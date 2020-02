Компания Valve выпустила Proton 5.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала первый выпуск новой ветки проекта Proton 5.0, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. Для увеличения производительности многопоточных игр поддерживаются механизмы "esync" (Eventfd Synchronization) и "futex/fsync". В новой версии: Выполнена синхронизация с кодовой базой Wine 5.0, из которой перенесено более 3500 изменений (прошлая ветка основывалась на wine 4.11). 207 патчей из Proton 4.11 были перенесены upstream и теперь входят в основной состав Wine;

Для отрисовки игр, использующих Direct3D 9, по умолчанию задействована прослойка DXVK, транслирующая вызовы в API Vulkan. Пользователи систем без поддержки Vulkan могут вернутся на бэкенд wined3d, использующий трансляцию в OpenGL, выставив настройку PROTON_USE_WINED3D;

Усилена интеграция с клиентом Steam, которая позволила расширить спектр поддерживаемых игр, в которых применяется технология защиты от несанкционированной модификации игр Denuvo. Например, в Proton теперь можно играть в такие игры, как Just Cause 3, Batman: Arkham Knight и Abzu;

Новые установки Proton возвращают сведения о более новой версии операционной системы, как того требуют некоторые новые игры. Параметры старых установок оставлены без изменения;

Началась разработка значительных улучшений, связанных с добавлением в Wine 5.0 поддержки работы с несколькими мониторами и графическими адаптерами;

Для старых игр улучшена поддержка объёмного звука;

Изменена структура Git-репозитория проекта. В ветку 5.0 добавлены новые субмодули, что требует при сборке из git выполнить их инициализацию командой "git submodule update --init";

Компоненты FAudio с реализацией звуковых библиотек DirectX (API XAudio2, X3DAudio, XAPO и XACT3) обновлены до выпуска 20.02;

Прослойка DXVK, предоставляющая реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan, обновлена до опубликованного вчера выпуска 1.5.4. В DXVK 1.5.4 устранены регрессивные изменения, связанные с поддержкой Direct3D 9, и решены проблемы, проявляющиеся в играх Anno 1701, E.Y.E: Divine Cybermancy, Forgotten Realms: Demon Stone, King's Bounty и The Witcher.