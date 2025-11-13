Компания Valve представила приставку Steam Machine и VR-шлем Steam Frame, поставляемые с Linux

|
2.14, Kerr (ok), 12:45, 13/11/2025
Заявлена возможность замены операционной систему на любую другую, которая поддерживает данное оборудование. Но, полагаю, что семейство *BSD это оборудование навряд ли поддерживает. Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, для чего вообще нужны *BSD по сравнению с системами на ядре Linux? Я это спрашиваю не ради очередного ежедневного холивара, а мне действительно любопытно это узнать. Я пользуюсь Arch Linux и искренне не понимаю, для чего переходить на что-либо ещё, тем более на *BSD, где нет нормальной поддержки десктопного оборудования, Steam, Vulkan итд. Даже если для сервера, то всё равно не понимаю, чем это лучше, чем GNU/Linux?
3.28, Аноним (28), 13:04, 13/11/2025
Тот чувак прав Без 9front хотя бы куда с этими 16 гигами Сейчас как память под... большой текст свёрнут, показать
4.45, Аноним (-), 13:19, 13/11/2025
> Тот чувак прав. Без 9front хотя бы куда с этими 16 гигами?
Весь этот 9front просто - не взлетел. И уже никогда не взлетит. Максимум что ALL зашло это p9fs под передачу файлов между VM да пару сисколов упертых в линух. Остальное в пролете.
> Очевидно это комп для Plan9/9front.
И как у нее с поддержкой графония, в том числе VR с отдельной картинкой на каждый глаз?
3.29, laindono (ok), 13:05, 13/11/2025
Когда-то очень давно некоторые очень нишевые штуки они делали лучше всех остальных. Норм для каких-то специализированных железок
4.39, Kerr (ok), 13:15, 13/11/2025
Я понимаю ваш сарказм, но Steam Machine - это игровой ПК/консоль, то есть для десктопных задач. Но этот Аноним собрался туда устанавливать BSD. Но зачем?
4.49, Аноним (49), 13:24, 13/11/2025
>>>Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, для чего вообще нужны MacOS по сравнению с системами на Solaris?
Раньше на Solaris выпускались которые рабочие станции, которую использовали специалисты.
4.66, омном (?), 13:40, 13/11/2025
Во-первых: Все аналогии ложны. Сравнивают две ОС, у которых есть свои преимущества и недостатки. При сравнении другой пары ОС расклад по преимуществам и недостаткам.
Во-вторых:
>> Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, для чего вообще нужны gnu/linux по сравнению с системами на Windows?
Действительно, для чего? У венды лучше с поддержкой примерно всего тобой перечисленного. Единственное, что в ней хуже - цена. Лайникс бесплатен, сопровождабелен мартышками-девопсами, на него довольно много бесплатного софта от бездарей, ну и он перенесен даже на мертвые платформы зачем то, все пожалуй
>> Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, для чего вообще нужны Windows по сравнению с системами на Mac?
Учитывая, что доля яблока растет, вопрос и в самом деле имеет место быть, его и в самом деле задают себе пользователи
>> Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, для чего вообще нужны MacOS по сравнению с системами на Solaris?
Ну тут все просто - солярка мертва, а спарк вообще в мифах.
5.75, Kerr (ok), 13:59, 13/11/2025
Я понимаю недостатки BSD по сравнению с GNU/Linux, но не понимаю преимуществ BSD. Я прошу, пожалуйста, огласить список преимуществ BSD над GNU/Linux. Я даже специально гуглил этот вопрос, но не смог найти ничего действительно убедительного.
3.57, Аноним (57), 13:34, 13/11/2025
Например древний звуковой стек OSS в БСД намного чище. При включении ключа передачи звука на ЦАП без каких либо преобразований он действительно идёт как есть. Можно теоретически этого добиться и на винде и на линухе, но зачем? Поэтому сервер с музыкой стоит под БСД. Ну и ZFS там великолепна для тех же целей.
4.76, Kerr (ok), 14:00, 13/11/2025
> Например древний звуковой стек OSS в БСД намного чище. При включении ключа
> передачи звука на ЦАП без каких либо преобразований он действительно идёт
> как есть. Можно теоретически этого добиться и на винде и на
> линухе, но зачем? Поэтому сервер с музыкой стоит под БСД. Ну
> и ZFS там великолепна для тех же целей.
Насчёт чистоты звука - это по-моему спорно, так как PipeWire даёт хороший звук с минимальными задержками ввода/вывода. Не уверен, что PipeWire есть на BSD.
