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Компания Valve анонсировала игровую консоль Steam Deck на базе Arch Linux

15.07.2021 21:55

Компания Valve представила многофункциональный портативный игровой компьютер Steam Deck, поставляемый с операционной системой SteamOS 3, особенностью которой стал переход с Debian на пакетную базу Arch Linux. Пользователю предоставлена возможность как запуска клиента Steam с переделанным домашним экраном, так и открытия рабочего стола KDE Plasma для выполнения любых приложений Linux.

Консоль оснащена SoC на базе 4-ядерного CPU Zen 2 (2.4-3.5 ГГц, 448 GFlops FP32) и GPU с 8 вычислительными блоками RDNA 2, разработанном для Valve компанией AMD. В Steam Deck также имеется 7-дюймовый сенсорный экран (1280 x 800), 16 GB ОЗУ, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB-C с DisplayPort 1.4 и microSD. Размер - 298x117x49 мм, вес - 669 гр. Консоль поступит в продажу в декабре 2021 года по цене 399 долларов с 64 GB eMMC PCIe, $529 с 256GB NVMe SSD и $649 c 512GB NVMe SSD.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.ign.com/articles/s...)
  2. OpenNews: Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu
  3. OpenNews: В Steam для Linux появилась возможность запуска игр в изолированных контейнерах
  4. OpenNews: Valve продолжит поддержку Ubuntu в Steam, но начнёт сотрудничать и с другими дистрибутивами
  5. OpenNews: Компания Valve анонсировала основанную на Linux операционную систему SteamOS
  6. OpenNews: Компания Valve официально заявила о создании родных версий Steam и движка Source для Linux
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Павел Павлов
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55492-steam
Ключевые слова: steam, valve
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  • 1.2, Аноним (2), 22:41, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Наконец-то! Достойный соперник для Nintendo! Ихняя битва станет легендарной!
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:45, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Евонная *
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 22:46, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ейная
     
     
  • 4.16, dullish (ok), 22:47, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Йевохняя
     
     
  • 5.21, Юрец (?), 22:48, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Егошная
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:47, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сорта.
     
  • 2.26, Аноним (15), 22:50, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там гейланд или иксы?
     

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