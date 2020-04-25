Выпуск Wine 5.7

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|1.1, Аноним (1), 12:07, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Пользуюсь Crossover на маке. Отличное приложение, чтобы поиграть в старый хлам.
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|1.3, Linux Менеджер (?), 12:30, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не понимаю почему корпорации платят деньги за лицензирование когда можно весь офис пересадить на Ubuntu с Wine.
Сколько денег можно сэкономить.
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|2.6, Аноним (7), 12:57, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Больше потратишь. Деньги сейчас в услугах, а не в стоимости продуктов.
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|3.13, тоже Аноним (ok), 13:12, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы путаете корпорации, которые платят деньги, с чиновниками, которые их осваивают или зарабатывают лоббированием интересов корпораций. Вот как по ссылке.
P.S. Упс, промахнулся. Это ответ анониму выше. Извините, если вы разные люди.
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|5.18, тоже Аноним (ok), 13:22, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А почему мне, собственно, должны быть интересны детали этого распилорожденного гешефта?
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|2.14, zzz (??), 13:12, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что там, где лицензионное ПО - там бюджет. А где бюджет - там и распил. А где распил - там и новая яхта, вилла на Карибах и прочие приятные вещи.
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|2.15, zzz (??), 13:12, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что там, где лицензионное ПО - там бюджет. А где бюджет - там и распил. А где распил - там и новая яхта, вилла на Карибах и прочие приятные вещи.
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|1.5, КО (?), 12:41, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Каждый раз когда смотрю на список закрытых отчётов пробивает на ностальгию.
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|1.8, Васёк (?), 12:58, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Мне, как простому юзеру-непрограммисту вот что интересно: они периодически закрывают отчеты об ошибках по каким-то играм, добавляя костыли. Насколько это безопасно для возможности запуска остального ПО? Не сложится ли такая ситуация, что они пофиксили 1 баг и добавили 2, которые вылезут непонятно где и когда, и процесс исправления будет натурально бесконечным?
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|2.9, F (?), 13:03, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Насколько это безопасно для возможности запуска остального ПО
Не совсем понял при чём тут безопасность.
>Не сложится ли такая ситуация, что они пофиксили 1 баг
Были и есть ситуации когда ломается поддержка в этой версии того что уже было в прошлых версиях.
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|3.11, Васёк (?), 13:06, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Безопасность в плане того, что остальное ПО гарантированно запустится в новой версии вайна и будет работать так же хорошо, как в предыдущей версии. Т.е развивается ли проект в целом? Или же для каждой проги нужно находить именно ту версию wine, с которой она хорошо работает?
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|4.20, iPony129412 (?), 14:55, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Или же для каждой проги нужно находить именно ту версию wine, с которой она хорошо работает?
Во многом так. Что-то чинется, что-то ломается.
Тем более следует учитывать, что и WinApi не единая и застывшая штука - тоже меняется.
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|2.10, A.Stahl (ok), 13:06, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ситуация не совсем такая: они обычно не добавляют костыли для конкретной программы, просто некоторые баги наиболее очевидно проявляются в какой-то программе и пользователи багрепортят что проблемы с какой-то конкретной программой. Т.е. корректней было бы написать что исправлена ф-ция MSW_Ext_int2_float_knl_16_32(SHD* _dhs_1, int rth_RT, int rth_JK), но пишут что исправлены проблемы co Skyrim.
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|3.22, Аноним (22), 15:36, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы не знаете, почему Skyrim из под Sway WM тормозит (ни на плазме Xorg, ни на гноме Wayland не томрозит)?
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|4.24, AlexYeCu_not_logged (?), 16:03, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вы не знаете, почему Skyrim из под Sway WM тормозит
Почитай комментарии разрабов Sway — это очень, скажем так, оригинальные люди, любящие срачи куда больше разоаботки. Удивительно, что этот их Sway вообще хоть у кого-то запускается.
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|1.19, Аноним (19), 13:50, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ох, сколько лет прошло. Что-то около 10 или больше да? А quartz.dll всё как была на 99% из заглушек, так ничего и не поменялось. Проблема в том, что подменой вендовым файлом можно починить поддержку mpeg, но нельзя починить поддержку апи (там devenum и прочее в зависимостях, и вендовый devenum ломает вайн).
Хотя вон недавно вроде media foundation начали пилить наконец, и если старый софт плохо работает и его некому исправлять, всё же есть надежда, что хотя бы новый заработает (потому что подмена библиотек mf тоже не помогла мне, а ведь он сейчас во многих играх).
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|3.23, Аноним (19), 15:42, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что вам за 10 лет помешало внести неоценимый вклад для решения хотя
> бы 1% из 99?
То, что я только редактировать экзешники в отладчике умею, и в винапи вообще не шарю. Если бы надо было какой-нибудь ffmpeg куда-нибудь встроить, возможно были бы ещё варианты, а тут же я вообще не знаю, как оно работает (или не работает).
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