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Выпуск DXVK 1.6.1, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

20.04.2020 15:01

Сформирован выпуск прослойки DXVK 1.6.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как AMD RADV 18.3, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • Добавлена возможность экранирования значений настроек при помощи кавычек, например d3d9.customDeviceDesc = "ATi Rage 128";
  • Добавлена опция dxgi.tearFree для явного включения защиты от мерцания при отключенном Vsync;
  • Реализована функциональность DXGI, необходимая для некоторых модов SpecialK;
  • Устранена порция ошибок, приводящих к нарушению отрисовки или крахам при использовани Direct3D 9;
  • Устранены ошибки проверки поддержки Vulkan на системах с видеокартами NVIDIA;
  • Исправлена ошибка в скрипте настройки, который не работал с Wine 5.6;
  • Решены проблемы с отрисовкой и крахами, проявляющиеся в играх Blue Reflection, Battlefield 2, Crysis, Half-Life Alyx, L.A. Noire, Prince of Persia, Yooka-Laylee и Impossible Lair;
  • Улучшена производительность игры Heavy Rain на GPU NVIDIA.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0-6, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск DXVK 1.6, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  4. OpenNews: Wine адаптирован для работы с использованием Wayland
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск DXVK 1.5. Осуществлено слияние кодовых баз проектов D9VK и DXVK
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52771-dxvk
Ключевые слова: dxvk, direct3d
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 15:08, 20/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Как установить вайн на мак?
     
     
  • 2, slava_kpss (ok), 15:09, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Установить на мак линукс, а в линуксе - вайн
     
  • 3, Аноним (3), 15:10, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://www.windowsfaq.ru/
     
  • 4, НяшМяш (ok), 15:19, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если нужен Wine просто для приложений, то я знаю минимум 3 способа:
    1. Установить из homebrew\macports
    2. Wineskin (кастомный гуй для враппинга екзешников в апп)
    3. Codeweavers Crossover (платный)

    Ещё момент есть с Catalina - в ней убрали поддержку 32 бит из системы. На сегодня самый простой способ запустить виндовые 32-битные программы в ней - это поставить Crossover. Остальные способы требуют изрядных хаков, в том числе отключение защиты системы.

    Если для игр, то тут всё ещё хуже - Steam не поддерживает Proton вообще из-за отсутствия поддержки Vulkan в системе. Есть попытки сторонних ребят запустить через MoltenVK, но поддерживается очень ограниченный набор фич и редко когда что-то работает.

    Короче проще всего накатить винду либо в виртуалку, либо в буткамп. Или воспользоваться линухом.

     
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