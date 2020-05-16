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Выпуск DXVK 1.7, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

16.05.2020 22:31

Сформирован выпуск прослойки DXVK 1.7, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как AMD RADV 19.2, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка расширений графического API Vulkan: VK_EXT_custom_border_color (использование для поддержки граничных цветов в Sampler-е позволило решить многие проблемы в играх на базе Direct3D 9, включая Crysis и Halo 2 Vista) и VK_EXT_robustness2 (по аналогии с D3D11 задействован для обработки доступа за границы допустимой области ресурса). Для использования данных расширений необходимо наличие wine 5.8, а также драйверов AMD и Intel из Mesa 20.2-dev или драйвера NVIDIA 440.66.12-beta;
  • Оптимизировано применение операций чистки и барьеров при отрисовке, что позволило немного улучшить производительность некоторых игр;
  • В играх D3D11 добавлена возможность использования вычислительных очередей для асинхронной загрузки ресурсов, если драйвер (например, RADV) не поддерживает отдельную очередь передачи;
  • Реализована некоторая функциональность DXGI 1.6, которая будет применяться в будущих выпусках World of Warcraft;
  • Сокращено потребление памяти в D3D9, что позволило избежать исчерпания доступной памяти в некоторых играх, таких как Toxikk;
  • Устранены ошибки проверки Vulkan в Cloudpunk и других играх, некорректно использующих буфер ресурсов;
  • Решены проблемы при сборке в GCC 10.1;
  • Устранены различные проблемы, связанные с D3D9;
  • Переработана опция dxgi.tearFree;
  • Решены проблемы в играх Fallout New Vegas, Freelancer, GTA IV и Halo Custom Edition;
  • Прекращена поддержка сборки с winelib. Для сборки DXVK теперь обязательно требуется MinGW.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0-7, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск DXVK 1.6.1, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  4. OpenNews: Wine адаптирован для работы с использованием Wayland
  5. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.2
  6. OpenNews: Выпуск Wine 5.8 и Wine staging 5.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52970-dxvk
Ключевые слова: dxvk, wine, direct3d
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