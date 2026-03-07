Переписывание кода при помощи AI для перелицензирования открытых проектов

|
|1.1, Аноним (1), 00:00, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Т.е. можно взять дрова для линя, и попросить написать такой же для БСД под нормальной лицухой? И оно заодно уберет все линукс-специфические вызовы и заменит на бсдшные?
И при этом оно не будет совпадать с оригинальным кодом под г̶н̶у̶р̶а̶к̶о̶м̶ GPL и прикопаться к совпадению когда никто не сможет?
Так это просто отличная новость!
|
|
|
|2.8, Аноним (5), 00:08, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Кому-то богатому будет выгодно, можно будет весь GPL код потырить.
|
|
|
|3.13, Аноним (13), 00:16, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> можно будет весь GPL код потырить.
А кто его тырит?
Разве GPL код куда-то пропал? Нет!
Наоборот, стало больше свободного кода, потому что нет ничего более свободного чем BSD/MIT и тем более public domain.
Так кто же что тырит? Почему вы используете терминологию копирастов?!
|
|
|
|4.19, нах.. (?), 00:28, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Почему вы используете терминологию копирастов?!
Копирасты ВОРУЮТ, сообщество гопаель ОСВОБОЖДАЕТ. Смотри не перепутай.
|
|1.7, Аноним (7), 00:07, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
А если взять код проприетарных окон и попросить ии его переписать его под бсд лицензию, то что тогда?
|
|
|
|2.12, Fyjy (?), 00:14, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Хороший вопрос.
С одной стороны, я отметил это в статье, код может получится public domain, а не BSD.
С другой этот код явно получен нелегальным путем, в отличии от GPL в условиях которой специально указан запрет закрытия кода.
Думаю решение суда будет что-то вроде "за выкладывание тебе ничего, а вот за использование нелегального проприетарного кода может прилететь наказание".
Вопросов весьма много, думаю ситуация только раскручивается.
Юристы FSF еще не сказали ничего внятного.
Брюс и OSI - тоже.
Так же уверен, что-то захотят сказать компании занимающиеся проприетарной разработкой)
|
|
|
|3.17, Аноним (7), 00:26, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там не останется проприетарного кода. Есть, правда, ещё патенты, но они действительны кажись 20 лет. Так что если какую-нибудь xp, то почему бы и нет? ;)
|
|
|
|4.22, нах.. (?), 00:31, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что это будет стоить тонны нефти - токены не бесплатные. Одно дело либу переписать, другое - ОС.
|
|
|
|5.25, Аноним (7), 00:36, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это пока. Но скоро появятся оптические вычислители, вычисление в памяти и пр. и токены ещё больше подешевеют. Да и модели не стоят на месте в плане оптимизаций.
|
|
|
|6.27, Аноним (-), 00:41, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Но скоро появятся оптические вычислители, вычисление в памяти и пр.
И вы думаете у всяких о6pыганов будет к ним доступ?))
> и токены ещё больше подешевеют. Да и модели не стоят на месте в плане оптимизаций.
Пока что у "сообщества" нет денег даже на поддержку штанов.
Плюс модели тоже не сразу будут в паблик выкладываться.
|
|6.55, Аноним (55), 02:43, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>скоро появятся оптические вычислители
Ага, помню еще в институте про них рассказывали. Прямо как с ITER, который тоже вот-вот запустят.
|
|4.26, Fyjy (?), 00:41, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Там не останется проприетарного кода.
Если ты сможешь его хм... достать 😉
> Есть, правда, ещё патенты, но они действительны кажись 20 лет.
Код может быть в каком-то виде запатентован (например уникальные алгоритмы и методы).
Наружные интерфейсы "защитить" не получится (гугл против оракла).
А внутренние? Как вы получили к ним доступ?
Да и 20 лет это большой срок.
Более того если технология используется в современном софте (а например мелкомягкие это любят) то патент может ʼпродлеватьсяʼ в виде "мы запатентовали почти то же самое, давайте ".
> Так что если какую-нибудь xp, то почему бы и нет? ;)
Можно, но зачем? (с)
Кому нужна ХРюша сейчас? Запустится ли современный софт?
Будет ли она использовать возможности современного железа?
ReactOS есть уже, но мало кто его использует.
Допускаю два варианта (возможно одновременно):
- коллаборация с железячниками - как пример эпл - и продажу программно аппаратного комплекса
- переезд софта в облака - например если будут сильно ломать всякие автокады
Отдельно могут быть уточняющие решения судов касающиеся проприетарного кода: GPL не позволяет запрещать изучать код. А вот проприетарь другое дело.
|
|3.64, Аноним (64), 06:04, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> С другой этот код явно получен нелегальным путем
Если бы нейросети не нарушали бы копирайты, они бы ничего не добились бы.
|
|1.16, Аноним (7), 00:25, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Там не останется проприетарного кода. Есть, правда, ещё патенты, но они действительны кажись 20 лет. Так что если какую-нибудь xp, то почему бы и нет? ;)
|
|1.18, нах.. (?), 00:26, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
>так ПИЗ*ИТ@ может только убогая тв@₽ь
Какой прекрасный ВЗРЫВ фанатов гопаель в скрытых!
|
|
|
|2.32, Аноним (32), 01:06, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Какой прекрасный ВЗРЫВ фанатов гопаель в скрытых!
Что плохого в гпл? Если ты фанат бмз, то считай ее такой же хорошей проприетарной лицензией как мс eula :)
|
|
|
|3.34, Аноним (34), 01:17, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Что плохого в гпл?
Комми лицензия, которая заражает весь другой код и уменьшает свободу его использования?
Продвигается сектой крайне сомнительных личностей, предлагающих уменьшать зп разработчикам, наказывать за проприетарь и собирать налоги с железа.
Действительно, что же в ней плохого)))
|
|
|
|4.38, Аноним (32), 01:33, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Комми лицензия, которая заражает весь другой код и уменьшает свободу его использования?
А проприетарная лицензия так не делает? Вот написал ты по для виндовс или мак, теперь без виндовс или мак софт не работает.
>Продвигается сектой крайне сомнительных личностей, предлагающих уменьшать зп разработчикам, наказывать за проприетарь и собирать налоги с железа.
А как бсд увеличит зп разработчика? Взяли бесплатно, закрыли, весь доход себе. Разработчик даже не в курсе. А как проприетарь увеличит? код написал - на мороз. Так что только нужда в саппорте и развитии, а не лицензия тут играет роль.
Смешные утверждения у тебя, из прошлого века, гед зе фактс левел.
|
|
|
|5.41, Аноним (41), 01:44, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не делает Проприетарь можно потом открыть, а то что заражено гнураком таким и о... большой текст свёрнут, показать
|
|1.31, Аноним (31), 01:05, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>переписал библиотеку без использования оригинального кода
Т.е. фактически создал *новый* продукт с идентичной функциональностью и API.
Какая разница кто это сделал? В чем проблема? Почему сыр-бор?
|
|
|
|2.33, Rev (ok), 01:13, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Видимо у изначального автора ощущение, что его либу с конкретным названием украли.
Автор разрабатывал, писал, тратил кучу времени, а тут какая-то нейронка перехерачила 98.7%, и никакого наследия не осталось
Да ещё и ускорилось в 48 раз! Это вообще обидно!
|
|1.39, Аноним (55), 01:38, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну вот и повод изобретать GPL 4.0 с запретом переписывать код под другими лицензиями.
|
|
|
|2.43, Аноним (41), 01:50, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Ну вот и повод изобретать GPL 4.0 с запретом переписывать код под другими лицензиями.
А пофигу.
Ты не сможешь запретить читать код. А если код можно прочитать - то можно и повторить.
И не важно по какой лицензии он будет.
