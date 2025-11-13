The OpenNET Project / Index page

Компания Valve представила приставку Steam Machine и VR-шлем Steam Frame, поставляемые с Linux

13.11.2025 11:06

Компания Valve анонсировала три новых аппаратных устройства - игровую приставку Steam Machine, устройство виртуальной реальности Steam Frame и игровой контроллер Steam Controller. Поступление устройств в продажу запланировано на начало следующего года. Стоимость пока не сообщается.

Приставка Steam Machine оснащена дистрибутивом SteamOS, основанным на Arch Linux и предоставляющим два режима работы интерфейса - оболочку Steam и среду рабочего стола KDE Plasma. Для ускорения запуска игр задействован композитный сервер Gamescope на базе протокола Wayland. Дистрибутив поставляется с доступной только на чтение корневой ФС, применяет атомарный механизм установки обновлений, поддерживает пакеты Flatpak и использует мультимедийный сервер PipeWire.

Аппаратная начинка основана на специально разработанном для устройства SoC с процессором десктоп-класса на базе микроархитектуры AMD Zen 4 (6 ядер, 12 потоков, 4.8 GHz) и GPU семейства RDNA3 (28 вычислительных блоков, 2.45GHz, заявлена производительность в 6 раз превышающая GPU из Steam Deck). Устройство оснащено 16 ГБ ОЗУ и 8 ГБ видеопамяти, а также SSD-накопителем в 512ГБ или 2 ТБ в зависимости от модели. Среди портов и расширений: слот micro SD, DisplayPort 1.4 (4K 240Hz, 8K 60Hz), HDMI 2.0 (4K 120Hz), Gigabit Ethernet, один порт USB-C 3.2, 4 порта USB-A, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Размер приставки примерно 15x16x16 см.

В Steam Machine встроен беспроводной интерфейс для взаимодействия с игровым контроллером Steam Controller, который в зависимости от комплектации входит в поставку или может приобретаться отдельно. Помимо управления через Steam Controller заявлена возможность использования контроллеров, периферийных устройств и принадлежностей от других производителей. Из особенностей также отмечается наличие цветной светодиодной полосы с настраиваемой анимацией, раздельным управлением 17 светодиодами и возможностью использования для индикации состояния системы (загрузка, установка обновления и т.п.). Помимо игрового применения Steam Machine может использоваться как рабочая станция со встроенным графическим окружением KDE.



Устройство Steam Frame сочетает в себе персональный компьютер, 3D-шлем и два 3D-контроллера. Устройство работает под управлением дистрибутива SteamOS и может использоваться как обособленно, так и как виртуальный шлем, подключаемый к другому компьютеру или игровой приставке. При обособленной работе поддерживается навигация по каталогу Steam, запуск обычных и VR-игр, работа с приложениями в KDE.

Steam Frame оснащён процессором Snapdragon 8 (ARM64), 16ГБ ОЗУ, накопителем 256GB или 1TB, портом USB-C 2.0, аккумулятором 21.6 Wh Li-ion, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 4 встроенными камерами для отслеживания головы и тела пользователя, 2 камерами для отслеживания движения глаз, инфракрасной подсветкой для отслеживания движений в темноте, системой динамиков для объёмного звука, двумя микрофонами. Расширение экрана 2160x2160 на каждый глаз, частота обновления 72-144Hz.






Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64236-valve
Ключевые слова: valve, steam
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (79) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:21, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Будем ставить Fedorу
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:43, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://store.steampowered.com/linux
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:24, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    OpenBSD или Plan 9 можно будет поставить? Если нет, то не нужен.
     
