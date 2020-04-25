The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Wine 5.7

25.04.2020 12:02

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.7. С момента выпуска версии 5.6 было закрыто 38 отчётов об ошибках и внесено 415 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Движок Mono обновлён до выпуска 5.0.0 с поддержкой WPF (Windows Presentation Foundation);
  • Продолжена разработка бэкенда WineD3D на базе графического API Vulkan;
  • Добавлена начальная реализация драйвера устройств USB;
  • Реализована поддержка сборки с использованием Clang в режиме совместимости с MSVC;
  • Встроенные модули теперь не связааны зависимостями с libwine;
  • Добавлена возможность настройки версии окружения Windows из командной строки (при помощи параметра "/v" в winecfg);
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Winamp, ABC Amber LIT Converter 2.0, GSA Search Engine Ranker v7.25, Final Draft, TactileView, Vocaboly 3.0, eBay Turbo Lister, Super Street Fighter IV AE, Skyrim, ReadPlease 2003, Yermom, MigrosBank EBanking 8.2.x, Sparda Bank SecureApp 1.x, Detroit: Become Human, Nascar, Panzer Corps 2, Heroes of Might and Magic IV, Il-2 Sturmovik 1946, eDrawings 2015, DeutschlandLAN Cloud PBX Desktop client v22.x.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 5.6 и Wine Staging 5.6
  3. OpenNews: Выпуск Wine 5.5
  4. OpenNews: Wine адаптирован для работы с использованием Wayland
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 5.0
  6. OpenNews: Выпуск DXVK 1.6.1, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52811-wine
Ключевые слова: wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:07, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пользуюсь Crossover на маке. Отличное приложение, чтобы поиграть в старый хлам.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:13, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Arcade не пробовали ?
    https://www.apple.com/ru/apple-arcade/
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:57, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там только новый хлам.
     

  • 1.3, Linux Менеджер (?), 12:30, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понимаю почему корпорации платят деньги за лицензирование когда можно весь офис пересадить на Ubuntu с Wine.
    Сколько денег можно сэкономить.
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 12:37, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46053
     
  • 2.6, Аноним (7), 12:57, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Больше потратишь. Деньги сейчас в услугах, а не в стоимости продуктов.
     
     
  • 3.13, тоже Аноним (ok), 13:12, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы путаете корпорации, которые платят деньги, с чиновниками, которые их осваивают или зарабатывают лоббированием интересов корпораций. Вот как по ссылке.

    P.S. Упс, промахнулся. Это ответ анониму выше. Извините, если вы разные люди.

     
     
  • 4.17, Аноним (2), 13:18, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почитайте:
    https://www.kommersant.ru/doc/4322797
     
     
  • 5.18, тоже Аноним (ok), 13:22, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А почему мне, собственно, должны быть интересны детали этого распилорожденного гешефта?


     
  • 2.14, zzz (??), 13:12, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что там, где лицензионное ПО - там бюджет. А где бюджет - там и распил. А где распил - там и новая яхта, вилла на Карибах и прочие приятные вещи.
     
  • 2.15, zzz (??), 13:12, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что там, где лицензионное ПО - там бюджет. А где бюджет - там и распил. А где распил - там и новая яхта, вилла на Карибах и прочие приятные вещи.
     

  • 1.5, КО (?), 12:41, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Каждый раз когда смотрю на список закрытых отчётов пробивает на ностальгию.
     
  • 1.8, Васёк (?), 12:58, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Мне, как простому юзеру-непрограммисту вот что интересно: они периодически закрывают отчеты об ошибках по каким-то играм, добавляя костыли. Насколько это безопасно для возможности запуска остального ПО? Не сложится ли такая ситуация, что они пофиксили 1 баг и добавили 2, которые вылезут непонятно где и когда, и процесс исправления будет натурально бесконечным?
     
     
  • 2.9, F (?), 13:03, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Насколько это безопасно для возможности запуска остального ПО

    Не совсем понял при чём тут безопасность.
    >Не сложится ли такая ситуация, что они пофиксили 1 баг

    Были и есть ситуации когда ломается поддержка в этой версии  того что уже было в прошлых версиях.

     
     
  • 3.11, Васёк (?), 13:06, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безопасность в плане того, что остальное ПО гарантированно запустится в новой версии вайна и будет работать так же хорошо, как в предыдущей версии. Т.е развивается ли проект в целом? Или же для каждой проги нужно находить именно ту версию wine, с которой она хорошо работает?
     
     
  • 4.20, iPony129412 (?), 14:55, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или же для каждой проги нужно находить именно ту версию wine, с которой она хорошо работает?

    Во многом так. Что-то чинется, что-то ломается.
    Тем более следует учитывать, что и WinApi не единая и застывшая штука - тоже меняется.

     
  • 2.10, A.Stahl (ok), 13:06, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ситуация не совсем такая: они обычно не добавляют костыли для конкретной программы, просто некоторые баги наиболее очевидно проявляются в какой-то программе и пользователи багрепортят что проблемы с какой-то конкретной программой. Т.е. корректней было бы написать что исправлена ф-ция MSW_Ext_int2_float_knl_16_32(SHD* _dhs_1, int rth_RT, int rth_JK), но пишут что исправлены проблемы co Skyrim.
     
     
  • 3.12, Васёк (?), 13:08, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо, теперь стало понятно.
     
  • 3.22, Аноним (22), 15:36, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы не знаете, почему Skyrim из под Sway WM тормозит (ни на плазме Xorg, ни на гноме Wayland не томрозит)?
     
     
  • 4.24, AlexYeCu_not_logged (?), 16:03, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вы не знаете, почему Skyrim из под Sway WM тормозит

    Почитай комментарии разрабов Sway — это очень, скажем так, оригинальные люди, любящие срачи куда больше разоаботки. Удивительно, что этот их Sway вообще хоть у кого-то запускается.

     

  • 1.16, Аноним (16), 13:15, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там дела с цигвином? Консоль починили?
     
  • 1.19, Аноним (19), 13:50, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ох, сколько лет прошло. Что-то около 10 или больше да? А quartz.dll всё как была на 99% из заглушек, так ничего и не поменялось. Проблема в том, что подменой вендовым файлом можно починить поддержку mpeg, но нельзя починить поддержку апи (там devenum и прочее в зависимостях, и вендовый devenum ломает вайн).

    Хотя вон недавно вроде media foundation начали пилить наконец, и если старый софт плохо работает и его некому исправлять, всё же есть надежда, что хотя бы новый заработает (потому что подмена библиотек mf тоже не помогла мне, а ведь он сейчас во многих играх).

     
     
  • 2.21, Аноним Анонимович Анонимов (?), 15:30, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что вам за 10 лет помешало внести неоценимый вклад для решения хотя бы 1% из 99?
     
     
  • 3.23, Аноним (19), 15:42, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что вам за 10 лет помешало внести неоценимый вклад для решения хотя
    > бы 1% из 99?

    То, что я только редактировать экзешники в отладчике умею, и в винапи вообще не шарю. Если бы надо было какой-нибудь ffmpeg куда-нибудь встроить, возможно были бы ещё варианты, а тут же я вообще не знаю, как оно работает (или не работает).

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру