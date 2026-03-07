The OpenNET Project / Index page

Переписывание кода при помощи AI для перелицензирования открытых проектов

06.03.2026 23:24 (MSK)

Дэн Бланшар, разработчик библиотеки chardet для определения кодировки символов на языке Python, выпустил новую версию библиотеки под новой лицензией. В версии 7.0 используется лицензия MIT вместо лицензии LGPL. Разработчик утверждает, что AI-ассистент Anthropic Claude, который теперь числится в списке контрибьюторов, переписал библиотеку без использования оригинального кода, что позволило ему заменить копилефт лицензию на пермиссивную.

К обсуждению данного действия присоединился пользователь, который представился Марком Пилгримом, первоначальным создателем библиотеки (к сожалению учётная запись этого пользователя пустая и проверить является ли он тем кем представился невозможно) и создал issue, в котором утверждает, что у Дена нет прав изменять лицензию проекта.

Дэн возразил, что он сравнил версии 7.0.0 и 6.0.0 при помощи библиотеки для обнаружения плагиата и сходство между версиями составило меньше 1.3%. По его словам, ни один файл в кодовой базе версии 7.0.0 не похож по структуре ни на один файл из любого предыдущего релиза.

Ден рассказал, что хотел, чтобы библиотека chardet была включена в стандартную библиотеку Python, так как она является ключевой зависимостью для множества проектов на Python. Но интеграции мешали три препятствия - лицензия, скорость и точность. В результате проведённой работы скорость обнаружения кодировки библиотекой увеличилась в 48 раз. Для проекта, который активно используется во многих других проектах, данная оптимизация приведёт к заметному повышению производительности для миллионов пользователей (пакет загружается около 130 миллионов раз в месяц).

Зои Койман, исполнительный директор Фонда свободного программного обеспечения, сообщила изданию The Register "Мы не можем комментировать конкретные детали или законность этого проекта без проведения дополнительных исследований или консультаций с юристами, но нет ничего "чистого" в том, чтобы большая языковая модель (LLM) использовала код, который от неё требуют переписать".

При этом Зои решила дать моральную оценку поступку Дена: "Что касается смысла GPL, то пермиссивная лицензия технически всё ещё является лицензией свободного программного обеспечения, но подрыв копилефта - это серьёзный поступок. Отказ предоставить другим права, которые вы сами получили как пользователь, является крайне антисоциальным, независимо от используемого метода."

Брюс Перенс, автор оригинального определения открытого исходного кода, выразил озабоченность по поводу сложившейся ситуации: "Грядущие социальные изменения столь же масштабны, и, как мы уже видим, ещё более пугающие".

Юридические последствия применения большой языковой модели для переработки как открытых, так и проприетарных проектов (у которых был похищен исходный код) трудно предсказуемы и сильно зависят от прецедентов, создаваемых судами. Тем не менее, если большая языковая модель переписывает код на язык программирования, отличный от оригинала, то доказать создание производной работы становится практически невозможно.

Недавно Верховный суд США отказался пересмотреть дело "Талер против Перлмуттера", в котором истец пытался отменить решение нижестоящего суда, согласно которому он не мог защитить авторским правом изображение, созданное искусственным интеллектом. Верховный суд США оставил в силе решение суда нижней инстанции о том, что произведения, полностью созданные AI, не защищаются авторским правом.

Лицензия: CC BY 3.0
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.1, Аноним (1), 00:00, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. можно взять дрова для линя, и попросить написать такой же для БСД под нормальной лицухой? И оно заодно уберет все линукс-специфические вызовы и заменит на бсдшные?
    И при этом оно не будет совпадать с оригинальным кодом под г̶н̶у̶р̶а̶к̶о̶м̶  GPL и прикопаться к совпадению когда никто не сможет?

    Так это просто отличная новость!

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:24, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно, а зачем).
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 01:22, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 4.57, Аноним (15), 03:00, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.2, Анонимомомом (?), 00:01, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –6 +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:05, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дрова уже пилят, и даже хвастаются:
    https://www.phoronix.com/news/AI-Pure-Python-AMD-GPU-Driver
     
     
  • 2.8, Аноним (5), 00:08, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кому-то богатому будет выгодно, можно будет весь GPL код потырить.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 00:16, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > можно будет весь GPL код потырить.

