обновлены до версии стандарта 15.1.0. Обновлена база часовых поясов.
  • Ядро (интерфейсы ядра Windows)
    • В качестве выдаваемой версии Windows по умолчанию определена Windows 10.
    • Для исполняемых файлов в формате PE реализована поддержка рандомизации адресного пространства (ASLR), но адреса загрузки кода в память пока полностью не рандомизированы.
    • Реализована поддержка слабо фрагментированной кучи (LFH, Low Fragmentation Heap), позволяющей повысить производительность операций выделения памяти.
    • В механизм выделения виртуальной памяти добавлена поддержка резервирования памяти (placeholder), позволяющая приложению зарезервировать определённую область виртуальной памяти для использования в будущем.
    • 64-разрядные загрузчики (loader и preloader) исполняемых файлов и библиотек собраны в формате PIE (Position-Independent Executables) для высвобождения части 32-разрядного адресного пространства.
    • Обеспечена корректная раскрутка стека (stack unwinding) для системных вызовов NT и пользовательских callback-вызовов.
  • Сетевые возможности
    • В движке MSHTML реализована поддержка механизма сборки мусора "Cycle Collection".
    • В MSHTML добавлена поддержка синхронного режима обработки запросов XMLHttpRequest.
    • В jscript.dll добавлена поддержка объекта WeakMap для работы с коллекцией пар ключ/значение, в которых ключ является объектом, к которому может быть прикреплено произвольное значение. Реализованы методы WeakMap.get(), WeakMap.delete(), WeakMap.clear() и WeakMap.has().
    • Браузерный движок Gecko обновлён до версии 2.47.4.
    • Реализована поддержка уведомлений об изменении состояния сетевого интерфейса.
  • Криптография и безопасность
    • В библиотеке Winscard.dll добавлена поддержка смарткарт, реализованная через системную библиотеку PCSClite.
    • В BCrypt добавлена поддержка протокола обмена ключами Диффи-Хеллмана.
    • Реализован пакет Negotiate, предоставляющий прослойку для использования интерфейса SSPI (Security Support Provider Interface) для обращения к провайдерам SSP (Security Support Provider).
  • Встроенные приложения
    • В отладчике Wine Debugger (winedbg) для дизассемблирования машинных инструкций X86 задействована библиотека Zydis.
    • В интерфейс WineCfg добавлена возможность выставления на 64-разрядных платформах старых версий Windows (до XP), что позволяет запускать устаревшие приложения, используя режим WoW64.
    • Во всех встроенных графических приложениях реализован вывод информации об ошибках в отдельном диалоге, вместо их отображения в консоли.
    • В программе systeminfo обеспечен показ сведений из БД WMI (Windows Management Instrumentation).
    • Добавлено приложение klist для отображения тикетов Kerberos.
    • В приложении taskkill реализована возможность принудительного завершения дочерних процессов.
    • В утилиту start добавлен параметр "/machine" для выбора архитектуры, используемой при запуске гибридных исполняемых файлов, поддерживающих x86 и ARM.
    • Реализована большая часть функциональности программы tasklist.
    • Добавлена базовая реализация приложения findstr.
  • Инструменты для разработки
    • В утилите WineDump реализована возможность вывода содержимого файлов реестра Windows в формате REGF, а также показа данных для всех архитектур (x86/ARM64), включённых в гибридных PE-файлах.
    • В компиляторе IDL добавлена поддержка атрибутов "composable", "default_overload", "deprecated" и "protected".
    • Удалена библиотека libwine.so, которая была объявлена устаревшей в выпуске Wine 6.0 и давно не используется в Wine. Программы в формате ELF, собранные в старых версиях Wine (5.0 и старше) с libwine.so, для выполнения в Wine 9.0 требуют пересборки.
  • Встроенные библиотеки и внешние зависимости
    • В состав интегрированы библиотеки FluidSynth 2.3.3, Musl 1.2.3 (только математические функции) и Zydis 4.0.0.
    • Обновлены до новых версий компоненты Vkd3d 1.10, Faudio 23.12, OpenLDAP 2.5.16, LCMS2 2.15, LibMPG123 1.32.2, LibPng 1.6.40, LibTiff 4.6.0, LibXml2 2.11.5, LibXslt 1.1.38 и Zlib 1.3. Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 8.1.0.
    • В драйвере winewayland.drv в качестве внешних зависимостей задействована клиентская библиотека Wayland, а также библиотеки xkbcommon и xkbregistry.
    • Для поддержки смарткарт задействована внешняя библиотека PCSClite (в macOS - PCSC).
    • Для сборки PE-файлов на платформах, отличных от i386, теперь требуется наличие кросс-компилятора с поддержкой директив ".seh" для обработки исключений.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Стабильный релиз Wine 8.0
  3. OpenNews: Началось продвижение поддержки Wayland в основной состав Wine
  4. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.7 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 6.0
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 7.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60446-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (93) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 12:26, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, а под Wayland заведётся GТА 5?
     
