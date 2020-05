Выпуск Wine 5.8 и Wine staging 5.8

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.8. С момента выпуска версии 5.7 было закрыто 44 отчёта об ошибках и внесено 322 изменения. Наиболее важные изменения: Реализованы уведомления о подключении устройств Plug & Play;

Улучшена поддержка сборки с использованием Clang в режиме совместимости с MSVC;

Продолжено развитие бэкенда WineD3D на базе API Vulkan;

Добавлена начальная реализация кодировщика GIF;

Обеспечена поддержка новой версии спецификации графического API Vulkan (1.2.140);

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: ABBYY FineReader 11, ABBYY FineReader 12 Professional, Zanzarah, Total War: Shogun 2, GTA IV, Bad Mojo Redux, Anno 1701, Karaoke DVD Burner v1.0, Warcraft 3, Process Hacker 2.39.124, Darsksiders Warmastered Edition, Shogun: Total War, RSpec-Explorer, StreetFighter V Arcade Edition, Ragnarok Online kRO, Microsoft Expression Design 4, The Bat!, Acronis Disk Director 12, Notepad++, Tokyo Xanadu eX+, Riot Vanguard, iLok License Manager, Blindwrite 7.0, The Witcher: Enhanced Edition. Одновременно представлен выпуск проекта Wine Staging 5.8, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока не пригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 833 дополнительных патчей. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 5.8. В основной состав Wine переведено 12 патчей, в основном касающихся добавления кодировщика GIF в windowscodecs и расширения функциональности компонента ddraw. Обновлены патчи ntdll-WRITECOPY, wined3d-Indexed_Vertex_Blending, ntdll-NtSetLdtEntries и winebuild-Fake_Dlls.