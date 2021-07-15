Компания Valve анонсировала игровую консоль Steam Deck на базе Arch Linux

Компания Valve представила многофункциональный портативный игровой компьютер Steam Deck, поставляемый с операционной системой SteamOS 3, особенностью которой стал переход с Debian на пакетную базу Arch Linux. Пользователю предоставлена возможность как запуска клиента Steam с переделанным домашним экраном, так и открытия рабочего стола KDE Plasma для выполнения любых приложений Linux.

Консоль оснащена SoC на базе 4-ядерного CPU Zen 2 (2.4-3.5 ГГц, 448 GFlops FP32) и GPU с 8 вычислительными блоками RDNA 2, разработанном для Valve компанией AMD. В Steam Deck также имеется 7-дюймовый сенсорный экран (1280 x 800), 16 GB ОЗУ, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB-C с DisplayPort 1.4 и microSD. Размер - 298x117x49 мм, вес - 669 гр. Консоль поступит в продажу в декабре 2021 года по цене 399 долларов с 64 GB eMMC PCIe, $529 с 256GB NVMe SSD и $649 c 512GB NVMe SSD.