     
  • 2.14, Kerr (ok), 12:45, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Заявлена возможность замены операционной систему на любую другую, которая поддерживает данное оборудование. Но, полагаю, что семейство *BSD это оборудование навряд ли поддерживает. Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, для чего вообще нужны *BSD по сравнению с системами на ядре Linux? Я это спрашиваю не ради очередного ежедневного холивара, а мне действительно любопытно это узнать. Я пользуюсь Arch Linux и искренне не понимаю, для чего переходить на что-либо ещё, тем более на *BSD, где нет нормальной поддержки десктопного оборудования, Steam, Vulkan итд. Даже если для сервера, то всё равно не понимаю, чем это лучше, чем GNU/Linux?
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 13:04, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот чувак прав Без 9front хотя бы куда с этими 16 гигами Сейчас как память под... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.45, Аноним (-), 13:19, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тот чувак прав. Без 9front хотя бы куда с этими 16 гигами?

    Весь этот 9front просто - не взлетел. И уже никогда не взлетит. Максимум что ALL зашло это p9fs под передачу файлов между VM да пару сисколов упертых в линух. Остальное в пролете.

    > Очевидно это комп для Plan9/9front.

    И как у нее с поддержкой графония, в том числе VR с отдельной картинкой на каждый глаз?
      

     
  • 3.29, laindono (ok), 13:05, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-то очень давно некоторые очень нишевые штуки они делали лучше всех остальных. Норм для каких-то специализированных железок
     
  • 3.32, Аноним (32), 13:09, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Компания Valve представила приставку Steam Machine и VR-шлем...... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.39, Kerr (ok), 13:15, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я понимаю ваш сарказм, но Steam Machine - это игровой ПК/консоль, то есть для десктопных задач. Но этот Аноним собрался туда устанавливать BSD. Но зачем?
     
  • 4.49, Аноним (49), 13:24, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, для чего вообще нужны MacOS по сравнению с системами на Solaris?

    Раньше на Solaris выпускались которые рабочие станции, которую использовали специалисты.

     
  • 4.66, омном (?), 13:40, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых: Все аналогии ложны. Сравнивают две ОС, у которых есть свои преимущества и недостатки. При сравнении другой пары ОС расклад по преимуществам и недостаткам.

    Во-вторых:

    >> Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, для чего вообще нужны gnu/linux по сравнению с системами на Windows?

    Действительно, для чего? У венды лучше с поддержкой примерно всего тобой перечисленного. Единственное, что в ней хуже - цена. Лайникс бесплатен, сопровождабелен мартышками-девопсами, на него довольно много бесплатного софта от бездарей, ну и он перенесен даже на мертвые платформы зачем то, все пожалуй

    >> Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, для чего вообще нужны Windows по сравнению с системами на Mac?

    Учитывая, что доля яблока растет, вопрос и в самом деле имеет место быть, его и в самом деле задают себе пользователи

    >> Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, для чего вообще нужны MacOS по сравнению с системами на Solaris?

    Ну тут все просто - солярка мертва, а спарк вообще в мифах.

     
     
  • 5.75, Kerr (ok), 13:59, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я понимаю недостатки BSD по сравнению с GNU/Linux, но не понимаю преимуществ BSD. Я прошу, пожалуйста, огласить список преимуществ BSD над GNU/Linux. Я даже специально гуглил этот вопрос, но не смог найти ничего действительно убедительного.
     
  • 3.57, Аноним (57), 13:34, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Например древний звуковой стек OSS в БСД намного чище. При включении ключа передачи звука на ЦАП без каких либо преобразований он действительно идёт как есть. Можно теоретически этого добиться и на винде и на линухе, но зачем? Поэтому сервер с музыкой стоит под БСД. Ну и ZFS там великолепна для тех же целей.
     
     
  • 4.76, Kerr (ok), 14:00, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Например древний звуковой стек OSS в БСД намного чище. При включении ключа
    > передачи звука на ЦАП без каких либо преобразований он действительно идёт
    > как есть. Можно теоретически этого добиться и на винде и на
    > линухе, но зачем? Поэтому сервер с музыкой стоит под БСД. Ну
    > и ZFS там великолепна для тех же целей.

    Насчёт чистоты звука - это по-моему спорно, так как PipeWire даёт хороший звук с минимальными задержками ввода/вывода. Не уверен, что PipeWire есть на BSD.

     
  • 2.40, Аноним (-), 13:16, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > OpenBSD или Plan 9 можно будет поставить?

