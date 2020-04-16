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Компания Valve выпустила Proton 5.0-6, пакет для запуска Windows-игр в Linux

16.04.2020 10:23

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 5.0-6, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии:

  • Устранены регрессивные изменения, проявившиеся в играх Rock of Ages, Dead Space и Elder Scrolls Online;
  • Улучшена производительность и качество графики в игре Resident Evil 2 при использовании режима Direct3D 12;
  • Устранено зависание при запуске Fallout 3 и Panzer Corps;
  • Решена проблема с вызовом браузера при перехода по внешним ссылкам в некоторых играх, включая Football Manager 2020 и Age of Empires II: HD Edition;
  • Улучшен внешний вид Rockstar Launcher;
  • Обеспечено игнорирование планшетов Wacom в режиме джойстика;
  • Устранён крах игры DmC Devil May Cry при использовании игровых пультов Rumble;
  • Исправлена ошибка, проявляющаяся при использовании шлемов виртуальной реальности в системах с изменённой переменной окружения XDG_CONFIG_HOME.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0-5, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52748-proton
Ключевые слова: proton, wine, valve
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  • 1.1, Аноним (1), 10:32, 16/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда автокад заведут под протоном?
     
     
  • 2.4, Анончик9999 (?), 10:42, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    На Windows лет 40 как работает. А для таких, как ты, есть DraftSight 10 лет, как в бетке с поломаной привязкой. Дерзай, страдай!
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:58, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поясните, зачем покупать DraftSight для Windows, если можно купить то, о чем спросил человек выше, под Windows?
     
     
  • 4.8, Анончик9999 (?), 11:18, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что человек просит под Proton, который есть под Linux. И покупать не надо, потому что раздают бесплатно. Маловероятно, что человек купит BricsCAD за 700 баксов и после этого ещё повозиться с правильной настройкой драйверов от amd для него!
     
     
  • 5.16, Аноним (5), 12:36, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так не раздают бесплатно, а версии под Linux нет. https://www.3ds.com/ru/produkty-i-uslugi/draftsight-cad-software/skachat-draft
     
  • 4.10, Анончик9999 (?), 11:31, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все рабочие старые версии AutoCAD под Wine работают через задницу с кучей глюков, потому что продукт сложный! Тут надо пользоваться только целевой платформой! Wine всегда будет в роли догоняющего, пока будет развиваться Windows, да ещё и сам понимаешь, что обратная разработка по качеству хуже. Тут даже дело в другом. Побольше бы способных покупать такого класса продуктов под Linux, и, возможно, в ближайшем будущем они портанут AutoCAD. Под Mac же давно работает, хотя я предпочитаю отраслевые MEP и Revit.
     
     
  • 5.11, Shifer (?), 11:44, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "пока будет развиваться Windows" Она уже лет 15 не развивается (внешние бирюльки не в счет).
     
  • 5.12, Vanych (?), 11:45, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    AutoCAD пакет сложный, не спорю.
    Но я голосую за свободный аналог.
    А денег чтобы хватало и на UNIX CAD-s
     
  • 5.19, КО (?), 12:44, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что сам автокад костыль на костыле?
     
  • 4.17, COBA (?), 12:37, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    DraftSight грохнули свою версию для линукс, а за версию для Windows сейчас хотят больше чем Autocad.
     
  • 3.6, Vanych (?), 11:05, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А не чего, что первая версия M$ Вындовс вышла только в 1985 году?
     
     
  • 4.7, анонимс (?), 11:17, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тогда это были версии для CP/M и DOS:)
     
     
  • 5.9, Vanych (?), 11:21, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, точно, Форточки были не только Майкрософтовские
     
  • 4.13, Аноним (13), 12:09, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А не чего

    опеннет такой опеннет

     
     
  • 5.15, Аноним (15), 12:18, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для неработающих? )
     
  • 3.18, Andrey (??), 12:40, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кому нужно это поделие если есть нормальный BricsCAD под любые платформы
    уже лет 7 на нём работает и никаких проблем, в том числе и с редактированием в autocad
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:42, 16/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто-нибудь сравнивал третью арму под протоном и нативный порт? Есть профиты от протона помимо более актуальной версии?
     
  • 1.14, Im banana man (?), 12:13, 16/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За AoE II - спасибо :)
     
  • 1.20, Аноним (20), 12:50, 16/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Diablo 2 на нём запускается?
     
  • 1.21, Armagor (ok), 13:01, 16/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Обеспечено игнорирование планшетов Wacom в режиме джойстика;

    Ну вот, а я только с ним пообвыкся в качестве джойстика.

     

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