     
  • 2.21, krutoi (?), 13:07, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GTA 5 и так работает под Линуксом на чистом X11, без Wayland-а
     
     
  • 3.45, Аноним (-), 13:50, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    какая разница? там через полтора года сервера вырубят. нужно быть очень глупым, чтобы играть во что-то от rockstar новее gta sa
     
     
  • 4.114, Аноним (114), 16:20, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    GTA 4 > GTA SA.
     
  • 2.71, n00by (ok), 14:26, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Скорее заведётся, чем нет. Всё основное принято, проверяйте.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:27, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    >В состав интегрированы библиотеки FluidSynth 2.3.3, Musl 1.2.3 (только математические функции) и Zydis 4.0.0.

    вон из профессии за bloatware.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:39, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё правильно делают. Полагаться на системные библиотеки — это такое… Тот же SDL —  это уже ходячий анекдот.
     
     
  • 3.49, Аноним (-), 13:52, 17/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
     
  • 4.55, Аноним (7), 13:57, 17/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 5.61, Аноним (61), 14:07, 17/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 6.66, Аноним (7), 14:16, 17/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 7.69, Аноним (69), 14:19, 17/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 3.125, Аноньимъ (ok), 18:24, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Flatpak тянет больше чем вайн. Так то.
     
  • 2.8, Lost Inside (ok), 12:42, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Го в корпоративный сегмент за bloatware

    Fixed.

     
  • 2.11, Аноним (-), 12:58, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так напиши нормальную библиотеку! Покажи этим неучам силу Анонима с пенька.
    Если системные либы это глючное поделие на которое расчитывать нельзя, то да, придется брать сторонние.
    Тебе ехать или шашечки (и борьбу за псевдооптимизацию софта)?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 13:05, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    640 гигабайт пока-что хватит для всех.
     
     
  • 4.40, Аноним (-), 13:48, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1Tb ссд стоит 50 баксов.
    Так что, да 640 гигабайт хватит)

    Мы ж говорим про игры? Сколько там последние игрушки?
    Киберпанк 70 GB (без длц), Baldur's Gate 3 - 150.
    Всякие калл-оф-дюти тоже, думаю, под сотню.

     
     
  • 5.62, Аноним (61), 14:09, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Оставим игры детсадовцам.
     
  • 5.67, Аноним (69), 14:17, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1Tb ссд стоит 50 баксов.

    SSD - не замена оперативе. И SSD изнашивается. А оригинальная цитата (которая видимо на самом деле не существовала, но крылатую фразу это ничем не портит) была как раз об оперативе.

     
     
  • 6.76, Аноним (-), 14:31, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > SSD - не замена оперативе. И SSD изнашивается.

    да, но в жизни все изнашивается, даже суставы))
    Так что если беспокоиться об этом - то будет очень грустною
    Но у меня ссдшка на 120 гигов жива до сих пор (9 лет), а терабайтный самсунг - у него за 5 лет по износу осталось 97%.

    > А оригинальная цитата (которая видимо на самом деле не существовала, но крылатую фразу это ничем не портит) была как раз об оперативе.

    Ну это был ответ на "640 гигабайт".
    Сомневаюсь, что анонимный аффтор говорил про оперативку.

