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Стабильный релиз Wine 6.0

14.01.2021 23:56

После года разработки и 29 экспериментальных версий представлен стабильный релиз открытой реализации Win32 API - Wine 6.0, который вобрал в себя более 8300 изменений. Из ключевых достижений новой версии отмечается поставка базовых модулей Wine в формате PE, бэкенд на основе графического API Vulkan для WineD3D, новая реализация текстовой консоли, поддержка DirectShow и фреймворка Media Foundation.

В Wine подтверждена полноценная работа 5049 (год назад 4869) программ для Windows, еще 4227 (год назад 4136) программ прекрасно работают при дополнительных настройках и внешних DLL. У 3703 программ наблюдаются небольшие проблемы в работе, которые не мешают использованию основных функций приложений.

Ключевые новшества Wine 6.0:

  • Модули в формате PE
    • Базовые DLL-библиотеки, включая NTDLL, KERNEL32, GDI32 и USER32, переведены на использование формата исполняемых файлов PE (Portable Executable, применяется в Windows) вместо ELF. Применение PE решает проблемы с поддержкой различных схем защиты от копирования, осуществляющих сверку идентичности системных модулей на диске и в памяти.
    • Предложен новый механизм прикрепления Unix-библиотек к PE-модулям для организации обращения к Unix-библиотекам из PE-файлов при необходимости вызова функций, которые не могут быть обработаны через API Win32. Дополнительные Unix-библиотеки определяются по наличию файла с расширением "so" и имени как у PE-модуля (например, ntdll.so для ntdll.dll).
    • Прекращено связывание модулей Winelib с библиотекой libwine.so и отключена загрузка libwine.so во время выполнения. Из-за данного изменения потеряна обратная совместимость, т.е. модули собранные для Wine 6.0 не смогут загружаться в старых выпусках Wine. Библиотека libwine больше не используется в Wine 6.0, но продолжает поставляться для совместимости с модулями, собранными для старых версий Wine.
    • Реализована поддержка сборки PE-модулей с сохранением отладочной информации в отдельном файле, что позволяет сократить размер устанавливаемых файлов.
  • Графическая подсистема
    • Добавлена поддержка отрисовки дуг, эллипсов и скруглённых прямоугольников при помощи API Direct2D.
    • В базовый каталог Wine обеспечена установка стандартного цветового профиля sRGB для приложений, которые пытаются загрузить его напрямую.
    • Реализована возможность использования экранного драйвера null как нормального графического драйвера в условиях, когда можно обойтись без интерфейса пользователя.
    • В WindowsCodecs добавлена поддержка декодирования изображений в форматах DDS (DirectDraw Surface) и JPEG-XR, а также кодирования в формат GIF.
    • В драйвере Vulkan реализована поддержка спецификации графического API Vulkan 1.2.162. Обеспечено создание манифеста JSON и записи в реестре, используемых официальным загрузчиком Vulkan.
    • Улучшена реализация GdiPlus, в том числе появилась поддержка расширяющихся линий, дополнительных стилей штриховки и новых типов записей в meta-файлах.
  • Direct3D
    • Для WineD3D реализован экспериментальный движок отрисовки, осуществляющий трансляцию вызовов Direct3D 12 в графический API Vulkan. Для работы движка необходима библиотека libvkd3d-shader, осуществляющая поддержку трансляции байткода 4 и 5 моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, тесселяционные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой подписи. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View). Для включения движка отрисовки через API Vulkan следует установить переменную реестра Direct3D "renderer" в значение "vulkan".
    • Реализованы новые возможности Direct3D 11, такие как независимые состояния смешивания, смешивание по нескольким источникам, маски для MSAA (Multi-Sample Anti-Aliasing) и дополнительные запросы возможностей.
    • Для Direct3D 9 реализована поддержка режима мультисемплинг-сглаживания с учётом прозрачности (alpha-to-coverage).
    • Добавлена поддержка OpenGL-расширений EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled и ARB_buffer_storage.
    • Расширена база данных графических карт для Direct3D.
    • Добавлены новые настройки для ключей реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\Direct3D "renderer" (выбор бэкенда отрисовки "gl", "gdi", "no3d" или "vulkan") и "csmt" (управление многопоточной обработкой команд Direct3D). Удалён ключ "DirectDrawRenderer", вместо которого следует использовать "renderer".
  • D3DX
    • Предоставлена возможность отрисовки текста через интерфейс ID3DXFont.
    • Реализован интерфейс ID3D12ShaderReflection и функции получения параметров изображений, такие как 3DX10GetImageInfoFromMemory().
  • Ядро (интерфейсы ядра Windows)
    • Реализован режим совместимости с разными версиями Windows, позволяющий вернуть приложению требуемый номер версии Windows.