    Что вы с ней делать будете? В консольке печатать на ТАКОМ обвесе хтонически неудобно.

    > Если нет, то не нужен.

    Настолько не нужен что амд аж кастомный ASIC (на специально разработанном для устройства SoC) выкатил, предвкушая отсутствие спроса. Респин асиков так то недешевая штука.

     
  • 2.43, Аноним (49), 13:18, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не будет поддержки GNU/Hurd, illumos, FreBSD, ReactOS, по не нужно.
     
     
  • 3.53, Аноним (53), 13:29, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Haiku, Redox забыл.
     
     
  • 4.62, Аноним (49), 13:37, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, HaikuOS не рассматривают как перспективную ОС, хоть у неё есть фанаты здесь и на ЛОр, пусть сначала главное меню и панель перенесут туда где это у нормальных людей. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haiku_2008-02-19.png
    А про Redox давно не слышал, вылетело из головы.
    Есть еще AROS (англ. AROS Research Operating System) клон AmigaOS.
     
  • 2.48, Аноним (53), 13:22, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Plan 9

    У вас есть план, для чего её использовать?

     

  • 1.3, хех (?), 12:24, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Я так понимаю шлем это мусор на квалкомовских блобах?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:30, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    > квалкомовских блобах?

    Кто о чем, а сектанты о свободке. 🤦

    Ничего, друг, сейчас сообщество™ встрепенется и запилит тебе открытый шлем на свободном Nouveau.

     
     
  • 3.9, Ан333ним (?), 12:37, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так он, наверное, хочет на шлем консольку поставить, чтобы админить подкроватный сервер было удобней.
     
     
  • 4.35, Аноним (6), 13:11, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так он, наверное, хочет на шлем консольку поставить

    Так на нем уже и так Линукс из коробки.

     
     
  • 5.55, Аноним (53), 13:31, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сервер в шлеме?
     
  • 4.65, Аноним (49), 13:39, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В VIM-е программировать, это же очевидно!
     
     
  • 5.73, Аноним (53), 13:44, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы шутите? Это же на всю жизнь остаться в шлеме! Да ещё и слух потерять.
     
  • 5.78, Kerr (ok), 14:04, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как оттуда выйти? И как тогда снять шлем?
     
  • 3.10, Ан333ним (?), 12:39, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так он, наверное, на шлем хочет генту с консолькой поставить, чтобы подкроватный сервер админить было удобней.
     
     
  • 4.12, User (??), 12:42, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Зойчем?! Зойчем нужен вот подкроватный сервер, когда можно БОРОТЬСЯ С КОРПОРАЦИЯМИ вот напрямую со шлема?
     
     
  • 5.38, Аноним (6), 13:14, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зойчем нужен вот подкроватный сервер, когда можно БОРОТЬСЯ С КОРПОРАЦИЯМИ вот напрямую со шлема?

    Так он же написал: там проприетарные блобы из шлема прямо рядом с мозгом проприетарностью и рабством будут облучат!

     
  • 4.42, Аноним (42), 13:17, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если таких сектантов нет которые громко кук^W говорят о свабодке, то выходит как с Android, который можно закрыть и эмбарго на security-патчи наложить и никто не пикнет. Так что цените таких сектантов.
     
     
  • 5.52, Ан333ним (?), 13:25, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От их кукареков ничего не меняется, ведь открытый код только им одним и нужен, сектантам.
     
     
  • 6.64, Аноним (53), 13:38, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удивляюсь, почему те, которым открытый код совсем ненужен не на Винде?
     
     
  • 7.77, Ан333ним (?), 14:00, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй воспринимать софт по его практическим качествам, а не по тому, какая у него лицензия, на каком яп он написан и т.п. Тогда и не будет возникать странных желаний типа установки линукса на игровую приставку, чайник, смартфон или пылесос.
     
  • 3.70, ахахахаха (?), 13:42, 13/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 2.21, pic (??), 13:00, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли, его же можно подключать ккомпьютеру, как и Valve Index.
     
