Выпуск Wine 11.4

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.4. С момента выпуска 11.3 было закрыто 17 отчётов об ошибках и внесено 211 изменений. Наиболее важные изменения: Продолжено развитие библиотеки msxml3 (Microsoft® XML Core Services), необходимой для работы инсталлятора продуктов Adobe Cloud, включая Adobe Photoshop. В msxml3 добавлена поддержка программного интерфейса SAX Reader, реализующего событийную модель обработки XML-документов, позволяющую обойтись без загрузки всего XML-документа в память за счёт генерации событий о выявлении XML-структур во время потокового чтения документа.

В реализации DirectSound оптимизированы операции изменения частоты дискретизации.

Предложена начальная реализация библиотеки CFGMGR32, применяемой для управления конфигурацией устройств. Добавлены вызовы: CM_Get_Class_Property_Keys, CM_Get_Device_Interface_List, CM_Get_Device_Interface_Property, CM_Get_Device_Interface_Property_Keys, а также обработчики для работы со свойствами устройств.

Улучшено сопоставление времени с часовыми поясами.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Xara Xtreme 4, Explorer++, CodeGear RAD Studio 2009, FL Studio 12.4, Janetter 4.1.1.0, Xilinx Vivado 2014.4, iZotope, Native Access 2, ROMCenter, SSFpres.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Gag, Roblox Studio.