    Но даже так. Планка ддр4 на 16 гигов начинается от 50 баксов.
    Т.е. за цену той самой ссдшки можно купить 32 гига и этого хватит, ну практически, на любые игры.

     
     
  • 7.93, Аноним (93), 15:05, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Так что если беспокоиться об этом - то будет очень грустно

    Чтобы об износе не беспокоиться - не надо изнашивать быстроизнашиваемое. И не надо покупать быстроизнашиваемое. И не надо покупать изнашивающее быстроизнашиваемое. Но ты же покупаешь? Потому что у тебя тип личности такой. Вот из-за того, что такой тип личности ее только у тебя, производители мусора продолжают производить и продавать мусор, а не мусора не осталось.

    >Но у меня ссдшка на 120 гигов жива до сих пор (9 лет), а терабайтный самсунг - у него за 5 лет по износу осталось 97%.

    Зато когда сдохнет со всеми данными - будут у тебя незабываемые ощущения. Это если не бэкапишься в облако. Если бэкапишься в облако - будут другие ощущения. Но такому типу личности к ним не привыкать.

     
     
  • 8.110, Аноним (-), 16:03, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переход на личности - просто пук в лужу Как же не мусора не осталось если вот... текст свёрнут, показать
     
  • 4.111, Аноним (-), 16:08, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне не хватает, пришлось апгрейдить
    https://i.imgur.com/S0M1RjJ.jpeg
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:06, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    “Вон и профессии» охохо
     
  • 2.26, Аноним (-), 13:22, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > вон из профессии за bloatware.

    А то что?) Ты напишешь еще один гневный пост?
    Грозно потопаешь ножками?
    Будешь ныть и оскорблять тех, кто что-то делает?

    Это же опенсорс - или ты принимаешь участие в проекте и влияешь на его развитие (в терминальном случае форкаешь и правишь сам), или кушаешь то что для тебя приготовили другие.

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:28, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Для сборки PE-файлов на платформах, отличных от i386, теперь требуется наличие кросс-компилятора с поддержкой директив ".seh" для обработки исключений.

    Не напомните, почему в MinGW32 SEH не поддерживается?

     
     
  • 2.106, nobody (??), 15:35, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживается, но только под 32 бита. И не поддерживает их ABI 32-битной винды, а не GCC.
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:33, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >интегрированы библиотеки

    Бандленные либы конечно дерьмо собачье и ни слова хорошего сказать о разрабах нельзя, но уже можно выкинуть gmdls? Fluidsynth всегда работал через alsa, но программный gmdls не заменял. И в куче софта миди всё равно так и не удалось завести, а в другой куче из-за этого ломалось всё остальное.

    >DirectShow

    Уже работают видеовставки с WMV в MF? Или хотя бы с AVC через MF? Это весьма актуально, потому что MF уже лет 17 и directshow лет 20.

    >GdiPlus

    текстовые квесты перестанут наконец показывать слайдшоу? С 4 версией всё нормально было, а в 6 уже нереальные лаги. И да, я специально проверял, откат на 4 всё исправлял.

     
  • 1.9, Аноним (-), 12:51, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > позволяющий использовать Wine в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11

    Круто! Иксокапец приближается семимильными шагами.
    Как только и любители игр переедут на вяленого, на иксах остануться самые упор(от|н)ые.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:07, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Как только

    https://store.steampowered.com/hwsurvey/

     
     
  • 3.23, Аноним (-), 13:11, 17/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.113, Аноним (113), 16:17, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда вяленый будет допилен до работоспособного состояния и обзаведётся хотя бы частью функционала X11, то оставаться на иксах не будет никакой нужды. Но если это когда-нибудь и свершится, то очень не скоро, а значит и переживать не о чем.
     
     
  • 3.116, Аноним (-), 16:37, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вялиный уже готов к использованию.
    То чего в нем нет - или лютая маргинальщина, которая нужна полуторам землекопам и на нее никогда не будут тратить время, или специфические запросы профессионалов, которые будут реализованы позже.
     
