Выпуск D7VK 1.3, реализации Direct3D 5, 6 и 7 поверх API Vulkan

Опубликован выпуск проекта D7VK 1.3, развивающего реализацию графических API Direct3D 5, 6 и 7, предложенных компанией Microsoft в 1997, 1998 и 1999 годах. D7VK работает через трансляцию вызовов в API Vulkan и позволяет при помощи Wine запускать в Linux ретро игры, завязанные на API Direct3D 5, 6 и 7. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией Zlib. В качестве основы при разработке использован код бэкенда d3d9 от проекта DXVK - D7VK преобразует API Direct3D 5, 6 и 7 в вызовы Direct3D 9, которые затем транслируются в API Vulkan. Разработчик не намерен добиваться включения D7VK в состав DXVK, как это было с реализациями Direct3D 8 и Direct3D 9 поверх Vulkan.
В новом выпуске обеспечена официальная поддержка графического API Direct3D 5 в дополнение к ранее доступной поддержке Direct3D 6 и 7. Также проведена работа по устранению ошибок и улучшению совместимости с играми кода для поддержки Direct3D 6 и Direct3D 7. Отключена по умолчанию эмуляция механизма сглаживания FSAA (Full-Scene Anti-Aliasing), которая теперь активируется только для игр, поддерживающих данную технологию.
Решены проблемы с работой игр:
- Blood 2: The Chosen
- Drakan: Order of the Flame
- Freespace 2 and Arabian Nights
- Gothic 1/2
- Ground Control
- Legacy of Kain: Soul Reaver
- No One Lives Forever
Добавлена поддержка игр на базе Direct3D 5:
- Carmageddon II: Carpocalypse Now
- Deathtrap Dungeon
- Lands of Lore III
- Mobil 1 Rally Championship
- Mortal Kombat 4
- Nightmare Creatures
- N.I.C.E 2
- Tomb Raider II
Ранее была подтверждена работа игр:
- Arabian Nights
- Battlezone II: Combat Commander
- Black & White
- Carmageddon TDR 2000
- Colin McRae Rally 2 0
- Dark Reign 2
- Deus Ex
- Disciples II
- Drakan: Order of the Flame
- Earth 2150
- Emperor: Battle for Dune
- Expendable
- Giants: Citizen Kabuto
- Hitman: Codename 47
- Indiana Jones and the Infernal Machine
- Need For Speed: High Stakes.
- Need for Speed III: Hot Pursuit
- No One Lives Forever
- Panzer Elite
- Rayman 2: The Great Escape
- Sacrifice
- Star Trek: Bridge Commander
- Star Wars: Rogue Squadron
- Tachyon: The Fringe
- Tomb Raider: Chronicles
- Undying
- Unreal Tournament
- Vampire: The Masquerade - Redemption
- Wizardry 8