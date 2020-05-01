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Компания Valve выпустила Proton 5.0-7, пакет для запуска Windows-игр в Linux

01.05.2020 21:18

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 5.0-7, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии:

  • Обеспечена возможность игры в Grand Theft Auto 4, Street Fighter 5 и Streets of Rage 4;
  • Прослойка DXVK с реализацией Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan обновлена до выпуска 1.6.1;
  • Решены проблемы со звуком в играх TrackMania Nations Forever, TrackMania Ultimate Forever и Zusi 3 Aerosoft;
  • Исправлена проблема, приводившая к краху в игре Plebby Quest: The Crusades;
  • Налажено соединение с Gearbox SHiFT в игре Borderlands 3;
  • Обновлена прослойка vkd3d с реализацией Direct3D 12 поверх API Vulkan;
  • Улучшены инструменты для отладки.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0-6, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 5.0
  5. OpenNews: Wine адаптирован для работы с использованием Wayland
  6. OpenNews: Выпуск Wine 5.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52860-proton
Ключевые слова: proton, wine, game
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:37, 01/05/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    А mount & blade 2?
     
     
  • 2.6, petlal (ok), 22:39, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже жду. Говорят уже можно, но мне пока впадлу вручную, жду обнов https://github.com/ValveSoftware/Proton/issues/3706
     
  • 2.7, commiethebeastie (ok), 00:05, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Battleye Anti-Cheat

    Не куплю принципиально, пусть сами обмазываются своим коричневым кодом. Если что у меня все старые версии и длс куплены.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 00:28, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нуу хоть как-то уменьшает число читеров. А старые разве имели мультиплеер? Они ж адово скучные как раз по причине его отсутствия.
     

  • 1.2, Аноним (8), 21:37, 01/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=45277

    А это там случайно не пофиксили? Я конечно воспользовался патчем и оно работает, но в этих приложениях окно едет и не всегда юзабельно получается в итоге.

     
  • 1.3, Аноним (3), 21:52, 01/05/2020 [ответить]  
    		• –4 +/
    Автокад уже запускается?
     
     
  • 2.4, Евгений (??), 22:00, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    эта штуковина для игр, а не автокадов
     

  • 1.5, MT (ok), 22:36, 01/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    > Grand Theft Auto 4

    О, надо попробовать. Может, в Linux дёргаться не будет.

     
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