Плюс это ограничение на всё, что уже было под гнураком v3 и более старых версиях на момент введения v4, не может быть применено.
|
|
|
|3.47, Аноним (55), 02:05, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Полно кода под лицензиями GPL 2.1+ и 3.0+, так что вполне себе применено.
>И как вы себе это представляете))
Тут уже суд решит, в который отнюдь не FSF и OSI подадут, а корпорации. Спросите себя, почему если условная Windows XP никому не нужна, то почему Microsoft не опубликует ее код в публичное достояние, ведь его уже давно слили?
|
|
|
|4.49, Аноним (41), 02:10, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Полно кода под лицензиями GPL 2.1+ и 3.0+, так что вполне себе применено.
Ну так скоро появятся свободные альтернативы для него.
> Спросите себя, почему если условная Windows XP никому не нужна,
> то почему Microsoft не опубликует ее код в публичное достояние, ведь его уже давно слили?
Код XP может в каком-то виде использоваться в следующих версиях.
Они же не не с нуля каждую винду пишут.
Плюс самый главный вопрос - а зачем это им?
|
|
|
|5.51, Аноним (55), 02:22, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Код XP может в каком-то виде использоваться в следующих версиях.
>Плюс самый главный вопрос - а зачем это им?
Вот, вы уже нашли причины для суда. Думаете Microsoft устроит, когда выйдет Mindows XP, авторы которой вдохновлялись Redox, а полный и улучшенный аналог сам собой получился?
|
|
|
|6.52, Аноним (52), 02:28, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вот, вы уже нашли причины для суда. Думаете Microsoft устроит, когда выйдет Mindows XP, авторы которой вдохновлялись Redox, а полный и улучшенный аналог сам собой получился?
Ну значит в суде померяются толщиной юристов.
Заодно расскажут на каком основании они использовали "утекший" код.
GPL прямо сказано "можно читать".
А есть ли такой пункт в коде мелкомягких, я думаю вы сами догадаетесь)
|
|
|
|7.54, Аноним (55), 02:34, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Заодно расскажут на каком основании они использовали "утекший" код.
- Так никто не использовал утекший код, господин судья! Вот, сравните код, они абсолютно непохожи! Совпадают только интерфейсы.
И что в таком случае делать? Либо разрешать такое всем, либо определять исходники не полагаясь на сам код.
|
|
|
|8.61, Аноним (55), 04:07, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Которые можно получить только взяв закрытый код, который нехорошие люди добыли н... текст свёрнут, показать
|
|4.50, Аноним (50), 02:12, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так корпорации заинтересованы в - получить право закрыть опенсорсный код - запе... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.53, Аноним (55), 02:29, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Корпорации сами создадут механизм определения переписанности программы, где нет ни строчки с оригинала, так что в GPL 4.0 останется только этим воспользоваться.
|
|
|
|2.45, Аноним (45), 01:56, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Зачем этот дегрот
Куракекнул фанати можолееда?
Человек развивает либу с 130 лямов загрузок в месяц.
А чего добился ты?
> аменил LGPL на MIT? PSF совместима с GPL.
И? Он может выбирать любую лицензию какую пожелает.
|
|
|
|3.56, Аноним (55), 02:46, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Человек развивает либу с 130 лямов загрузок в месяц.
Пока он еще ничего не развивает.
|
|1.63, _ (??), 06:00, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> произведения, полностью созданные AI, не защищаются авторским правом.
Ого! Чего это янки вдруг ...
Если это на программы распространяется - просматриваются самые интересные перспективки ... типо конец лицензиям, всем и любым! Сполшной Public Domain ... револючия о которой нам так давно(С)
Офигеть вообще-то! Фундамент прям шатают! :)
|
|1.65, Аноним (65), 06:10, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вы все думаете что вы пишете код , но на самом деле вы мошенники потому что вы пишите надстройки я не однократно напоминаю не надо задираться если у вас есть доступ к оплачевателему, а у кого то нет это ничего не значит
|