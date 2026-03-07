Выпуск Wine 11.4

|
1.1, Ахз (?), 11:48, 07/03/2026
Помню гэг, крокодила там палкой бить,а из него валится. В целом достойно для вайна
1.4, Аноним (4), 12:32, 07/03/2026
Это так утомительно, что видеовставки никогда не работают. И с mf-install в каких-то играх видео начинает работать, в других прекращает. Так утомительно, во всех играх вижу эту проблему.
2.6, Аноним (6), 16:37, 07/03/2026
Ну так расставь конфликтные настройки по разным WINEPREFIX'ам.
1.10, Аноним (9), 18:16, 07/03/2026
Кому может понадобится Wine? Для разработчиков 1C и КонсультантПлюс разумеется. Остальные к Wine даже притрагиватся не будут.
2.11, AleksK (ok), 18:31, 07/03/2026
Да откуда вы такие берётесь? 1С с 11 года нативно работает на линуксе. Более того Линукс у них сейчас приоритетная платформа
3.12, Аноним (4), 18:43, 07/03/2026
Веб версия? Припоминаю, чтобы нормально работало, надо было запускать на майкрософт сикуль сервер.