2.40, Аноним (-), 13:16, 13/11/2025
> OpenBSD или Plan 9 можно будет поставить?
Что вы с ней делать будете? В консольке печатать на ТАКОМ обвесе хтонически неудобно.
> Если нет, то не нужен.
Настолько не нужен что амд аж кастомный ASIC (на специально разработанном для устройства SoC) выкатил, предвкушая отсутствие спроса. Респин асиков так то недешевая штука.
2.43, Аноним (49), 13:18, 13/11/2025
Если не будет поддержки GNU/Hurd, illumos, FreBSD, ReactOS, по не нужно.
1.3, хех (?), 12:24, 13/11/2025
Я так понимаю шлем это мусор на квалкомовских блобах?
2.6, Аноним (6), 12:30, 13/11/2025
> квалкомовских блобах?
Кто о чем, а сектанты о свободке. 🤦
Ничего, друг, сейчас сообщество™ встрепенется и запилит тебе открытый шлем на свободном Nouveau.
3.9, Ан333ним (?), 12:37, 13/11/2025
Так он, наверное, хочет на шлем консольку поставить, чтобы админить подкроватный сервер было удобней.
4.35, Аноним (6), 13:11, 13/11/2025
> Так он, наверное, хочет на шлем консольку поставить
Так на нем уже и так Линукс из коробки.
5.73, Аноним (53), 13:44, 13/11/2025
Вы шутите? Это же на всю жизнь остаться в шлеме! Да ещё и слух потерять.
3.10, Ан333ним (?), 12:39, 13/11/2025
Так он, наверное, на шлем хочет генту с консолькой поставить, чтобы подкроватный сервер админить было удобней.
4.12, User (??), 12:42, 13/11/2025
Зойчем?! Зойчем нужен вот подкроватный сервер, когда можно БОРОТЬСЯ С КОРПОРАЦИЯМИ вот напрямую со шлема?
5.38, Аноним (6), 13:14, 13/11/2025
> Зойчем нужен вот подкроватный сервер, когда можно БОРОТЬСЯ С КОРПОРАЦИЯМИ вот напрямую со шлема?
Так он же написал: там проприетарные блобы из шлема прямо рядом с мозгом проприетарностью и рабством будут облучат!
4.42, Аноним (42), 13:17, 13/11/2025
Если таких сектантов нет которые громко кук^W говорят о свабодке, то выходит как с Android, который можно закрыть и эмбарго на security-патчи наложить и никто не пикнет. Так что цените таких сектантов.
5.52, Ан333ним (?), 13:25, 13/11/2025
От их кукареков ничего не меняется, ведь открытый код только им одним и нужен, сектантам.
6.64, Аноним (53), 13:38, 13/11/2025
Удивляюсь, почему те, которым открытый код совсем ненужен не на Винде?
7.77, Ан333ним (?), 14:00, 13/11/2025
Попробуй воспринимать софт по его практическим качествам, а не по тому, какая у него лицензия, на каком яп он написан и т.п. Тогда и не будет возникать странных желаний типа установки линукса на игровую приставку, чайник, смартфон или пылесос.
2.21, pic (??), 13:00, 13/11/2025
Вряд ли, его же можно подключать ккомпьютеру, как и Valve Index.
3.44, Kerr (ok), 13:18, 13/11/2025
Завялена возможность подключения к ПК для передачи изображения на шлем по Bluetooth, как и возможность автономной работы на собственных мощностях.
1.5, Аноним (6), 12:28, 13/11/2025
> При обособленной работе поддерживается [...] запуск обычных и VR-игр, работа с приложениями в KDE. Steam Frame оснащён процессором Snapdragon 8 (ARM64)
Очень интересно мнение тех местных экспертов, которые при любой возможности рассказывают, что ARM юзабелен только для тщедушных телефонов, ведь он во всем проигрывает x86, ключая энергоэффективность, лол.
А тут ба - и игры из Стима работают, да еще и в автономном режиме шлема!
3.31, Аноним (6), 13:08, 13/11/2025
> А как же в таком случае Макбуки работают на ARM?
Те самые эксперты уверяют, что очень плохо! Греются и троттлят! И вообще вон за x4 раза меньшую цену можно комп с интеловским процем аналогичной мощности!
А дальше по методичке идут завывания о вендролоке, блобах, рабах с ошейниками...
4.47, Kerr (ok), 13:22, 13/11/2025
Но я слышал от блогера Pro-Hitech, что Макбуки на ARM действительно сильно греются и тротлят, но это не из-за ARM, а из-за того, что Apple делают слабое охлаждение ради тонкого и лёгкого дизайна.
4.51, Аноним (-), 13:25, 13/11/2025
> А дальше по методичке идут завывания о вендролоке, блобах, рабах с ошейниками...
Может у них хотя-бы UEFI на этом уг открытый? Не? Тогда о чем спич? Так квалком чего доброго открытее может оказаться.
5.59, Аноним (6), 13:35, 13/11/2025
> Может у них хотя-бы UEFI на этом уг открытый? Не? Тогда о чем спич?
Спич о том, что 99.9% пользователей плевать на открытость, ибо от ее наличия им не горячо и не холодно.
3.41, Маковод (?), 13:17, 13/11/2025
плохо они там работают: калькулятор жрёт память как не в себя, флешка стирается до дыр за сутки, камеры артефачат...
2.24, pic (??), 13:01, 13/11/2025
Это значит, что магазин Steam будет с играми на платформе Android (включая ноутбуки и ПК с Android).
2.25, аноним12 (?), 13:02, 13/11/2025
Ну так выкини свой Intel/AMD с материнской платой и ведюхой и купи себе божественный снапдрагон с адреной, распаеный на плате с памятью и весь на блобах, через 5 лет расскажешь как у тебя с ним дела.
3.34, Аноним (6), 13:10, 13/11/2025
> Ну так выкини свой Intel/AMD с материнской платой и ведюхой и купи себе
Ты не поверишь, но я буквально так и сделал - и купил MacBook Pro на Арме!
> распаеный на плате с памятью и весь на блобах, через 5 лет расскажешь как у тебя с ним дела.
А что с ним будет через 5 лет? Блобы перестанут работать?
5.61, Аноним (6), 13:36, 13/11/2025
> Я трогал мак на арме ровно один раз.
> Этого хватило, чтобы больше с ними не связываться
Уже бегу викидывать свой Макбук!
4.26, pic (??), 13:03, 13/11/2025
Баг с порталом исправили?
Я так и не смог пройти, только потом узнал, что на голову Аликс нужно прыгнуть, чтобы пройти дальше по сюжету.
1.17, Karl Richter (ok), 12:49, 13/11/2025
Хотел я другого от Steam Machine, расчитывал на APU. Надеюсь, что цена на этот ПК будет приемлема для его мощности.
2.19, pic (??), 12:57, 13/11/2025
Китайцы наклепают!
У их мини пк всегда плохо было с охлаждением, а в рекламе они топили за небольшие габариты и тихую работу (перепаянных с умерших ноутбуков процессоров).
Теперь китайцам развязали руки, пусть делают.
Всё что не хватало китайским mini pc это нормального охлаждения.
3.63, Karl Richter (ok), 13:37, 13/11/2025
Не понимаю о чем Вы. AMD не выпускает полноценных SoC решений, но из-за этой концепции мне и интересны подобные процессоры. Только у ARM есть мощные SoC, но уступают APU от AMD, да и слишком закрытые, чтобы Linux ставить.
1.18, pic (??), 12:53, 13/11/2025
Уж сколько раз показывали рендеры усечённой колонны XSX, Valve взяла и сделала, теперь для новой версии XSX нельзя будет так повторить, их будут путать. Да, тут вентиляционные отверстия не наверху, но слишком похоже.
Консоль вновь обрела внешний графический ускоритель.
Valve подгадала, внимание к новой GTA отложено, Microsoft уходит с рынка традиционных консолей, осталось выпустить HL3, чтобы подогреть продажи к устройствам Valve.
2.50, Аноним (50), 13:24, 13/11/2025
> Microsoft уходит с рынка традиционных консолей
В нишу ПК-консолей, то есть Steam Machine как раз будет с ними конкурировать.
3.67, Karl Richter (ok), 13:40, 13/11/2025
Microsoft явно будет выпускать производительные решения. Valve сделала бюджетную, пока что.
2.68, nw (?), 13:41, 13/11/2025
Windows даже MS не в состоянии осилить для asus rog ally x. Сейчас у эффективных менеджеров MS задача напихать побольше "ИИ" в свою ОС и завалить её бестолковым функционалом вместо стабильности и быстродействия.
1.30, Аноним (36), 13:07, 13/11/2025
>"Приставка Steam Machine оснащена дистрибутивом SteamOS, основанным на Arch Linux"