    • Добавлена поддержка отражения (mapping) файлов конфигурации в формате ini (win9x) в соответствующие параметры в реестре (NT).
    • Добавлены новые объекты и функции ядра NT, необходимые для работы систем античита, загружающих драйверы ядра.
    • Реализован драйвер NetIO.sys, который можно использовать для организации доступа к сети драйверов, защищённых от копирования
    • В ntdll добавлена поддержка AVX-регистров x86.
  • Интерфейс пользователя и интеграция с рабочим столом
    • В winex11.drv и обработчик настроек XRandR 1.4 добавлена поддержка режимов дисплея для разных ориентаций экрана.
    • Обеспечено единое представление графических адаптеров в API X11, OpenGL и Vulkan.
    • Реализована поддержка свойства _GTK_WORKAREAS для корректной раскладки элементов рабочего стола в многомониторных конфигурациях.
  • Устройства ввода
    • Добавлена поддержка устройств и сообщений RawInput, которые задействованы вместо низкоуровневых обработчиков в реализации DirectInput.
    • Добавлен драйвер ядра Windows для доступа к USB-устройствам, основанный на библиотеке LibUSB.
    • Реализовано сохранение истории изменения позиции мыши, которая необходима для более точного позиционирования в играх.
    • Добавлена возможность настройки маппинга кнопок на игровых контроллерах в SDL при помощи переменной окружения SDL_GAMECONTROLLERCONFIG.
    • Реализованы уведомления о подключении устройств Plug & Play.
  • Сетевые возможности
    • Браузерный движок Gecko обновлён до версии 2.47.2.
    • Реализован API WebSocket.
    • Улучшено информирование о местоположении ошибок при сбоях выполнения кода на JScript и VBScript;
    • Улучшена поддержка сервисов LDAP и Active Directory. Решены проблемы с компиляцией wldap32 на системах без установленной поддержки LDAP.
    • Добавлена начальная реализация сетевого драйвера NDIS.
    • Улучшена реализация механизма идентификации объектов OLE (OLE Moniker). В диалог привязки данных через OLE добавлена возможность настройки ODBC.
  • Криптография
    • В библиотеке BCrypt реализованы дополнительные алгоритмы, включая поддержку ключей DSA и шифра 3DES.
    • Добавлен и активирован по умолчанию криптопровайдер DSSENH, предоставляющий функции для хэширования и создания/проверки цифровых подписей с использованием алгоритмов SHA и DSS (Digital Signature Standard).
  • Текст и шрифты
    • Предложена новая реализация текстовой консоли, которая избавлена от зависимости от библиотеки curses. Обработчик консоли вынесен в отдельный процесс ConHost, а WineConsole переделана в обвязку над ConHost. Новая консоль поддерживает unix-подобные псевдоконсоли ConPTY, escape-последовательности, операций с окнами и возможность создания консольного окна в стиле wineconsole.
    • В DirectWrite для всех начертаний включены средства для работы с формами (shaping). Поддерживаются все типы подстановки глифов GSUB/GPOS.
    • В DirectWrite для увеличения производительности обеспечено прямое чтение из шрифта данных CMAP без обращения к общему кэшу и без создания объектов FreeType.
    • Операции инициализации шрифтов в GDI32 по возможности избавлены от обращения к FreeType для ускорения запуска. Повышена эффективность работы кэша реестра шрифтов.
    • Код для поддержки API Uniscribe в библиотеке USP10 перенесён в GDI32, по аналогии с тем, как это сделано в новых версиях Windows.
    • Предложена начальная версия шрифта Webdings.
  • Звук и видео
    • Существенно доработана реализация фреймворка Media Foundation, в котором появилась начальная поддержка компонентов Media Session, Streaming Audio Renderer (SAR), Video Renderer, EVR mixer, Topology Loader и Media Engine.
    • Предложена более полная реализация библиотеки AMStream (ActiveMovie Multimedia Streaming), в которой доступны полноценные средства для потокового вещания и управления частотой дискретизации.
    • В Video Mixing Renderer добавлена поддержка безоконного режима (windowless) и режима без отрисовки (renderless), возможность автоматической подгонки размера видео под размер окна, аппаратного ускорения преобразования цветового пространства и отображения рамки (letterboxing) вокруг содержимого для достижения корректного соотношения сторон.
    • Для вывода видео вместо GDI по умолчанию задействован компонент Video Mixing Renderer, при наличии соответствующей поддержки в Direct3D.
    • Добавлены фильтры DirectShow File Writer и DirectX Media Object (DMO) Wrapper. В фильтре захвата видео расширен вывод информации о форматах видео, размере и частоте кадров.
    • Добавлены новые функции в API Media Detector.
    • В фильтр-обвязку над GStreamer добавлена поддержка преобразования форматов видео и звука.
    • В Enhanced Video Renderer (EVR) реализована поддержка микширования через API DXVA2.
    • Добавлены звуковые библиотеки XACT3 Engine (Cross-platform Audio Creation Tool, xactengine3_*.dll), реализованные через FAudio.
  • Интернационализация
    • Данные Unicode приведены к соответствию спецификации Unicode 13.
    • Добавлена полная поддержка нормализации Unicode-строк.
    • Улучшена совместимость с Windows таблиц сопоставления символьных кодировок. Задействованы файлы с кодировками из набора Microsoft Open Specification. Удалены кодировки, которые отсутствуют в Windows.
    • Реализована генерация NLS-файлов для таблиц кодировок и добавлена возможность использования внешних таблиц для кодировок Unix.
    • Добавлена поддержка таблиц для сопоставления символов с учётом их лингвистического значения;
    • В компиляторе ресурсов wrc и утилите для управления ресурсами wmc улучшена поддержка UTF-8 и добавлена возможность использования внешних файлов NLS.
    • Улучшена поддержка доменных имён, содержащих символы национальных алфавитов (IDN, Internationalized Domain Names);
  • C Runtime
    • В библиотеках C runtime реализована вся необходимая поддержка программ в формате PE, позволившая исключить MinGW runtime из зависимостей.
    • Встроенные программы и Winegcc переведены на использование нового C runtime UCRTBase.
    • В C runtime добавлена поддержка локалей Windows, использующих кодировку UTF-8.
    • В C runtime добавлена встроенная реализация математических функций, основанная на коде из библиотеки Musl.
    • Переделан и избавлен от привязки к системной функции printf код вывода чисел с плавающей запятой.
  • Альтернативные платформы
    • Прекращена поддержка 32-разрядной архитектуры PowerPC, находившаяся в неработоспособном виде.
    • Добавлена поддержка обработки исключений и раскручивания стека на 32- и 64-разрядных системах ARM.
    • Добавлена начальная поддержка ARM64 для macOS на системах с новыми чипами Apple.
    • Для FreeBSD включены оптимизации для игнорирования регистра символов в именах файлов.
  • Инструменты для разработки / Winelib
    • Для совместимости с отладчиками для Windows в Winegcc добавлена поддержка генерации файлов PDB при сборке DLL в формате PE.
    • В Winegcc добавлена возможность генерации библиотеки импорта во время сборки DLL при указании опции '-Wl,--out-implib'.
    • Добавлена поддержка использования LLVM-MinGW для кросс-компиляции PE-файлов.
    • Реализована поддержка не привязанных к конкретному каталогу установок Winelib.
    • В компиляторе ресурсов wrc и утилите для управления ресурсами wmc улучшена поддержка UTF-8 и добавлена возможность использования внешних файлов NLS.
    • Улучшена поддержка синтаксиса в компиляторе WIDL (Wine Interface Definition Language), например, добавлена поддержка атрибутов "[hidden]" и "[restricted]".
  • Встроенные приложения
    • Добавлена возможность настройки версии окружения Windows из командной строки (при помощи параметра "/v" в winecfg);
    • Улучшена обработка папок оболочки (Shell Folders, специальные каталоги для размещения определённых типов контента, например, "My Pictures"). В winecfg добавлены новые стандартные папки Downloads и Templates. Устранена проблема со сбросом настроек Shell Folders после каждого обновления wine;
    • Из WineCfg удалён код для автоопределения внешних накопителей, вместо которого теперь используется соответствующий интерфейс DBus.
    • В утилиту FSUTIL добавлена команда 'hardlink' для создания жёстких ссылок.
    • В утилиту FIND добавлена поддержка поиска сразу нескольких файлов.
    • Реализована утилита WHOAMI для показа имени текущего пользователя.
  • Система сборки
    • Обеспечена генерация нерекурсивных сборочных сценариев (только один makefile на верхнем уровне).
    • Добавлена поддержка использования LLVM-MinGW для кросс-компиляции PE-файлов;
    • Добавлена поддержка сборки с использованием Clang в режиме совместимости с MSVC;
    • В spec-файлах добавлена поддержка флага '-syscall' для генерации таблицы входных точек системных вызовов в стиле NT.
  • Разное
    • Движок Mono обновлён до версии 5.1.1 с поддержкой средств форматирования текста из WPF (Windows Presentation Foundation).
    • Большинство модулей переведено на использование более читаемых сток вида L"abc" вместо массивов.
    • В MSI-установщиках добавлена поддержка кнопок с изображениями и списками.
    • Добавлена начальная поддержка API Print Ticket.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.13, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Стабильный релиз Wine 5.0
  4. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.2 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Компания Collabora представила Wayland-драйвер для Wine
  6. OpenNews: Выпуск DXVK 1.7, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54403-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, uis (ok), 00:01, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Применение PE решает проблемы с поддержкой различных схем защиты от копирования, осуществляющих сверку идентичности системных модулей на диске и в памяти.

    Это зря. RMS негодуэ.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 00:38, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это зря. RMS негодуэ.

    Почему? А если система защиты от копирования под GPL?

     

  • 1.2, uis (ok), 00:05, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Прекращена поддержка 32-разрядной архитектуры PowerPC, находившаяся в неработоспособном виде.

    А что, так можно было? На какой версии можно протетстить?

    >Добавлен драйвер ядра Windows для доступа к USB-устройствам, основанный на библиотеке LibUSB.

    Говорили, что слишком сложно и никогда. А сделали сейчас. Ну и хорошо.

    >LLVM-MinGW

    LLVM Minimalist GCC for Windows?

    >Добавлена поддержка сборки с использованием Clang в режиме совместимости с MSVC;

    Зачем?

     
     
  • 2.15, admin (??), 00:26, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Утечка исходников Windows XP судя по всему хорошо поспособствовала
     
     
  • 3.18, uis (ok), 00:30, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Утечка исходников Windows XP судя по всему хорошо поспособствовала

    Это про usb? Сомневаюсь.

     

  • 1.3, commiethebeastie (ok), 00:06, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ОН?
     
  • 1.4, A.Stahl (ok), 00:06, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Win16, наверное, окончательно сгнил...
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:10, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять всё поломали, да? LLVM норм, нужны альтернативные компиляторы. Например, я так и не смог собрать кроcскомпилятором либы с PGO, а без него, есть вероятность, что шланг сможет соптимизировать "лучше".

    Самое главное это конечно faudio починить (чтобы тот не "скрипел") и mediafoundation. По последнему, если посмотреть на успехи quartz.dll, поддержка wmv в играх появится не раньше 2040 года.

     
  • 1.6, Dzen Python (ok), 00:12, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль, что в зависимостях он тянет *-lib32-*.
    Жаль, что до сих пор нет полноценной чистой х86_64 сборки.
     
     
  • 2.8, uis (ok), 00:14, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Жаль, что до сих пор нет полноценной чистой х86_64 сборки.

    Так собери

     
  • 2.23, Ivan_83 (ok), 00:42, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно собрать wine64, он полностью amd64, но толку с него почти нет.

    Да, я тоже жду когда сделают так, чтобы lib32 не требовалось, и можно было собрать на amd64 вайн и он бы запускал 32 и 64 приложухи.

     

  • 1.7, Денис Попов (?), 00:14, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вайн хорошая штука, если играть в игрули. Но для работы не годится. Тут только мак.
     
     
  • 2.10, uis (ok), 00:18, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вайн хорошая штука, если играть в игрули. Но для работы не годится.

    Зачем тебе windows? Ну да, для игрушек, там, для бабушек плюс-минус. Для перманентной переустановки ещё.

    > Тут только мак.

    Игрушка не пойми для кого. Для работы тоже не годится.

     
  • 2.17, ыы (?), 00:28, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, не скажите. При некоторых условиях - нативный sqldeveloper вылетает крэшем... И шо вы думаете- в тех же условиях виндовс версия его спокойно работает под вайном...
    Причем проблема то не в самом sqldeveloper-е (он на джаве вообще) а в процессе его запуска... но мне лень выяснять что там и почему... просто запускаю под вайном :)
     
  • 2.22, Strannikj (?), 00:40, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самокат хорошая штука, если кататься по городу. Но для работы он не годится. Тут только стол.
     

  • 1.11, village_coder (ok), 00:20, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой бы крутой новый выпуск вайна не был всё равно без танцев с бубном из коробки ничего не запускается...
     
     
  • 2.14, uis (ok), 00:26, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой бы крутой новый выпуск вайна не был всё равно без танцев
    > с бубном из коробки ничего не запускается...

    Ванильный wine 5.0.2, ядро 5.4.80 с экспериментальными патчами gentoo. УМВР.

     

  • 1.12, ыы (?), 00:21, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Баги то тоже портировали?
     
     
  • 2.16, uis (ok), 00:27, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они работают над этим.
    Костыли тоже будут портированны.
     
     
  • 3.19, ыы (?), 00:32, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем их портировать? Просто ставить  как обновления и заплатки с сайта микрософта...
     
     
  • 4.21, Анонимъ (?), 00:39, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторые полагаются на эти баги. ¯\_(ツ)_/¯
     

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