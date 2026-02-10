The OpenNET Project / Index page

Выпуск D7VK 1.3, реализации Direct3D 5, 6 и 7 поверх API Vulkan

10.02.2026 10:23 (MSK)

Опубликован выпуск проекта D7VK 1.3, развивающего реализацию графических API Direct3D 5, 6 и 7, предложенных компанией Microsoft в 1997, 1998 и 1999 годах. D7VK работает через трансляцию вызовов в API Vulkan и позволяет при помощи Wine запускать в Linux ретро игры, завязанные на API Direct3D 5, 6 и 7. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией Zlib. В качестве основы при разработке использован код бэкенда d3d9 от проекта DXVK - D7VK преобразует API Direct3D 5, 6 и 7 в вызовы Direct3D 9, которые затем транслируются в API Vulkan. Разработчик не намерен добиваться включения D7VK в состав DXVK, как это было с реализациями Direct3D 8 и Direct3D 9 поверх Vulkan.

В новом выпуске обеспечена официальная поддержка графического API Direct3D 5 в дополнение к ранее доступной поддержке Direct3D 6 и 7. Также проведена работа по устранению ошибок и улучшению совместимости с играми кода для поддержки Direct3D 6 и Direct3D 7. Отключена по умолчанию эмуляция механизма сглаживания FSAA (Full-Scene Anti-Aliasing), которая теперь активируется только для игр, поддерживающих данную технологию.

Решены проблемы с работой игр:

  • Blood 2: The Chosen
  • Drakan: Order of the Flame
  • Freespace 2 and Arabian Nights
  • Gothic 1/2
  • Ground Control
  • Legacy of Kain: Soul Reaver
  • No One Lives Forever

Добавлена поддержка игр на базе Direct3D 5:

  • Carmageddon II: Carpocalypse Now
  • Deathtrap Dungeon
  • Lands of Lore III
  • Mobil 1 Rally Championship
  • Mortal Kombat 4
  • Nightmare Creatures
  • N.I.C.E 2
  • Tomb Raider II

Ранее была подтверждена работа игр:

  • Arabian Nights
  • Battlezone II: Combat Commander
  • Black & White
  • Carmageddon TDR 2000
  • Colin McRae Rally 2 0
  • Dark Reign 2
  • Deus Ex
  • Disciples II
  • Drakan: Order of the Flame
  • Earth 2150
  • Emperor: Battle for Dune
  • Expendable
  • Giants: Citizen Kabuto
  • Hitman: Codename 47
  • Indiana Jones and the Infernal Machine
  • Need For Speed: High Stakes.
  • Need for Speed III: Hot Pursuit
  • No One Lives Forever
  • Panzer Elite
  • Rayman 2: The Great Escape
  • Sacrifice
  • Star Trek: Bridge Commander
  • Star Wars: Rogue Squadron
  • Tachyon: The Fringe
  • Tomb Raider: Chronicles
  • Undying
  • Unreal Tournament
  • Vampire: The Masquerade - Redemption
  • Wizardry 8


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:43, 10/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Ещё бы вулкан кто новый на Винду ковырял, а то если есть он там, то работает их ряд вон плохо и медленнее чем на Линукс. А многие карточки амд, так и вообще заброшены этим амд, и старый кривой драйвер давно не обновляем.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:54, 10/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нафейхоа это на Вынь? Там и так все прекрасно.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:58, 10/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У венды тоже эмуляция. Но да, графическая часть в основном работает, хоть и на процессоре многие операции. К сожалению, винапи это миф, поэтому, всё остальное не работает без костылей.
     
  • 2.4, Аноним (7), 10:55, 10/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Это потому что амд никто не покупает в здравом уме.
     
     
  • 3.5, Аноним (3), 10:56, 10/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я бы купил тогда, но были только синезеленые. В целом не жалею.
     
  • 3.10, Xo (?), 12:21, 10/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Илья (??), 10:54, 10/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Disciples 2 норм игра. Кракен особенно
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:57, 10/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Battlezone II: Combat Commander запускается в том числе и на планшете через gamehub, проверял на лицухе в steam.
     
  • 1.8, Bob (??), 11:04, 10/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Разработчик не намерен добиваться включения D7VK в состав DXVK

    но почему? Логично, чтобы все DirectX были в одном наборе.

    Благо, что васяны теперь +- унифицированную базу для запуска игрушек с коробки на разных дистрах держат. Не всем в кайф ковырят и собирать всё с ноля.

     
     
  • 2.9, Kerr (ok), 11:16, 10/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://github.com/WinterSnowfall/d7vk#will-it-be-upstreamed-to-dxvk-at-some-p
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:40, 10/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > предложенных компанией Microsoft в 1997, 1998 и 1999 годах

    Оперативно работают! Очень современные технологии. Наверно, даже современней x86-64-v1, поддержку которого уже начинают дропать.

     
     
  • 2.13, Аноним (11), 14:41, 10/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правда, не понятно, почему для технологий прошлого века требуется вулкан как минимум 1.3 версии.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 16:30, 10/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это чтобы ни в коем случае не использовали старое железо.
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:40, 10/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Решены проблемы с работой игр Gothic 1/2

    https://store.steampowered.com/app/39510/Gothic_II_Gold_Edition/

     