     
  • 3.44, Kerr (ok), 13:18, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завялена возможность подключения к ПК для передачи изображения на шлем по Bluetooth, как и возможность автономной работы на собственных мощностях.
     

  • 1.4, алек емпире (?), 12:25, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    steam deck 2 на арм!
     
     
  • 2.15, Kerr (ok), 12:47, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Steam Deck 2 пока не объявляли же.
     

  • 1.5, Аноним (6), 12:28, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При обособленной работе поддерживается [...] запуск обычных и VR-игр, работа с приложениями в KDE. Steam Frame оснащён процессором Snapdragon 8 (ARM64)

    Очень интересно мнение тех местных экспертов, которые при любой возможности рассказывают, что ARM юзабелен только для тщедушных телефонов, ведь он во всем проигрывает x86, ключая энергоэффективность, лол.

    А тут ба - и игры из Стима работают, да еще и в автономном режиме шлема!

     
     
  • 2.16, Kerr (ok), 12:48, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же в таком случае Макбуки работают на ARM?
     
     
  • 3.31, Аноним (6), 13:08, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как же в таком случае Макбуки работают на ARM?

    Те самые эксперты уверяют, что очень плохо! Греются и троттлят! И вообще вон за x4 раза меньшую цену можно комп с интеловским процем аналогичной мощности!

    А дальше по методичке идут завывания о вендролоке, блобах, рабах с ошейниками...

     
     
  • 4.46, Аноним (-), 13:22, 13/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.47, Kerr (ok), 13:22, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но я слышал от блогера Pro-Hitech, что Макбуки на ARM действительно сильно греются и тротлят, но это не из-за ARM, а из-за того, что Apple делают слабое охлаждение ради тонкого и лёгкого дизайна.
     
  • 4.51, Аноним (-), 13:25, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А дальше по методичке идут завывания о вендролоке, блобах, рабах с ошейниками...

    Может у них хотя-бы UEFI на этом уг открытый? Не? Тогда о чем спич? Так квалком чего доброго открытее может оказаться.

     
     
  • 5.59, Аноним (6), 13:35, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может у них хотя-бы UEFI на этом уг открытый? Не? Тогда о чем спич?

    Спич о том, что 99.9% пользователей плевать на открытость, ибо от ее наличия им не горячо и не холодно.

     
  • 3.41, Маковод (?), 13:17, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    плохо они там работают: калькулятор жрёт память как не в себя, флешка стирается до дыр за сутки, камеры артефачат...
     
  • 2.24, pic (??), 13:01, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это значит, что магазин Steam будет с играми на платформе Android (включая ноутбуки и ПК с Android).
     
  • 2.25, аноним12 (?), 13:02, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так выкини свой Intel/AMD с материнской платой и ведюхой и купи себе божественный снапдрагон с адреной, распаеный на плате с памятью и весь на блобах, через  5 лет расскажешь как у тебя с ним дела.
     
     
  • 3.34, Аноним (6), 13:10, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну так выкини свой Intel/AMD с материнской платой и ведюхой и купи себе

    Ты не поверишь, но я буквально так и сделал - и купил MacBook Pro на Арме!

    > распаеный на плате с памятью и весь на блобах, через  5 лет расскажешь как у тебя с ним дела.

    А что с ним будет через 5 лет? Блобы перестанут работать?

     
     
  • 4.54, Tron is Whistling (?), 13:30, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я трогал мак на арме ровно один раз.
    Этого хватило, чтобы больше с ними не связываться.
     
     
  • 5.61, Аноним (6), 13:36, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я трогал мак на арме ровно один раз.
    > Этого хватило, чтобы больше с ними не связываться

    Уже бегу викидывать свой Макбук!

     
     
  • 6.71, Tron is Whistling (?), 13:42, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Его уже выкинули. Тебе.
     
     
  • 7.74, Аноним (6), 13:55, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ок, тогда оставлю.
     
  • 6.72, Karl Richter (ok), 13:43, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже выкинули? Скажите где.
     

  • 1.8, Beta Version (ok), 12:37, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Через год ждём 5% у Линукса в Стиме.
     