  • 3.120, Аноним (120), 17:03, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай ты напишешь, какого "функционала X11" тебе не хватает.
    Потом мы посчитаем, сколько вас таких "особенных".
    А потом я смогу посоветовать тебе написать гневное письмо в лигу секусальных реформ, о том что твое меньшиство ущемляют.
     

  • 1.10, birdie (ok), 12:57, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Поздравим пользователей obscure OS с выходом новой мажорной версии слоя эмуляции/трансляции "плохой" ОС, в которой есть и поддерживают stable API/ABI, в отличие от "свободного" Линукс.
     
  • 1.14, Шарп (ok), 13:02, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вау. Вайн и не минорщина. Такое только в високосный год.
     
     
  • 2.84, Аноним (84), 14:54, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такое раз в год
     

  • 1.16, Пряник (?), 13:03, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > не заслуживающие доверия игры для X11 могут шпионить за другими приложениями так как протокол X11 позволяет получить доступ ко всем событиям ввода и осуществить подстановку фиктивных нажатий клавиш

    вот это больше всего напрягает в иксах

     
     
  • 2.22, Аноним (-), 13:09, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Поэтому винда для игрушек у меня живет в виртуалке.

    Но дидам пофиг, их если послушать - то у них только доверенные приложения (угу особенно игры).
    В каждой теме про х11 начинают заливать, что это очень важная фича и без нее жить нельзя.

     
     
  • 3.72, Аноним (72), 14:28, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел,у тебя мания величия. Игры там под Винду делались как и их репаки. За пределами Опеннет про Иксы знают полтора землекопа которые тискать скриптики под 0.00000001 от 1% не будут.
     
     
  • 4.81, Аноним (-), 14:46, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чел,у тебя мания величия.

    Ты о чем? Естественно на опеннете, я говорю про дидов с опеннета.

    Открой практически любую тему про "проект М перешел/начал переходить/собирается преходить на Вейланд" и сразу почувствуешь запах нафталина и старческое кряхтение.
    Там тебе расскажут что сетевая д̶ы̶р̶я̶в̶о̶с̶т̶ь̶ прозрачность это лучшее изобретение человечества и без нее вейланд не работоспособный.

     
     
  • 5.104, Аноним (104), 15:29, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  практически любую тему ... Вейланд

    и тебе расскажут что надо в помойку выкинуть видимокарточку, а за одно и софт который тебе нужен сегодня во имя, типа, прогресса в светлом завтра...

     
     
  • 6.119, Аноним (120), 16:58, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что Никто у тебя копроиксы не отбирает - сиди и сам поддерживай в любимом дис... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.121, Аноним (121), 17:14, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что?!

    https://www.reddit.com/r/Kubuntu/comments/16toedv/nvidia_and_wayland/?rdt=3844

    давай начинай рассказ о необходимости смены видеокарточки, дистрибутива и DE для того чтоб прикоснуться к божественному вяленному...

     
     
  • 8.124, Аноним (-), 17:38, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже не собирался Просто сиди на старых кедах, смени убунту, не обновляйся Мне... текст свёрнут, показать
     
  • 8.131, Аноним (-), 19:33, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты бы хоть читай то, на что ссылку кидаешь Второе сообщение от автора жалобы ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.85, Аноним (104), 14:56, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > то у них только доверенные приложения

    не дид, но у меня wine живет во вторых иксах и запускается под другой учеткой... как и другие "не доверенные" приложения

    переключается по ctrl+alt+F7 и ctrl+alt+F8

     
     
  • 4.98, Аноним (-), 15:13, 17/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 3.87, Аноним (84), 14:58, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Диды в виндоигрульки не играют.
     
  • 2.33, Аноним (33), 13:38, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В шинде кейлогеры как-то по другому работают?
     
     
  • 3.50, Аноним (-), 13:53, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Шинда сидит в своем qemu без доступа к сети и ограничено к диску.
    Вероятность того, что зловред сможет выйти за пределы виртуалки через какую-то уязвимость конечно есть, но не слишком велика.
    Так что пусть логит что хочет.
     
  • 3.63, n00by (ok), 14:09, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Внедряются в адресное пространство процесса.
     
  • 2.83, Аноним (104), 14:53, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > вот это больше всего напрягает в иксах

    т.е. то не заслуживающие доверия игры могут спереть данные из других приложений и вообще любой файл который доступен твоей учетке тебя не напрягает, а некое гипотетическое "шпионство" напрягает...

    Мамкины хацкеры такие мамкины...

     
     
  • 3.90, Аноним (-), 14:59, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Т.к мы в теме про Вайн, то думаю речь идет про компьютерные игрушки, добытые под черным флагом, репаки с торрентов или майкрософт офис, как у анонов ниже в комментах (тоже крайне сомневаюсь, что он у них лицензионный).

    А подцепить какую-то заразу с релизом любимой игрушки, будет очень неприятно.

     
     
  • 4.95, Аноним (104), 15:10, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    делается отдельная учетка.
    под этой отдельной учеткой запускаются отдельные иксы - толь 5 отдельных иксов.
    программа из вторых иксов не может "шпионить" за программой в первых иксах.
    переключается как между виртуальными консолями.

    но мамкины хацкеры не знают что так можно сделать :)

     
     
  • 5.115, Аноним (115), 16:27, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спрошу у немамкиного нехацкера Правильно ли я тебя понимаю, что надо запускать к... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.123, Аноним (121), 17:17, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > насчет потребления ресурсов

    иксы + какой-нибудь icewm требует ресурсов меньше чем вкладка с опеннетом в современном браузере пожирает...

     
     
  • 7.127, Аноним (115), 18:28, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сколько меньше? Что там с остальными вопросами?
     
  • 5.118, Пряник (?), 16:52, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как истинный паранойк планировал изучать SELinux/AppArmor на вешать профили на игрульки. Заодно видно будет куда игра сохранения пихает. Например, Undertale как-то отдельно сохраняет факт убиения  Ториель.
     
     
  • 6.122, Аноним (121), 17:16, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну планировать это не интересно ;) надо реализовать %)
     
  • 2.103, Аноним (103), 15:26, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не баг, это фича.

    Подстановку фиктивного ввода для написания ботов используют:
      xdo mousemove --sync 400 300 click 1 mousemove restore

    Да и кто, в здравом уме, будет играть в игры с рабочего ПК? Хотя бы пользователя отдельного заведёт, чтобы важные файлы от игр спрятать и от сохранений отделить.

     
     
  • 3.117, Пряник (?), 16:39, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть предлагаешь отдельный ПК купить, чтобы играть? Гемор, занимает место, дорого. Остановимся на отдельном пользователе. Ещё можно хранить в зашифрованном файле с помощью luks.
     
  • 2.126, jjklh (?), 18:25, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это никого не напрягает, кроме маркетологов из красношляпы и их безумных хомячков.
    XACE существует сто лет в обед: https://www.x.org/releases/X11R7.5/doc/security/XACE-Spec.html
    Но всем пох.
    Пропатчить иксы чтоб по умолчанию ограничить доступ к другим окнам тоже не великое событие, вот POC: https://dec05eba.com/2021/09/19/x11-myth-x11-is-not-secure/
    Но опять же, всем пох.

    Никто в здравом уме не запускает потенциально шпионское ПО, способное лазить по диску, в сеть, копировать и менять конфиги, .ssh, .password-store, но при этом... о ужас... способно управлять еще и клавиатурой. Вот это уже перебор! xD

    Взамен, как уже упоминали выше, у нас есть возможность расширять взаимодействие с иксами всяческими скриптами, и всевозможные wmctrl/xdo{tool}/wm-utils'ы тому прекрасный пример.

     
     
  • 3.132, Аноним (-), 19:37, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > XACE существует сто лет в обед

    и нигде то толком не работает

    > myth-x11-is-not-secure

    и чтобы он стал secure нужно попердолится и накатить патч...
    Так это как раз доказывает что без пачтей он insecure!

    > Никто в здравом уме не запускает потенциально шпионское ПО

    А ты точно знаешь что ты скачал с трекера в очередном репаке игры.
    Скачал, разумеется, только потому, что в твоем регионе игра недоступна, а не потому что ты жадный))

     

  • 1.19, Пряник (?), 13:06, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, если кому-то нужно проверить работу любой программы без XWayland - просто удалите переменную окружения DISPLAY.
     
