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Выпуск Wine 5.8 и Wine staging 5.8

09.05.2020 09:20

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.8. С момента выпуска версии 5.7 было закрыто 44 отчёта об ошибках и внесено 322 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Реализованы уведомления о подключении устройств Plug & Play;
  • Улучшена поддержка сборки с использованием Clang в режиме совместимости с MSVC;
  • Продолжено развитие бэкенда WineD3D на базе API Vulkan;
  • Добавлена начальная реализация кодировщика GIF;
  • Обеспечена поддержка новой версии спецификации графического API Vulkan (1.2.140);
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: ABBYY FineReader 11, ABBYY FineReader 12 Professional, Zanzarah, Total War: Shogun 2, GTA IV, Bad Mojo Redux, Anno 1701, Karaoke DVD Burner v1.0, Warcraft 3, Process Hacker 2.39.124, Darsksiders Warmastered Edition, Shogun: Total War, RSpec-Explorer, StreetFighter V Arcade Edition, Ragnarok Online kRO, Microsoft Expression Design 4, The Bat!, Acronis Disk Director 12, Notepad++, Tokyo Xanadu eX+, Riot Vanguard, iLok License Manager, Blindwrite 7.0, The Witcher: Enhanced Edition.

Одновременно представлен выпуск проекта Wine Staging 5.8, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока не пригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 833 дополнительных патчей. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 5.8. В основной состав Wine переведено 12 патчей, в основном касающихся добавления кодировщика GIF в windowscodecs и расширения функциональности компонента ddraw. Обновлены патчи ntdll-WRITECOPY, wined3d-Indexed_Vertex_Blending, ntdll-NtSetLdtEntries и winebuild-Fake_Dlls.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 5.7
  3. OpenNews: Выпуск DXVK 1.6.1, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  4. OpenNews: Wine адаптирован для работы с использованием Wayland
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0-7, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Продемонстрирована прослойка для запуска MS Office в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52915-wine
Ключевые слова: wine, windows
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:08, 09/05/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Напомните, пожалуйста, чем DXVK не устраивает разработчиков wine? Зачем пилить WineD3D через Vulkan, когда уже есть рабочий вариант. Как пользователь я только ЗА возможность выбора.
     
     
  • 2.3, Sunderland93 (ok), 10:44, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Wine написан на Си, DXVK - на C++. Плюс лицензии разные.
     
  • 2.4, Май (?), 10:49, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    затем что dxvk архитектурно с0сет и выглядит как еще один ср@ный Adobe Flash.

    это уже понял разраб dxvk и коммитит активно в тот самый (сюрпрайз!) WineD3D.

     
     
  • 3.6, anonymous (??), 11:24, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно конкретный пример технической проблемы с DXVK?
     

  • 1.2, коржик (?), 10:28, 09/05/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    Diablo 2 отломали, в полноэкранном режиме не запускается ни на wayland, ни на xorg
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:26, 09/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Когда консоль в цигвине починят? После выполнения команды она моментально закрывается.
     
     
  • 2.9, Beta Version (ok), 11:52, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если на багтрекере есть соответствующий багрепорт, то спросите там.
     

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