     
  • 2.11, Gaben (?), 12:39, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Half-Life 3 confirmed!
     
     
  • 3.22, Аноним (13), 13:00, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А пока, можно ещё раз перепройти вторую:
    https://store.steampowered.com/app/220/HalfLife_2/
     
     
  • 4.26, pic (??), 13:03, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Баг с порталом исправили?
    Я так и не смог пройти, только потом узнал, что на голову Аликс нужно прыгнуть, чтобы пройти дальше по сюжету.  
     
     
  • 5.33, Аноним (13), 13:10, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле там много исправлений:
    https://store.steampowered.com/news/app/220?updates=true
     
  • 4.36, Аноним (36), 13:12, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А русский язык завезли?
     
     
  • 5.60, Аноним (60), 13:35, 13/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.17, Karl Richter (ok), 12:49, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотел я другого от Steam Machine, расчитывал на APU. Надеюсь, что цена на этот ПК будет приемлема для его мощности.
     
     
  • 2.19, pic (??), 12:57, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Китайцы наклепают!

    У их мини пк всегда плохо было с охлаждением, а в рекламе они топили за небольшие габариты и тихую работу (перепаянных с умерших ноутбуков процессоров).

    Теперь китайцам развязали руки, пусть делают.
    Всё что не хватало китайским mini pc это нормального охлаждения.

     
     
  • 3.56, Karl Richter (ok), 13:34, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от производителя. У Beelink претензий к охлаждению не слышал.
     
  • 3.80, Аноним (13), 14:11, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >У их мини пк всегда плохо было с охлаждением

    Просто берите нормальную станцию, например Dell Precision 3260 Compact:
    https://www.youtube.com/results?search_query=Dell+Precision+3260+Compact

     
  • 2.37, Аноним (37), 13:13, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > расчитывал на APU

    чем SoC не угодил?

     
     
  • 3.63, Karl Richter (ok), 13:37, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понимаю о чем Вы. AMD не выпускает полноценных SoC решений, но из-за этой концепции мне и интересны подобные процессоры. Только у ARM есть мощные SoC, но уступают APU от AMD, да и слишком закрытые, чтобы Linux ставить.
     

  • 1.18, pic (??), 12:53, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уж сколько раз показывали рендеры усечённой колонны XSX, Valve взяла и сделала, теперь для новой версии XSX нельзя будет так повторить, их будут путать. Да, тут вентиляционные отверстия не наверху, но слишком похоже.

    Консоль вновь обрела внешний графический ускоритель.

    Valve подгадала, внимание к новой GTA отложено, Microsoft уходит с рынка традиционных консолей, осталось выпустить HL3, чтобы подогреть продажи к устройствам Valve.

     
     
  • 2.50, Аноним (50), 13:24, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Microsoft уходит с рынка традиционных консолей

    В нишу ПК-консолей, то есть Steam Machine как раз будет с ними конкурировать.

     
     
  • 3.67, Karl Richter (ok), 13:40, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Microsoft явно будет выпускать производительные решения. Valve сделала бюджетную, пока что.
     

  • 1.20, Танкист (?), 12:59, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не осилили виндовс
     
     
  • 2.27, pic (??), 13:04, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извините, но индусы сами закапывают эту ОС.
     
  • 2.58, Аноним (53), 13:34, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вылезайте уже.
     
  • 2.68, nw (?), 13:41, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows даже MS не в состоянии осилить для asus rog ally x. Сейчас у эффективных менеджеров MS задача напихать побольше "ИИ" в свою ОС и завалить её бестолковым функционалом вместо стабильности и быстродействия.
     

  • 1.23, Аноним (36), 13:01, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Steam Controller теперь взлетит?
     
  • 1.30, Аноним (36), 13:07, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >"Приставка Steam Machine оснащена дистрибутивом SteamOS, основанным на Arch Linux"
     
  • 1.69, Аноним (69), 13:41, 13/11/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.79, Аноним (79), 14:05, 13/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё никак не дойдёт что VR нахрен не нужен никому
     

