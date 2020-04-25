Выпуск Wine 5.7

2.9 , F ( ? ), 13:03, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Насколько это безопасно для возможности запуска остального ПО Не совсем понял при чём тут безопасность.

>Не сложится ли такая ситуация, что они пофиксили 1 баг Были и есть ситуации когда ломается поддержка в этой версии того что уже было в прошлых версиях.

3.11 , Васёк ( ? ), 13:06, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Безопасность в плане того, что остальное ПО гарантированно запустится в новой версии вайна и будет работать так же хорошо, как в предыдущей версии. Т.е развивается ли проект в целом? Или же для каждой проги нужно находить именно ту версию wine, с которой она хорошо работает?

4.20 , iPony129412 ( ? ), 14:55, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Или же для каждой проги нужно находить именно ту версию wine, с которой она хорошо работает? Во многом так. Что-то чинется, что-то ломается.

Тем более следует учитывать, что и WinApi не единая и застывшая штука - тоже меняется.

2.10 , A.Stahl ( ok ), 13:06, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ситуация не совсем такая: они обычно не добавляют костыли для конкретной программы, просто некоторые баги наиболее очевидно проявляются в какой-то программе и пользователи багрепортят что проблемы с какой-то конкретной программой. Т.е. корректней было бы написать что исправлена ф-ция MSW_Ext_int2_float_knl_16_32(SHD* _dhs_1, int rth_RT, int rth_JK), но пишут что исправлены проблемы co Skyrim.

3.12 , Васёк ( ? ), 13:08, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Спасибо, теперь стало понятно.

3.22 , Аноним ( 22 ), 15:36, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы не знаете, почему Skyrim из под Sway WM тормозит (ни на плазме Xorg, ни на гноме Wayland не томрозит)?

4.24 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 16:03, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Вы не знаете, почему Skyrim из под Sway WM тормозит Почитай комментарии разрабов Sway — это очень, скажем так, оригинальные люди, любящие срачи куда больше разоаботки. Удивительно, что этот их Sway вообще хоть у кого-то запускается.