    А кто его тырит?
    Разве GPL код куда-то пропал? Нет!
    Наоборот, стало больше свободного кода, потому что нет ничего более свободного чем BSD/MIT и тем более public domain.

    Так кто же что тырит? Почему вы используете терминологию копирастов?!

     
     
  • 4.19, нах.. (?), 00:28, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Почему вы используете терминологию копирастов?!

    Копирасты ВОРУЮТ, сообщество гопаель ОСВОБОЖДАЕТ. Смотри не перепутай.

     
  • 3.66, Аноним (66), 06:22, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В эту игру можно играть вдвоём :)))
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:07, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А если взять код проприетарных окон и попросить ии его переписать его под бсд лицензию, то что тогда?
     
     
  • 2.12, Fyjy (?), 00:14, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хороший вопрос.
    С одной стороны, я отметил это в статье, код может получится public domain, а не BSD.
    С другой этот код явно получен нелегальным путем, в отличии от GPL в условиях которой специально указан запрет закрытия кода.

    Думаю решение суда будет что-то вроде "за выкладывание тебе ничего, а вот за использование нелегального проприетарного кода может прилететь наказание".

    Вопросов весьма много, думаю ситуация только раскручивается.
    Юристы FSF еще не сказали ничего внятного.
    Брюс и OSI - тоже.

    Так же уверен, что-то захотят сказать компании занимающиеся проприетарной разработкой)

     
     
  • 3.17, Аноним (7), 00:26, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не останется проприетарного кода. Есть, правда, ещё патенты, но они действительны кажись 20 лет. Так что если какую-нибудь xp, то почему бы и нет? ;)
     
     
  • 4.22, нах.. (?), 00:31, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что это будет стоить тонны нефти - токены не бесплатные. Одно дело либу переписать, другое - ОС.
     
     
  • 5.25, Аноним (7), 00:36, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это пока. Но скоро появятся оптические вычислители, вычисление в памяти и пр. и токены ещё больше подешевеют. Да и модели не стоят на месте в плане оптимизаций.
     
     
  • 6.27, Аноним (-), 00:41, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Но скоро появятся оптические вычислители, вычисление в памяти и пр.

    И вы думаете у всяких о6pыганов будет к ним доступ?))

    > и токены ещё больше подешевеют. Да и модели не стоят на месте в плане оптимизаций.

    Пока что у "сообщества" нет денег даже на поддержку штанов.
    Плюс модели тоже не сразу будут в паблик выкладываться.


     
  • 6.55, Аноним (55), 02:43, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >скоро появятся оптические вычислители

    Ага, помню еще в институте про них рассказывали. Прямо как с ITER, который тоже вот-вот запустят.

     
  • 4.26, Fyjy (?), 00:41, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там не останется проприетарного кода.

    Если ты сможешь его хм... достать 😉

    > Есть, правда, ещё патенты, но они действительны кажись 20 лет.

    Код может быть в каком-то виде запатентован (например уникальные алгоритмы и методы).
    Наружные интерфейсы "защитить" не получится (гугл против оракла).
    А внутренние? Как вы получили к ним доступ?
    Да и 20 лет это большой срок.
    Более того если технология используется в современном софте (а например мелкомягкие это любят) то патент может ʼпродлеватьсяʼ в виде "мы запатентовали почти то же самое, давайте ".

    > Так что если какую-нибудь xp, то почему бы и нет? ;)

    Можно, но зачем? (с)
    Кому нужна ХРюша сейчас? Запустится ли современный софт?
    Будет ли она использовать возможности современного железа?
    ReactOS есть уже, но мало кто его использует.

    Допускаю два варианта (возможно одновременно):
    - коллаборация с железячниками - как пример эпл - и продажу программно аппаратного комплекса
    - переезд софта в облака - например если будут сильно ломать всякие автокады

    Отдельно могут быть уточняющие решения судов касающиеся проприетарного кода: GPL не позволяет запрещать изучать код. А вот проприетарь другое дело.

