Выпуск Wine 5.7

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.7. С момента выпуска версии 5.6 было закрыто 38 отчётов об ошибках и внесено 415 изменений. Наиболее важные изменения: Движок Mono обновлён до выпуска 5.0.0 с поддержкой WPF (Windows Presentation Foundation);

Продолжена разработка бэкенда WineD3D на базе графического API Vulkan;

Добавлена начальная реализация драйвера устройств USB;

Реализована поддержка сборки с использованием Clang в режиме совместимости с MSVC;

Встроенные модули теперь не связааны зависимостями с libwine;

Добавлена возможность настройки версии окружения Windows из командной строки (при помощи параметра "/v" в winecfg);

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Winamp, ABC Amber LIT Converter 2.0, GSA Search Engine Ranker v7.25, Final Draft, TactileView, Vocaboly 3.0, eBay Turbo Lister, Super Street Fighter IV AE, Skyrim, ReadPlease 2003, Yermom, MigrosBank EBanking 8.2.x, Sparda Bank SecureApp 1.x, Detroit: Become Human, Nascar, Panzer Corps 2, Heroes of Might and Magic IV, Il-2 Sturmovik 1946, eDrawings 2015, DeutschlandLAN Cloud PBX Desktop client v22.x.