Компания Valve выпустила Proton 5.0, пакет для запуска Windows-игр в Linux

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|1.1, Аноним (1), 09:33, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
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Рано или поздно они поймут, что тратить 1/3 рабочей силы на поддержку 1% попросту не рентабельно и проект прикроют.
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|2.4, A.Stahl (ok), 09:34, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ну и ладно, а пока не прикрыли может чего полезного напатчат.
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|2.7, Аноним (7), 09:44, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они скорее всего начнут продавать свои наработки гуглу для его Stadia, но это уже будет проприетарщина наверное...
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|2.8, Аноним (8), 09:47, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там автор dxvk два месяца назад чуть не сгорел (пруфы в их github issues) связано все с постоянными регресами абсолютно рандомных игр при попытке починить определённые проблемные, и сложностями дебага когда игры вызывают api до миллиона раз в секунду!
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|2.6, Аноним (6), 09:43, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С каждым обновлением и ознакомлением со списком игр, которые _теперль_ работают (а раньше не работали, надо полагать) вижу, как она совсем не нужна.
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|3.17, Sluggard (ok), 11:01, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У тебя это цель и смысл жизни — играть, причём обязательно во _все_ игры?
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|1.11, Аноним (11), 10:29, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я начинаю подозревать, что за этим проектом есть простой и понятный смысл.
И что это не просто защита Valve от MS с её Xbox-live и магазинами. Это еще и попытка взять под саппорт всю ту библиотеку, которая у них есть.
Игры - это ведь прежде всего не компьютерные программы, это медиаконтент из индустрии развлечений. Тот факт что игра доступна на платформе Windows но не доступна на Linux и/или Mac - это технические ограничения программы, а не игры. Разработчики-то может и рады были бы, но не всегда могут по графику, объёму работ или затрат на сопровождения поддерживать больше платформ.
По всей видимости, Proton будет той платформой на которой эти игры и будут работать. Ведь, со дня на день венда может просто обновиться так, что всё сломает, да так обновиться, что обратно уже не вернуть.
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|2.15, КО (?), 10:46, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По твоей логике не разработчик, а торговая площадка должна обеспечивать весь охват ОС.
Это было бы божественно, но нах никому не надо
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|3.19, Ю.Т. (?), 11:02, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто ничего не должен. Но:
Разработчику начхать на охват, ему нужны бабки. А бабки он получит, выполнив техзадание. Дальше -- хоть не играй.
Торговая площадка хочет охват, их бабки -- в охвате. Если они смогут подобрать ещё процент за счёт этой штуковины (не надорвавшись при этом) -- они это сделают.
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