     
  • 3.64, Аноним (64), 06:04, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С другой этот код явно получен нелегальным путем

    Если бы нейросети не нарушали бы копирайты, они бы ничего не добились бы.

     
  • 2.20, Аноним (7), 00:29, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >переписать его под бсд лицензию

    Причём, сразу на раст :)

     

  • 1.16, Аноним (7), 00:25, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Там не останется проприетарного кода. Есть, правда, ещё патенты, но они действительны кажись 20 лет. Так что если какую-нибудь xp, то почему бы и нет? ;)
     
  • 1.18, нах.. (?), 00:26, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >так ПИЗ*ИТ@ может только убогая тв@₽ь

    Какой прекрасный ВЗРЫВ фанатов гопаель в скрытых!

     
     
  • 2.23, Аноним (-), 00:34, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.28, Аноним (28), 00:44, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 00:59, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.32, Аноним (32), 01:06, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Какой прекрасный ВЗРЫВ фанатов гопаель в скрытых!

    Что плохого в гпл? Если ты фанат бмз, то считай ее такой же хорошей проприетарной лицензией как мс eula :)

     
     
  • 3.34, Аноним (34), 01:17, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что плохого в гпл?

    Комми лицензия, которая заражает весь другой код и уменьшает свободу его использования?
    Продвигается сектой крайне сомнительных личностей, предлагающих уменьшать зп разработчикам, наказывать за проприетарь и собирать налоги с железа.
    Действительно, что же в ней плохого)))

     
     
  • 4.38, Аноним (32), 01:33, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Комми лицензия, которая заражает весь другой код и уменьшает свободу его использования?

    А проприетарная лицензия так не делает? Вот написал ты по для виндовс или мак, теперь без виндовс или мак софт не работает.

    >Продвигается сектой крайне сомнительных личностей, предлагающих уменьшать зп разработчикам, наказывать за проприетарь и собирать налоги с железа.

    А как бсд увеличит зп разработчика? Взяли бесплатно, закрыли, весь доход себе. Разработчик даже не в курсе. А как проприетарь увеличит? код написал - на мороз. Так что только нужда в саппорте и развитии, а не лицензия тут играет роль.

    Смешные утверждения у тебя, из прошлого века, гед зе фактс левел.

     
     
  • 5.41, Аноним (41), 01:44, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не делает Проприетарь можно потом открыть, а то что заражено гнураком таким и о... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.21, алек емпире (?), 00:31, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    повод reactos немного так "переписать" код
     

  • 1.31, Аноним (31), 01:05, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >переписал библиотеку без использования оригинального кода

    Т.е. фактически создал *новый* продукт с идентичной функциональностью и API.
    Какая разница кто это сделал? В чем проблема? Почему сыр-бор?

     
     
  • 2.33, Rev (ok), 01:13, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Видимо у изначального автора ощущение, что его либу с конкретным названием украли.
    Автор разрабатывал, писал, тратил кучу времени, а тут какая-то нейронка перехерачила 98.7%, и никакого наследия не осталось

    Да ещё и ускорилось в 48 раз! Это вообще обидно!

     
  • 2.35, Аноним (35), 01:20, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.39, Аноним (55), 01:38, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот и повод изобретать GPL 4.0 с запретом переписывать код под другими лицензиями.
     
     
  • 2.42, Аноним (10), 01:49, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.43, Аноним (41), 01:50, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну вот и повод изобретать GPL 4.0 с запретом переписывать код под другими лицензиями.

    А пофигу.
    Ты не сможешь запретить читать код. А если код можно прочитать - то можно и повторить.
    И не важно по какой лицензии он будет.

    Плюс это ограничение на всё, что уже было под гнураком v3 и более старых версиях на момент введения v4, не может быть применено.

     
     
  • 3.47, Аноним (55), 02:05, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полно кода под лицензиями GPL 2.1+ и 3.0+, так что вполне себе применено.

