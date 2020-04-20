Выпуск DXVK 1.6.1, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

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Сформирован выпуск прослойки DXVK 1.6.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как AMD RADV 18.3, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK.
DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL.
Основные изменения:
- Добавлена возможность экранирования значений настроек при помощи кавычек, например d3d9.customDeviceDesc = "ATi Rage 128";
- Добавлена опция dxgi.tearFree для явного включения защиты от мерцания при отключенном Vsync;
- Реализована функциональность DXGI, необходимая для некоторых модов SpecialK;
- Устранена порция ошибок, приводящих к нарушению отрисовки или крахам при использовани Direct3D 9;
- Устранены ошибки проверки поддержки Vulkan на системах с видеокартами NVIDIA;
- Исправлена ошибка в скрипте настройки, который не работал с Wine 5.6;
- Решены проблемы с отрисовкой и крахами, проявляющиеся в играх Blue Reflection, Battlefield 2, Crysis, Half-Life Alyx, L.A. Noire, Prince of Persia, Yooka-Laylee и Impossible Lair;
- Улучшена производительность игры Heavy Rain на GPU NVIDIA.