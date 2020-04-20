Выпуск DXVK 1.6.1, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

Ещё момент есть с Catalina - в ней убрали поддержку 32 бит из системы. На сегодня самый простой способ запустить виндовые 32-битные программы в ней - это поставить Crossover. Остальные способы требуют изрядных хаков, в том числе отключение защиты системы.

Если для игр, то тут всё ещё хуже - Steam не поддерживает Proton вообще из-за отсутствия поддержки Vulkan в системе. Есть попытки сторонних ребят запустить через MoltenVK, но поддерживается очень ограниченный набор фич и редко когда что-то работает.

Короче проще всего накатить винду либо в виртуалку, либо в буткамп. Или воспользоваться линухом.

