Компания Valve выпустила Proton 5.0-6, пакет для запуска Windows-игр в Linux

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|2.4, Анончик9999 (?), 10:42, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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На Windows лет 40 как работает. А для таких, как ты, есть DraftSight 10 лет, как в бетке с поломаной привязкой. Дерзай, страдай!
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|3.5, Аноним (5), 10:58, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поясните, зачем покупать DraftSight для Windows, если можно купить то, о чем спросил человек выше, под Windows?
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|4.8, Анончик9999 (?), 11:18, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что человек просит под Proton, который есть под Linux. И покупать не надо, потому что раздают бесплатно. Маловероятно, что человек купит BricsCAD за 700 баксов и после этого ещё повозиться с правильной настройкой драйверов от amd для него!
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|4.10, Анончик9999 (?), 11:31, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все рабочие старые версии AutoCAD под Wine работают через задницу с кучей глюков, потому что продукт сложный! Тут надо пользоваться только целевой платформой! Wine всегда будет в роли догоняющего, пока будет развиваться Windows, да ещё и сам понимаешь, что обратная разработка по качеству хуже. Тут даже дело в другом. Побольше бы способных покупать такого класса продуктов под Linux, и, возможно, в ближайшем будущем они портанут AutoCAD. Под Mac же давно работает, хотя я предпочитаю отраслевые MEP и Revit.
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|5.11, Shifer (?), 11:44, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"пока будет развиваться Windows" Она уже лет 15 не развивается (внешние бирюльки не в счет).
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|5.12, Vanych (?), 11:45, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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AutoCAD пакет сложный, не спорю.
Но я голосую за свободный аналог.
А денег чтобы хватало и на UNIX CAD-s
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|4.17, COBA (?), 12:37, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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DraftSight грохнули свою версию для линукс, а за версию для Windows сейчас хотят больше чем Autocad.
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|3.6, Vanych (?), 11:05, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А не чего, что первая версия M$ Вындовс вышла только в 1985 году?
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|3.18, Andrey (??), 12:40, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кому нужно это поделие если есть нормальный BricsCAD под любые платформы
уже лет 7 на нём работает и никаких проблем, в том числе и с редактированием в autocad
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|1.3, Аноним (3), 10:42, 16/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кто-нибудь сравнивал третью арму под протоном и нативный порт? Есть профиты от протона помимо более актуальной версии?
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|1.21, Armagor (ok), 13:01, 16/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Обеспечено игнорирование планшетов Wacom в режиме джойстика;
Ну вот, а я только с ним пообвыкся в качестве джойстика.
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