Компания Valve выпустила Proton 5.0-6, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала выпуск проекта Proton 5.0-6, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". В новой версии: Устранены регрессивные изменения, проявившиеся в играх Rock of Ages, Dead Space и Elder Scrolls Online;

Улучшена производительность и качество графики в игре Resident Evil 2 при использовании режима Direct3D 12;

Устранено зависание при запуске Fallout 3 и Panzer Corps;

Решена проблема с вызовом браузера при перехода по внешним ссылкам в некоторых играх, включая Football Manager 2020 и Age of Empires II: HD Edition;

Улучшен внешний вид Rockstar Launcher;

Обеспечено игнорирование планшетов Wacom в режиме джойстика;

Устранён крах игры DmC Devil May Cry при использовании игровых пультов Rumble;

Исправлена ошибка, проявляющаяся при использовании шлемов виртуальной реальности в системах с изменённой переменной окружения XDG_CONFIG_HOME.