    >И как вы себе это представляете))

    Тут уже суд решит, в который отнюдь не FSF и OSI подадут, а корпорации. Спросите себя, почему если условная Windows XP никому не нужна, то почему Microsoft не опубликует ее код в публичное достояние, ведь его уже давно слили?

     
     
  • 4.49, Аноним (41), 02:10, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Полно кода под лицензиями GPL 2.1+ и 3.0+, так что вполне себе применено.

    Ну так скоро появятся свободные альтернативы для него.

    > Спросите себя, почему если условная Windows XP никому не нужна,
    > то почему Microsoft не опубликует ее код в публичное достояние, ведь его уже давно слили?

    Код XP может в каком-то виде использоваться в следующих версиях.
    Они же не не с нуля каждую винду пишут.

    Плюс самый главный вопрос - а зачем это им?

     
     
  • 5.51, Аноним (55), 02:22, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Код XP может в каком-то виде использоваться в следующих версиях.
    >Плюс самый главный вопрос - а зачем это им?

    Вот, вы уже нашли причины для суда. Думаете Microsoft устроит, когда выйдет Mindows XP, авторы которой вдохновлялись Redox, а полный и улучшенный аналог сам собой получился?

     
     
  • 6.52, Аноним (52), 02:28, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот, вы уже нашли причины для суда. Думаете Microsoft устроит, когда выйдет Mindows XP, авторы которой вдохновлялись Redox, а полный и улучшенный аналог сам собой получился?

    Ну значит в суде померяются толщиной юристов.
    Заодно расскажут на каком основании они использовали "утекший" код.

    GPL прямо сказано "можно читать".
    А есть ли такой пункт в коде мелкомягких, я думаю вы сами догадаетесь)


     
     
  • 7.54, Аноним (55), 02:34, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Заодно расскажут на каком основании они использовали "утекший" код.

    - Так никто не использовал утекший код, господин судья! Вот, сравните код, они абсолютно непохожи! Совпадают только интерфейсы.
    И что в таком случае делать? Либо разрешать такое всем, либо определять исходники не полагаясь на сам код.

     
     
  • 8.60, Аноним (60), 03:22, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 8.61, Аноним (55), 04:07, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которые можно получить только взяв закрытый код, который нехорошие люди добыли н... текст свёрнут, показать
     
  • 4.50, Аноним (50), 02:12, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так корпорации заинтересованы в - получить право закрыть опенсорсный код - запе... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.53, Аноним (55), 02:29, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корпорации сами создадут механизм определения переписанности программы, где нет ни строчки с оригинала, так что в GPL 4.0 останется только этим воспользоваться.
     

  • 1.40, Аноним (40), 01:40, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем этот дегрот заменил LGPL на MIT? PSF совместима с GPL.
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 01:56, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем этот дегрот

    Куракекнул фанати можолееда?
    Человек развивает либу с 130 лямов загрузок в месяц.
    А чего добился ты?

    > аменил LGPL на MIT? PSF совместима с GPL.

    И? Он может выбирать любую лицензию какую пожелает.

     
     
  • 3.46, Аноним (40), 02:04, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.48, Аноним (50), 02:06, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.56, Аноним (55), 02:46, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Человек развивает либу с 130 лямов загрузок в месяц.

    Пока он еще ничего не развивает.

     
     
  • 4.59, Rev (ok), 03:17, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ускорение в 48 раз - это не развитие?
     
  • 2.62, МИСАКА (?), 04:33, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.63, _ (??), 06:00, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > произведения, полностью созданные AI, не защищаются авторским правом.

    Ого! Чего это янки вдруг ...
    Если это на программы распространяется - просматриваются самые интересные перспективки ... типо конец лицензиям, всем и любым! Сполшной Public Domain ... револючия о которой нам так давно(С)

    Офигеть вообще-то! Фундамент прям шатают! :)

     
  • 1.65, Аноним (65), 06:10, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вы все думаете что вы пишете код , но на самом деле вы мошенники потому что вы пишите надстройки я не однократно напоминаю не надо задираться если у вас есть доступ к оплачевателему, а у кого то нет это ничего не значит
     

