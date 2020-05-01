Компания Valve выпустила Proton 5.0-7, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 5.0-7, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". В новой версии: Обеспечена возможность игры в Grand Theft Auto 4, Street Fighter 5 и Streets of Rage 4;

Прослойка DXVK с реализацией Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan обновлена до выпуска 1.6.1;

Решены проблемы со звуком в играх TrackMania Nations Forever, TrackMania Ultimate Forever и Zusi 3 Aerosoft;

Исправлена проблема, приводившая к краху в игре Plebby Quest: The Crusades;

Налажено соединение с Gearbox SHiFT в игре Borderlands 3;

Обновлена прослойка vkd3d с реализацией Direct3D 12 поверх API Vulkan;

Улучшены инструменты для отладки.



