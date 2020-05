Компания Valve выпустила Proton 5.0-7, пакет для запуска Windows-игр в Linux

1.1 , Аноним ( 1 ), 21:37, 01/05/2020 [ответить] +1 + / – А mount & blade 2?

2.6 , petlal ( ok ), 22:39, 01/05/2020 Тоже жду. Говорят уже можно, но мне пока впадлу вручную, жду обнов https://github.com/ValveSoftware/Proton/issues/3706

2.7 , commiethebeastie ( ok ), 00:05, 02/05/2020 >Battleye Anti-Cheat Не куплю принципиально, пусть сами обмазываются своим коричневым кодом. Если что у меня все старые версии и длс куплены.

3.8 , Аноним ( 8 ), 00:28, 02/05/2020 Нуу хоть как-то уменьшает число читеров. А старые разве имели мультиплеер? Они ж адово скучные как раз по причине его отсутствия.



1.2 , Аноним ( 8 ), 21:37, 01/05/2020 https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=45277 А это там случайно не пофиксили? Я конечно воспользовался патчем и оно работает, но в этих приложениях окно едет и не всегда юзабельно получается в итоге.

1.3 , Аноним ( 3 ), 21:52, 01/05/2020 Автокад уже запускается?

2.4 , Евгений ( ?? ), 22:00, 01/05/2020 эта штуковина для игр, а не автокадов



1.5 , MT ( ok ), 22:36, 01/05/2020 > Grand Theft Auto 4 О, надо попробовать. Может, в Linux дёргаться не будет.