     
  • 2.74, n00by (ok), 14:29, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот так она "удаляется":

    DISPLAY= putty.exe

     

  • 1.34, Аноним (34), 13:44, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    WoW64 - это божественно. Наконец не нужно танцевать с бубном как баран, собирая 32-битные вёрбы для старых игорей.
     
     
  • 2.80, Аноним (72), 14:45, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Установи какой-нибудь мод менеджер и заплачь.
     
     
  • 3.96, n00by (ok), 15:10, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    $ ./Vortex.exe
    esync: up and running.
    002c:fixme:winediag:loader_init wine-staging 9.0 is a testing version containing experimental patches.
    ...
    0140:err:environ:init_peb starting L"C:\\windows\\syswow64\\iexplore.exe" in experimental wow64 mode
    ...
    info:  Game: Vortex.exe
    info:  DXVK: v2.3
    ...

    А что должно произойти?

     
     
  • 4.101, Аноним (72), 15:22, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рад за вас, с fomm мне так не везло.
     
  • 3.100, Аноним (34), 15:19, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Играю в FNV и Skyrim регулярно, пользуюсь вортексом и Mod Organizer 2. Оба работают без проблем.
     
     
  • 4.102, Аноним (72), 15:24, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ок,значит это у меня руки из задницы.
     

  • 1.52, Аноним (52), 13:54, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Осуществлён перевод всех модулей на интерфейс системных вызовов NT

    Значит, всё, наконец-то префиксы перестанут жирнеть?

     
  • 1.57, Ilya Indigo (ok), 13:58, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлен декодеровщик для видео в формате видеокодека Indeo IV50.

    Но в игре realMYST видеоролики не отображаются и нужно по-прежнему устанавливать индио-кодеки, правда теперь это возможно сделать только через свежий winetricks.

     
     
  • 2.128, Аноньимъ (ok), 18:28, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В протоне и WineGE - тоже не работает?
     
     
  • 3.130, Ilya Indigo (ok), 19:16, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В протоне и WineGE - тоже не работает?

    Не использовал никогда не то ни другое.

     

  • 1.64, Аноним (72), 14:15, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В 9rc3 была проблема с NET Framework 3.5sp1,решили?
     
     
  • 2.79, Аноним (72), 14:40, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там в mscore проблема.
     
  • 2.82, commiethebeastie (ok), 14:52, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно же как android 3, мертворожденное.
     
     
  • 3.99, Аноним (72), 15:18, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 8.10 норм,а в  8.21 и 9рк3  проблема. В 8.21 через winetricks устанавливается,но не работает норм. В 9 действительно мертво.
     

  • 1.65, Аноним (65), 14:15, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Контра пойдет на максималках?
     
     
  • 2.68, Аноним (68), 14:17, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У игр Valve есть нативные версии под линукс
     
     
  • 3.112, 12yoexpert (ok), 16:16, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    при чём здесь valve? про контру вопрос, не про counter strike
     
  • 2.78, Аноним (72), 14:40, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С ДхВК легко.
     
  • 2.91, Аноним (84), 15:02, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По максималке
     
  • 2.92, Аноним (20), 15:03, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
     

  • 1.70, Аноним (70), 14:25, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    microsoft office уже устанавливается без бубнов winetricks?
     
     
  • 2.88, Аноним (104), 14:58, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лет 15 как...
     

  • 1.75, Аноним (75), 14:30, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    MS Office 2016 заработал?
     
     
  • 2.86, Аноним (104), 14:57, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там нет "мультиканальный". 2010 наше все...
     
  • 2.89, Аноним (-), 14:58, 17/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.129, Аноним (129), 19:15, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я один наверно не понимаю кому нужна винда на линуксе? Ради игр, разработки и офисных программ? Если так нужна винда, то почему бы не поставить винду?
     
     
  • 2.133, Аноним (72), 19:38, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если использовать из Стим,то разницы нет. Попердолиться со старыми играми с торрентов в Линукс это очень интересно. Игра становится намного вкусней.D
     

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