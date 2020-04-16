Компания Valve выпустила Proton 5.0-6, пакет для запуска Windows-игр в Linux

2.4 , Анончик9999 ( ? ), 10:42, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –9 + / – На Windows лет 40 как работает. А для таких, как ты, есть DraftSight 10 лет, как в бетке с поломаной привязкой. Дерзай, страдай!

3.5 , Аноним ( 5 ), 10:58, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Поясните, зачем покупать DraftSight для Windows, если можно купить то, о чем спросил человек выше, под Windows?

4.8 , Анончик9999 ( ? ), 11:18, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Потому что человек просит под Proton, который есть под Linux. И покупать не надо, потому что раздают бесплатно. Маловероятно, что человек купит BricsCAD за 700 баксов и после этого ещё повозиться с правильной настройкой драйверов от amd для него!

5.16 , Аноним ( 5 ), 12:36, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так не раздают бесплатно, а версии под Linux нет. https://www.3ds.com/ru/produkty-i-uslugi/draftsight-cad-software/skachat-draft

4.10 , Анончик9999 ( ? ), 11:31, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все рабочие старые версии AutoCAD под Wine работают через задницу с кучей глюков, потому что продукт сложный! Тут надо пользоваться только целевой платформой! Wine всегда будет в роли догоняющего, пока будет развиваться Windows, да ещё и сам понимаешь, что обратная разработка по качеству хуже. Тут даже дело в другом. Побольше бы способных покупать такого класса продуктов под Linux, и, возможно, в ближайшем будущем они портанут AutoCAD. Под Mac же давно работает, хотя я предпочитаю отраслевые MEP и Revit.

5.11 , Shifer ( ? ), 11:44, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – "пока будет развиваться Windows" Она уже лет 15 не развивается (внешние бирюльки не в счет).

5.12 , Vanych ( ? ), 11:45, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – AutoCAD пакет сложный, не спорю.

Но я голосую за свободный аналог.

А денег чтобы хватало и на UNIX CAD-s

5.19 , КО ( ? ), 12:44, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Потому что сам автокад костыль на костыле?

4.17 , COBA ( ? ), 12:37, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – DraftSight грохнули свою версию для линукс, а за версию для Windows сейчас хотят больше чем Autocad.

3.6 , Vanych ( ? ), 11:05, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А не чего, что первая версия M$ Вындовс вышла только в 1985 году?

4.7 , анонимс ( ? ), 11:17, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – тогда это были версии для CP/M и DOS:)

5.9 , Vanych ( ? ), 11:21, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, точно, Форточки были не только Майкрософтовские

4.13 , Аноним ( 13 ), 12:09, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > А не чего опеннет такой опеннет

5.15 , Аноним ( 15 ), 12:18, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для неработающих? )

3.18 , Andrey ( ?? ), 12:40, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Кому нужно это поделие если есть нормальный BricsCAD под любые платформы

уже лет 7 на нём работает и никаких проблем, в том числе и с редактированием в autocad

