Выпуск D7VK 1.3, реализации Direct3D 5, 6 и 7 поверх API Vulkan

Опубликован выпуск проекта D7VK 1.3, развивающего реализацию графических API Direct3D 5, 6 и 7, предложенных компанией Microsoft в 1997, 1998 и 1999 годах. D7VK работает через трансляцию вызовов в API Vulkan и позволяет при помощи Wine запускать в Linux ретро игры, завязанные на API Direct3D 5, 6 и 7. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией Zlib. В качестве основы при разработке использован код бэкенда d3d9 от проекта DXVK - D7VK преобразует API Direct3D 5, 6 и 7 в вызовы Direct3D 9, которые затем транслируются в API Vulkan. Разработчик не намерен добиваться включения D7VK в состав DXVK, как это было с реализациями Direct3D 8 и Direct3D 9 поверх Vulkan.

В новом выпуске обеспечена официальная поддержка графического API Direct3D 5 в дополнение к ранее доступной поддержке Direct3D 6 и 7. Также проведена работа по устранению ошибок и улучшению совместимости с играми кода для поддержки Direct3D 6 и Direct3D 7. Отключена по умолчанию эмуляция механизма сглаживания FSAA (Full-Scene Anti-Aliasing), которая теперь активируется только для игр, поддерживающих данную технологию.

Решены проблемы с работой игр:

Blood 2: The Chosen

Drakan: Order of the Flame

Freespace 2 and Arabian Nights

Gothic 1/2

Ground Control

Legacy of Kain: Soul Reaver

No One Lives Forever

Добавлена поддержка игр на базе Direct3D 5:

Carmageddon II: Carpocalypse Now

Deathtrap Dungeon

Lands of Lore III

Mobil 1 Rally Championship

Mortal Kombat 4

Nightmare Creatures

N.I.C.E 2

Tomb Raider II

Ранее была подтверждена работа игр: