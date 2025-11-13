Компания Valve представила приставку Steam Machine и VR-шлем Steam Frame, поставляемые с Linux

2.14 , Kerr ( ok ), 12:45, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Заявлена возможность замены операционной систему на любую другую, которая поддерживает данное оборудование. Но, полагаю, что семейство *BSD это оборудование навряд ли поддерживает. Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, для чего вообще нужны *BSD по сравнению с системами на ядре Linux? Я это спрашиваю не ради очередного ежедневного холивара, а мне действительно любопытно это узнать. Я пользуюсь Arch Linux и искренне не понимаю, для чего переходить на что-либо ещё, тем более на *BSD, где нет нормальной поддержки десктопного оборудования, Steam, Vulkan итд. Даже если для сервера, то всё равно не понимаю, чем это лучше, чем GNU/Linux?

3.28 , Аноним ( 28 ), 13:04, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Тот чувак прав Без 9front хотя бы куда с этими 16 гигами Сейчас как память под... 4.45 , Аноним ( - ), 13:19, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тот чувак прав. Без 9front хотя бы куда с этими 16 гигами? Весь этот 9front просто - не взлетел. И уже никогда не взлетит. Максимум что ALL зашло это p9fs под передачу файлов между VM да пару сисколов упертых в линух. Остальное в пролете. > Очевидно это комп для Plan9/9front. И как у нее с поддержкой графония, в том числе VR с отдельной картинкой на каждый глаз?



3.29 , laindono ( ok ), 13:05, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда-то очень давно некоторые очень нишевые штуки они делали лучше всех остальных. Норм для каких-то специализированных железок

3.32 , Аноним ( 32 ), 13:09, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Компания Valve представила приставку Steam Machine и VR-шлем...... 4.39 , Kerr ( ok ), 13:15, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я понимаю ваш сарказм, но Steam Machine - это игровой ПК/консоль, то есть для десктопных задач. Но этот Аноним собрался туда устанавливать BSD. Но зачем?

4.49 , Аноним ( 49 ), 13:24, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>>Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, для чего вообще нужны MacOS по сравнению с системами на Solaris? Раньше на Solaris выпускались которые рабочие станции, которую использовали специалисты.

4.66 , омном ( ? ), 13:40, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Во-первых: Все аналогии ложны. Сравнивают две ОС, у которых есть свои преимущества и недостатки. При сравнении другой пары ОС расклад по преимуществам и недостаткам. Во-вторых: >> Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, для чего вообще нужны gnu/linux по сравнению с системами на Windows? Действительно, для чего? У венды лучше с поддержкой примерно всего тобой перечисленного. Единственное, что в ней хуже - цена. Лайникс бесплатен, сопровождабелен мартышками-девопсами, на него довольно много бесплатного софта от бездарей, ну и он перенесен даже на мертвые платформы зачем то, все пожалуй >> Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, для чего вообще нужны Windows по сравнению с системами на Mac? Учитывая, что доля яблока растет, вопрос и в самом деле имеет место быть, его и в самом деле задают себе пользователи >> Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, для чего вообще нужны MacOS по сравнению с системами на Solaris? Ну тут все просто - солярка мертва, а спарк вообще в мифах.

5.75 , Kerr ( ok ), 13:59, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я понимаю недостатки BSD по сравнению с GNU/Linux, но не понимаю преимуществ BSD. Я прошу, пожалуйста, огласить список преимуществ BSD над GNU/Linux. Я даже специально гуглил этот вопрос, но не смог найти ничего действительно убедительного.

3.57 , Аноним ( 57 ), 13:34, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Например древний звуковой стек OSS в БСД намного чище. При включении ключа передачи звука на ЦАП без каких либо преобразований он действительно идёт как есть. Можно теоретически этого добиться и на винде и на линухе, но зачем? Поэтому сервер с музыкой стоит под БСД. Ну и ZFS там великолепна для тех же целей.

4.76 , Kerr ( ok ), 14:00, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Например древний звуковой стек OSS в БСД намного чище. При включении ключа

> передачи звука на ЦАП без каких либо преобразований он действительно идёт

> как есть. Можно теоретически этого добиться и на винде и на

> линухе, но зачем? Поэтому сервер с музыкой стоит под БСД. Ну

> и ZFS там великолепна для тех же целей. Насчёт чистоты звука - это по-моему спорно, так как PipeWire даёт хороший звук с минимальными задержками ввода/вывода. Не уверен, что PipeWire есть на BSD.

2.40 , Аноним ( - ), 13:16, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > OpenBSD или Plan 9 можно будет поставить? Что вы с ней делать будете? В консольке печатать на ТАКОМ обвесе хтонически неудобно. > Если нет, то не нужен. Настолько не нужен что амд аж кастомный ASIC (на специально разработанном для устройства SoC) выкатил, предвкушая отсутствие спроса. Респин асиков так то недешевая штука.

2.43 , Аноним ( 49 ), 13:18, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если не будет поддержки GNU/Hurd, illumos, FreBSD, ReactOS, по не нужно.

3.53 , Аноним ( 53 ), 13:29, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Haiku, Redox забыл.

4.62 , Аноним ( 49 ), 13:37, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю, HaikuOS не рассматривают как перспективную ОС, хоть у неё есть фанаты здесь и на ЛОр, пусть сначала главное меню и панель перенесут туда где это у нормальных людей. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haiku_2008-02-19.png

А про Redox давно не слышал, вылетело из головы.

Есть еще AROS (англ. AROS Research Operating System) клон AmigaOS.

2.48 , Аноним ( 53 ), 13:22, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Plan 9 У вас есть план, для чего её использовать?

