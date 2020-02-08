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Компания Valve выпустила Proton 5.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux

08.02.2020 09:09

Компания Valve опубликовала первый выпуск новой ветки проекта Proton 5.0, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync".

В новой версии:

  • Выполнена синхронизация с кодовой базой Wine 5.0, из которой перенесено более 3500 изменений (прошлая ветка основывалась на wine 4.11). 207 патчей из Proton 4.11 были перенесены upstream и теперь входят в основной состав Wine;
  • Для отрисовки игр, использующих Direct3D 9, по умолчанию задействована прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. Пользователи систем без поддержки Vulkan могут вернутся на бэкенд wined3d, использующий трансляцию в OpenGL, выставив настройку PROTON_USE_WINED3D;
  • Усилена интеграция с клиентом Steam, которая позволила расширить спектр поддерживаемых игр, в которых применяется технология защиты от несанкционированной модификации игр Denuvo. Например, в Proton теперь можно играть в такие игры, как Just Cause 3, Batman: Arkham Knight и Abzu;
  • Новые установки Proton возвращают сведения о более новой версии операционной системы, как того требуют некоторые новые игры. Параметры старых установок оставлены без изменения;
  • Началась разработка значительных улучшений, связанных с добавлением в Wine 5.0 поддержки работы с несколькими мониторами и графическими адаптерами;
  • Для старых игр улучшена поддержка объёмного звука;
  • Изменена структура Git-репозитория проекта. В ветку 5.0 добавлены новые субмодули, что требует при сборке из git выполнить их инициализацию командой "git submodule update --init";
  • Компоненты FAudio с реализацией звуковых библиотек DirectX (API XAudio2, X3DAudio, XAPO и XACT3) обновлены до выпуска 20.02;
  • Прослойка DXVK, предоставляющая реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan, обновлена до опубликованного вчера выпуска 1.5.4. В DXVK 1.5.4 устранены регрессивные изменения, связанные с поддержкой Direct3D 9, и решены проблемы, проявляющиеся в играх Anno 1701, E.Y.E: Divine Cybermancy, Forgotten Realms: Demon Stone, King's Bounty и The Witcher.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Обновление Proton 4.11-12, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 4.11, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Представлено ответвление Proton-i, переведённое на более свежие версии Wine
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 5.0
  6. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.5.3 с реализацией Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: proton, wine, game, dxvk
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:33, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    Рано или поздно они поймут, что тратить 1/3 рабочей силы на поддержку 1% попросту не рентабельно и проект прикроют.
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 09:34, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ну и ладно, а пока не прикрыли может чего полезного напатчат.
     
  • 2.5, Аномномномнимус (?), 09:43, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Мнение человека не способного и под форточки ничего купить несомненно очень важно для них
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:36, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ты по нику определил?
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:44, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они скорее всего начнут продавать свои наработки гуглу для его Stadia, но это уже будет проприетарщина наверное...
     
     
  • 3.9, КО (?), 09:48, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Забудь про Stadia
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:47, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там автор dxvk два месяца назад чуть не сгорел (пруфы в их github issues) связано все с постоянными регресами абсолютно рандомных игр при попытке починить определённые проблемные, и сложностями дебага когда игры вызывают api до миллиона раз в секунду!
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:33, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    RDR2 запускается?
     
     
  • 2.12, Активимус (?), 10:29, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Соскучился по 5 фпсам и 5 вылетам в минуту?
     

  • 1.3, BSD_Cucks_BTFO (?), 09:34, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Да винда и не нужна уже, можно сказать.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:43, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С каждым обновлением и ознакомлением со списком игр, которые _теперль_ работают (а раньше не работали, надо полагать) вижу, как она совсем не нужна.
     
     
  • 3.17, Sluggard (ok), 11:01, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя это цель и смысл жизни — играть, причём обязательно во _все_ игры?
     
  • 2.10, КО (?), 09:50, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я б конечно да, но нет...
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:42, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, 100% не нужна, повторяю, не нужна, слышити! Аряяя!
     
  • 2.16, BlackRot (ok), 10:46, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь об этом каждый день говорят ✌️
     
     
  • 3.18, Sluggard (ok), 11:01, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, кто это здесь говорит, винда действительно не нужна. ;)
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:29, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я начинаю подозревать, что за этим проектом есть простой и понятный смысл.
    И что это не просто защита Valve от MS с её Xbox-live и магазинами. Это еще и попытка взять под саппорт всю ту библиотеку, которая у них есть.

    Игры - это ведь прежде всего не компьютерные программы, это медиаконтент из индустрии развлечений. Тот факт что игра доступна на платформе Windows но не доступна на Linux и/или Mac - это технические ограничения программы, а не игры. Разработчики-то может и рады были бы, но не всегда могут по графику, объёму работ или затрат на сопровождения поддерживать больше платформ.

    По всей видимости, Proton будет той платформой на которой эти игры и будут работать. Ведь, со дня на день венда может просто обновиться так, что всё сломает, да так обновиться, что обратно уже не вернуть.

     
     
  • 2.15, КО (?), 10:46, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По твоей логике не разработчик, а торговая площадка должна обеспечивать весь охват ОС.
    Это было бы божественно, но нах никому не надо
     
     
  • 3.19, Ю.Т. (?), 11:02, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто ничего не должен. Но:
    Разработчику начхать на охват, ему нужны бабки. А бабки он получит, выполнив техзадание. Дальше -- хоть не играй.
    Торговая площадка хочет охват, их бабки -- в охвате. Если они смогут подобрать ещё процент за счёт этой штуковины (не надорвавшись при этом) -- они это сделают.
     
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