Выпуск Wine 11.4

07.03.2026 11:03 (MSK)

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.4. С момента выпуска 11.3 было закрыто 17 отчётов об ошибках и внесено 211 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Продолжено развитие библиотеки msxml3 (Microsoft® XML Core Services), необходимой для работы инсталлятора продуктов Adobe Cloud, включая Adobe Photoshop. В msxml3 добавлена поддержка программного интерфейса SAX Reader, реализующего событийную модель обработки XML-документов, позволяющую обойтись без загрузки всего XML-документа в память за счёт генерации событий о выявлении XML-структур во время потокового чтения документа.
  • В реализации DirectSound оптимизированы операции изменения частоты дискретизации.
  • Предложена начальная реализация библиотеки CFGMGR32, применяемой для управления конфигурацией устройств. Добавлены вызовы: CM_Get_Class_Property_Keys, CM_Get_Device_Interface_List, CM_Get_Device_Interface_Property, CM_Get_Device_Interface_Property_Keys, а также обработчики для работы со свойствами устройств.
  • Улучшено сопоставление времени с часовыми поясами.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Xara Xtreme 4, Explorer++, CodeGear RAD Studio 2009, FL Studio 12.4, Janetter 4.1.1.0, Xilinx Vivado 2014.4, iZotope, Native Access 2, ROMCenter, SSFpres.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Gag, Roblox Studio.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64935-wine
Ключевые слова: wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ахз (?), 11:48, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Помню гэг, крокодила там палкой бить,а из него валится. В целом достойно для вайна
     
  • 1.2, inferrna (ok), 11:49, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Джойстик в https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=59317 так и не пофиксили, негодяи
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:22, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут кстати за первый Cities взялись:
    https://store.steampowered.com/app/255710/Cities_Skylines/
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:32, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Это так утомительно, что видеовставки никогда не работают. И с mf-install в каких-то играх видео начинает работать, в других прекращает. Так утомительно, во всех играх вижу эту проблему.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:32, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:37, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так расставь конфликтные настройки по разным WINEPREFIX'ам.
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 17:18, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, SlackwareRT (?), 16:50, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Огромная коллекция бинапных готовых пакетов для Slackware:
    https://slackware.uk/slackdce/packages/15.0/x86_64/
     

  • 1.10, Аноним (9), 18:16, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кому может понадобится Wine? Для разработчиков 1C и КонсультантПлюс разумеется. Остальные к Wine даже притрагиватся не будут.
     
     
  • 2.11, AleksK (ok), 18:31, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да откуда вы такие берётесь? 1С с 11 года нативно работает на линуксе. Более того Линукс у них сейчас приоритетная платформа
     
     
  • 3.12, Аноним (4), 18:43, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Веб версия? Припоминаю, чтобы нормально работало, надо было запускать на майкрософт сикуль сервер.
     

